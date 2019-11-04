PUBLIC NOTICE
The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners and represents gross salary paid to each employee during the month of June 2018 in accordance with §30-25-111 (1.5), C.R.S. Fringe benefits including, but not limited to, insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses include an additional county-wide average of approximately 30% not included in the figures below.
DEPARTMENT DESCRIPTION JOB
DESCRIPTION GROSS PAY MTD
AIRPORT AIRPORT OPS TECH $1,689.38
AIRPORT AIRPORT OPS TECH $435.00
AIRPORT AIRPORT OPS TECH $3,080.33
AIRPORT AIRPORT OPS TECH $6,836.01
ASSESSOR APPRAISER TRAINEE $4,883.67
ASSESSOR ASSESSOR $5,734.62
ASSESSOR DATA COLLECTOR $4,887.93
ASSESSOR DEPUTY ASSESSOR $5,618.10
ASSESSOR PERSONAL PROPERTY CLERK $2,923.08
BLOOD LEAD BLOOD LEAD NURSE $5,449.39
CLERK/RECORDER ADMIN TECH II $4,890.38
CLERK/RECORDER ADMIN TECH II $4,493.10
CLERK/RECORDER ADMIN TECH III $4,890.03
CLERK/RECORDER CHIEF DEPUTY CLERK $5,775.11
CLERK/RECORDER CLERK & RECORDER $5,734.62
CLERK/RECORDER DRIVER'S LICENSE ADMIN $4,247.30
CLERK/RECORDER RECORDING CLERK $4,274.05
COMMISSIONERS COMMISSIONER $6,881.55
COMMISSIONERS COMMISSIONER $6,881.55
COMMISSIONERS COMMISSIONER $5,734.62
CORONER CORONER $2,550.00
EMPG GRANT EMS $4,342.70
EMPG GRANT EMS $6,838.50
EMPG GRANT EMS $5,199.60
FAMILY PLANNING NURSE $6,176.55
FINANCE FINANCE ADMINISTRATOR $3,173.07
FINANCE FINANCE TECHNICIAN $6,165.01
HUMAN RESOURCES ADMIN ASSISTANT $3,555.00
HUMAN RESOURCES HR DIRECTOR $7,384.62
IT IT ASSISTANT $1,664.00
IT IT DIRECTOR $6,117.69
LAND USE BUILDING & LAND TECH $3,629.06
LAND USE BUILDING & LAND TECH $3,908.73
LAND USE LAND USE ADMINISTRATOR $6,594.90
LAND USE LAND USE PLANNER $6,058.76
LANDFILL GATEKEEPER $3,625.01
LANDFILL GATEKEEPER $4,266.63
LANDFILL GATEKEEPER $348.00
LANDFILL OPERATOR I $1,699.15
LANDFILL RECYCLING ATTENDANT $1,883.25
LANDFILL RECYCLING ATTENDANT $348.00
LANDFILL SEASONAL OPERATOR $3,344.75
LIBRARY CHILDRENS LIBRARIAN III $29.22
LIBRARY CHILDRENS LIBRARIAN III $73.05
LIBRARY CIRC COORDINATOR I $4,375.16
LIBRARY CIRC SUPERVISOR III $4,685.54
LIBRARY CUSTODIAN $1,346.40
LIBRARY DESK CLERK I LIBRARY $330.96
LIBRARY DESK CLERK II $2,512.73
LIBRARY DESK CLERK III $482.13
LIBRARY HISTORIAN II $4,593.00
LIBRARY LIBRARY AIDE $1,103.07
LIBRARY LIBRARY AIDE $804.38
LIBRARY LIBRARY DIGITIZER $868.00
LIBRARY LIBRARY DIRECTOR $6,000.00
LIBRARY SUMMER READING PROGRAM $434.50
LIBRARY SUMMER READING PROGRAM $376.75
LIBRARY SUMMER READING PROGRAM $1,855.00
LIBRARY SYSTEM ADMINISTRATOR $5,477.54
PHAC ADMINISTRATIVE ENV HEALTH SPECIALIST $5,081.10
