The following represent expenditures for Lake County Government for the month of July 2019. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
XCEL ENERGY 5,307.63
CITY SERVICE VALCON 6,169.23
COLORADO DEPT OF LABOR 4,613.84
XCEL ENERGY 4,002.70
ACORN PETROLEUM, INC 3,772.05
ADVANCING DYNAMIC SOLUTI 11,100.00
ADVOCATES OF LAKE COUNTY 4,000.00
AIRGAS USA, LLC 219.65
AMERICAN ENVIRONMENTAL 330.75
AVENU 3,395.71
AYAKO D. SAITO, CPA, PLL 2,400.00
B AND B SHIPPING AND MOR 29.94
BIGHORN HARDWARE 304.24
BRIDGE/BROOKE 500.00
BRUNNER/JEFFREY 10.00
CDPHE 537.88
CENTURY LINK 505.40
CHAFFEE COUNTY SHERIFFS 315.00
CITY OF LEADVILLE 73,021.94
COLORADO ASSESSORS ASSOC 800.00
COLORADO CODE CONSULTING 20,221.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 87.50
COMMUNICATION SOLUTIONS 3,337.37
COMMUNITY LANGUAGE COOPE 782.34
CONTRERAS/EUDELIA 120.00
COTTRELL/BRETT 308.00
CYCLES OF LIFE 536.22
DE LAGE LANDEN 969.43
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 292.87
DURAN/VICTORIA 500.00
FIRST MOUNTAIN BANK 1,199.54
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 13,094.09
GALLS INCORPORATED 973.80
GREEN/JUDY 18.04
GROOVE AUTOMOTIVE 428.38
HERALD DEMOCRAT 2,512.13
HIGH MOUNTAIN INSTITUTE 400.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 188.24
KIEWIT INFRASTRUCTURE CO 1,670.00
KRAMER ASSOCIATES, INC 2,614.05
LAKE COUNTY CLERK & RECO 27.75
LAKE COUNTY DEPARTMENT O 4,000.00
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 5,000.00
LAKE COUNTY PUBLIC LIBRA 2,000.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 174,153.24
LAKE COUNTY SHERIFF'S OF 2,000.00
LAW OFFICE OF CHRISTIAN 25.00
LAWSON PRODUCTS, INC 96.74
LEADVILLE POLICE DEPARTM 2,000.00
LEDS, LLC 6,000.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 1,002.08
MARLIN BUSINESS BANK 196.53
MATRIX DESIGN GROUP, INC 5,930.00
MCHARGUE/MIKE 302.00
MEMBERSHIP DUES PAYMENT 300.00
METRO COLLECTION SERVICE 7.50
METROPOLITAN PATHOLOGIST 359.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 361.77
MILLAN-GARCIA/RAFAEL 725.00
MOHRMANN/VERONICA 837.00
MORA/JULIO C 117.00
MOUNTAIN INDUSTRIAL POWE 765.40
NAPA AUTO PARTS 867.47
NORTH LINE GIS, LLC 710.00
OUTDOORS EMPOWERED NETWO 1,562.00
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 19,035.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 263.42
PEREA/MARGARITA AZUCENA 500.00
PIXLEY/JAMES 500.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 8,738.41
PROVEST LLC 30.00
R & S NORTHEAST LLC 270.36
R&D SYSTEMS, INC 67.72
REVELES/BRAYHAN 82.40
RI-TEC INDUSTRIAL PRODUC 516.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 1,105.00
SAFARILAND, LLC 2,456.00
SAFEWAY ALBERTSONS 69.84
SATURDAYS DISCOUNT 60.24
SILVER CITY PRINTING 380.45
SOULED OUT T SHIRTS 1,222.24
SPARTAN ATHLETIC CO 1,689.95
SPECIALIZED ATTORNEY 7.50
ST VINCENT'S GENERAL HOS 4,000.00
STATE OF COLORADO 350.35
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,240.00
THE AVARNA GROUP 7,898.16
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 15,785.29
WERCKMAN/TONY 276.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 856.85
WIMACTEL INC. 154.00
XCEL ENERGY 1,693.53
ACORN PETROLEUM, INC 2,048.54
AFLAC 1,843.68
ALPINE BANK 6,137.79
ASF 1,710.00
AVENU 1,245.70
BIGHORN HARDWARE 94.06
BLUE RIVER LAND SURVEYIN 95.00
BOB MCCLOSKEY INSURANCE 1,700.00
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CASTILLO/NADINE 88.40
CDPHE 140.25
CENTERPOINT ENERGY SERVI 919.54
CENTURY LINK 719.54
CHILDRESS COMMUNICATIONS 2,400.00
CHP 120,136.40
COLE/JANE 89.00
CROWDRIFF INC. 2,500.00
CURASCRIPT SPECIALTY DIS 1,995.00
