PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of September, 2019. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
5280 FORENSIC PATHOLOGY, 1,225.00
A-1 COLLECTION AGENCY 472.82
A-1 COLLECTION AGENCY 472.82
A-1 COLLECTION AGENCY 472.82
ACORN PETROLEUM, INC 220.58
ACORN PETROLEUM, INC 1,404.06
ACORN PETROLEUM, INC 2,004.83
ACORN PETROLEUM, INC 75.31
ACORN PETROLEUM, INC 3,739.08
ACORN PETROLEUM, INC 1,410.95
ADAMS/JESSICA 500.00
AFLAC 1,229.12
AFLAC 1,317.68
AGUIRRE/GERMAN 300.00
AIRGAS USA, LLC 236.11
AMERICAN ENVIRONMENTAL 2,041.25
AMERICAN LIBRARY ASSOCIA 50.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 455.00
APC SOUTHERN 208,792.34
AQUATIC RESOURCES, LLC 2,995.84
ASF 2,135.50
AVENU 4,641.41
AYAKO D. SAITO, CPA, PLL 900.00
B AND B SHIPPING AND MOR 582.63
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 3,020.00
BALCOMB & GREEN, P.C. 912.00
BARELA/RICHARD 300.00
BARELA/TEDDY 300.00
BECK/HARRY 72.00
BIG BEAR ELECTRIC 295.90
BIGHORN HARDWARE 29.85
BIGHORN HARDWARE 160.64
BIGHORN HARDWARE 128.88
BIGHORN HARDWARE 33.46
BIGHORN HARDWARE 66.25
BIGHORN HARDWARE 94.03
BIGHORN HARDWARE 270.75
BLUE STAR POLICE SUPPLY, 1,969.11
BOGEART/LARRY 228.60
BOGEART/MABEL 122.10
BOGEART/MABEL 299.63
BUERK/MICHAEL 300.00
CALLENDAR TIRE, INC. 3,586.28
CALLENDAR TIRE, INC. 987.24
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CASTILLO/NADINE 88.20
CBS ACCOUNTING LLC 240.00
CDPHE 109.53
CDPHE 86.00
CDPHE 1,166.25
CDW GOVERNMENT, INC 11,792.92
CENTER FOR DISEASE DETEC 349.00
CENTRAL COLORADO CONSERV 15,000.00
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 362.19
CENTURY LINK 419.09
CENTURY LINK 8,445.87
CENTURY LINK 958.81
CHAISSON/CHRISTINE 38.00
CHAVEZ/LUIS 7.21
CHECKMATE 18.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,619.87
CHP 115,088.10
CITY OF AURORA 1,090.91
CITY OF LEADVILLE 71,429.69
CITY SERVICE VALCON 17,981.88
CLOUD CITY CONSERVATION 2,550.00
COLLEY/HEIDI 11.00
COLORADO BARRICADE COMPA 397.18
COLORADO BUREAU 300.00
COLORADO CODE CONSULTING 23,379.08
COLORADO DEPARTMENT OF R 87.50
COLORADO DEPARTMENT OF R 2,733.50
COLORADO DEPARTMENT OF R 87.50
COLORADO LTAP 50.00
COLORADO MOUNTAIN COLLEG 2,000.00
COLORADO TOURISM OFFICE 315.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 1,174.13
COMMUNICATION SOLUTIONS 2,090.00
COPELAND/AARON 299.37
COTTRELL/BRETT 300.00
CREATIVE FORMS & CONCEPT 481.64
CROWDRIFF INC. 2,500.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 800.00
DE LAGE LANDEN 1,065.18
DE LAGE LANDEN 1,938.86
DELTA RIGGING & TOOLS, I 126.00
DELTA RIGGING & TOOLS, I 91.80
DEMCO 202.72
DEMCO 297.76
DEPENDABLE AUTO GLASS 487.50
DEVARGAS/KRISTINA 15.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 970.00
DURAN & LUCERO INC. 213.75
EBSCO INFORMATION SERVIC 148.63
EKAU-MOODY/ROBIN 253.27
EL PASO COUNTY 225.00
EL PASO COUNTY 520.00
ESPINOZA/TARA MARIE 35.26
FIRST MOUNTAIN BANK 1,199.54
FIRST MOUNTAIN BANK 1,161.08
FIRST MOUNTAIN BANK 1,057.23
FLORIDA DISBURSEMENT UNI 69.69
FLORIDA DISBURSEMENT UNI 69.69
FLORIDA DISBURSEMENT UNI 69.69
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 981.02
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 739.50
