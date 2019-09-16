PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of August 2019. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
A-1 COLLECTION AGENCY 472.82
ACORN PETROLEUM, INC 4,300.65
ACORN PETROLEUM, INC 5,196.57
ACORN PETROLEUM, INC 52.28
ACORN PETROLEUM, INC 4,369.95
AFLAC 1,229.12
AIRGAS USA, LLC 236.11
ALL TRUCK & TRAILER PART 38.36
ALPINE BANK 6,137.79
ALPINE BANK 6,137.79
ALPINE CREDIT 5.50
AMAZON 1,744.32
AMAZON 617.02
AMERICAN ENVIRONMENTAL 477.75
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 615.00
APC SOUTHERN 160,609.64
AQUATIC RESOURCES, LLC 1,524.70
AVENU 3,395.71
AVENU 3,395.71
AVENU 1,245.70
AYAKO D. SAITO, CPA, PLL 4,850.00
B AND B SHIPPING AND MOR 628.48
BALDASSAR/KATIE 41.10
BC SERVICE INC 7.50
BERGER/PATRICIA 242.96
BIGHORN HARDWARE 503.59
BIGHORN HARDWARE 55.55
BIGHORN HARDWARE 87.20
BIGHORN HARDWARE 180.28
BILL'S SKI RENTALS 655.00
BOGEART/CRYSTAL 136.50
BOGEART/MABEL 158.00
BOULDER NORDIC SPORT 1,925.00
BRANDON/JERRY 2,000.00
BROADVOICE 156.00
BRUCKNER TRUCK SALES 3,137.61
BUSTED KNUCKLES 1,125.00
CALLENDAR TIRE, INC. 1,308.16
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CBS ACCOUNTING LLC 5,888.00
CBS ACCOUNTING LLC 3,920.00
CDPHE 448.25
CENTER FOR DISEASE DETEC 250.00
CENTER FOR DISEASE DETEC 132.50
CENTERPOINT ENERGY SERVI 567.99
CENTURY LINK 583.60
CENTURY LINK 218.60
CENTURY LINK 369.99
CHAVEZ/LUIS 59.00
CHAVEZ/LUIS 36.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,400.00
CHP 123,700.20
CHP 127,883.95
CITY OF LEADVILLE 70,960.30
CITY OF LEADVILLE 70,247.71
COLORADO ASSOC TAX APPRA 315.00
COLORADO ASSOC TAX APPRA 600.00
COLORADO BARRICADE COMPA 196.52
COLORADO BUREAU 330.00
COLORADO CODE CONSULTING 47,052.75
COLORADO DEPARTMENT OF R 136.85
COLORADO DEPARTMENT OF R 1,970.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 87.50
COLORADO SECRETARY OF ST 40.00
COLORADO SOCIETY OF 20.00
CONLIN ASSOCIATES 4,151.37
CPCNEUTEK 4,443.58
CVL-SERVICES (CLIC) 1,485.94
CVL-SERVICES (CLIC) 271.06
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DE LAGE LANDEN 100.54
DELTA RIGGING & TOOLS, I 274.56
DELTA RIGGING & TOOLS, I 1,661.02
DEMCO 136.83
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 45.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,035.00
DODGE/SHAWN 80.00
DUNN/JOHN 12.50
DURAN & LUCERO INC. 1,138.00
EL PASO COUNTY 485.00
ESPINOZA/TARA MARIE 27.52
ESPINOZA/TARA MARIE 38.37
EXPRESSTOLL 15.30
EZ MESSENGER 17.50
FABIAN/JUDY 20.00
FEDEX CORP. 79.06
FERRELLGAS 647.01
FIRST MOUNTAIN BANK 1,199.54
FIRST MOUNTAIN BANK 1,199.54
FIRST MOUNTAIN BANK 2,376.96
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 510.11
GALLS, LLC- DBA NEVES UN 137.67
GARCIA/BIANCA 18.00
GAYLORD BROS., INC. 73.39
GENERAL AIR 1,500.00
GPS SERVERS LLC 15.50
GRAINGER 1,245.49
GRAINGER 832.34
GRAYBAR 179.01
GREEN/JUDY 9.88
GRIEGO/SYLVIA 20.00
HAMM/CAILEE 144.00
HENRY SCHEIN,INC. 94.00
HERALD DEMOCRAT 765.36
HERALD DEMOCRAT 29.00
HERALD DEMOCRAT 243.00
HIGH MOUNTAIN PIES 162.95
HIGH MOUNTAIN PIES 64.10
HONNEN EQUIPMENT CO 229.62
IN THE SWIM 82.95
INGRAM LIBRARY SERVICES 291.76
INGRAM LIBRARY SERVICES 403.24
INGRAM LIBRARY SERVICES 408.92
IRWIN/RICK 600.00
JACKSON/KIM 37.44
JOHNSON/JEFF 39.03
KENT/SHANNON 149.08
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 37,141.98
KUBAT EQUIPMENT AND SERV 3,000.14
KUMAR AND ASSOCIATES INC 357.50
LAKE COUNTY CLERK & RECO 1.30
LAKE COUNTY CLERK & RECO 23.09
LAKE COUNTY GOVERNMENT 71,422.54
LAKE COUNTY GOVERNMENT 5,200.00
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 1,000.00
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 1,000.00
LAKE COUNTY TREASURER 112,576.13
LAKE FORK MOBILE HOME PA 1,000.00
LANDAU/KELLY 3,036.00
LAWSON PRODUCTS, INC 224.01
LEADVILLE ELKS LODGE #23 136.51
LEADVILLE POLICE DEPARTM 675.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 38.50
LM KERSTING 42,902.16
LM KERSTING 14,320.00
LOBATO/CHRISTINA 43.00
LOBATO/CHRISTINA 52.00
LORITO BOOKS 245.01
LUCAS TOWING & RECOVERY 367.00
