PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of February, 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
2 GUYS & SOME WIRE LLC 150.00
502-A STRATEGIC MARKETIN 690.00
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
ABSOLUTE BIKES 4,699.00
ACA PRODUCTS INC 3,783.20
ACORN PETROLEUM, INC 1,506.41
ACORN PETROLEUM, INC 3,253.77
ACORN PETROLEUM, INC 1,317.64
ACORN PETROLEUM, INC 827.23
ACORN PETROLEUM, INC 3,016.44
ADAMSON/JOSH 70.00
AFLAC 607.46
AFLAC GROUP INSURANCE 1,832.94
AIRGAS USA, LLC 236.11
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 23.09
ALSCO 24.21
ALSCO 24.21
ALSCO 24.21
AMAZON 52.68
AMERICAN ENVIRONMENTAL 1,323.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 455.00
ATA CUSTOM SERVICES LLC 1,690.00
AVFUEL CORPORATION 18,314.41
BARRETTE/TARYN 426.25
BIGHORN HARDWARE 118.64
BIGHORN HARDWARE 236.55
BIGHORN HARDWARE 45.44
BIGHORN HARDWARE 13.29
BLUE STAR POLICE SUPPLY, 1,972.73
BOGEART/MABEL 39.00
CARSTEN NEW MEDIA 500.00
CBS ACCOUNTING LLC 5,063.00
CCNC,INC. 100.00
CDPHE 559.00
CDPHE 50.00
CDPHE 82.50
CENTER FOR DISEASE DETEC 1,241.50
CENTERPOINT ENERGY SERVI 3,264.16
CENTRAL COLORADO CONSERV 15,000.00
CENTURY LINK 6,586.32
CENTURY LINK 220.86
CENTURY LINK 80.67
CENTURY LINK 223.22
CENTURY LINK 53.98
CHAVEZ/LUIS 4.67
CHAVEZ/LUIS 11.65
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,400.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 658.50
CHP 119,962.57
CLOUD CITY CONSERVATION 35,000.00
COLORADO ASSOC TAX APPRA 100.00
COLORADO ASSOCIATION 69.00
COLORADO CODE CONSULTING 4,487.25
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
COLORADO DIVISION OF 3,081.75
COLORADO OFFICE OF BEHAV 70.35
COLORADO PARKS AND WILDL 11,686.29
COLORADO SILVER STAR 287.52
COMCOWICH/MARGUERITE 102.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 402.81
COMMUNICATION SOLUTIONS 552.09
CONLIN/CHRIS 2,000.00
COTTRELL/BRETT 144.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
DE LAGE LANDEN 1,048.94
DELTA RIGGING & TOOLS, I 608.56
DELTA RIGGING & TOOLS, I 2,740.00
DEMCO 409.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,165.00
DOMINION VOTING 22,617.53
ENDPOINT DIRECT 184.80
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 5,651.44
FIRST MOUNTAIN BANK 1,471.93
FIRST MOUNTAIN BANK 1,483.24
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 1,508.00
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 481.25
GALLS INCORPORATED 92.38
GENERAL AIR 3,450.00
GOLDEN ROSE CATERING 338.09
GRAINGER 138.44
GRAINGER 1,204.18
GRAINGER 966.49
GREEN/JUDY 190.00
GROUND ENGINEERING CONSU 814.00
GUMPTON METAL FABRICATIO 260.00
HAMM/CAILEE 54.00
HERALD DEMOCRAT 1,107.87
HERALD DEMOCRAT 256.00
HERALD DEMOCRAT 23.22
HI VALLEY SUPPLY 453.58
HI VALLEY SUPPLY 431.11
HIGH ALTITUTE RACE TIMIN 2,295.00
HIGH MOUNTAIN PIES 40.10
HORNING/JANE 348.50
HUGGINS/RHONDA 178.50
INCENTA HEALTH 2,125.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 810.10
INGRAM LIBRARY SERVICES 99.30
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
INTEGRATED VOTING SYSTEM 4,039.91
JESSICA LYNN STUDIOS 1,450.00
KAESER COMPRESSORS INC. 13,541.50
KAESER COMPRESSORS INC. 16,435.00
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 11,050.00
LAKE COUNTY CLERK & RECO 68.21
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 5,000.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 84,003.86
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 2,301.85
LAKE COUNTY TREASURER 110,810.33
LAWSON PRODUCTS, INC 121.93
LAWSON PRODUCTS, INC 237.75
LAWSON PRODUCTS, INC 166.52
LEADVILLE CROSS COUNTRY 2,109.00
LEADVILLE SANITATION DIS 1,860.82
LINCRAFT EMBROIDERY 416.50
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 154.85
LM KERSTING 9,952.14
MACDONALD EQUIPMENT CO. 46.46
MACDONALD EQUIPMENT CO. 138.38
MACDONALD EQUIPMENT CO. 1,409.91
MARRUFFO/JENNIFER 74.00
MARTINEZ/MIGUEL 20.00
MARTINEZ/MIGUEL 218.84
MARTINEZ/MIGUEL 63.26
MCBRIDE/STEPHANIE 1,064.90
MCCALL/DEBBIE 17.00
