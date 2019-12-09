PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of November 2019. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
A ADKISSON ELECTRIC 154.50
A&E TIRE INC 614.28
A&E TIRE INC 1,435.28
A-1 COLLECTION AGENCY 472.82
A-1 COLLECTION AGENCY 472.82
A-1 COLLECTION AGENCY 810.47
ACORN PETROLEUM, INC 133.78
ACORN PETROLEUM, INC 17,740.16
ACORN PETROLEUM, INC 378.95
ACORN PETROLEUM, INC 5,632.77
ACORN PETROLEUM, INC 1,771.61
ACORN PETROLEUM, INC 354.80
ACTIVE NETWORK 4,800.00
AFLAC 1,976.52
AIRD/JOHNNY 30.16
AIRGAS USA, LLC 106.82
AIRGAS USA, LLC 236.11
ALPINE SKI & SPORT 1,145.00
AMERICAN ENVIRONMENTAL 2,015.82
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 80.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 535.00
APC SOUTHERN 709,410.55
ARCHITECTURAL GLASS & GA 629.50
ARTHUR J GALLAGHER 9,817.00
AVENU 3,395.71
AVENU 1,245.70
AV-TECH ELECTRONICS, INC 1,036.72
AXON ENTERPRISE, INC. 4,894.68
AYAKO D. SAITO, CPA, PLL 700.00
B AND B SHIPPING AND MOR 40.46
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 1,520.00
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 300.00
BALCOMB & GREEN, P.C. 142.50
BARELA/TEDDY 52.00
BARRETTE/TARYN 398.75
BARRETTE/TARYN 453.75
BIG STONE PUBLISHING 3,300.00
BIGHORN HARDWARE 280.61
BIGHORN HARDWARE 639.75
BIGHORN HARDWARE 11.87
BIGHORN HARDWARE 207.96
BIGHORN HARDWARE 230.96
BIGHORN HARDWARE 10.98
BODIE ENGER LAW 14.50
BOGEART/MABEL 59.20
BRISBIN/BROOKE 231.00
CALLENDAR TIRE, INC. 387.96
CALLENDAR TIRE, INC. 2,240.00
CBS ACCOUNTING LLC 560.00
CDPHE 28.25
CDPHE 240.00
CDPHE 172.00
CENTER FOR DISEASE DETEC 265.00
CENTER FOR EDUCATION & 254.95
CENTERPOINT ENERGY SERVI 688.95
CENTERPOINT ENERGY SERVI 1,641.84
CENTURY LINK 7,006.04
CENTURY LINK 2,218.73
CENTURY LINK 299.41
CHAFFEE COUNTY 2,500.00
CHAVEZ/BLANCA 315.00
CHAVEZ/LUIS 40.70
CHAVEZ/LUIS 75.18
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,400.00
CHP 119,188.22
CITY OF LEADVILLE 71,543.76
CLOUD CITY CONSERVATION 246.00
COLE/JANE 50.00
COLE/PETA 18.00
COLORADO ASSESSORS ASSOC 400.00
COLORADO BARRICADE COMPA 162.84
COLORADO BARRICADE COMPA 70.00
COLORADO CODE CONSULTING 28,785.75
COLORADO DEPARTMENT OF H 474.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
COLORADO DEPARTMENT OF R 101.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
COLORADO DEPARTMENT OF R 420.76
COMMUNICATION SOLUTIONS 116.87
COMMUNITY LANGUAGE COOPE 1,387.66
COMMUNITY RESOURCE CENTE 737.43
COPELAND/AARON 864.60
CROWDRIFF INC. 2,500.00
CURASCRIPT SPECIALTY DIS 1,955.10
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 200.00
DE LAGE LANDEN 95.75
DEMCO 235.88
DEMCO 1,575.92
DEPENDABLE AUTO GLASS 1,045.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,035.00
EBSCO INFORMATION SERVIC 2,436.96
ENCORE ELECTRIC 265.65
ESPINOZA/TARA MARIE 50.18
EXPRESS BUSINESS MACHINE 790.00
FERRELLGAS 2,414.56
FINDAWAY WORLD LLC 415.93
FIRST MOUNTAIN BANK 1,161.08
FIRST MOUNTAIN BANK 1,061.08
FIRST MOUNTAIN BANK 1,061.08
FLORIDA DISBURSEMENT UNI 69.69
FLORIDA DISBURSEMENT UNI 69.69
FLORIDA DISBURSEMENT UNI 69.69
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 944.91
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 2,943.50
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 3,106.25
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 387.50
GALLS INCORPORATED 331.41
GALLS INCORPORATED 1,079.25
GARFIELD COUNTY CLERK 42.00
GAYLORD BROS., INC. 146.67