PHAC ADMINISTRATIVE EPSDT TRANSLATOR/WKR $4,352.43
PHAC ADMINISTRATIVE FINANCE/GRANT MANAGER $4,231.26
PHAC ADMINISTRATIVE GOL! DIRECTOR $5,825.07
PHAC ADMINISTRATIVE GOL! HUB COORDINATOR $4,195.39
PHAC ADMINISTRATIVE HEALTH INSPECTOR $6,228.69
PHAC ADMINISTRATIVE HEALTHY KIDS DIRECTOR $5,416.61
PHAC ADMINISTRATIVE NURSE $7,318.60
PHAC ADMINISTRATIVE ROCKIES ROCK JR CNSLR $571.20
PHAC ADMINISTRATIVE ROCKIES ROCK JR CNSLR $571.20
PHAC ADMINISTRATIVE ROCKIES ROCK JR CNSLR $413.10
PHAC ADMINISTRATIVE ROCKIES ROCK JR CNSLR $571.20
PHAC ADMINISTRATIVE ROCKIES ROCK JR CNSLR $571.20
PHAC ADMINISTRATIVE ROCKIES ROCK JR CNSLR $571.20
PHAC ADMINISTRATIVE ROCKIES ROCK JR CNSLR $326.40
RECREATION AEROBICS INSTRUCTOR $192.50
RECREATION AQUATICS COORDINATOR $4,166.10
RECREATION CUSTODIAN $3,417.45
RECREATION CUSTODIAN $3,553.98
RECREATION FIELD SUPERVISOR $229.50
RECREATION FISHING INSTRUCTOR $157.50
RECREATION ICE RINK ATTENDANT $71.40
RECREATION ICE RINK ATTENDANT $407.00
RECREATION ICE RINK ATTENDANT $88.00
RECREATION INSTRUCTOR $130.50
RECREATION LIFEGUARD $257.60
RECREATION LIFEGUARD $73.50
RECREATION LIFEGUARD $798.15
RECREATION LIFEGUARD $1,035.30
RECREATION LIFEGUARD $1,178.10
RECREATION LIFEGUARD $370.81
RECREATION LIFEGUARD $579.50
RECREATION LIFEGUARD $512.51
RECREATION LIFEGUARD $111.00
RECREATION LIFEGUARD $874.65
RECREATION LIFEGUARD III $165.63
RECREATION MAINTENANCE TECHNICIAN $3,849.50
RECREATION MAINTENANCE TECHNICIAN $1,346.55
RECREATION MAINTENANCE TECHNICIAN $2,160.00
RECREATION MAINTENANCE TECHNICIAN $5,765.88
RECREATION MAINTENANCE TECHNICIAN $4,428.74
RECREATION MAINTENANCE TECHNICIAN $3,598.01
RECREATION MAINTENANCE TECHNICIAN $3,608.85
RECREATION QIGONG INSTRUCTOR $67.50
RECREATION RECREATION ASSISTANT $5,102.27
RECREATION RECREATION ATTENDANT $129.00
RECREATION RECREATION ATTENDANT $223.00
RECREATION RECREATION ATTENDANT $1,234.20
RECREATION RECREATION ATTENDANT $90.00
RECREATION RECREATION COORDINATOR $6,147.47
RECREATION REFEREE $80.00
RECREATION REFEREE $66.00
RECREATION SOFTBALL SUPERVISOR $546.00
RECREATION SWIMMING INSTRUCTOR $310.63
RECREATION SWIMMING INSTRUCTOR $360.00
RECREATION YOGA TEACHER $78.75
RECREATION YOUTH PROGRAMS COORDNTR $4,788.02
ROAD/BRIDGE MAINT INTERN $2,374.75
ROAD/BRIDGE MAINT MECHANIC I $6,556.67
ROAD/BRIDGE MAINT MECHANIC I $5,579.06
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR I $5,386.80
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR I $5,821.23
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR I $5,964.09
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR I $6,375.66
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR II $6,600.74
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR II $4,998.72
