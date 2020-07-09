PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of June 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting that office.

5280 FORENSIC PATHOLOGY,    1,225.00

A & E TIRE INC                               27.64

A RIFKIN CO                                   43.23

A-1 COLLECTION AGENCY            213.58

ACORN PETROLEUM, INC               68.84

ACORN PETROLEUM, INC          4,856.19

ACORN PETROLEUM, INC          1,137.21

ACORN PETROLEUM, INC          1,020.74

ACORN PETROLEUM, INC               92.76

ACORN PETROLEUM, INC             204.98

AFLAC                                          565.46

AFLAC GROUP INSURANCE        2,970.51

AFLAC GROUP INSURANCE        1,766.88

AIRGAS USA, LLC                         260.72

ALPINE BANK                             6,137.79

ALSCO                                         121.01

ALSCO                                           40.27

ALSCO                                           40.27

AMERICAN ENVIRONMENTAL        378.00

ANTERO SEPTIC CORPORATIO     360.00

ASF                                           3,654.50

AVFUEL CORPORATION                390.26

B AND B SHIPPING AND MOR          19.56

BIGHORN HARDWARE                  138.68

BIGHORN HARDWARE                  139.99

BIGHORN HARDWARE                    92.94

BIGHORN HARDWARE                    29.36

BIGHORN HARDWARE                  518.78

BIOLYTICAL LABORATORIES         699.27

BLUE RIVER LAND SURVEYIN       138.00

BLUE STAR POLICE SUPPLY,        368.97

BOULDER COUNTY COMBINED     134.65

BUCHER MUNICIPAL NORTH A      148.74

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CASTILLO/NADINE                        213.58