MARLIN BUSINESS BANK 203.73
MARLIN BUSINESS BANK 360.04
MARRUFFO/JENNIFER 131.15
MARTINEZ/MIGUEL 160.00
MASSAROTTI/KEISHA 31.50
MAXIMUM COMFORT POOLS & 707.58
MCBRIDE/STEPHANIE 748.00
MERIDIAN INTERMOUNTAIN 193.75
MESA OIL, INC. 260.40
MESA OIL, INC. 560.70
MID-AMERICAN RESEARCH CH 1,551.41
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 93.03
MILLENNIUM TOWING & RECO 2,240.00
MK AUTOMOTIVE SERVICES 556.40
MOHRMANN/VERONICA 540.00
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN STRUCTURES COMP 4,379.91
NAPA AUTO PARTS 859.62
NEMANICH/FRANK 100.00
NETZERO-ROCKY MOUNTAINS 210.59
NORTH LINE GIS, LLC 1,280.00
NORTON & SMITH, P.C. 702.00
NORTON & SMITH, P.C. 413.00
NRPA 110.00
ONLINE WEB SERVICES 1,037.00
ONLINERME, LLC 210.00
O'REILLY FIRST CALL 55.90
O'REILLY FIRST CALL 136.11
ORTEGA/DELFINO 139.00
OVERDRIVE 3,000.00
PALMER/BRAD 63.98
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 16,486.26
PARKER/LORRY 1,504.13
PARKVILLE WATER 5,389.96
PARLIN LAW P.C. 2,764.00
PARLIN LAW P.C. 2,016.00
PEAK 360 SERVICES AND 85,966.61
PEAK PERFORMANCE IMAGING 30.27
PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,600.11
PIXLEY/JAMES 500.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 885.98
PRO-ELECTRIC 1,956.80
PRO-ELECTRIC 285.00
PRO-ELECTRIC 2,492.71
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 325.00
QUILL CORPORATION 89.79
QUILL CORPORATION 75.29
R & S NORTHEAST LLC 19.60
R&D SYSTEMS, INC 67.72
REVELES/BRAYHAN 71.40
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 29.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 5,986.50
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 285.12
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 78.96
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,560.23
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 2,038.45
SAFARILAND, LLC 70.00
SAFARILAND, LLC 460.50
SAFETY & CONSTRUCTION SU 283.49
SAFEWAY ALBERTSONS 53.93
SAFEWAY ALBERTSONS 210.29
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 143.37
SANOFI PASTEUR, INC 1,090.84
SATURDAYS DISCOUNT 270.24
SATURDAYS DISCOUNT 92.57
SCHAEFER/CARL F. 120.00
SILVER CITY PRINTING 41.33
SILVER CITY PRINTING 223.97
SILVER CITY PRINTING 842.43
SILVER KING INN 77.35
SNAP ON TOOLS 51.75
SOULED OUT T SHIRTS 121.00
ST VINCENT MEDICAL CLINI 440.00
ST VINCENT MEDICAL CLINI 412.50
ST VINCENT'S GENERAL HOS 7,495.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 825.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,825.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 949.68
STATE OF COLORADO 358.11
STRATEGIC FENCE AND WALL 2,150.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 12,130.44
SWANSON SERVICES CORPORA 55.00
TAMARAC MEDICAL INC. 10.00
THE LINCOLN NATIONAL 1,290.20
THE LINCOLN NATIONAL 1,421.40
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 7,555.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 824.00
TYLER TECHNOLOGIES 105.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 320.82
VERIZON WIRELESS 4,222.78
VINCI LAW OFFICE LLC 51.00
VISTA WORKS 125.00
VISUAL GOV SOLUTIONS, LL 278.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 6,393.86
WAGNER EQUIPMENT CO. 4,221.20
WAGNER EQUIPMENT CO. 144,501.30
WELLNESS SCREENING LLC 383.00
WERCKMAN/TONY 66.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 190.00
WILLIFORD, LLC 2,497.00
WIMACTEL INC. 77.00
WIMACTEL INC. 77.00
WIMACTEL INC. 77.00
WM RECYCLE AMERICA 2,387.90
WM RECYCLE AMERICA 152.35
WRITE BRAIN WEST, INC 2,200.00
XCEL ENERGY 3,665.15
XCEL ENERGY 20.36
------------------------
GENERAL FUND 402,729.91
ROAD & BRIDGE 184,741.67
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 32,721.94
DEPT OF HUMAN SERVICES 29,043.64
GRANTS 252,571.06
AIRPORT FUND 28,477.81
BLOOD LEAD 2,660.62
LANDFILL 73,051.98
CONSERVATION TRUST 5,534.00
LODGING TAX FUND 12,264.78
CAPITAL ACQUISTION 98,242.19
SELF INSURANCE 254,295.75
SEARCH & RESCUE 619.07
TOTAL ALL FUNDS 1,376,954.42
Published in the Herald Democrat Sept. 19, 2019.
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