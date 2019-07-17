PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of June 2019. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
XCEL ENERGY 5,781.52
XCEL ENERGY 514.33
CITY SERVICE VALCON 17,406.40
ALPINE BANK 6,137.79
ACORN PETROLEUM, INC 3,355.01
AFLAC 1,229.12
ASF 1,817.50
AVENU 4,641.41
BIGHORN HARDWARE 176.91
BUSTED KNUCKLES 4,525.00
CALLENDAR TIRE, INC. 1,251.64
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CDW GOVERNMENT, INC 6,634.56
CENTERPOINT ENERGY SERVI 1,593.02
CENTURY LINK 1,144.37
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,624.00
CHP 130,557.85
CLOUD CITY CONSERVATION 2,000.00
COLE/PETA 45.00
COLORADO CORRECTIONAL 15,800.00
COLORADO MTN COLLEGE 6,206.80
CONLIN ASSOCIATES 2,782.82
COOKIES WITH ALTITUDE 600.00
COTTRELL/BRETT 115.00
CRAMER/CALEB 21.72
DE LAGE LANDEN 923.26
DELTA RIGGING & TOOLS, I 91.80
DEMCO 75.84
DURAN & LUCERO INC. 1,327.60
FISKE PLANETARIUM 360.00
FREIGHT 400.00
FRIENDS OF TWIN LAKES 879.40
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 2,000.00
GET OUTDOORS LEADVILLE 2,000.00
GRAINGER 4,719.95
HENNING/HOLLY 87.26
HENRY SCHEIN,INC. 386.49
HERALD DEMOCRAT 150.00
HIGH MOUNTAIN PIES 64.94
INGRAM LIBRARY SERVICES 81.05
LAKE COUNTY HUMAN SERVIC 4,000.00
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 1,000.00
LAWSON PRODUCTS, INC 104.92
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 80.45
LYLE SIGNS, INC 1,100.01
MARLIN BUSINESS BANK 40.42
NAPA AUTO PARTS 508.40
O'REILLY FIRST CALL 7.99
OMNI INSTITUTE 12,214.00
PATTERN RESEARCH INC 600.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 184.71
PENROSE STEEL & TUBING, 809.63
PERSONAL SAFETY ENTERPRI 205.70
PONCE DE LEON/MELISSA 18.00
PRO-ELECTRIC 318.64
R & S NORTHEAST LLC 228.34
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 72.35
ROCKY MOUNTAIN SUPPLY CO 447.16
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,690.52
SAFEWAY ALBERTSONS 90.75
SANCHEZ/MONICA 157.50
SATURDAYS DISCOUNT 195.96
SGS NORTH AMERICAN, INC 123.22
SILVER CITY PRINTING 198.54
SOLVISTA HEALTH 4,000.00
SOULED OUT T SHIRTS 501.63
SPRING INSTITUTE 80.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
STATE OF COLORADO 10.49
STENGER & STENGER 7.50
STEVE SUNDAY PHOTOGRAPHY 100.00
THE GREAT PUMPKIN 240.00
THE LINCOLN NATIONAL 1,238.05
THE MASTERS TOUCH 1,593.96
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 832.68
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 270.00
VAGHER/MICHAEL 662.45
VALUEWEST, INC. 4,500.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 2,199.55
WIMACTEL INC. 154.00
WRITE BRAIN WEST, INC 2,200.00
BUENA VISTA BASEBALL ASS 200.00
FENSKE/KAREN 244.13
MARCELLA/KAYLA 93.54
ACORN PETROLEUM, INC 1,340.69
BIGHORN HARDWARE 303.92
BLUE STAR POLICE SUPPLY, 2,001.59
CALLENDAR TIRE, INC. 626.10
CDPHE 98.50
COLORADO CODE CONSULTING 21,699.38
COLORADO DEPARTMENT OF R 604.94
COMMUNICATION SOLUTIONS 1,695.45
CONTRERAS/STACY 99.00
FIRST MOUNTAIN BANK 1,199.54
GARRIOTT/NICOLE 337.00
GRAINGER 54.71
INGRAM LIBRARY SERVICES 878.07
KEENAN/SARAH 249.50
LAKE COUNTY CONCRETE 1,395.00
LAKE COUNTY TREASURER 128,648.93
LAWSON PRODUCTS, INC 163.06
LEADVILLE ELKS LODGE #23 414.55
LINCOLN AQUATICS 90.03
LOBATO/CHRISTINA 105.00