GLAXOSMITHKLINE PHARMACE 2,404.35
GRAINGER 331.52
GRAINGER 1,155.54
GRAINGER 1,170.20
GRAN FARNUM PRINTING 688.50
GRAYBAR 130.14
GROOVE AUTOMOTIVE 141.46
GROOVE AUTOMOTIVE 7.46
GROWING HOME, INC. 498.22
HAMM/CAILEE 110.00
HEADWATERS HEALTH AND WE 195.00
HERALD DEMOCRAT 156.12
HERALD DEMOCRAT 32.00
HERALD DEMOCRAT 1,862.00
HOCKETT/BOB 300.00
HONNEN EQUIPMENT CO 302.10
HONNEN EQUIPMENT CO 37.67
IN THE SWIM 170.83
INDEPENDENCE REALTY 1,000.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 961.72
INGRAM LIBRARY SERVICES 78.09
IRWIN/MICHAEL 300.00
KEELAN/CHARLES 454.00
KIEWIT INFRASTRUCTURE CO 1,707.50
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 54,745.64
LAKE COUNTY CLERK & RECO 1.30
LAKE COUNTY CLERK & RECO 21.63
LAKE COUNTY CLERK & RECO 171.35
LAKE COUNTY CONCRETE 229.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 68,570.89
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 1,000.00
LAKE COUNTY PUBLIC LIBRA 580.00
LAKE COUNTY RECREATION 1,411.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 2,173.96
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 17,676.11
LAKE COUNTY SENIOR CENTE 2,230.00
LAKE COUNTY TREASURER 110,092.91
LAKE COUNTY TREASURER 109,256.60
LANDAU/KELLY 3,539.25
LAWSON PRODUCTS, INC 191.19
LEADVILLE HOSTEL & INN 220.00
LEADVILLE SANITATION DIS 1,726.40
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 125.45
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 36.50
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 168.26
LM KERSTING 23,595.61
LOBATO/CHRISTINA 96.00
LOPEZ/ROGER 287.57
LORITO BOOKS 143.45
MACDONALD EQUIPMENT CO. 62.00
MAGEE/AMBER 119.00
MAGEE/AMBER 321.00
MARCELLA/DAVID 292.73
MARCELLA/LOREN 268.66
MARCIN ENGINEERING 6,607.00
MARLIN BUSINESS BANK 153.26
MARLIN BUSINESS BANK 32.13
MARLIN BUSINESS BANK 62.48
MATRIX DESIGN GROUP, INC 2,665.95
MCBRIDE/STEPHANIE 788.00
MEDINA/ANDRES 867.00
MERIDIAN INTERMOUNTAIN 150.00
MESA OIL, INC. 472.50
MID-AMERICAN RESEARCH CH 5,770.69
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 2,730.09
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 37.32
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 330.44
MILES PARTNERSHIP 14,942.60
MOHRMANN/VERONICA 432.00
MOUNTAIN ENGINEERING & T 400.00
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLE 610.00
MOUNTAIN STRUCTURES COMP 1,664.96
NAPA AUTO PARTS 126.23
NAPA AUTO PARTS 284.46
NAPA AUTO PARTS 82.16
NATIONAL ASSOCIATION OF 450.00
NOFZIGER/STEVE 500.00
NORTH LINE GIS, LLC 2,700.00
OLIVAS/ROBERTA 221.95
O'REILLY FIRST CALL 1,358.95
O'REILLY FIRST CALL 567.77
O'REILLY FIRST CALL 51.33
ORTEGA/DELFINO 264.63
PALMER/BRAD 300.00
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 14,625.00
PARKVILLE WATER 5,225.34
PARLIN LAW P.C. 2,180.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 735.16
PIERRON/KIM 89.00
PIONEER MANUFACTURING CO 205.78
POSTMASTER 150.00
POSTMASTER 92.00
POULOS/GARRETT 100.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 111.90
POWER MOTIVE CORPORATION 1,461.15
PRO-ELECTRIC 95.00
PRO-ELECTRIC 793.95
PRO-ELECTRIC 949.36
QUILL CORPORATION 142.15
