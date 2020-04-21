PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of March 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting our office.
A & E TIRE INC 760.50
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
A-1 COLLECTION AGENCY 213.58
ACA PRODUCTS INC 2,058.27
ACORN PETROLEUM, INC 4,447.59
ACORN PETROLEUM, INC 382.63
ACORN PETROLEUM, INC 908.26
ACORN PETROLEUM, INC 19,097.26
ACORN PETROLEUM, INC 3,233.31
ACORN PETROLEUM, INC 221.26
ACORN PETROLEUM, INC 1,099.06
ADAMSON/JOSH 412.00
AFLAC 565.46
AFLAC GROUP INSURANCE 1,810.04
AIRGAS USA, LLC 522.32
AIRGAS USA, LLC 238.10
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 48.42
ALSCO 24.41
ALSCO 24.21
ALSCO 24.21
AMERICAN ENVIRONMENTAL 94.50
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 387.50
ARTHUR J GALLAGHER 7,620.80
AVENU 9,282.82
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 1,840.00
BARRETTE/TARYN 385.00
BENSON/BETTY 412.68
BIGHORN HARDWARE 5.99
BIGHORN HARDWARE 625.92
BIGHORN HARDWARE 6.58
BIGHORN HARDWARE 202.48
BLADES GROUP, LLC 1,116.00
BOULDER COUNTY COMBINED 134.65
CBS ACCOUNTING LLC 247.50
CBS ACCOUNTING LLC 330.00
CDHS,BIU, AND RECORDS RE 105.00
CDPHE 215.00
CDPHE 77.50
CENTERPOINT ENERGY SERVI 3,212.46
CENTERPOINT ENERGY SERVI 2,882.09
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 433.00
CENTURY LINK 608.23
CENTURY LINK 65.35
CHAVEZ/LUIS 89.94
CITY OF LEADVILLE 78,485.00
CITY OF LEADVILLE 78,017.75
CLIC COOPERATIVE PURCHAS 100.00
COLORADO BARRICADE COMPA 270.00
COLORADO CODE CONSULTING 14,249.75
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO DEPARTMENT OF R 533.32
COLORADO TIRE RECYCLING 6,782.00
COLORADO TIRE RECYCLING 2,697.00
COLORADO TIRE RECYCLING 1,363.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 368.90
COMMUNITY LANGUAGE COOPE 33.49
CONTRERAS/SANDRA 50.00
CREATIVE WIRE SPECIALTIE 933.72
D & T VENTURES 500.00
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 400.00
DE LAGE LANDEN 1,009.46
DE LAGE LANDEN 655.59
DELTA RIGGING & TOOLS, I 91.80
DEMCO 415.11
DENVER INDUSTRIAL SALES 720.16
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 970.00
DWORKIN, CHAMBERS, WILLI 757.88
EMPLOYERS COUNCIL SERVIC 279.00
ESSENZA ARCHITECTURE 26,623.50
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 3,990.61
FIKE/SCHAULIS 50.00
FIRE ON THE MOUNTAIN 92.93
FIRST MOUNTAIN BANK 1,398.46
FIRST MOUNTAIN BANK 1,493.70
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 681.50
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 2,337.50
GALLS INCORPORATED 804.60
GALLS INCORPORATED 194.49
GARFIELD COUNTY CLERK 150.00
GRAINGER 386.54
GRAINGER 55.12
GRAINGER 247.35
HAMM/CAILEE 132.00
HAYES APARTMENTS 650.00
HAYWOOD/AMY 2.85
HERALD DEMOCRAT 349.85
HERALD DEMOCRAT 91.60
HERALD DEMOCRAT 528.75
HIGH MOUNTAIN PIES 40.10
HIGH MOUNTAIN PIES 138.16
HONNEN EQUIPMENT CO 102.40
HORNING/JANE 178.50
HUGGINS/RHONDA 51.00
HUGGINS/RHONDA 119.00
IN THE SWIM 177.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 934.51
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,242.46
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
JEANS PRINTING INC. 2,005.59
KATZ/BECCA 25.00
KUBAT EQUIPMENT AND SERV 4,788.50
LAKE COUNTY BUILD A GENE 40,822.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 52,168.16
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 1,959.82
LAKE COUNTY TREASURER 700.00
LAKE COUNTY TREASURER 10,000.00
LAKE COUNTY TREASURER 108,432.58
LAND ART 500.00
LAWSON PRODUCTS, INC 340.43
LEADVILLE CROSS COUNTRY 720.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 8.00
LOWES BUSINESS ACCOUNT 500.16