CASTILLO/NADINE                        213.58

CBS ACCOUNTING LLC                 990.00

CDPHE                                         129.00

CDPHE                                          28.34

CDPHE                                            6.75

CENTERPOINT ENERGY SERVI   1,799.37

CENTURY LINK                               95.20

CENTURY LINK                             222.46

CENTURY LINK                          9,793.10

CENTURY LINK                               65.14

CENTURY LINK                             222.46

CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,089.00

CHP                                       123,130.81

CITY OF LEADVILLE                        85.00

CIVICPLUS                                 7,700.00

COLORADO CODE CONSULTING 24,580.50

COLORADO DEPARTMENT OF R   533.32

COLORADO DEPARTMENT OF R   533.32

COLORADO DEPARTMENT OF R   533.32

COLORADO PUBLIC HEALTH A       45.00

COMMUNICATION SOLUTIONS        56.91

COMMUNICATION SOLUTIONS      795.97

COMMUNITY LANGUAGE COOPE    82.44

COMPLETE MAILING SOLUTIO        78.00

COMPLETE MAILING SOLUTIO      181.99

CROWDRIFF INC.                       2,500.00

CTI COMPUTER TECHNOLOGIE 21,410.00

CYCLES OF LIFE                           981.43

D & J HORNING PROPERTY        2,700.00

D & T VENTURES                          500.00

DCS LIMITED                             2,000.00

DE LAGE LANDEN                          95.75

DELTA RIGGING & TOOLS, I        1,341.80

DEPENDABLE AUTO GLASS          291.00

DEPENDABLE AUTO REPAIR L      487.73

DEPENDABLE AUTO REPAIR L      562.13

DIEDRICH CONSTRUCTION CO     775.00

DILL DILL CARR STONBRAKE        857.50

DURAN & LUCERO INC.                 110.84

ENCORE ELECTRIC                   6,890.22

ESPINOZA/TARA MARIE                  84.98

FAMILY SUPPORT REGISTRY        330.17

FAMILY SUPPORT REGISTRY        330.17

FAMILY SUPPORT REGISTRY        330.17

FERRELLGAS                            3,250.70

FIRST MOUNTAIN BANK             1,453.80

FIRST MOUNTAIN BANK             1,458.42

FIRST MOUNTAIN BANK             1,453.80

FULL CIRCLE OF LAKE COUN     8,202.63

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC    275.50

GLOBAL EQUIPMENT COMPANY   171.74

GLOBAL INDUSTRIAL                    313.89

GRAINGER                                   124.50

GRAINGER                                   490.41

GRAINGER                                   214.50

GRIEGO/RICHARD                        150.00

HENRY SCHEIN,INC.                     165.99

HERALD DEMOCRAT                      59.00

HERALD DEMOCRAT                  1,049.61

HERALD DEMOCRAT                    818.00

HI VALLEY SUPPLY                         14.91

HIGH MOUNTAIN PIES                  133.46

HIGH MOUNTAIN PIES                  108.10

HUGGINS/RHONDA                       442.00

INFOPAK INTERNATIONAL            815.20

INGRAM LIBRARY SERVICES          65.12

INGRAM LIBRARY SERVICES         940.15

INGRAM LIBRARY SERVICES         253.06

INGRAM LIBRARY SERVICES         928.08

INTEGRATED SERVICES, INC           9.48

JACK'S TIRE & OIL                    12,401.85

JURNEY/RICH                                78.46

KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT  10,262.50

LAKE COUNTY BUILD A GENE 291,662.90

LAKE COUNTY BUILD A GENE    5,454.19

LAKE COUNTY CLERK & RECO       50.00

LAKE COUNTY CLERK & RECO      472.34

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      25.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      25.00

LAKE COUNTY CONCRETE           386.00

LAKE COUNTY CONCRETE           386.00

LAKE COUNTY GOVERNMENT  46,059.58

LAKE COUNTY PUBLIC HEALT       188.44

LAKE COUNTY PUBLIC HEALT       481.77

LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 197,720.85

LAKE COUNTY SCHOOL DISTR      891.46

LAKE COUNTY TREASURER    123,497.71

LAKE COUNTY TREASURER    107,653.73

LANDMARK SURVEYING & MAP     150.00

LANDMARK SURVEYING & MAP     420.00

LAWSON PRODUCTS, INC             208.37

LAWSON PRODUCTS, INC             242.24

LAWSON PRODUCTS, INC             822.36

LEADVILLE SANITATION DIS       1,915.20

LEADVILLE-LAKE COUNTY              28.00

LITTLE JOE'S LOCKSHOP           1,194.30

LITTLE JOE'S LOCKSHOP                 3.50

LORITO BOOKS                            352.93

MAACO                                        600.00

MACDONALD EQUIPMENT CO.      133.57

MARLIN BUSINESS BANK              202.53

MASTER SECURITY CENTER      7,990.73

MERIDIAN INTERMOUNTAIN          407.00

MESA OIL, INC.                             358.30

MID-AMERICAN RESEARCH CH     174.00

MID-AMERICAN RESEARCH CH       58.00

MIDWEST RADAR & EQUIPMEN     280.00

MIDWEST TRUCK PARTS & SE      308.44

MIDWEST TRUCK PARTS & SE      147.33

MK AUTOMOTIVE SERVICES         752.80

MOUNTAIN FEED & COAL               28.00

MOUNTAIN FEED & COAL               28.00

NAPA AUTO PARTS                      548.55

NAPA AUTO PARTS                        69.81

NAPA AUTO PARTS                      513.92

NOFZIGER/STEVE                         625.00

NORTH LINE GIS, LLC                   120.00

NORTON & SMITH, P.C.              2,712.00

NORTON & SMITH, P.C.                   95.00

NORTON & SMITH, P.C.                 526.00

OLDCASTLE PRECAST               3,600.00

OLSON/THERESA                         306.00

O'REILLY FIRST CALL                 1,115.19

O'REILLY FIRST CALL                 1,756.66

ORKIN                                          151.84

ORTEGA/DELFINO                        342.00

PARK COUNTY SHERIFF'S OF     1,440.00

PARKVILLE WATER                    3,497.99

PARLIN LAW P.C.                          630.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,257.36

