PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of January 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
A & E TIRE INC 3,815.48
A & E TIRE INC 1,336.37
A-1 COLLECTION AGENCY 551.23
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
ACA PRODUCTS INC 4,053.86
ACORN PETROLEUM, INC 3,004.88
ACORN PETROLEUM, INC 374.88
ACORN PETROLEUM, INC 20,550.57
ACORN PETROLEUM, INC 433.59
ACORN PETROLEUM, INC 1,437.69
ACORN PETROLEUM, INC 942.49
AFLAC 729.56
AIRGAS USA, LLC 236.11
ALLAMAN/ERIN 2,000.00
ALLIANCE MEMBER INSURANC 2,512.93
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 220.76
AMAZON 1,144.32
AMERICAN ENVIRONMENTAL 446.25
AMERICAN RED CROSS 114.00
ANDERSON HALLAS ARCHITEC 5,200.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 295.00
APC SOUTHERN 267,760.58
AQUATIC RESOURCES, LLC 999.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 38.00
ASF 900.00
ATA CUSTOM SERVICES LLC 2,993.61
AVENU 4,641.41
B AND B SHIPPING AND MOR 20.11
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 620.00
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 1,220.00
BARRETT/TARYN 440.00
BENSON/BETTY 115.00
BENSON/BETTY 339.70
BIGHORN HARDWARE 1,390.03
BIGHORN HARDWARE 68.94
BIGHORN HARDWARE 68.92
BIGHORN HARDWARE 681.71
BIGHORN HARDWARE 21.33
BIGHORN HARDWARE 129.57
BIGHORN HARDWARE 331.07
BROWN/DAMON 100.00
BUERK/MICHAEL 825.00
CALPHO 588.00
CCI 12,000.00
CDPHE 86.00
CDPHE 1,118.00
CDPHE 1,641.61
CDPHE 80.00
CENTERPOINT ENERGY SERVI 2,295.00
CENTURY LINK 224.03
CENTURY LINK 986.59
CENTURY LINK 416.79
CENTURY LINK 6,586.32
CENTURY LINK 7,396.26
CENTURY LINK 342.55
CHAVEZ/LUIS 22.34
CHEMATOX LABORATORY, INC 419.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,400.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,250.00
CHP 134,508.49
CHP 115,956.92
CITY OF LEADVILLE 13,099.35
CITY OF LEADVILLE 3,187.11
CITY OF LEADVILLE 71,331.33
COLORADO ASSESSORS ASSOC 425.00
COLORADO BARRICADE COMPA 805.00
COLORADO CODE CONSULTING 4,379.50
COLORADO CORRECTIONAL 3,400.00
COLORADO COUNTIES CASUAL 211,264.00
COLORADO COUNTY CLERKS A 937.29
COLORADO COUNTY CLERKS A 100.00
COLORADO COUNTY TREASURE 600.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 902.65
COLORADO DEPARTMENT OF R 674.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
COLORADO MOUNTAIN COLLEG 120.00
COLORADO MOUNTAIN NEWS M 2,124.00
COMPLETE MAILING SOLUTIO 181.73
CONTROL SOLUTIONS, INC. 223.00
CONTROL SOLUTIONS, INC. 193.00
COUNTY WORKERS COMPENSAT 163,817.00
CREATIVE FORMS & CONCEPT 1,344.46
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 200.00
DAWSON/RAY 200.00
DE LAGE LANDEN 95.75
DE LAGE LANDEN 923.26
DELTA RIGGING & TOOLS, I 278.75
DEMCO 794.95
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 748.00
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 464.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,035.00
DILL DILL CARR STONBRAKE 969.35
DILL DILL CARR STONBRAKE 3,337.50
DWORKIN, CHAMBERS, WILLI 4,270.00
EAGLEVIEW 10,992.25
EBSCO INFORMATION SERVIC 24.38
EL PASO COUNTY 260.00
