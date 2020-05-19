PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of April 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488.
A & E TIRE INC 2,515.20
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
ACORN PETROLEUM, INC 1,130.75
ACORN PETROLEUM, INC 331.36
ACORN PETROLEUM, INC 19.06
ACORN PETROLEUM, INC 41.98
ACORN PETROLEUM, INC 1,397.65
ACORN PETROLEUM, INC 554.85
ACTIVE NETWORK, LLC 2,365.35
ADAMSON/JOSH 128.80
ADOBE 80.70
AFLAC 565.46
AFLAC GROUP INSURANCE 1,766.88
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 24.21
ALSCO 24.41
ALSCO 335.75
ALSCO 30.28
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 320.00
AVENU 1,245.70
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 300.00
BEARCOM 2,650.00
BERGER/PATRICIA 200.00
BIGHORN HARDWARE 28.23
BIGHORN HARDWARE 23.97
BIGHORN HARDWARE 7.98
BIGHORN HARDWARE 561.85
BIGHORN HARDWARE 186.09
BIGHORN HARDWARE 8.49
BIGHORN HARDWARE 40.62
BIGHORN HARDWARE 119.11
BOULDER COUNTY COMBINED 134.65
BOULDER COUNTY COMBINED 134.65
BUCHER MUNICIPAL NORTH A 683.71
BUILD A GENERATION 276.62
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CASTILLO/NADINE 85.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 210.00
CDPHE 136.00
CENTRAL COLORADO TITLE & 200.00
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 46.11
CENTURY LINK 6,586.32
CENTURY LINK 114.98
CENTURY LINK 287.60
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,089.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00
CHP 118,421.34
CMG FINANCIAL 830.50
COLORADO ASSESSORS ASSOC 10.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 2,063.99
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO DEPT OF LABOR 4,122.82
COLORADO TIRE RECYCLING 1,326.00
COLORADO TIRE RECYCLING 3,274.00
COLORADO TIRE RECYCLING 3,708.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 233.04
CPCNEUTEK 9,908.49
CROWDRIFF INC. 2,500.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIE 20,000.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIE 1,795.00
CTL THOMPSON INCORPORATE 2,000.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DCS LIMITED 2,000.00
DCS LIMITED 2,000.00
DCS UNLIMITED 2,000.00
DE LAGE LANDEN 1,469.50
DECARLO/ROBERT 127.00
DELTA RIGGING & TOOLS, I 3,678.60
DEMCO 348.13
DENVER INDUSTRIAL SALES 3,600.00
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 163.00
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 499.64
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,100.00
DRIVERS LICENSE GUIDE CO 29.95
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 4,599.40
FIRST MOUNTAIN BANK 1,397.55
FIRST MOUNTAIN BANK 1,422.55
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 7,429.00
GALLS INCORPORATED 313.17
GENERAL AIR 242.08
GRAINGER 1,178.64
GRAINGER 1,046.24
GRAINGER 361.62
GRAINGER 168.76
GRAINGER 244.08
GREC 1,259.66
HALL & EVANS, L.L.C. 8,901.87
HALL & EVANS, L.L.C. 706.27
HERALD DEMOCRAT 239.49
HERALD DEMOCRAT 164.02
HERALD DEMOCRAT 19.09
HERALD DEMOCRAT 348.84
INGRAM LIBRARY SERVICES 890.39
INGRAM LIBRARY SERVICES 775.50
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
KW CONSTRUCTION & RESTOR 2,086.06
LAKE COUNTY BUILD A GENE 170,822.50
LAKE COUNTY GOVERNMENT 53,445.95
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 2,169.02
LAROWE/MARK 100.00
LAWSON PRODUCTS, INC 1,285.59
LEADVILLE SANITATION DIS 1,942.20
LEADVILLE-LAKE COUNTY 16,250.00
MCBRIDE/STEPHANIE 1,147.70
MESA OIL, INC. 279.80
MID-AMERICAN RESEARCH CH 122.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 290.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 221.01
MID-AMERICAN RESEARCH CH 739.22
MID-AMERICAN RESEARCH CH 820.80
MID-AMERICAN RESEARCH CH 153.75
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 56.70
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 468.78
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 7,999.66
MK AUTOMOTIVE SERVICES 119.59
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLE 330.00
MOUNTAIN STATES SNOWCATS 2,814.63
NAPA AUTO PARTS 1,146.75
O'REILLY FIRST CALL 20.03
O'REILLY FIRST CALL 1,723.61
ORKIN 151.84
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 6,840.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,019.82
POULOS/GARRETT 100.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 32.00
QUILL CORPORATION 8.29
QUILL CORPORATION 76.68
R & S NORTHEAST LLC 134.52
RIQUETTI TOWING & RECOVE 450.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 261.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 29.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 846.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 21.30
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 90.05
ROSS MANAGEMENT GROUP 873.00
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,285.72
SAFEWAY ALBERTSONS 70.52
SAFEWAY ALBERTSONS 95.29
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 206.13
SATHER/ELIZABETH L. 3,100.00
SATURDAYS DISCOUNT 85.95
SATURDAYS DISCOUNT 58.22
SATURDAYS DISCOUNT 85.96
SATURDAYS DISCOUNT 63.97
SEVERSON SUPPLY CO. INC 594.99
SHAMROCK FOODS COMPANY 810.56
SILVER CITY PRINTING 2.43
SILVER CITY PRINTING 236.85
STAPLES BUSINESS CREDIT 67.74
STATE OF COLORADO 252.71
STATE OF COLORADO 620.89
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 22,130.91
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,800.00
SUMMIT FORD 3,482.04
SYSCO DENVER INC 1,745.36
SYSCO DENVER INC 1,692.91
SYSCO DENVER INC 1,696.06
THE LINCOLN NATIONAL 3,568.97
TIMBERLINE MOTEL 600.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 2,093.23
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 573.20
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 1,543.62
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 3,000.83
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 160.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 856.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 518.00
TRACKER SOFTWARE CORP 2,500.00
TRILLIUM HOLDCO LLC 4,578.77
UAACOG 9,056.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
VALUEWEST, INC. 4,500.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 160.32
VERIZON WIRELESS 1,120.61
VISUAL GOV SOLUTIONS, LL 284.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 266.33
WAGNER EQUIPMENT CO. 4,570.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 8,883.92
WAXIE SANITARY SUPPLY 549.66
WELLNESS SCREENING LLC 447.60
WESTERN COLORADO 120.00
WHEELHOUSE APARTMENTS 519.00
WHELIHAN/JACQUELINE 40.08
WHITEHALL'S ALPINE BG 455.73
WHITEHALL'S ALPINE BG 815.43
XCEL ENERGY 6,061.62
XCEL ENERGY 10.64
------------------------
GENERAL FUND 171,876.33
ROAD & BRIDGE FUND 44,422.62
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 6,587.54
DEPT OF HUMAN SERVICES 11,802.33
GRANTS 211,119.72
AIRPORT FUND 9,087.35
BLOOD LEAD 95.02
LANDFILL 17,279.31
LODGING TAX FUND 44,622.48
CAPITAL ACQUISTION 6,137.79
SELF INSURANCE 121,990.31
SEARCH & RESCUE 62.00
TOTAL ALL FUNDS 645,082.80
Published in the Herald Democrat May 21, 2020.
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