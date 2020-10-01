Lake County, Colorado
2019 Delinquent Tax List
Published September 24th and October 1st and 8th, 2020
Tax Lien Sale Notice
DELINQUENT REAL ESTATE AND SPECIAL ASSESSMENTS
Payable in 2020
1. Interest rate this year is 9%.
2. Registration is between 8:30 and 9:30 a.m. the day of the sale at the Lake County Treasurer’s Office, 505 Harrison Avenue. The sale begins at 10:00 a.m. Wednesday, October 28th, 2020. The sale will take place at the Lake County Courthouse in court room.
***FACE COVERINGS ARE REQUIRED!***
3. You must be present to bid. Any schedules for which you receive a Tax Lien Certificate will be in your name as you indicated when you registered. You must be at least 18 years of age to bid.
4. Personal checks will be accepted if approved by your bank (please provide a current bank letter).
5. Bidding amount begins with the total due as published in the newspaper. Any bid above this amount is a premium bid. If the property is redeemed the premium is not returned, nor do you receive interest on it.
6. Remember – You are NOT buying the property or mining claim. You are buying the tax lien against the property. After three years from the date of sale you may apply for a Treasurer’s Deed on the property if you continue to endorse the tax lien. The owner has the right to redeem the property up until the issuance of the Deed. BUYER BEWARE.
7. Your Tax Lien Certificates are valuable documents. We will be holding your Tax Lien Certificates in our office. This will enable us to process your redemptions and to endorse subsequent tax years.
8. If a property has not been redeemed within three years from the date of the sale of a tax lien, you may apply for the Treasurer’s Deed. At that time we would require a $500.00 application fee which is returned to you if the property is redeemed. The Treasurer’s Deed process takes about six months. Mobile homes require only one year and a $200.00 deposit.
9. Please contact the Treasurer’s Office if you have any questions: PO Box 276, Leadville, CO 80461; phone (719) 486-4117.
10. For additional copies of the tax lien sale publication list, please contact the Lake County Treasurer’s Office at the address listed above or come to the office at 505 Harrison Avenue, Leadville, CO 80461.
11. If there is a prior year tax amount due and a tax delinquency on the same property, both liens will be sold at the same time. Please read the legal descriptions carefully. Some properties have more than one year of delinquent taxes due. Please note that should you purchase a tax lien with one or more year of taxes due, a treasurer’s deed can only be applied for three years from October 30th, 2019.
12. All county held liens are available for assignment at the Treasurer’s Office Monday through Friday between the hours of 8:30 a.m. and 5:00 p.m. year-round. Public notice is hereby given that I will, according to law, offer at public tax sale at the above time and place, and succeeding days, the tax liens on the following described real estate, situated in said County, on which taxes and special assessments for the year 2019 which have not been paid.
13. If you are the owner and wish to make your taxes current, please call the Treasurer’s Office to obtain an accurate amount due. The list below includes the four dollar certificate fee which would not apply if the property owner makes the payments before the sale.
Taxes, interest and penalties must be paid at the time of sale.
/s/ Padraic D. Smith, Lake County
Treasurer and Public Trustee
COMMERCIAL PROPERTIES
1 114
R005307 C $4,222.00*
ARMSTRONG, MARTIS A & GUTHRIE, JA
116 E 9TH STRE
LOT 116 E 9TH ST., BLOCK
16, COOPERS
.
2 114
R006373 C $2,540.86*
COMCOWICH, WILLIAM J.
108 W 6TH STRE
S 15 1/2’ OF W 23.5’ LOT 9
BLK 8, ADD L I CO W 25’
LOT 10 BLK 8 ADD L I CO
.
3 114
R006372 C $8,735.91*
HARRISON 601, LLC
601 HARRISON AVEN
S 5’ OF E 100’ LOT 9 BLK 8
ADD L I CO, E 100’ LOT 10
BLK 8 ADD L I CO
.
5 191
R007275 C $945.80*
SEWELL, SHEILA W
380 JACOBSON PLACER
#00380 PT JACOBSON PLACER
CALIF, 13-09-80 CONTAINING
.837 A
.
6 193
R007714 C $376.83*
SEWELL, SHEILA W.