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR II $4,902.17
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR II $5,720.45
ROAD/BRIDGE MAINT OPERATOR II $4,761.97
ROAD/BRIDGE MAINT PURCHASING AGENT/SEC $4,974.99
ROAD/BRIDGE MAINT ROAD & BRIDGE DIRECTOR $7,517.09
ROAD/BRIDGE MAINT SEASONAL OPERATOR $1,416.63
SENIOR CITIZENS AGING WELL COORDINATOR $5,538.45
SENIOR CITIZENS SENIOR CITIZEN ASST $1,794.00
SENIOR CITIZENS SENIOR CITIZEN ASST $1,161.00
SENIOR CITIZENS SENIOR CNTR COORDINATOR $1,445.21
SHERIFF ADMIN ASSISTANT $4,709.73
SHERIFF COMMUNICATIONS SUPVSR $10,217.32
SHERIFF COOK $5,598.16
SHERIFF COURT SECURITY OFFICER $4,929.45
SHERIFF DEPUTY $7,890.45
SHERIFF DEPUTY $7,584.79
SHERIFF DEPUTY $6,653.70
SHERIFF DEPUTY $7,226.31
SHERIFF DETENTIONS OFFICER $4,359.24
SHERIFF DETENTIONS OFFICER $48.00
SHERIFF DISPATCHER $7,988.57
SHERIFF DISPATCHER $4,696.17
SHERIFF DISPATCHER $6,706.74
SHERIFF DISPATCHER $515.87
SHERIFF FIREARMS INSTRUCTOR $806.00
SHERIFF INTERIM UNDERSHERIFF $12,194.66
SHERIFF JAILER $5,803.40
SHERIFF JAILER $5,040.50
SHERIFF JAILER $5,081.55
SHERIFF JAILER $4,740.72
SHERIFF LAW ENFRCEMENT ADVOCATE $5,681.26
SHERIFF SERGEANT $10,861.78
SHERIFF SHERIFF $7,684.62
SHERIFF SR SERGEANT $12,483.40
SOCIAL SERVICES CASEWORKER I $4,630.17
SOCIAL SERVICES CASEWORKER II $6,385.14
SOCIAL SERVICES CASEWORKER III $3,697.51
SOCIAL SERVICES CASEWORKER III $7,866.43
SOCIAL SERVICES CASEWORKER III $2,662.70
SOCIAL SERVICES CCAP SUPERVISOR/OPS MGR $4,557.69
SOCIAL SERVICES ELIGIBILITY TECHNICIAN $4,552.29
SOCIAL SERVICES FINANCE ADMINISTRATOR $6,923.10
SOCIAL SERVICES INTERN $2,700.00
SOCIAL SERVICES LEAD INCOME TECH II $6,460.34
SOCIAL SERVICES LEGAL TECH II $4,269.24
SOCIAL SERVICES PUBLIC ASST SUPERVISOR $6,057.71
SOCIAL SERVICES PUBLIC ASST TECH ASST $3,807.69
SOCIAL SERVICES PUBLIC ASST TECH ASST $3,403.83
SOCIAL SERVICES PUBLIC ASST TECH ASST $3,240.87
SOCIAL SERVICES SOC SERVICES DIRECTOR $8,182.85
SOCIAL SERVICES TECH MANAGER II $5,596.16
SOCIAL SERVICES WRAPAROUND COORDINATOR $4,277.10
SOCIAL SERVICES WRAPAROUND COORDINATOR $5,596.16
TREASURER CHIEF DEPUTY CLERK $4,435.60
TREASURER CLERK $3,845.76
TREASURER TREASURER $6,499.62
VETERANS VETERANS SERVICE OFFICR $702.69
YOUTH GRANTS BAG $6,250.73
YOUTH GRANTS BAG $2,215.78
YOUTH GRANTS HEALTH EQUITY CRDINATOR $4,084.62
YOUTH GRANTS HEALTH EQUITY CRDINATOR $3,610.00
YOUTH GRANTS HEALTH EQUITY MANAGER $4,999.61
YOUTH GRANTS OFFICE MANAGER $2,489.90
YOUTH GRANTS YMP COORDINATOR $4,078.85
YOUTH GRANTS YMP MANAGER $5,360.79
YOUTH GRANTS YOUTH INTERN $892.50
YOUTH GRANTS YOUTH INTERN $418.20
YOUTH GRANTS YOUTH INTERN $102.00
Published in the Herald Democrat Nov. 7, 2019.
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