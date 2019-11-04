PUBLIC NOTICE
The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners and represents gross salary paid to each employee during the prior calendar year in accordance with (§)30-25-111 (1.5) C.R.S. Fringe benefits including but not limited to insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses include an additional county-wide average of approximately 30% not included in the figures below.
ADMIN ASSISTANT 23,062.74 HUMAN RESOURCES
ADMIN ASSISTANT 37,392.89 SHERIFF
ADMIN ASSISTANT 4,957.11 SOCIAL SERVICES
ADMIN TECH II 42,645.80 CLERK/RECORDER
ADMIN TECH III 42,317.17 CLERK/RECORDER
AEROBICS INSTRUCTOR 1,575.00 RECREATION
AGING WELL COORDINATOR 36,553.77 SENIOR CITIZENS
AIRPORT OPS TECH 5,457.40 AIRPORT
AIRPORT OPS TECH 10,549.07 AIRPORT
AIRPORT OPS TECH 11,110.45 AIRPORT
AIRPORT OPS TECH 11,146.50 AIRPORT
AIRPORT OPS TECH 23,162.38 AIRPORT
AIRPORT OPS TECH 26,450.63 AIRPORT
APPRAISER 14,411.83 ASSESSOR
APPRAISER 42,431.96 ASSESSOR
APPRAISER 42,622.11 ASSESSOR
AQUATICS COORDINATOR 33,853.72 RECREATION
ASSESSOR 49,700.04 ASSESSOR
ASSISTANT DIRECTOR 57,208.28 ROAD/BRIDGE MAINT
BAG 18,666.90 YOUTH GRANTS
BAG DIRECTOR 54,296.24 YOUTH GRANTS
BLDG & LAND DIRECTOR 57,154.94 LAND USE
BLOOD LEAD NURSE 47,228.45 BLOOD LEAD
BUILDING & LAND TECH 15,104.52 LAND USE
BUILDING & LAND TECH 34,942.37 LAND USE
CASEWORKER I 37,897.87 SOCIAL SERVICES
CASEWORKER II 57,179.73 SOCIAL SERVICES
CASEWORKER III 14,837.16 SOCIAL SERVICES
CASEWORKER III 19,880.46 SOCIAL SERVICES
CASEWORKER III 21,699.20 SOCIAL SERVICES
CASEWORKER III 24,658.30 SOCIAL SERVICES
CASEWORKER III 62,369.23 SOCIAL SERVICES
CCAP SUPERVISOR/OPS MGR 40,299.16 SOCIAL SERVICES
CHIEF DEPUTY CLERK 40,211.39 CLERK/RECORDER
CHIEF DEPUTY CLERK 49,616.15 CLERK/RECORDER
CHIEF DEPUTY TREASURER 39,322.57 TREASURER
CHILDRENS LIBRARIAN III 2,954.90 LIBRARY
CHILDRENS LIBRARIAN III 4,309.97 LIBRARY
CIRC COORDINATOR I 37,917.99 LIBRARY
CIRC SUPERVISOR III 40,606.97 LIBRARY
CLERK 33,330.60 TREASURER
CLERK & RECORDER 49,700.04 CLERK/RECORDER
CLIMBING INSTRUCTOR 120.00 RECREATION
CLIMBING INSTRUCTOR 206.50 RECREATION
COMM COORDINATOR 10,928.75 YOUTH GRANTS
COMMISSIONER 49,700.04 COMMISSIONERS
COMMISSIONER 59,640.10 COMMISSIONERS
COMMISSIONER 59,640.10 COMMISSIONERS
COMMUNICATIONS SUPVSR 84,547.37 SHERIFF
COOK 541.21 SHERIFF
COOK 56,273.64 SHERIFF
CORONER 22,100.00 CORONER
COURT SECURITY LEAD 46,209.38 SHERIFF
CUSTODIAN 11,641.60 LIBRARY
CUSTODIAN 30,425.78 RECREATION
CUSTODIAN 31,602.14 RECREATION
DEPUTY 15,564.69 SHERIFF
DEPUTY 21,625.07 SHERIFF
DEPUTY 51,151.01 SHERIFF
DEPUTY 52,893.89 SHERIFF
DEPUTY 58,797.79 SHERIFF
DEPUTY 65,115.38 SHERIFF
DEPUTY ASSESSOR 48,690.13 ASSESSOR
DESK CLERK I LIBRARY 155.69 LIBRARY
DESK CLERK I LIBRARY 3,147.08 LIBRARY
