PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of June 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting that office.
5280 FORENSIC PATHOLOGY, 1,225.00
A & E TIRE INC 27.64
A RIFKIN CO 43.23
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
ACORN PETROLEUM, INC 68.84
ACORN PETROLEUM, INC 4,856.19
ACORN PETROLEUM, INC 1,137.21
ACORN PETROLEUM, INC 1,020.74
ACORN PETROLEUM, INC 92.76
ACORN PETROLEUM, INC 204.98
AFLAC 565.46
AFLAC GROUP INSURANCE 2,970.51
AFLAC GROUP INSURANCE 1,766.88
AIRGAS USA, LLC 260.72
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 121.01
ALSCO 40.27
ALSCO 40.27
AMERICAN ENVIRONMENTAL 378.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 360.00
ASF 3,654.50
AVFUEL CORPORATION 390.26
B AND B SHIPPING AND MOR 19.56
BIGHORN HARDWARE 138.68
BIGHORN HARDWARE 139.99
BIGHORN HARDWARE 92.94
BIGHORN HARDWARE 29.36
BIGHORN HARDWARE 518.78
BIOLYTICAL LABORATORIES 699.27
BLUE RIVER LAND SURVEYIN 138.00
BLUE STAR POLICE SUPPLY, 368.97
BOULDER COUNTY COMBINED 134.65
BUCHER MUNICIPAL NORTH A 148.74
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CASTILLO/NADINE 213.58
CASTILLO/NADINE 213.58
CBS ACCOUNTING LLC 990.00
CDPHE 129.00
CDPHE 28.34
CDPHE 6.75
CENTERPOINT ENERGY SERVI 1,799.37
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 222.46
CENTURY LINK 9,793.10
CENTURY LINK 65.14
CENTURY LINK 222.46
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,089.00
CHP 123,130.81
CITY OF LEADVILLE 85.00
CIVICPLUS 7,700.00
COLORADO CODE CONSULTING 24,580.50
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO PUBLIC HEALTH A 45.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 56.91
COMMUNICATION SOLUTIONS 795.97
COMMUNITY LANGUAGE COOPE 82.44
COMPLETE MAILING SOLUTIO 78.00
COMPLETE MAILING SOLUTIO 181.99
CROWDRIFF INC. 2,500.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIE 21,410.00
CYCLES OF LIFE 981.43
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DCS LIMITED 2,000.00
DE LAGE LANDEN 95.75
DELTA RIGGING & TOOLS, I 1,341.80
DEPENDABLE AUTO GLASS 291.00
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 487.73
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 562.13
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 775.00
DILL DILL CARR STONBRAKE 857.50
DURAN & LUCERO INC. 110.84
ENCORE ELECTRIC 6,890.22
ESPINOZA/TARA MARIE 84.98
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 3,250.70
FIRST MOUNTAIN BANK 1,453.80
FIRST MOUNTAIN BANK 1,458.42
FIRST MOUNTAIN BANK 1,453.80
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 8,202.63
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 275.50
GLOBAL EQUIPMENT COMPANY 171.74
GLOBAL INDUSTRIAL 313.89
GRAINGER 124.50
GRAINGER 490.41
GRAINGER 214.50
GRIEGO/RICHARD 150.00
HENRY SCHEIN,INC. 165.99
HERALD DEMOCRAT 59.00
HERALD DEMOCRAT 1,049.61
HERALD DEMOCRAT 818.00
HI VALLEY SUPPLY 14.91
HIGH MOUNTAIN PIES 133.46
HIGH MOUNTAIN PIES 108.10
HUGGINS/RHONDA 442.00
INFOPAK INTERNATIONAL 815.20
INGRAM LIBRARY SERVICES 65.12
INGRAM LIBRARY SERVICES 940.15
INGRAM LIBRARY SERVICES 253.06
INGRAM LIBRARY SERVICES 928.08
INTEGRATED SERVICES, INC 9.48
JACK'S TIRE & OIL 12,401.85
JURNEY/RICH 78.46
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 10,262.50
LAKE COUNTY BUILD A GENE 291,662.90
LAKE COUNTY BUILD A GENE 5,454.19
LAKE COUNTY CLERK & RECO 50.00
LAKE COUNTY CLERK & RECO 472.34
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 25.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 25.00
LAKE COUNTY CONCRETE 386.00
LAKE COUNTY CONCRETE 386.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 46,059.58
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 188.44
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 481.77
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 197,720.85
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 891.46
LAKE COUNTY TREASURER 123,497.71
LAKE COUNTY TREASURER 107,653.73
LANDMARK SURVEYING & MAP 150.00
LANDMARK SURVEYING & MAP 420.00
LAWSON PRODUCTS, INC 208.37
LAWSON PRODUCTS, INC 242.24
LAWSON PRODUCTS, INC 822.36
LEADVILLE SANITATION DIS 1,915.20
LEADVILLE-LAKE COUNTY 28.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 1,194.30
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 3.50
LORITO BOOKS 352.93
MAACO 600.00
MACDONALD EQUIPMENT CO. 133.57
MARLIN BUSINESS BANK 202.53
MASTER SECURITY CENTER 7,990.73
MERIDIAN INTERMOUNTAIN 407.00
MESA OIL, INC. 358.30