MESA OIL, INC. 327.50
METROPOLITAN PATHOLOGIST 409.00
MICROSOFT CORPORATION 1,560.00
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
NORTH LINE GIS, LLC 3,960.00
NORTON & SMITH, P.C. 1,115.00
PADGETT/MELISSA 390.00
PARAGARD DIRECT 1,247.45
QTPOD 945.00
R & S NORTHEAST LLC 300.00
SAFARILAND, LLC 153.50
SANDOVAL/MARVIN 1,120.70
SATURDAYS DISCOUNT 156.91
SIG SAUER, INC 807.00
SONG SOLUTIONS 200.00
SOULED OUT T SHIRTS 964.30
ST VINCENT MEDICAL CLINIC 453.75
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 23,580.21
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 491.00
XCEL ENERGY 1,203.84
LAKE COUNTY GOVERNMENT 68,668.02
PARKVILLE WATER 2,959.14
COMMUNITY BANKS OF COLOR 124,170.89
ACA PRODUCTS INC 3,998.28
ACORN PETROLEUM, INC 16,190.55
ADAMS/KRISTINE 67.00
ANTERO SEPTIC CORPORATION 455.00
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 1,840.00
BIGHORN HARDWARE 377.61
BUCHER MUNICIPAL NORTH A 44.47
CALLENDAR TIRE, INC. 2,757.96
CBS ACCOUNTING LLC 5,360.00
CDPHE 28.34
CLOUD CITY CONSERVATION 1,531.55
COLORADO DEPARTMENT OF 250.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 1,114.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 300.00
COMMUNITY LANGUAGE COOPE 785.00
CREATIVE PRODUCT SOURCE, 629.63
CRUZ/FRANKLIN 615.50
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 400.00
DE LAGE LANDEN 95.75
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,165.00
FERRELLGAS 1,928.47
FLAHERTY/MAUREEN 500.00
GLENN/MARK 50.00
GROOVE AUTOMOTIVE 61.62
HERALD DEMOCRAT 1,963.03
HEWLETT/KRISTOL 175.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,432.69
LANDAU/KELLY 3,877.50
LEACHMAN/MARK A 17.00
MCBRIDE/STEPHANIE 1,436.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 1,150.00
MIDWEST CARD AND ID SOLUTION 833.60
O'REILLY FIRST CALL 2,215.38
OFFICE OF THE DISTRICT 102,864.52
PARLIN LAW P.C. 1,470.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 956.95
PEINADO/OGUER 200.00
PIXLEY/JAMES 500.00
POSTMASTER 398.00
PRO-ELECTRIC 642.96
RAPKE/TAYLOR 23.46
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 179.65
SANCHEZ/ROGELIO 2,876.20
SILVER CITY PRINTING 46.70
ST VINCENT'S GENERAL Hospital 1,313.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 169.14
STOCK/MCKENZIE 280.50
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 1,049.41
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 824.00
TRI COUNTY FIRE PROTECTION 1,573.50
VERIZON WIRELESS 160.32
VISTA WORKS 62.50
WAGNER EQUIPMENT CO. 6,292.21
WELLNESS SCREENING LLC 41.00
XCEL ENERGY 10.18
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC 143.89
WAXIE SANITARY SUPPLY 1,099.32
WM RECYCLE AMERICA 525.53
LUNA/SONIA 50.60
CMH HOMES INC 396.00
KURTH/ANDREA 21.95
STOCK/MCKENZIE 62.50
LUCAS TOWING & RECOVERY 300.00
LEXIPOL, LLC 12,687.00
GENERAL FUND 317,889.56
ROAD & BRIDGE 53,128.65
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 15,801.48
DEPT OF HUMAN SERVICES 37,618.83
GRANTS 131,479.45
AIRPORT FUND 31,278.45
BLOOD LEAD 2,078.30
LANDFILL 15,739.73
LODGING TAX FUND 7,017.40
MINERAL BELT TRAIL FUND 82.35
CAPITAL ACQUISTION 130,308.68
SELF INSURANCE 131,795.90
SEARCH & RESCUE 93.86
TOTAL ALL FUNDS 874,312.64
Published in the Herald Democrat July 18, 2019.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.