MARLIN BUSINESS BANK 340.42
MARMOT LIBRARY NETWORK 3,603.19
MARMOT LIBRARY NETWORK 9,239.32
MARTINEZ/MIGUEL 63.26
MCBRIDE/STEPHANIE 1,009.70
MESA OIL, INC. 203.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 468.98
MID-AMERICAN RESEARCH CH 256.53
MIDWEST CARD AND ID SOLU 1,000.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 234.52
MK AUTOMOTIVE SERVICES 321.52
MK AUTOMOTIVE SERVICES 185.53
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN STATES SNOWCATS 3,253.11
NADON/KELLI ANN 391.00
NAPA AUTO PARTS 18.01
NAPA AUTO PARTS 850.00
NEWELL/DAVID & PATTY 400.00
NOFZIGER/STEVE 300.00
NORTH LINE GIS, LLC 180.00
NORTON & SMITH, P.C. 2,942.00
NOVUS AUTO GLASS 641.10
NOXIOUS WEED DEPARTMENT 13,500.00
OLSON/THERESA 297.50
OLSON/THERESA 51.00
O'REILLY FIRST CALL 52.99
ORKIN 151.84
PALUMBO/MARY 49.50
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 4,545.00
PAT MCCARTHY PRODUCTIONS 349.00
PEINADO/OGUER 50.00
POSTMASTER 92.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 5,153.62
PRO-ELECTRIC INC 150.73
PRO-ELECTRIC INC 853.52
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 16.00
QUILL CORPORATION 74.51
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 9,197.50
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 119.45
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 242.45
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 69.66
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,186.06
SADLER/JILL 1,164.50
SAFEWAY ALBERTSONS 211.19
SALAS/PAUL 1,020.00
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 192.48
SANOFI PASTEUR, INC 759.13
SATURDAYS DISCOUNT 68.62
SATURDAYS DISCOUNT 99.15
SATURDAYS DISCOUNT 17.96
SATURDAYS DISCOUNT 71.82
SEMSACK/DOLORES 297.50
SEVERSON SUPPLY CO. INC 785.20
SEVERSON SUPPLY CO. INC 1,003.21
SEVERSON SUPPLY CO. INC 911.86
SILVER CITY PRINTING 973.02
SILVER CITY PRINTING 58.85
SMALL/TONY 17.50
SMYTHE-SMITH/WHITTNEY 102.00
SOULED OUT T SHIRTS 79.92
SOULED OUT T SHIRTS 407.00
SPRINGSHARE LLC 1,204.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,759.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 52.99
STATE OF COLORADO 750.10
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 560.00
TABOR OPERA HOUSE PRESER 3,214.98
THE BODY SHOP 509.20
THE COLLINS GROUP 435.50
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 996.93
TIMECLOCK PLUS, LLC. 3,651.86
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 564.83
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 3,084.00
TRANSLATION SERVICES 100.00
TRUE SURVEY SUPPLY, INC. 954.00
UNITED LABORATORIES 684.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 155.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 370.00
VERIZON WIRELESS 160.34
VERIZON WIRELESS 2,950.50
VIGIL/JANET 123.16
VISTA WORKS 250.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 16,443.98
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,452.71
WAGNER EQUIPMENT CO. 8,741.34
WAXIE SANITARY SUPPLY 366.44
WELCOME TO LEADVILLE MAP 540.00
WELLNESS SCREENING LLC 165.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 523.92
WILLIAMS/ROGER 200.00
WIMACTEL INC. 154.00
XCEL ENERGY 6,989.10
XCEL ENERGY 364.64
------------------------
GENERAL FUND 385,331.25
ROAD & BRIDGE 90,218.28
PUBLIC HEALTHY AGENCY FUND 15,440.21
DEPT OF HUMAN SERVICES 22,897.11
GRANTS 56,382.97
AIRPORT FUND 6,019.07
BLOOD LEAD 1,996.87
LANDFILL 27,430.94
CONSERVATION TRUST 28,420.98
LODGING TAX FUND 480.27
MINERAL BELT TRAIL FUND 155.00
CAPITAL ACQUISTION 6,137.79
SELF INSURANCE 18,320.80
SEARCH & RESCUE 2,266.95
TOTAL ALL FUNDS 661,498.49
Published in the Herald Democrat April 16, 2020.
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