PEINADO/OGUER                         200.00

PIONEER SCALE CO., INC.        10,116.54

PIXLEY/JAMES                              500.00

PLATTE RIVER NETWORKS           776.25

POSTMASTER                              426.00

POSTMASTER                              300.00

POWER EQUIPMENT COMPANY    156.89

PRO-ELECTRIC INC                      122.60

PRO-ELECTRIC INC                      592.02

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE      8.00

QUINTANA/CINDY                         180.25

R & S NORTHEAST LLC                   90.79

R & S NORTHEAST LLC                 374.27

RECORDED BOOKS, LLC            1,500.00

REYES/AMY                                   29.61

RIQUETTI TOWING & RECOVE       300.00

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR      135.00

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR      135.00

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR        45.00

ROCKY MOUNTAIN FORENSIC    1,225.00

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 27,972.95

ROCKY MOUNTAIN RESERVE     5,000.00

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA      48.31

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA     573.10

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,113.52

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,798.71

SAFEWAY                                      17.42

SAFEWAY ALBERTSONS                13.43

SANGRE DE CRISTO ELECTRI       136.94

SANOFI PASTEUR, INC               2,338.43

SATURDAYS DISCOUNT                 19.96

SATURDAYS DISCOUNT                 80.34

SEVERSON SUPPLY CO. INC         394.17

SHI INTERNATIONAL CORP        5,706.24

SHKOP/AMIT                                  26.50

SILVER CITY PRINTING                   98.03

SILVER CITY PRINTING                 443.40

SILVER CITY PRINTING                 208.42

SILVER CITY PRINTING                   34.50

SILVER CITY PRINTING                 318.45

SILVER CITY PRINTING                 364.56

SILVER CITY PRINTING                 223.23

SILVER KING INN                          252.64

SMYTHE-SMITH/WHITTNEY           238.00

SOUTIERE/JORDAN                        35.00

ST ANTHONY SUMMIT MEDICA   6,763.40

ST VINCENT'S GENERAL HOS       275.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS     3,610.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS       275.00

STAPLES BUSINESS CREDIT            1.19

SUMMIT COUNTY SHERIFF         1,600.00

SUMMIT COUNTY SHERIFF         1,120.00

SUNSHINE DISTRIBUTION             562.50

SYMMETRY ENERGY SOLUTION 1,102.95

SYSCO DENVER INC                  1,806.96

TELELANGUAGE INC.                     31.15

THURSTON/KAREN                        28.92

THYSSENKRUPP ELEVATOR SR    996.93

THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 9,680.00

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS      711.30

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS   3,277.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 25.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 25.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 25.00

TRANSLATION SERVICES               25.00

TRANSLATION SERVICES               50.00

TRANSWEST TRUCK TRAILER        38.33

TRANSWEST TRUCK TRAILER       504.00

TRILLIUM HOLDCO LLC                 867.32

TYLER TECHNOLOGIES            45,675.00

UNITED LABORATORIES               360.00

UNITED LABORATORIES               228.00

VAIL INFO, INC.                             640.00

VALLEY PRECAST INC                  260.00

VALLEY SAFETY SERVICES            43.00

VALUEWEST, INC.                      2,250.00

VERIZON WIRELESS                     160.32

WAGNER EQUIPMENT CO.         7,808.90

WAGNER EQUIPMENT CO.         4,807.02

WAGNER RENTS                        1,035.25

WEBBER ENTERPRISES, INC      2,205.00

WHITEHALL'S ALPINE BG              266.03

WHITEHALL'S ALPINE BG              226.40

WIMACTEL INC.                              77.00

XCEL ENERGY                           4,813.23

XCEL ENERGY                               45.86

                                            1,273,183.41

------------------------

GENERAL FUND                     371,172.93

ROAD AND BRIDGE FUND         94,007.55

PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 38,095.70

DEPT OF HUMAN SERVICES     50,736.23

GRANTS                                 536,950.91

AIRPORT FUND                        16,404.91

BLOOD LEAD                             2,834.29

LANDFILL                                 19,655.87

CONSERVATION TRUST             2,333.00

LODGING TAX FUND                 11,369.14

CAPITAL ACQUISTION                6,137.79

SELF INSURANCE                   123,130.81

SEARCH & RESCUE                      354.28

TOTAL ALL FUNDS               1,273,183.41

Published in the Herald Democrat July 9, 2020.

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