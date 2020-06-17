PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of May 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488.
A&E TIRE INC 748.00
A&E TIRE INC 751.40
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
ABC LEGAL 7.50
ACA PRODUCTS INC 15.00
ACORN PETROLEUM, INC 3,012.18
ACORN PETROLEUM, INC 7,314.21
ACORN PETROLEUM, INC 198.43
ACORN PETROLEUM, INC 656.22
AFLAC 848.19
AFLAC GROUP INSURANCE 2,697.94
AIRGAS USA, LLC 260.72
AIRGAS USA, LLC 244.68
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 40.47
ALSCO 40.27
ALSCO 40.27
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 80.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 240.00
AVENU 3,395.71
AVFUEL CORPORATION 1,375.00
AVFUEL CORPORATION 2,222.50
B AND B SHIPPING AND MOR 91.70
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 2,140.00
BIGHORN HARDWARE 792.78
BIGHORN HARDWARE 64.89
BIGHORN HARDWARE 134.40
BIGHORN HARDWARE 80.38
BIGHORN HARDWARE 792.47
BLUE STAR POLICE SUPPLY, 12.00
BOULDER COUNTY COMBINED 134.65
BOULDER COUNTY COMBINED 134.65
BUCHER MUNICIPAL NORTH A 3,896.76
BUENA VISTA TRUE VALUE 24.98
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CBS ACCOUNTING LLC 1,278.75
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 140.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 35.00
CDPHE 86.00
CDPHE 60.00
CDPHE 13.50
CENTERPOINT ENERGY SERVI 1,736.78
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 6,586.32
CENTURY LINK 65.14
CHAVEZ/ALEXANDRA 50.00
CHAVEZ/MARIA 83.44
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00
CHP 123,189.06
CLEAN DESIGNS 18.57
COLD MIX MANUFACTURING 1,836.80
COLORADO ASPHALT SERVICE 1,894.20
COLORADO BARRICADE COMPA 165.21
COLORADO BARRICADE COMPA 463.87
COLORADO CODE CONSULTING 12,409.25
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO TIRE RECYCLING 7,068.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 210.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 1,363.47
COMMUNICATION SOLUTIONS 285.00
COMMUNITY BANKS OF COLOR 124,170.89
CONTRERAS/EUDELIA 140.00
COUNTY SHERIFF'S OF COLO 2,740.29
CTSI 10,000.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 400.00
DCS LIMITED 2,000.00
DE LAGE LANDEN 1,929.02
DENVER INDUSTRIAL SALES 3,600.00
DEPENDABLE AUTO GLASS 405.00
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 78.57
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 384.15
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 100.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 775.00
EWING 591.80
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 2,313.71
FIRST MOUNTAIN BANK 1,422.55
FIRST MOUNTAIN BANK 1,422.55
FRANCY LAW FIRM 15.00
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 449.50
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 787.50
GALLAGHER/MYLES 105.00
GALLS INCORPORATED 313.17
GOSERVE LLC 15.00
GRAINGER 1,243.43
GRAINGER 706.26
GRAINGER 103.35
GREEN/JUDY 11.11
GROOVE AUTOMOTIVE 179.62
GROOVE AUTOMOTIVE 175.32
GROOVE AUTOMOTIVE 244.68
GROOVE AUTOMOTIVE 1,258.62
HALL & EVANS, L.L.C. 247.50
HENRY SCHEIN,INC. 227.15
HERALD DEMOCRAT 109.60
HERALD DEMOCRAT 121.26
HERALD DEMOCRAT 58.31
HIGH MOUNTAIN PIES 129.44
HONNEN EQUIPMENT CO 125.63
INGRAM LIBRARY SERVICES 810.37
INGRAM LIBRARY SERVICES 743.97
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
JACK'S TIRE & OIL 210.50
KANOPY LLC 1,200.00
KENT/SHANNON 160.93
KW CONSTRUCTION & RESTOR 1,390.71
LAKE COUNTY BUILD A GENE 385.44
LAKE COUNTY BUILD A GENE 1,607.22
LAKE COUNTY BUILD A GENE 1,025.05
