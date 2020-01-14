PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of December 2019. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
XCEL ENERGY 6,379.22
NADON/KELLI ANN 467.50
THOMAS/WAYNE 60.00
KUSCH/HANNA 510.73
KUSCH/PATRICIA 497.72
ALPINE BANK 6,137.79
RUGGS BENEDICT 21,667.49
LAKE COUNT GOVERNMENT 48,094.50
A&E TIRE INC 1,009.35
ACORN PETROLEUM, INC 272.24
ACTIVE NETWORK 2,000.00
AFFEKTIVE SOFTWARE LLC 332.10
AQUATIC RESOURCES, LLC 3,504.14
BIGHORN HARDWARE 333.62
CENTURY LINK 357.73
CLIC COOPERATIVE PURCHAS 1,201.00
COMPLETE MAILING SOLUTIO 775.00
CURASCRIPT SPECIALTY DIS 2,394.00
DE LAGE LANDEN 95.75
DEMCO 278.59
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 204.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 905.00
DILL DILL CARR STONBRAKE 93.75
DURAN & LUCERO INC. 285.00
ENCORE ELECTRIC 286.75
FEDEX CORP. 26.23
GRAINGER 135.59
HENRY SCHEIN,INC. 383.35
HERALD DEMOCRAT 1,481.09
HUGGINS/RHONDA 85.00
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 1,000.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 1,997.10
LANDAU/KELLY 3,440.25
LEADVILLE CROSS COUNTRY 388.00
MAGEE/AMBER 300.19
MARRUFFO/JENNIFER 118.25
MOHRMANN/VERONICA 472.50
NAPA AUTO PARTS 150.76
O'REILLY FIRST CALL 686.16
OLSON/THERESA 85.00
PARAGARD DIRECT 1,527.30
POSTMASTER 92.00
R & S NORTHEAST LLC 236.02
REYES/AMY 15.32
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 575.87
ROEDER/FELICIA 440.00
SAFEWAY ALBERTSONS 67.81
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 95.28
SATURDAYS DISCOUNT 137.17
SHI INTERNATIONAL CORP 895.55
SILVER CITY PRINTING 1,021.25
ST VINCENT'S GENERAL HOS 149.00
STATEWIDE INTERNET PORTA 900.00
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,920.00
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 1,083.83
TRACKER SOFTWARE CORP 2,600.32
UNLIMITED SANITARY, LLC 180.00
VERIZON WIRELESS 5,881.07
WAGNER EQUIPMENT CO. 225.01
WELLNESS SCREENING LLC 180.00
XCEL ENERGY 216.58
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 2,506.31
A & E TIRE INC 245.00
A-1 COLLECTION AGENCY 551.23
ACA PRODUCTS INC 7,293.26
ACORN PETROLEUM, INC 4,915.44
AFLAC 1,317.68
AIRGAS USA, LLC 229.88
AMERICAN ENVIRONMENTAL 5,115.50
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 475.00
AVENU 4,641.41
BARRETT/TARYN 330.00
BIGHORN HARDWARE 641.97
CENTURA HEALTH 600.00
CENTURY LINK 6,813.47
CHAVEZ/LUIS 51.55
COLORADO ASSESSORS ASSOC 1,042.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
COMMUNICATION SOLUTIONS 1,325.00
COMMUNITY RESOURCE CENTE 737.43
CUSTOM FIT BLINDS 235.35
D & T VENTURES 500.00
DE LAGE LANDEN 877.09
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 97.00
ECOCLEAN SOLUTIONS 3,450.00
EHRLICH/BRYCE 889.00
EL PASO COUNTY 260.00
EXPRESSTOLL 29.95
FAMILY SUPPORT REGISTRY 307.10
FERRELLGAS 2,793.97
FIRST MOUNTAIN BANK 984.16
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 14,648.37
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 1,029.50
GALLS INCORPORATED 270.63
GRAINGER 699.09
GROOVE AUTOMOTIVE 44.62
HERALD DEMOCRAT 479.40
HIGH MOUNTAIN PIES 85.73
HOLY FAMILY PARISH 500.00
IN THE SWIM 102.86
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,134.20
LANDMARK SURVEYING & MAP 270.00
LAWSON PRODUCTS, INC 465.20
LEADVILLE CROSS COUNTRY 47.00
LORITO BOOKS 389.14
LUNA/SONIA 126.60
MACIAS/KAYLEEN 30.00
MARATHON PRINTING, INC. 299.49
MARLIN BUSINESS BANK 144.11
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 1,247.99
NAPA AUTO PARTS 797.55
NATIONAL FOREST FOUNDATI 242,650.00
