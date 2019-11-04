PUBLIC NOTICE

The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners and represents gross salary paid to each employee during the prior calendar year in accordance with (§)30-25-111 (1.5) C.R.S. Fringe benefits including but not limited to insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses include an additional county-wide average of approximately 30% not included in the figures below.

ADMIN ASSISTANT 23,062.74 HUMAN RESOURCES

ADMIN ASSISTANT 37,392.89 SHERIFF

ADMIN ASSISTANT 4,957.11 SOCIAL SERVICES

ADMIN TECH II 42,645.80 CLERK/RECORDER

ADMIN TECH III 42,317.17 CLERK/RECORDER

AEROBICS INSTRUCTOR 1,575.00 RECREATION

AGING WELL COORDINATOR 36,553.77 SENIOR CITIZENS

AIRPORT OPS TECH 5,457.40 AIRPORT

AIRPORT OPS TECH 10,549.07 AIRPORT

AIRPORT OPS TECH 11,110.45 AIRPORT

AIRPORT OPS TECH 11,146.50 AIRPORT

AIRPORT OPS TECH 23,162.38 AIRPORT

AIRPORT OPS TECH 26,450.63 AIRPORT

APPRAISER 14,411.83 ASSESSOR

APPRAISER 42,431.96 ASSESSOR

APPRAISER 42,622.11 ASSESSOR

AQUATICS COORDINATOR 33,853.72 RECREATION

ASSESSOR 49,700.04 ASSESSOR

ASSISTANT DIRECTOR 57,208.28 ROAD/BRIDGE MAINT

BAG 18,666.90 YOUTH GRANTS

BAG DIRECTOR 54,296.24 YOUTH GRANTS

BLDG & LAND DIRECTOR 57,154.94 LAND USE

BLOOD LEAD NURSE 47,228.45 BLOOD LEAD

BUILDING & LAND TECH 15,104.52 LAND USE

BUILDING & LAND TECH 34,942.37 LAND USE

CASEWORKER I 37,897.87 SOCIAL SERVICES

CASEWORKER II 57,179.73 SOCIAL SERVICES

CASEWORKER III 14,837.16 SOCIAL SERVICES

CASEWORKER III 19,880.46 SOCIAL SERVICES

CASEWORKER III 21,699.20 SOCIAL SERVICES

CASEWORKER III 24,658.30 SOCIAL SERVICES

CASEWORKER III 62,369.23 SOCIAL SERVICES

CCAP SUPERVISOR/OPS MGR 40,299.16 SOCIAL SERVICES

CHIEF DEPUTY CLERK 40,211.39 CLERK/RECORDER

CHIEF DEPUTY CLERK 49,616.15 CLERK/RECORDER

CHIEF DEPUTY TREASURER 39,322.57 TREASURER

CHILDRENS LIBRARIAN III 2,954.90 LIBRARY

CHILDRENS LIBRARIAN III 4,309.97 LIBRARY

CIRC COORDINATOR I 37,917.99 LIBRARY

CIRC SUPERVISOR III 40,606.97 LIBRARY

CLERK 33,330.60 TREASURER

CLERK & RECORDER 49,700.04 CLERK/RECORDER

CLIMBING INSTRUCTOR 120.00 RECREATION

CLIMBING INSTRUCTOR 206.50 RECREATION

COMM COORDINATOR 10,928.75 YOUTH GRANTS

COMMISSIONER 49,700.04 COMMISSIONERS

COMMISSIONER 59,640.10 COMMISSIONERS

COMMISSIONER 59,640.10 COMMISSIONERS

COMMUNICATIONS SUPVSR 84,547.37 SHERIFF

COOK 541.21 SHERIFF

COOK 56,273.64 SHERIFF

CORONER 22,100.00 CORONER

COURT SECURITY LEAD 46,209.38 SHERIFF

CUSTODIAN 11,641.60 LIBRARY

CUSTODIAN 30,425.78 RECREATION

CUSTODIAN 31,602.14 RECREATION

DEPUTY 15,564.69 SHERIFF

DEPUTY 21,625.07 SHERIFF

DEPUTY 51,151.01 SHERIFF

DEPUTY 52,893.89 SHERIFF

DEPUTY 58,797.79 SHERIFF

DEPUTY 65,115.38 SHERIFF

DEPUTY ASSESSOR 48,690.13 ASSESSOR

DESK CLERK I LIBRARY 155.69 LIBRARY

DESK CLERK I LIBRARY 3,147.08 LIBRARY

DESK CLERK III 4,032.36 LIBRARY

DETENTIONS OFFICER 519.24 SHERIFF