DESK CLERK III 4,032.36 LIBRARY
DETENTIONS OFFICER 519.24 SHERIFF
DETENTIONS OFFICER 39,901.00 SHERIFF
DISPATCHER 2,997.34 SHERIFF
DISPATCHER 4,525.75 SHERIFF
DISPATCHER 38,034.07 SHERIFF
DISPATCHER 45,911.37 SHERIFF
DISPATCHER 65,241.44 SHERIFF
DRIVER'S LICENSE ADMIN 37,133.45 CLERK/RECORDER
ELIGIBILITY TECH III 39,994.81 SOCIAL SERVICES
EMS 23,092.49 EMPG GRANT
EMS 39,488.18 EMPG GRANT
EMS 59,265.98 EMPG GRANT
ENV HEALTH SPECIALIST 44,036.15 PHAC ADMINISTRATIVE
EPSDT TRANSLATOR/WKR 37,721.07 PHAC ADMINISTRATIVE
FAMILY SUPPORT PARTNER 3,139.50 SOCIAL SERVICES
FIELD SUPERVISOR 576.00 RECREATION
FINANCE ADMINISTRATOR 30,673.06 FINANCE
FINANCE ADMINISTRATOR 59,423.24 SOCIAL SERVICES
FINANCE TECHNICIAN 54,715.67 FINANCE
FINANCE/GRANT MANAGER 36,725.56 PHAC ADMINISTRATIVE
FIREARMS INSTRUCTOR 9,803.25 SHERIFF
FISHING INSTRUCTOR 243.75 RECREATION
GATEKEEPER 3,132.00 LANDFILL
GATEKEEPER 15,464.25 LANDFILL
GATEKEEPER 26,625.63 LANDFILL
GOL! DIRECTOR 50,483.91 PHAC ADMINISTRATIVE
GOL! HUB COORDINATOR 36,418.62 PHAC ADMINISTRATIVE
HEAD LIFEGUARD 12,734.66 RECREATION
HEAL COORDINATOR 10,919.70 YOUTH GRANTS
HEAL MANAGER 5,394.22 YOUTH GRANTS
HEALTH EQUITY CRDINATOR 35,723.07 YOUTH GRANTS
HEALTH INSPECTOR 53,982.27 PHAC ADMINISTRATIVE
HEALTH NURSE 20,372.00 IMMUNIZATIONS
HEALTHY KIDS DIRECTOR 4,256.38 PHAC ADMINISTRATIVE
HEALTHY KIDS DIRECTOR 39,741.30 PHAC ADMINISTRATIVE
HISTORIAN II 39,806.19 LIBRARY
HOCKEY REFEREE 952.00 RECREATION
HOCKEY SUPERVISOR 560.00 RECREATION
HR DIRECTOR 64,000.06 HUMAN RESOURCES
ICE RINK ATTENDANT 696.15 RECREATION
ICE RINK ATTENDANT 1,007.88 RECREATION
ICE RINK ATTENDANT 1,695.75 RECREATION
ICE RINK ATTENDANT 3,172.50 RECREATION
ICE RINK MAINTENANCE 765.00 RECREATION
INSTRUCTOR 495.00 RECREATION
INTERIM UNDERSHERIFF 95,342.05 SHERIFF
INTERN 15,214.75 ROAD/BRIDGE MAINT
INTERN 6,372.00 SOCIAL SERVICES
INTERN 81.60 YOUTH GRANTS
INVESTIGATOR 11,601.96 SHERIFF
IT ASSISTANT 14,648.00 IT
IT DIRECTOR 53,019.99 IT
JAILER 30,552.69 SHERIFF
JAILER 32,043.57 SHERIFF
JAILER 42,559.25 SHERIFF
JAILER 49,827.95 SHERIFF
LAND USE PLANNER 52,857.77 LAND USE
LANDFILL OPERATOR 21,421.62 LANDFILL
LAW ENFRCEMENT ADVOCATE 45,006.48 SHERIFF
LEAD GATEKEEPER 33,894.78 LANDFILL
LEGAL TECH II 29,086.36 SOCIAL SERVICES
LIBRARY AIDE 7,667.33 LIBRARY
LIBRARY AIDE 13,032.18 LIBRARY
LIBRARY DIGITIZER 7,332.50 LIBRARY
LIBRARY DIRECTOR 48,269.07 LIBRARY
LIFEGUARD 87.53 RECREATION
LIFEGUARD 322.00 RECREATION
LIFEGUARD 372.30 RECREATION
LIFEGUARD 579.50 RECREATION
LIFEGUARD 643.77 RECREATION
LIFEGUARD 655.75 RECREATION
LIFEGUARD 701.21 RECREATION
LIFEGUARD 997.52 RECREATION
LIFEGUARD 1,111.80 RECREATION
LIFEGUARD 1,240.40 RECREATION
LIFEGUARD 1,456.00 RECREATION
LIFEGUARD 1,514.80 RECREATION
LIFEGUARD 1,873.20 RECREATION
LIFEGUARD 2,079.50 RECREATION
LIFEGUARD 2,612.40 RECREATION