GENERAL AIR 140.03
GRAINGER 157.05
GRAINGER 1,569.20
GREEN/JUDY 27.10
GRIEGO/ANITA 206.00
GROOVE AUTOMOTIVE 432.62
GROOVE AUTOMOTIVE 83.88
GURROLA/LIDIA 50.00
HAMM/CAILEE 36.00
HENNING/HOLLY 656.80
HENRY SCHEIN,INC. 138.89
HERALD DEMOCRAT 1,090.44
HERALD DEMOCRAT 272.20
HERALD DEMOCRAT 464.09
HOOD/CHANCE 40.00
HRDIRECT 66.79
HUGGINS/RHONDA 391.00
HUGGINS/RHONDA 459.00
HYDROGEO DESIGNS LLC 2,925.00
INDEPENDENCE REALTY 500.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,124.89
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,169.47
INGRAM LIBRARY SERVICES 663.47
JOHN DEERE FINANCIAL 942.54
JOHNSON CONTROLS 502.12
KENT FUNERAL HOMES 2,095.00
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 57,267.01
LAKE COUNTY CLERK & RECO 42.76
LAKE COUNTY GOVERNMENT 45,317.50
LAKE COUNTY TREASURER 126,573.29
LANDAU/KELLY 4,488.00
LANDMARK SURVEYING & MAP 480.00
LAWSON PRODUCTS, INC 406.70
LAWSON PRODUCTS, INC 98.20
LAWSON PRODUCTS, INC 179.83
LEADVILLE SANITATION DIS 1,726.40
LIFELOC TECHNOLOGIES 78.92
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 38.50
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 94.50
LM KERSTING 15,188.05
MACDONALD EQUIPMENT CO. 2,293.05
MACIAS/KAYLEEN 20.00
MACIAS/KAYLEEN 55.00
MARCELLA/KAYLA 112.60
MARLIN BUSINESS BANK 121.59
MARLIN BUSINESS BANK 56.42
MCBRIDE/STEPHANIE 844.00
MCCALL/DEBBIE 391.00
MCCALL/DEBBIE 374.00
MERCK SHARP & DOHME CORP 3,310.14
MERRIFIELD'S 398.51
MESA OIL, INC. 224.50
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 468.77
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 139.41
MOHRMANN/VERONICA 688.50
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN LAW GROUP 22.00
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLE 100.00
MOUNTAIN STRUCTURES COMP 1,471.25
NADON/KELLI ANN 535.50
NADON/KELLI ANN 467.50
NAPA AUTO PARTS 54.38
NAPA AUTO PARTS 108.76
NAPA AUTO PARTS 101.94
NEOPOST USA INC 5,000.00
NOFZIGER/STEVE 400.00
NORTH LINE GIS, LLC 2,400.00
NORTON & SMITH, P.C. 2,892.00
NORTON & SMITH, P.C. 4,707.20
OLIVAS/MARIO 9.61
OLSON/THERESA 391.00
OLSON/THERESA 459.00
O'REILLY FIRST CALL 1,881.51
O'REILLY FIRST CALL 48.44
O'REILLY FIRST CALL 444.77
ORTEGA/DELFINO 198.00
OUTDOORS EMPOWERED NETWO 1,100.00
OVERDRIVE 3,000.00
PARAGARD DIRECT 1,272.75
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 474.78
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 12,015.00
PARKVILLE WATER 1,640.33
PARLIN LAW P.C. 2,830.00
PARLIN LAW P.C. 3,180.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 90.56
PIONEER MANUFACTURING CO 294.77
PLATTE RIVER NETWORKS 57,077.50
POWER EQUIPMENT COMPANY 118.67
PRO-ELECTRIC 110.00
PRO-ELECTRIC 1,037.84
QUILL CORPORATION 96.53
QUINTANA/JESUS 300.00
QUINTANA/JESUS 52.00
R & S NORTHEAST LLC 49.67
R&D SYSTEMS, INC 67.72
REYNOLDS/SAM 159.50
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 449.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 29.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 87.00
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 1,225.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 26,331.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 242.27
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 28.65
ROCKY MOUNTAIN SUPPLY CO 1,200.00
ROEMER/DAVID 866.40
ROMERO/JIMMY 311.81
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,955.52
S.W.A.T. LIGHTING LLC 1,949.30
S.W.A.T. LIGHTING LLC 8,422.00
SADLER/JILL 1,105.00
SADLER/JILL 1,198.50
SAFEWAY 96.83
SAFEWAY ALBERTSONS 294.81