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 20,025.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 92,013.58
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 853.62
LAKE COUNTY TREASURER 108,316.88
LAWSON PRODUCTS, INC 379.85
LEACHMAN/MARK A 3.00
LEXIPOL, LLC 8,145.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 123.95
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 102.95
LOWES BUSINESS ACCOUNT 150.48
MACDONALD EQUIPMENT CO. 5,432.04
MERCK SHARP & DOHME CORP 7,251.53
MID-AMERICAN RESEARCH CH 531.98
MID-AMERICAN RESEARCH CH 122.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 1,565.92
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 2,149.66
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 1,455.98
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 939.90
MK AUTOMOTIVE SERVICES 213.55
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
NAPA AUTO PARTS 195.96
NAPA AUTO PARTS 749.65
NORTH LINE GIS, LLC 240.00
NORTH LINE GIS, LLC 120.00
O'REILLY FIRST CALL 7.19
ORKIN 151.84
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 1,935.00
PARKVILLE WATER 3,631.10
PARLIN LAW P.C. 710.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 506.67
POWER EQUIPMENT COMPANY 1,028.13
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 8.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 16.00
QTPOD 945.00
QUADIENT FINANCE USA, IN 10,000.00
QUADIENT FINANCE USA, IN 184.80
QUILL CORPORATION 448.69
R & S NORTHEAST LLC 65.45
R & S NORTHEAST LLC 210.09
R&D SYSTEMS, INC 68.64
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 45.00
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 1,475.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 5,518.50
ROCKY MOUNTAIN POWER 647.17
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 59.80
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 42.65
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,908.59
SAFEWAY ALBERTSONS 524.48
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 137.99
SATURDAYS DISCOUNT 63.84
SEVERSON SUPPLY CO. INC 346.11
SILVER CITY PRINTING 9.20
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
STATE OF COLORADO 353.94
STENGER & STENGER 7.50
STOKES & WOLF P.C. 10.50
SUMMIT COUNTY SHERIFF 3,080.00
SYSCO DENVER INC 1,660.70
SYSCO DENVER INC 2,602.73
SYSCO DENVER INC 1,591.46
SYSCO DENVER INC 2,247.79
TELELANGUAGE INC. 7.12
THE LINCOLN NATIONAL 6,502.37
THE MASTERS TOUCH 231.90
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 9,680.00
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 9,680.00
TIMBERLINE MOTEL AND 600.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 1,374.00
TOWN & COUNTRY SALIDA 4,658.57
TRANSWEST TRUCK TRAILER 450.62
TRANSWEST TRUCK TRAILER 12,656.00
TRI COUNTY FIRE PROTECTI 1,965.00
UNITED LABORATORIES 881.90
UNLIMITED SANITARY, LLC 470.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 160.34
VERIZON WIRELESS 3,059.76
WAGNER EQUIPMENT CO. 5,975.62
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,950.29
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,314.82
WELLNESS SCREENING LLC 241.00
WIMACTEL INC. 77.00
WM CORPORATE SERVICES, I 1,342.09
XCEL ENERGY 5,435.64
XCEL ENERGY 10.69
------------------------
GENERAL FUND 297,885.99
ROAD & BRIDGE 74,241.71
PUBLIC HEALTH 26,940.94
DEPT OF HUMAN SERVICES 31,652.29
GRANTS 13,018.05
AIRPORT FUND 9,822.37
BLOOD LEAD 2,131.69
LANDFILL 20,760.67
LODGING TAX FUND 6,469.00
CAPITAL ACQUISTION 130,308.68
SELF INSURANCE 129,691.43
SEARCH & RESCUE 3,164.73
TOTAL ALL FUNDS 746,087.55
Published in the Herald Democrat June 18, 2020.
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