ENCORE ELECTRIC 170.00
ESSENZA ARCHITECTURE 20,517.00
EVERETT/SYDNEY 300.00
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 3,277.12
FIRST MOUNTAIN BANK 1,471.93
FIRST MOUNTAIN BANK 1,471.93
FLORISTA SPELLS STUDIO 114.81
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 533.65
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 651.55
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 2,479.50
GALLS, LLC- DBA NEVES UN 171.86
GLOBAL EQUIPMENT COMPANY 265.94
GRAINGER 543.00
GRAINGER 234.50
GRAINGER 429.30
GRAINGER 162.06
GREEN/JUDY 103.00
GROOVE AUTOMOTIVE 1,018.14
HALL & EVANS, L.L.C. 4,446.00
HEADWATERS HEALTH AND WE 1,075.00
HERALD DEMOCRAT 33.00
HERALD DEMOCRAT 646.57
HERALD DEMOCRAT 196.50
HIGH MOUNTAIN PIES 40.10
HIGH MOUNTAIN PIES 63.28
IDEMIA IDENTITY & SECURI 4,514.00
INDEPENDENCE REALTY 500.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 126.83
INGRAM LIBRARY SERVICES 2.75
INGRAM LIBRARY SERVICES 188.94
INGRAM LIBRARY SERVICES 815.57
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
INTELLICHOICE, INC 12,582.00
JOHNSON CONTROLS 1,047.00
JUDICIAL ARBITER GROUP, 6,201.00
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 89,608.74
KIRKLAND/WILLIAM 100.00
KUBAT EQUIPMENT AND SERV 3,308.92
LAKE COUNTY BUILD A GENE 130,000.00
LAKE COUNTY CLERK & RECO 1.45
LAKE COUNTY CLERK & RECO 60.00
LAKE COUNTY ECONOMIC 42,500.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 77,490.23
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 2,209.97
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 3,138.46
LAKE COUNTY TREASURER 108,428.20
LAND ART 600.00
LANDAU/KELLY 3,003.00
LANDMARK SURVEYING & MAP 240.00
LAWSON PRODUCTS, INC 152.66
LEADVILLE CROSS COUNTRY 1,783.00
LEADVILLE SANITATION DIS 1,722.44
LEDS, LLC 4,692.00
LEDS, LLC 13,352.00
LEDS, LLC 64.86
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 94.50
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 158.20
LITTLEPAGE/JACQUALYN 1,000.00
LM KERSTING 22,965.32
LUCAS TOWING & RECOVERY 615.00
LUNA/SONIA 185.73
M BARTLETT LAW, LLC 910.00
MACDONALD EQUIPMENT CO. 430.02
MACDONALD EQUIPMENT CO. 109.99
MACDONALD EQUIPMENT CO. 735.21
MAGEE/AMBER 44.55
MANGO LANGUAGES 1,616.63
MARCELLA/KAYLA 236.00
MARCELLA/KAYLA 141.00
MARLIN BUSINESS BANK 447.25
MARMOT LIBRARY NETWORK 8,116.11
MARMOT LIBRARY NETWORK 9,572.65
MARUSARZ/CHRIS 100.00
MASTERSON/FRAN 20.00
MCBRIDE/STEPHANIE 658.00
MCBRIDE/STEPHANIE 500.00
MESA OIL, INC. 371.30
MHC KENWORTH INC 44.40
MID-AMERICAN RESEARCH CH 29.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 614.00
MILES PARTNERSHIP 21,182.00
MOHRMANN/VERONICA 877.50
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN HEATING, INC. 1,460.00
MOUNTAIN STATES SNOWCATS 4,842.84
NAPA AUTO PARTS 318.95
NAPA AUTO PARTS 48.48
NEOPOST USA INC 184.80
NOFZIGER/STEVE 225.00
NORRIS/DERRICK 72.00
NORRIS/DERRICK 138.50
NORTH LINE GIS, LLC 180.00
NORTON & SMITH, P.C. 1,425.00
NOVUS AUTO GLASS 317.11
ONLINERME, LLC 270.00
ONLINERME, LLC 170.00
O'REILLY FIRST CALL 617.28
O'REILLY FIRST CALL 406.66