SAFEWAY ALBERTSONS 15.52
SALAS/PAUL 901.00
SALAS/PAUL 986.00
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 48.87
SANOFI PASTEUR, INC 1,981.28
SATURDAYS DISCOUNT 120.69
SATURDAYS DISCOUNT 116.95
SAUCEDO/GRISEL 18.00
SAUCEDO/GRISEL 45.00
SCHOLASTIC LIBRARY PUBLI 912.00
SERCOM 752.34
SHI INTERNATIONAL CORP 134.82
SHI INTERNATIONAL CORP 4,899.72
SIFUENTES/ANN 45.00
SILVER CITY PRINTING 19.41
SILVER CITY PRINTING 32.85
SILVER CITY PRINTING 2,131.27
SILVER CITY PRINTING 188.05
SILVER CITY PRINTING 95.90
SKYLINE STEEL 7,078.86
SODEXO, INC & AFFILIATES 413.55
SODEXO, INC & AFFILIATES 299.80
SODEXO, INC & AFFILIATES 374.75
SOULED OUT T SHIRTS 874.90
SOULED OUT T SHIRTS 336.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 275.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 433.20
STATE OF COLORADO 290.67
STATEWIDE INTERNET PORTA 1,944.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 12,130.44
SUNSHINE DISTRIBUTION 625.00
TABOR OPERA HOUSE PRESER 1,541.63
THE CENTER 259.80
THE LINCOLN NATIONAL 1,249.94
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 824.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 491.00
TOTL SURVEYS, INC 175.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER 726.00
U.S. CORRECTIONS 2,860.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNITED STATES TRUCK DRIV 3,995.00
UNITED STATES TRUCK DRIV 3,995.00
UNIVERSITY OF COLORADO 50.00
UNIVERSITY OF COLORADO 250.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 3,045.00
VALLEY SAFETY SERVICES 43.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 4,425.07
VISTA WORKS 99.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 3,282.06
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,064.07
WAGNER EQUIPMENT CO. 344.54
WELLNESS SCREENING LLC 60.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 727.96
WILLIFORD, LLC 8,100.00
WIMACTEL INC. 77.00
WM RECYCLE AMERICA 1,924.80
WM RECYCLE AMERICA 354.49
WORLD DATA CORPORATION 355.00
WRITE BRAIN WEST, INC 2,200.00
WROTEN/CALEB 18.84
WYMA/ANTHONY 129.64
XCEL ENERGY 10,396.23
XCEL ENERGY 40.48
------------------------
GENERAL FUND 450,818.43
ROAD & BRIDGE 76,249.58
PUBLIC HEALTH AGENCY GUND 22,220.42
DEPT OF HUMAN SERVICES 26,223.95
GRANTS 823,854.33
AIRPORT FUND 5,165.69
BLOOD LEAD 2,327.73
LANDFILL 33,151.25
CONSERVATION TRUST 1,541.63
LODGING TAX FUND 11,695.49
SELF INSURANCE 130,255.16
SEARCH & RESCUE 102.00
TOTAL ALL FUNDS 1,583,605.66
Published in the Herald Democrat Dec. 12, 2019.
PUBLIC NOTICE
NOTICE OF FILING
Project: File No. 19-53, Rewey/Owen Subdivision Exemption
Owner: Rebecca Rewey & Russell Owens
Representative: Lake County Building & Land Use
Location: 100 Buckeye Creek Rd, Leadville, Parcel 4-1, 32-08-79
Request: Subdivision Exemption
Land Use File #19-53 is an application to exempt the previously platted lot line adjustment from subdivision regulations to correct an oversight of the aforementioned platting.
A Joint Public Hearing of the Lake County Planning Commission and the Lake County Board of County Commissioners will be held January 13, 2019, at the Lake County Courthouse, 505 Harrison Ave., Leadville, CO 80461, at 4:00 PM in the Commissioners’ Meeting Room.
The project File No. #19-53 is available for review in the Land Use Office at the Lake County Courthouse. For additional information, contact Anne Schneider by phone at (719) 486-4112 or email aschneider@co.lake.co.us.
Published in the Herald Democrat Dec. 12, 2019.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.