LIFEGUARD 2,623.60 RECREATION
LIFEGUARD 2,950.35 RECREATION
LIFEGUARD 3,654.15 RECREATION
LIFEGUARD 4,411.46 RECREATION
LIFEGUARD 4,998.65 RECREATION
LIFEGUARD 10,188.83 RECREATION
LIFEGUARD II 595.00 RECREATION
LIFEGUARD II 1,350.12 RECREATION
LIFEGUARD III 5,208.79 RECREATION
LIFEGUARD III 5,293.67 RECREATION
MAINTENANCE DIRECTOR 49,971.66 RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN 9,214.83 RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN 12,078.84 RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN 16,348.50 RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN 30,887.18 RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN 31,437.05 RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN 33,296.26 RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN 38,662.05 RECREATION
MECHANIC I 48,361.40 ROAD/BRIDGE MAINT
MECHANIC I 60,497.61 ROAD/BRIDGE MAINT
NURSE 48,987.79 FAMILY PLANNING
OFFICE & FINANCE MGR 4,823.08 YOUTH GRANTS
OFFICE & FINANCE MGR 14,966.30 YOUTH GRANTS
OPERATOR I 1,848.00 LANDFILL
OPERATOR I 9,223.50 LANDFILL
OPERATOR I 23,320.53 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I 46,862.38 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I 51,027.14 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I 51,029.96 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I 55,904.74 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II 13,540.09 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II 41,151.37 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II 41,493.87 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II 43,436.93 ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II 45,911.11 ROAD/BRIDGE MAINT
OUTREACH & CS SUPRVISR 12,961.50 LIBRARY
PA & CHILD SUPPRT MGR 58,052.86 SOCIAL SERVICES
PA & CHILD SUPPRT SPVSR 59,495.06 SOCIAL SERVICES
PROJECT MANAGER 1,884.44 SOUTHERN FIRE PROJCT
PUBLIC ASST TECH ASST 4,893.75 SOCIAL SERVICES
PUBLIC ASST TECH ASST 24,023.35 SOCIAL SERVICES
PUBLIC ASST TECH ASST 30,063.73 SOCIAL SERVICES
PUBLIC HEALTH DIRECTOR 63,475.14 PHAC ADMINISTRATIVE
PURCHASING AGENT/SEC 41,094.82 ROAD/BRIDGE MAINT
QIGONG INSTRUCTOR 3,258.50 RECREATION
RECORDING CLERK 37,315.64 CLERK/RECORDER
RECREATION ASSISTANT 43,639.41 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 29.56 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 30.60 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 30.60 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 45.60 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 86.70 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 117.30 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 172.00 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 285.60 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 382.50 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 448.80 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 497.50 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 1,142.25 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 1,206.00 RECREATION