MESA OIL, INC. 206.70
MID-AMERICAN RESEARCH CH 1,626.91
MIDWEST CARD AND ID SOLU 592.50
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 65.50
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 74.54
MK AUTOMOTIVE SERVICES 215.70
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN STATES SNOWCATS 438.48
MOUNTAIN STATES SNOWCATS 4,752.30
MOUNTAIN STRUCTURES COMP 3,585.14
NAPA AUTO PARTS 513.92
NORTH LINE GIS, LLC 120.00
NORTON & SMITH, P.C. 4,743.00
OLSON/THERESA 391.00
ONDERDONK/KAREN 2,637.50
O'REILLY FIRST CALL 805.28
O'REILLY FIRST CALL 112.35
O'REILLY FIRST CALL 643.71
O'REILLY FIRST CALL 54.54
O'REILLY FIRST CALL 1,654.99
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 6,840.00
PARKVILLE WATER 1,693.03
PARKVILLE WATER 1,524.97
PARLIN LAW P.C. 1,830.00
PARLIN LAW P.C. 1,720.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,070.56
PERSONAL SAFETY ENTERPRI 618.55
POWER EQUIPMENT COMPANY 4,698.45
PRO-ELECTRIC INC 3,020.25
PRO-ELECTRIC INC 1,657.69
PRO-ELECTRIC INC 660.82
PUEBLO COUNTY SHERIFFS O 1,400.00
R & S NORTHEAST LLC 317.83
R&D SYSTEMS, INC 68.64
RIFLE PERFORMANCE MOTORS 13,628.98
RIQUETTI TOWING & RECOVE 1,347.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 29.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 693.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 9,730.30
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 9,465.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 6,597.50
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 314.30
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 75.66
RUGGS BENEDICT 3,050.60
RUGGS BENEDICT 10,786.50
SADLER/JILL 391.00
SAFEWAY ALBERTSONS 171.36
SAFEWAY ALBERTSONS 62.50
SAFEWAY ALBERTSONS 43.65
SALAS/PAUL 289.00
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 204.95
SATURDAYS DISCOUNT 104.93
SATURDAYS DISCOUNT 54.96
SEMSACK/DOLORES 391.00
SEVERSON SUPPLY CO. INC 1,630.06
SEVERSON SUPPLY CO. INC 2,285.46
SHKOP/AMIT 95.53
SILVER CITY PRINTING 103.72
SILVER CITY PRINTING 1,094.92
SILVER CITY PRINTING 282.52
SILVER CITY PRINTING 117.38
SMITH/BRENA 155.31
SMYTHE-SMITH/WHITTNEY 391.00
SOULED OUT T SHIRTS 240.00
SOULED OUT T SHIRTS 416.00
SOULED OUT T SHIRTS 1,236.52
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 50.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 135.70
STATEWIDE INTERNET PORTA 1,584.00
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,040.00
TAMARAC MEDICAL INC. 14.95
THE GREAT PUMPKIN 100.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 1,374.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 2,735.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 518.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 856.00
TRI COUNTY FIRE PROTECTI 432.00
TRI COUNTY FIRE PROTECTI 189.00
TRI COUNTY FIRE PROTECTI 282.23
TYLER TECHNOLOGIES 699.90
UNITED LABORATORIES 760.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 370.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 370.00
VAIL INFO, INC. 800.00
VERIZON WIRELESS 160.32
VISTA WORKS 99.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 2,052.72
WAGNER EQUIPMENT CO. 517.16
WAGNER EQUIPMENT CO. 37.42
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,010.94
WASTEZERO, INC. 3,280.00
WHELIHAN/JACQUELINE 90.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 345.87
WIMACTEL INC. 77.00
WM RECYCLE AMERICA 224.62
XCEL ENERGY 7,169.83
XCEL ENERGY 394.48
XCEL ENERGY 20.38
------------------------
GENERAL FUND 371,697.35
ROAD & BRIDGE 96,127.81
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 20,525.62
DEPT OF HUMAN SERVICES 23,802.55
GRANTS 18,259.84
AIRPORT FUND 25,814.85
BLOOD LEAD 2,082.38
LANDFILL 29,624.20
CONSERVATION TRUST 2,109.00
LODGING TAX FUND 9,306.52
MINERAL BELT TRAIL FUND 4,587.13
CAPITAL ACQUISTION 6,137.79
SELF INSURANCE 119,962.57
SEARCH & RESCUE 16,923.78
TOTAL ALL FUNDS 746,961.39
Published in the Herald Democrat March 19, 2020.
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