DETENTIONS OFFICER 39,901.00 SHERIFF

DISPATCHER 2,997.34 SHERIFF

DISPATCHER 4,525.75 SHERIFF

DISPATCHER 38,034.07 SHERIFF

DISPATCHER 45,911.37 SHERIFF

DISPATCHER 65,241.44 SHERIFF

DRIVER'S LICENSE ADMIN 37,133.45 CLERK/RECORDER

ELIGIBILITY TECH III 39,994.81 SOCIAL SERVICES

EMS 23,092.49 EMPG GRANT

EMS 39,488.18 EMPG GRANT

EMS 59,265.98 EMPG GRANT

ENV HEALTH SPECIALIST 44,036.15 PHAC ADMINISTRATIVE

EPSDT TRANSLATOR/WKR 37,721.07 PHAC ADMINISTRATIVE

FAMILY SUPPORT PARTNER 3,139.50 SOCIAL SERVICES

FIELD SUPERVISOR 576.00 RECREATION

FINANCE ADMINISTRATOR 30,673.06 FINANCE

FINANCE ADMINISTRATOR 59,423.24 SOCIAL SERVICES

FINANCE TECHNICIAN 54,715.67 FINANCE

FINANCE/GRANT MANAGER 36,725.56 PHAC ADMINISTRATIVE

FIREARMS INSTRUCTOR 9,803.25 SHERIFF

FISHING INSTRUCTOR 243.75 RECREATION

GATEKEEPER 3,132.00 LANDFILL

GATEKEEPER 15,464.25 LANDFILL

GATEKEEPER 26,625.63 LANDFILL

GOL! DIRECTOR 50,483.91 PHAC ADMINISTRATIVE

GOL! HUB COORDINATOR 36,418.62 PHAC ADMINISTRATIVE

HEAD LIFEGUARD 12,734.66 RECREATION

HEAL COORDINATOR 10,919.70 YOUTH GRANTS

HEAL MANAGER 5,394.22 YOUTH GRANTS

HEALTH EQUITY CRDINATOR 35,723.07 YOUTH GRANTS

HEALTH INSPECTOR 53,982.27 PHAC ADMINISTRATIVE

HEALTH NURSE 20,372.00 IMMUNIZATIONS

HEALTHY KIDS DIRECTOR 4,256.38 PHAC ADMINISTRATIVE

HEALTHY KIDS DIRECTOR 39,741.30 PHAC ADMINISTRATIVE

HISTORIAN II 39,806.19 LIBRARY

HOCKEY REFEREE 952.00 RECREATION

HOCKEY SUPERVISOR 560.00 RECREATION

HR DIRECTOR 64,000.06 HUMAN RESOURCES

ICE RINK ATTENDANT 696.15 RECREATION

ICE RINK ATTENDANT 1,007.88 RECREATION

ICE RINK ATTENDANT 1,695.75 RECREATION

ICE RINK ATTENDANT 3,172.50 RECREATION

ICE RINK MAINTENANCE 765.00 RECREATION

INSTRUCTOR 495.00 RECREATION

INTERIM UNDERSHERIFF 95,342.05 SHERIFF

INTERN 15,214.75 ROAD/BRIDGE MAINT

INTERN 6,372.00 SOCIAL SERVICES

INTERN 81.60 YOUTH GRANTS

INVESTIGATOR 11,601.96 SHERIFF

IT ASSISTANT 14,648.00 IT

IT DIRECTOR 53,019.99 IT

JAILER 30,552.69 SHERIFF

JAILER 32,043.57 SHERIFF

JAILER 42,559.25 SHERIFF

JAILER 49,827.95 SHERIFF

LAND USE PLANNER 52,857.77 LAND USE

LANDFILL OPERATOR 21,421.62 LANDFILL

LAW ENFRCEMENT ADVOCATE 45,006.48 SHERIFF

LEAD GATEKEEPER 33,894.78 LANDFILL

LEGAL TECH II 29,086.36 SOCIAL SERVICES

LIBRARY AIDE 7,667.33 LIBRARY

LIBRARY AIDE 13,032.18 LIBRARY

LIBRARY DIGITIZER 7,332.50 LIBRARY

LIBRARY DIRECTOR 48,269.07 LIBRARY

LIFEGUARD 87.53 RECREATION

LIFEGUARD 322.00 RECREATION

LIFEGUARD 372.30 RECREATION

LIFEGUARD 579.50 RECREATION

LIFEGUARD 643.77 RECREATION

LIFEGUARD 655.75 RECREATION

LIFEGUARD 701.21 RECREATION

LIFEGUARD 997.52 RECREATION

LIFEGUARD 1,111.80 RECREATION

LIFEGUARD 1,240.40 RECREATION

LIFEGUARD 1,456.00 RECREATION

LIFEGUARD 1,514.80 RECREATION

LIFEGUARD 1,873.20 RECREATION

LIFEGUARD 2,079.50 RECREATION

LIFEGUARD 2,612.40 RECREATION

LIFEGUARD 2,623.60 RECREATION

LIFEGUARD 2,950.35 RECREATION

LIFEGUARD 3,654.15 RECREATION

LIFEGUARD 4,411.46 RECREATION