ORTIZ/WHITNEY 100.00
ORTIZ/WHITNEY 117.57
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 9,720.00
PARKVILLE WATER 4,607.56
PARLIN LAW P.C. 1,915.00
PARLIN LAW P.C. 600.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 2,428.37
PEAK PERFORMANCE IMAGING 80.73
POULOS/GARRETT 100.00
PRO-ELECTRIC 254.00
PRO-ELECTRIC 220.00
PRO-ELECTRIC INC 1,347.55
PRO-ELECTRIC INC 210.49
PUBLIC AGENCY TRAINING C 650.00
QTPOD 470.00
QUILL CORPORATION 400.73
R & S NORTHEAST LLC 135.72
RECYCLE COLORADO 125.00
REMEDIOS/AUGUSTINA 350.00
REMSON/KARL 60.00
RICHARD GARCIA AND 75.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 423.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 14,014.81
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 294.43
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 804.17
S.W.A.T. LIGHTING LLC 3,797.00
SAFEWAY ALBERTSONS 497.80
SAFEWAY ALBERTSONS 51.36
SAFEWAY ALBERTSONS 52.05
SANOFI PASTEUR, INC 242.81
SATURDAYS DISCOUNT 97.35
SATURDAYS DISCOUNT 219.55
SATURDAYS DISCOUNT 83.79
SATURDAYS DISCOUNT 49.07
SEH INC 4,286.25
SEVERSON SUPPLY CO. INC 218.52
SHI INTERNATIONAL CORP 10,975.19
SHI INTERNATIONAL CORP 1,310.12
SILVER CITY PRINTING 115.87
SILVER CITY PRINTING 254.97
SILVER CITY PRINTING 1,052.42
SILVER CITY PRINTING 97.00
SILVER CITY PRINTING 579.06
SILVER CITY PRINTING 27.00
SOULED OUT T SHIRTS 1,079.40
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,200.00
SUMMIT FORD 2,974.21
TAMARAC MEDICAL INC. 30.00
TARTAGLINI/ALDO J. 380.00
THE LINCOLN NATIONAL 10,088.98
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 1,895.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 7,656.60
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 518.00
TRACKER SOFTWARE CORP 5,172.82
TRACKER SOFTWARE CORP 4,377.00
UAACOG 1,570.41
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 240.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VAN DER HOEVEN/WILLIAM 75.00
VERITRACE 121.60
VERIZON WIRELESS 160.32
VISTA WORKS 125.00
VISTA WORKS 398.70
VISTA WORKS 1,161.90
VISUAL GOV SOLUTIONS, LL 2.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 5,571.26
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,430.53
WAGNER EQUIPMENT CO. 736.08
WAGNER RENTS 1,321.55
WAXIE SANITARY SUPPLY 943.58
WELLNESS SCREENING LLC 175.00
WHITE WATER SYSTEMS, INC 4,462.50
WIMACTEL INC. 77.00
WM RECYCLE AMERICA 1,441.27
WRITE BRAIN WEST, INC 2,200.00
XCEL ENERGY 11,574.48
XCEL ENERGY (1,630.82)
XCEL ENERGY 213.85
ZOLL MEDICAL CORP 3,153.65
------------------------
GENERAL FUND 521,848.88
ROAD & BRIDGE 71,145.55
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 20,645.84
DEPT OF HUMAN SERVICES 26,955.31
GRANTS 519,213.88
AIRPORT FUND 12,458.37
BLOOD LEAD 6,011.22
LANDFILL 49,160.62
CONSERVATION TRUST FUND 7,300.00
LODGING TAX FUND 27,637.68
MINERAL BELT TRAIL FUND 4,400.52
CAPITAL ACQUISTION 6,137.79
SELF INSURANCE 635,673.39
SEARCH & RESCUE 2,437.34
TOTAL ALL FUNDS 1,911,026.39
Published in the Herald Democrat Feb. 13, 2020.
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