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 11,565.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 75.46
RIVERSIDE TROPHIES 12.50
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 94.00
ROCKY MOUNTAIN RESERVE 350.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 80.30
ROCKY MOUNTAIN YOUTH COR 38,299.00
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,421.43
SAFETY & CONSTRUCTION SU 2,447.70
SAFEWAY ALBERTSONS 104.84
SATURDAYS DISCOUNT 19.97
SCANGA MEAT COMPANY 203.50
SEVERSON SUPPLY CO. INC 459.61
SILVER CITY PRINTING 342.04
ST VINCENT'S GENERAL HOS 550.00
STATE OF COLORADO 241.25
TEKANSIK/TINA 323.81
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 856.00
TOPHAT FILE AND SERVE IN 25.00
TRANSWEST TRAILERS 594.25
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
US PRISONER TRANSPORT 2,448.00
VISTA WORKS 99.00
WERCKMAN/TONY 184.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 111.32
WIMACTEL INC. 77.00
5280 FORENSIC PATHOLOGY, 1,225.00
DYNAMIC PROGRAM MANAGEME 2,015.00
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 1,125.00
J.C. SANTELLI TRAINING A 15,900.00
LEADVILLE LIONS CLUB 375.00
MOTOROLA 11,870.78
RHOADS AND ASSOCIATES 400.00
DAVEY COACH SALES 55,760.00
MOTOROLA 181,870.78
A-1 COLLECTION AGENCY 551.23
CENTURY LINK 233.54
CERTIFIED LABORATORIES 549.77
COLORADO DEPARTMENT OF R 335.76
DELTA RIGGING & TOOLS, I 1,611.82
FAMILY SUPPORT REGISTRY 307.10
FIRST MOUNTAIN BANK 984.16
HONNEN EQUIPMENT CO 256.18
LAKE COUNTY TREASURER 113,316.26
LAND ART 1,732.00
LAWSON PRODUCTS, INC 358.32
LEDS, LLC 57.56
LINEBARGER/KEVIN 150.00
NEOPOST USA INC 10,000.00
PARLIN LAW P.C. 2,630.00
REYES/AMY 29.04
SAFETY & CONSTRUCTION SU 447.62
ACORN PETROLEUM, INC 426.77
ALLAMAN/ERIN 2,000.00
ALLIANCE MEMBER INSURANC 626.07
ASF 728.74
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 2,120.00
BIGHORN HARDWARE 135.78
BOBCAT OF THE ROCKIES 612.78
CALLENDAR TIRE, INC. 595.50
CDPHE 132.50
CENTURY LINK 65.87
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,400.00
CITY OF LEADVILLE 78,040.14
COLORADO CODE CONSULTING 3,123.50
CONLIN/CHRIS 2,000.00
CRAFTED LEADERSHIP 1,000.00
DAWSON/RAY 200.00
GARZA/SOPHIE 45.00
GLAXOSMITHKLINE PHARMACE 447.52
GROOVE AUTOMOTIVE 1,118.17
HALL & EVANS, L.L.C. 2,532.00
HERALD DEMOCRAT 13.42
INGRAM LIBRARY SERVICES 284.15
LAKE COUNTY BUILD A GENE 8,756.07
LAKE COUNTY CLERK & RECO 32.08
MACDONALD EQUIPMENT CO. 2,850.95
MACIAS/SOPHIA 25.00
MARTINEZ/MIGUEL 90.50
MESA OIL, INC. 339.20
MID-AMERICAN RESEARCH CH 490.19
MILES PARTNERSHIP 2,563.60
NAPA AUTO PARTS 309.36
NETZERO-ROCKY MOUNTAINS 2,755.00
NORTON & SMITH, P.C. 521.20
O'REILLY FIRST CALL 1,653.37
OLSEN/KEN 75.00
PRO-ELECTRIC 110.00
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 1,325.00
SAFEWAY ALBERTSONS 57.64
SAUCEDO/GRISEL 62.50
SNAP ON TOOLS 1,020.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 23,580.17
THARP/FRANCISCO 64.50
TOTL SURVEYS, INC 937.50
WRITE BRAIN WEST, INC 2,200.00
ALPINE BANK 6,137.79
UNITED STATES TRUCK DRIV 3,995.00
------------------------
GENERAL FUND 554,312.01
ROAD & BRIDGE 46,132.57
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 13,798.89
DEPT OF HUMAN SERVICES 19,651.78
GRANTS 380,274.14
AIRPORT FUND 4,775.19
BLOOD LEAD 1,968.91
LANDFILL 24,349.21
CONSERVATION TRUST 388.00
LODGING TAX FUND 7,789.19
MINERAL BELT TRAIL FUND 299.49
CAPITAL ACQUISTION 12,275.58
SELF INSURANCE 2,856.31
SEARCH & RESCUE 24.97
TOTAL ALL FUNDS 1,068,896.24
Published in the Herald Democrat Jan. 16, 2020.
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