DAVEY COACH SALES 42,872.00
EHRLICH/BRYCE 72.00
EL PASO COUNTY 450.00
FRIENDS OF THE NATIONAL 30.00
GALLS INCORPORATED 312.80
GRAINGER 986.56
GROOVE AUTOMOTIVE 43.77
HENRY SCHEIN,INC. 196.66
HERALD DEMOCRAT 97.20
JESSICA LYNN STUDIOS 75.00
KELLY/RAYCHEL 500.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 126,459.85
LINCRAFT EMBROIDERY 222.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 38.50
MARCIN ENGINEERING 6,198.00
MIDWEST RADAR & EQUIPMEN 360.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 1,518.21
NIELSEN/COLLEEN 326.88
NORTON & SMITH, P.C. 1,410.00
PALMER/BRAD 104.36
PRO-ELECTRIC 8,288.65
QTPOD 12,245.00
ROCKY MOUNTAIN SUPPLY CO 2,039.05
RYAN DIAGNOSTICS, INC 1,171.00
SAFEWAY ALBERTSONS 132.02
SATURDAYS DISCOUNT 13.99
SILVER CITY PRINTING 29.93
ST VINCENT'S GENERAL HOS 1,326.00
SUMMIT FORD 154.95
THE GREAT PUMPKIN 240.00
THE LINCOLN NATIONAL 1,304.13
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 2,386.00
VISIT DENVER 525.00
WRITE BRAIN WEST, INC 2,337.83
ST VINCENT'S GENERAL HOS 62,018.74
HARKEY/BILL 1,000.00
INDEPENDENCE REALTY 1,000.00
LAKE COUNTY RECREATION 500.00
RPA MANAGEMENT, LLC. 1,000.00
PARKER/LORRY 809.21
LAKE COUNTY GOVERNMENT 62,974.45
LEADVILLE MEDICAL CLINIC 412.50
POULOS/GARRETT 100.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,449.77
HIGHLANDS RANCH LAW ENFO 6,177.20
A-1 COLLECTION AGENCY 225.34
ABELMAN LAW OFFICE 3.00
ACORN PETROLEUM, INC 164.27
AMAZON 467.35
BIGHORN HARDWARE 766.31
BUENA VISTA TRUE VALUE 24.97
BUSTED KNUCKLES 1,400.00
CBS ACCOUNTING LLC 6,208.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 87.50
DELTA RIGGING & TOOLS, I 220.44
DEMCO 636.90
FIRST MOUNTAIN BANK 1,199.54
FREIGHT 975.00
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 24,663.25
GRAINGER 43.11
HAMM/CAILEE 198.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 799.59
INTERMOUNTAIN OVERHEAD 5,641.88
IRWIN/RICK 2,110.00
JOHNSON CONTROLS 549.00
JONES/KEN 3,700.00
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 25,765.00
KOERNER/JANE 85.84
LAKE COUNTY CLERK & RECO 5.40
LAKE COUNTY TREASURER 112,961.15
LAWSON PRODUCTS, INC 136.22
LEADVILLE SANITATION DIS 1,726.40
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 389.90
MESA OIL, INC. 227.10
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
O'REILLY FIRST CALL 985.54
PARKVILLE WATER 4,035.37
PARLIN LAW P.C. 2,060.00
PRO-ELECTRIC 1,030.00
RI-TEC INDUSTRIAL PRODUC 235.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 164.10
SATURDAYS DISCOUNT 29.52
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 824.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 18.44
VALUEWEST, INC. 2,250.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 2,360.24
WELLNESS SCREENING LLC 506.60
AYERS/CAITLYN 72.03
BACA/REBECCA 83.03
COLORADO DEPARTMENT OF R 1,743.00
MCMILLEN/JIM 500.00
MISSEY/ELIJAH 87.13
ROMERO/JIMMY 197.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 552.00
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
ACORN PETROLEUM, INC 1,959.42
AIRGAS USA, LLC 229.88
AMERICAN ENVIRONMENTAL 1,230.13
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 455.00
AVENU 1,245.70
AYAKO D. SAITO, CPA, PLL 450.00
BALCOMB & GREEN, P.C. 427.50
BIGHORN HARDWARE 217.75
BLUE STAR POLICE SUPPLY, 164.29
BROADVOICE 156.00
BUILD A GENERATION 15.00
BUSTED KNUCKLES 2,250.00
CALLENDAR TIRE, INC. 960.96
CDPHE 179.00
CDPHE 220.00
CDW GOVERNMENT, INC 4,708.22
COLORADO ASSESSORS ASSOC 600.00
COLORADO BARRICADE COMPA 3,475.00
COLORADO DEPARTMENT OF R 87.50
COLORADO OUTWARD BOUND S 100.00