LIFEGUARD 4,998.65 RECREATION

LIFEGUARD 10,188.83 RECREATION

LIFEGUARD II 595.00 RECREATION

LIFEGUARD II 1,350.12 RECREATION

LIFEGUARD III 5,208.79 RECREATION

LIFEGUARD III 5,293.67 RECREATION

MAINTENANCE DIRECTOR 49,971.66 RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN 9,214.83 RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN 12,078.84 RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN 16,348.50 RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN 30,887.18 RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN 31,437.05 RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN 33,296.26 RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN 38,662.05 RECREATION

MECHANIC I 48,361.40 ROAD/BRIDGE MAINT

MECHANIC I 60,497.61 ROAD/BRIDGE MAINT

NURSE 48,987.79 FAMILY PLANNING

OFFICE & FINANCE MGR 4,823.08 YOUTH GRANTS

OFFICE & FINANCE MGR 14,966.30 YOUTH GRANTS

OPERATOR I 1,848.00 LANDFILL

OPERATOR I 9,223.50 LANDFILL

OPERATOR I 23,320.53 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I 46,862.38 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I 51,027.14 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I 51,029.96 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I 55,904.74 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II 13,540.09 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II 41,151.37 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II 41,493.87 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II 43,436.93 ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II 45,911.11 ROAD/BRIDGE MAINT

OUTREACH & CS SUPRVISR 12,961.50 LIBRARY

PA & CHILD SUPPRT MGR 58,052.86 SOCIAL SERVICES

PA & CHILD SUPPRT SPVSR 59,495.06 SOCIAL SERVICES

PROJECT MANAGER 1,884.44 SOUTHERN FIRE PROJCT

PUBLIC ASST TECH ASST 4,893.75 SOCIAL SERVICES

PUBLIC ASST TECH ASST 24,023.35 SOCIAL SERVICES

PUBLIC ASST TECH ASST 30,063.73 SOCIAL SERVICES

PUBLIC HEALTH DIRECTOR 63,475.14 PHAC ADMINISTRATIVE

PURCHASING AGENT/SEC 41,094.82 ROAD/BRIDGE MAINT

QIGONG INSTRUCTOR 3,258.50 RECREATION

RECORDING CLERK 37,315.64 CLERK/RECORDER

RECREATION ASSISTANT 43,639.41 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 29.56 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 30.60 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 30.60 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 45.60 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 86.70 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 117.30 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 172.00 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 285.60 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 382.50 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 448.80 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 497.50 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 1,142.25 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 1,206.00 RECREATION