RECREATION ATTENDANT 7,328.70 RECREATION
RECREATION DIRECTOR 51,542.59 RECREATION
RECYCLING ATTENDANT 4,014.09 LANDFILL
RECYCLING ATTENDANT 6,862.50 LANDFILL
RECYCLING ATTENDANT 7,840.13 LANDFILL
RECYCLING ATTENDANT 16,879.20 LANDFILL
REFEREE 22.00 RECREATION
REFEREE 165.00 RECREATION
REFEREE 258.00 RECREATION
REFEREE 1,621.87 RECREATION
RESILIENT LC COORDINTR 42,715.46 YOUTH GRANTS
RESILIENT LC MANAGER 34,940.81 YOUTH GRANTS
ROAD & BRIDGE DIRECTOR 65,148.10 ROAD/BRIDGE MAINT
ROCKIES ROCK JR CNSLR 1,468.80 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 1,958.40 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,203.20 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,208.30 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,366.40 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,611.20 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,662.20 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,692.80 PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,774.40 PHAC ADMINISTRATIVE
SEASONAL OPERATOR 6,388.41 ROAD/BRIDGE MAINT
SENIOR CITIZEN ASST 7,158.00 SENIOR CITIZENS
SENIOR CITIZEN ASST 9,403.50 SENIOR CITIZENS
SENIOR CNTR COORDINATOR 11,917.91 SENIOR CITIZENS
SERGEANT 73,234.49 SHERIFF
SHERIFF 66,600.04 SHERIFF
SLEDDING HILL ATTNDNT 1,703.00 RECREATION
SNOWCAT GROOMER 304.50 RECREATION
SNOWCAT GROOMER 181.25 ROAD/BRIDGE MAINT
SNOWCAT GROOMER 239.25 ROAD/BRIDGE MAINT
SOC SERVICES DIRECTOR 71,814.01 SOCIAL SERVICES
SOFTBALL SUPERVISOR 2,046.00 RECREATION
SR SERGEANT 93,240.40 SHERIFF
SUMMER READING PROGRAM 1,435.50 LIBRARY
SUMMER READING PROGRAM 1,564.75 LIBRARY
SWIMMING INSTRUCTOR 870.00 RECREATION
SWIMMING INSTRUCTOR 1,478.77 RECREATION
SYSTEM ADMINISTRATOR 47,473.24 LIBRARY
TANF CASE MANAGER 25,208.12 SOCIAL SERVICES
TECH MANAGER II 39,962.43 SOCIAL SERVICES
TRANSFER CLERK 23,411.10 ASSESSOR
TREASURER 56,745.04 TREASURER
VETERANS SERVICE OFFICR 6,089.98 VETERANS
WRAP AROUND FACILITATOR 37,427.65 SOCIAL SERVICES
WRAPAROUND COORDINATOR 14,127.36 SOCIAL SERVICES
WRAPAROUND COORDINATOR 14,464.00 SOCIAL SERVICES
WRAPAROUND COORDINATOR 48,587.52 SOCIAL SERVICES
WRAPAROUND FAMILY ADVO 18,194.06 SOCIAL SERVICES
YMP COORDINATOR 35,912.32 YOUTH GRANTS
YMP MANAGER 42,058.54 YOUTH GRANTS
YOGA TEACHER 1,058.75 RECREATION
YOUTH INTERN 81.60 YOUTH GRANTS
YOUTH INTERN 122.40 YOUTH GRANTS
YOUTH INTERN 122.40 YOUTH GRANTS
YOUTH INTERN 1,183.20 YOUTH GRANTS
YOUTH INTERN 1,315.80 YOUTH GRANTS
YOUTH PROGRAMS COORDNTR 37,059.70 RECREATION
YOUTH SPORTS SUPERVISOR 1,254.00 RECREATION
Published in the Herald Democrat Nov. 7, 2019.
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