COMPLETE MAILING SOLUTIO 180.78
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DE LAGE LANDEN 1,069.97
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 970.00
ENCORE ELECTRIC 750.00
FEDERICO/FELICIA 13.57
FERRELLGAS 2,276.86
FINDAWAY WORLD LLC 714.84
FIRST MOUNTAIN BANK 1,199.54
GOVERNMENT TECHNOLOGY SY 200.00
GRAINGER 360.62
GREEN/JUDY 35.94
GROOVE AUTOMOTIVE 111.00
HARPERROSE STUDIOS 260.00
HEADWATERS HEALTH AND WE 1,075.00
HENNING/HOLLY 294.87
HENRY SCHEIN,INC. 185.80
HERALD DEMOCRAT 2,438.41
INGRAM LIBRARY SERVICES 806.86
KIEWIT INFRASTRUCTURE CO 1,590.00
KUBAT EQUIPMENT AND SERV 47.19
KUMAR AND ASSOCIATES INC 1,400.00
LAKE COUNTY CLERK & RECO 64.23
LAKE COUNTY ECONOMIC 40,000.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 3,298.80
LANDMARK SURVEYING & MAP 150.00
LAWSON PRODUCTS, INC 70.10
LEADVILLE LIONS CLUB 50.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 74.65
LITTLEPAGE/JACQUALYN 1,000.00
MACIAS/ISABEL 25.00
MARINA POOL, SPA, & PATI 15.26
MARMOT LIBRARY NETWORK 8,269.25
MASSAROTTI/KEISHA 10.24
MATRIX DESIGN GROUP, INC 5,965.95
MCBRIDE/STEPHANIE 456.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 745.11
MOUNTAIN STRUCTURES COMP 8,965.00
NAPA AUTO PARTS 41.84
NEOPOST USA INC 188.28
PADGETT/JOHN 31.74
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 15,040.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 297.23
PEINADO/OGUER 1,057.00
PIXLEY/JAMES 500.00
POSTMASTER 92.00
PRO-ELECTRIC 316.80
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 350.00
R & S NORTHEAST LLC 396.63
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 423.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 220.24
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,799.81
SAFETY & CONSTRUCTION SU 933.16
SAFEWAY ALBERTSONS 97.37
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 143.11
SATURDAYS DISCOUNT 90.78
SIG SAUER, INC 8,579.80
SILVER CITY PRINTING 125.35
ST VINCENT'S GENERAL HOS 82,866.18
STAPLES BUSINESS CREDIT 220.56
STATE OF COLORADO 358.03
STRAY HORSE ARTS 2,582.25
SUMMIT COUNTY SHERIFF 680.00
SUMMIT FORD 171.75
SUNSHINE DISTRIBUTION 625.00
THARP/FRANCISCO 40.50
THE LINCOLN NATIONAL 1,290.20
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 670.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
VERIZON WIRELESS 320.76
WAGNER EQUIPMENT CO. 845.76
WILLIFORD, LLC 9,770.00
WIMACTEL INC. 77.00
WM RECYCLE AMERICA 4,719.30
XCEL ENERGY 600.65
5280 FORENSIC PATHOLOGY, 1,125.00
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 1,232.50
O'REILLY FIRST CALL 246.13
SILVER CITY PRINTING 7.50
UNITED STATES TRUCK DRIV 3,995.00
ADVANCING DYNAMIC SOLUTI 1,500.00
CONTRERAS/EUDELIA 145.00
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 2,016.54
HERALD DEMOCRAT 44.50
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 3,380.00
LANDAU/KELLY 3,613.50
MOHRMANN/VERONICA 783.00
PENSO ENTERPRISES 7,000.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 52.64
SOSIN/NOAH 101.00
TURCIOS/ESTHER 31.58
------------------------
GENERAL FUND 463,307.93
ROAD & BRIDGE 61,192.27
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 19,036.19
DEPT OF HUMAN SERVICES 23,711.72
GRANTS 495,202.69
AIRPORT FUND 46,768.33
BLOOD LEAD 3,789.75
LANDFILL 33,469.28
CONSERVATION TRUST 750.00
LODGING TAX FUND 10,067.78
MINERAL BELT TRAIL FUND 285.00
AMBULANCE SERVICES FUND 144,859.92
CAPITAL ACQUISTION 7,537.79
SELF INSURANCE 122,730.73
SEARCH & RESCU 2,429.08
TOTAL ALL FUNDS 1,435,138.46
Published in the Herald Democrat Aug. 22, 2019.
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