RECREATION ATTENDANT 7,328.70 RECREATION

RECREATION DIRECTOR 51,542.59 RECREATION

RECYCLING ATTENDANT 4,014.09 LANDFILL

RECYCLING ATTENDANT 6,862.50 LANDFILL

RECYCLING ATTENDANT 7,840.13 LANDFILL

RECYCLING ATTENDANT 16,879.20 LANDFILL

REFEREE 22.00 RECREATION

REFEREE 165.00 RECREATION

REFEREE 258.00 RECREATION

REFEREE 1,621.87 RECREATION

RESILIENT LC COORDINTR 42,715.46 YOUTH GRANTS

RESILIENT LC MANAGER 34,940.81 YOUTH GRANTS

ROAD & BRIDGE DIRECTOR 65,148.10 ROAD/BRIDGE MAINT

ROCKIES ROCK JR CNSLR 1,468.80 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 1,958.40 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,203.20 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,208.30 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,366.40 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,611.20 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,662.20 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,692.80 PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR 2,774.40 PHAC ADMINISTRATIVE

SEASONAL OPERATOR 6,388.41 ROAD/BRIDGE MAINT

SENIOR CITIZEN ASST 7,158.00 SENIOR CITIZENS

SENIOR CITIZEN ASST 9,403.50 SENIOR CITIZENS

SENIOR CNTR COORDINATOR 11,917.91 SENIOR CITIZENS

SERGEANT 73,234.49 SHERIFF

SHERIFF 66,600.04 SHERIFF

SLEDDING HILL ATTNDNT 1,703.00 RECREATION

SNOWCAT GROOMER 304.50 RECREATION

SNOWCAT GROOMER 181.25 ROAD/BRIDGE MAINT

SNOWCAT GROOMER 239.25 ROAD/BRIDGE MAINT

SOC SERVICES DIRECTOR 71,814.01 SOCIAL SERVICES

SOFTBALL SUPERVISOR 2,046.00 RECREATION

SR SERGEANT 93,240.40 SHERIFF

SUMMER READING PROGRAM 1,435.50 LIBRARY

SUMMER READING PROGRAM 1,564.75 LIBRARY

SWIMMING INSTRUCTOR 870.00 RECREATION

SWIMMING INSTRUCTOR 1,478.77 RECREATION

SYSTEM ADMINISTRATOR 47,473.24 LIBRARY

TANF CASE MANAGER 25,208.12 SOCIAL SERVICES

TECH MANAGER II 39,962.43 SOCIAL SERVICES

TRANSFER CLERK 23,411.10 ASSESSOR

TREASURER 56,745.04 TREASURER

VETERANS SERVICE OFFICR 6,089.98 VETERANS

WRAP AROUND FACILITATOR 37,427.65 SOCIAL SERVICES

WRAPAROUND COORDINATOR 14,127.36 SOCIAL SERVICES

WRAPAROUND COORDINATOR 14,464.00 SOCIAL SERVICES

WRAPAROUND COORDINATOR 48,587.52 SOCIAL SERVICES

WRAPAROUND FAMILY ADVO 18,194.06 SOCIAL SERVICES

YMP COORDINATOR 35,912.32 YOUTH GRANTS

YMP MANAGER 42,058.54 YOUTH GRANTS

YOGA TEACHER 1,058.75 RECREATION

YOUTH INTERN 81.60 YOUTH GRANTS

YOUTH INTERN 122.40 YOUTH GRANTS

YOUTH INTERN 122.40 YOUTH GRANTS

YOUTH INTERN 1,183.20 YOUTH GRANTS

YOUTH INTERN 1,315.80 YOUTH GRANTS

YOUTH PROGRAMS COORDNTR 37,059.70 RECREATION

YOUTH SPORTS SUPERVISOR 1,254.00 RECREATION

Published in the Herald Democrat Nov. 7, 2019.

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