QUILL CORPORATION 69.99
R & S NORTHEAST LLC 250.00
R & S NORTHEAST LLC 137.55
R & S NORTHEAST LLC 77.40
REYNOLDS/SAM 33.67
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 305.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 388.00
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 1,225.00
ROCKY MOUNTAIN OUTDOOR C 600.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 60.80
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 53.67
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 233.25
ROCKY MOUNTAIN SUPPLY CO 3,485.00
RODRIGUEZ/LANCE 217.26
ROMERO/JIMMY 300.00
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,681.68
RYAN DIAGNOSTICS, INC 789.00
SAFEWAY ALBERTSONS 26.96
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 142.19
SANOFI PASTEUR, INC 1,056.72
SANOFI PASTEUR, INC 72.39
SATURDAYS DISCOUNT 108.13
SATURDAYS DISCOUNT 141.85
SATURDAYS DISCOUNT 73.41
SAUCEDO/GRISEL 62.50
SAUCEDO/GRISEL 81.00
SCHROEDER/NORMAN 300.00
SEH INC 9,971.75
SEIBEL/DAN 142.52
SHAMROCK FOODS COMPANY 719.68
SHI INTERNATIONAL CORP 3,293.43
SHI INTERNATIONAL CORP 23,967.98
SILVER CITY PRINTING 22.61
SILVER CITY PRINTING 704.31
SILVER CITY PRINTING 539.40
SILVER CITY PRINTING 106.61
SOULED OUT T SHIRTS 1,940.80
ST VINCENT MEDICAL CLINI 412.50
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,000.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 275.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,000.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 275.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 250.80
STAPLES BUSINESS CREDIT 53.98
STATE OF COLORADO 339.05
STRAY HORSE ARTS 250.00
SUMMIT COUNTY SHERIFF 5,240.00
T & T FLOORING 450.00
TAYLOR/BUNNY 250.00
THARP/FRANCISCO 16.50
THE EMBLEM AUTHORITY 183.50
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 1,049.41
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 1,315.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 491.00
TOTL SURVEYS, INC 4,650.00
TRI COUNTY FIRE PROTECTI 895.00
TRITECH FORENSICS 123.50
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNIVERSITY OF COLORADO 450.00
US BANK LOCK BOX 194.00
VAIL INFO, INC. 800.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VISTA WORKS 593.75
VISTA WORKS 594.50
WAGNER EQUIPMENT CO. 48.80
WARNER/NED 11.00
WATERFORD CORP 1,380.92
WELLNESS SCREENING LLC 445.60
WHITE/TIM 300.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 692.81
WIMACTEL INC. 77.00
WIMACTEL INC. 77.00
WISCONSIN STATE LAB OF H 312.00
WRIGHT/GEORGE 259.71
WRITE BRAIN WEST, INC 3,402.82
WROTEN/CALEB 84.47
XCEL ENERGY 340.73
XCEL ENERGY 1,601.00
XCEL ENERGY 1,051.49
XCEL ENERGY 226.30
------------------------
GENERAL FUND 446,481.09
ROAD & BRIDGE 49,910.78
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 44,200.40
DEPT OF HUMAN SERVICES 41,329.84
GRANTS 329,837.89
AIRPORT FUND 26,805.31
BLOOD LEAD 4,960.32
LANDFILL 46,759.70
LODGING TAX FUND 25,218.76
MINERAL BELT TRAIL FUND 1,914.96
SELF INSURANCE 115,088.10
SEARCH & RESCUE 283.73
TOTAL ALL FUNDS 1,132,790.88
Published in the Herald Democrat Oct. 3, 2019.
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