MID-AMERICAN RESEARCH CH 174.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 58.00
MIDWEST RADAR & EQUIPMEN 280.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 308.44
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 147.33
MK AUTOMOTIVE SERVICES 752.80
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
NAPA AUTO PARTS 548.55
NAPA AUTO PARTS 69.81
NAPA AUTO PARTS 513.92
NOFZIGER/STEVE 625.00
NORTH LINE GIS, LLC 120.00
NORTON & SMITH, P.C. 2,712.00
NORTON & SMITH, P.C. 95.00
NORTON & SMITH, P.C. 526.00
OLDCASTLE PRECAST 3,600.00
OLSON/THERESA 306.00
O'REILLY FIRST CALL 1,115.19
O'REILLY FIRST CALL 1,756.66
ORKIN 151.84
ORTEGA/DELFINO 342.00
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 1,440.00
PARKVILLE WATER 3,497.99
PARLIN LAW P.C. 630.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,257.36
PEINADO/OGUER 200.00
PIONEER SCALE CO., INC. 10,116.54
PIXLEY/JAMES 500.00
PLATTE RIVER NETWORKS 776.25
POSTMASTER 426.00
POSTMASTER 300.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 156.89
PRO-ELECTRIC INC 122.60
PRO-ELECTRIC INC 592.02
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 8.00
QUINTANA/CINDY 180.25
R & S NORTHEAST LLC 90.79
R & S NORTHEAST LLC 374.27
RECORDED BOOKS, LLC 1,500.00
REYES/AMY 29.61
RIQUETTI TOWING & RECOVE 300.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 135.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 135.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 45.00
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 1,225.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 27,972.95
ROCKY MOUNTAIN RESERVE 5,000.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 48.31
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 573.10
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,113.52
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,798.71
SAFEWAY 17.42
SAFEWAY ALBERTSONS 13.43
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 136.94
SANOFI PASTEUR, INC 2,338.43
SATURDAYS DISCOUNT 19.96
SATURDAYS DISCOUNT 80.34
SEVERSON SUPPLY CO. INC 394.17
SHI INTERNATIONAL CORP 5,706.24
SHKOP/AMIT 26.50
SILVER CITY PRINTING 98.03
SILVER CITY PRINTING 443.40
SILVER CITY PRINTING 208.42
SILVER CITY PRINTING 34.50
SILVER CITY PRINTING 318.45
SILVER CITY PRINTING 364.56
SILVER CITY PRINTING 223.23
SILVER KING INN 252.64
SMYTHE-SMITH/WHITTNEY 238.00
SOUTIERE/JORDAN 35.00
ST ANTHONY SUMMIT MEDICA 6,763.40
ST VINCENT'S GENERAL HOS 275.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 275.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 1.19
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,600.00
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,120.00
SUNSHINE DISTRIBUTION 562.50
SYMMETRY ENERGY SOLUTION 1,102.95
SYSCO DENVER INC 1,806.96
TELELANGUAGE INC. 31.15
THURSTON/KAREN 28.92
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 996.93
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 9,680.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 711.30
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 3,277.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 25.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 25.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 25.00
TRANSLATION SERVICES 25.00
TRANSLATION SERVICES 50.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER 38.33
TRANSWEST TRUCK TRAILER 504.00
TRILLIUM HOLDCO LLC 867.32
TYLER TECHNOLOGIES 45,675.00
UNITED LABORATORIES 360.00
UNITED LABORATORIES 228.00
VAIL INFO, INC. 640.00
VALLEY PRECAST INC 260.00
VALLEY SAFETY SERVICES 43.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 160.32
WAGNER EQUIPMENT CO. 7,808.90
WAGNER EQUIPMENT CO. 4,807.02
WAGNER RENTS 1,035.25
WEBBER ENTERPRISES, INC 2,205.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 266.03
WHITEHALL'S ALPINE BG 226.40
WIMACTEL INC. 77.00
XCEL ENERGY 4,813.23
XCEL ENERGY 45.86
1,273,183.41
------------------------
GENERAL FUND 371,172.93
ROAD AND BRIDGE FUND 94,007.55
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 38,095.70
DEPT OF HUMAN SERVICES 50,736.23
GRANTS 536,950.91
AIRPORT FUND 16,404.91
BLOOD LEAD 2,834.29
LANDFILL 19,655.87
CONSERVATION TRUST 2,333.00
LODGING TAX FUND 11,369.14
CAPITAL ACQUISTION 6,137.79
SELF INSURANCE 123,130.81
SEARCH & RESCUE 354.28
TOTAL ALL FUNDS 1,273,183.41
Published in the Herald Democrat July 9, 2020.
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