380 JACOBSON PLACER
#00380 PT JACOBSON PLACER
CALIF 13-09-80,
IMPROVEMENTS ONLY
.
7 112
R005658 C $781.61*
THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N
528 W CHESTNUT STRE
LOTS 15 & 16, BLOCK 2, ORO
.
8 112
R005660 C $796.19*
THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N
524 W CHESTNUT STRE
LOTS 13 & 14, BLOCK 2, ORO
.
9 112
R006823 C $5,340.45*
THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N
523 CHESTNUT STRE
EAST 14.91’ OF LOT 19, ALL
LOTS 20 & 21, & WEST
12.45’, OF LOT 22, BLOCK
4, ORO
.
10 114
R006217 C $8,264.43*
THREE SPIRITS ONE BAR LLC
120 W 2ND STRE
LOT 6 BLK 6 SUB S & L LOT
7 BLK 6 SUB S & L, LOT 8
BLK 6 SUB S & L LOT 9 BLK
6 SUB S & L, LOT 10 BLK 6
SUB S & L
SANITATION LIEN
.
11 114
R006464 C $4,353.65*
TWO MILE BREWING, LLC
101 HARRISON AVEN
LOT W BLK 1 ADD ST LOUIS
LOT O BLK 1 ADD ST LOUIS,
E 13’ LOT N BLK 1 ADD ST
LOUIS
AGRICULTURAL PROPERTIES
1 191
R004079 F $651.39*
ANDRICK, LINDA M
PRCL 8 TRCT 6-A
#02257 PART STARLIGHT
PLACER 24-11-80, E E HILL
- PARCEL 8, TRACT 6-A
14.160 A.
.
4 191
R002198 F $36.35*
COLLINS, NADINE R
PRCL 7 TRCT 7
E E HILL PRCL 7 TRCT 7
#02257 PT STARLIGHT
PLACER, 13-11-80
.
5 191
R004113 F $34.88*
COLLINS, NADINE R
PRCL 9 TRCT 8
E E HILL - PRCL 9 TRCT 8
#02245 PT GRUBSTAKE
PLACER, 25-11-80
.
6 191
R003171 F $76.34*
LEISURE HILLS TRUST DENNIS O’NEIL
2282 CURLEW & FLAMINGO
#02282 PT. CURLEW
&FLAMINGO 27-11-80 HOPE
MIN. DIST.
.
7 191
R004081 F $39.22*
LEISURE HILLS TRUST DENNIS O’NEIL
PRCL 9 TRCT 1
E E HILL - PRCL 9 TRCT 1
#02245 PT GRUBSTAKE
PLACER, 24-11-80
.
8 191
R003097 F $32.20*
O’NEILL, NADINE R
14248 LITTLE ANNIE
#14248 LITTLE ANNIE
25-11-80 GRANITE, 7.619 A
.
9 191
R004092 F $571.17*
WELSH, ANGELINA
PRCL 12 TRCT 8
E E HILL - PRCL 12 TRCT 8
#02252 PT DECAGON PLACER,
26-11-80 HOPE
.
10 191
R004123 F $529.24*
WELSH, ANGELINA
PRCL 12 TRCT 7
E E HILL- PRCL 12 TRCT 7
#02252 PT DECAGON PLACER,
26-11-80 HOPE
.
11 191
R004155 F $413.51*
WETHINGTON, TIMOTHY JAYSON & STEP
PRCL 9 TRCT 12
E E HILL - PRCL 9 TRCT 12
#02245 PT GRUBSTAKE
PLACER, 25-11-80
RESIDENTIAL PROPERTIES
3 191
R002105 R $1,072.74*
ANDERSEN, DAVID A
464 MT ELBERT DRIVE
LOT 129, MT ELBERT PLAMOR
RANCH 1B
.
4 191
R000634 R $5,179.14*
ANGELVIEW LLC
5585 HIGHWAY 82
TRACT OF LAND IN SE 1/4
18-11-80 CONT. 69.547 A
.
5 191
R003766 R $700.39*
AVILA, ROGER M.
1823 AUTUMN DRIVE
LT. 5 BLK. 6 FOUR SEASONS
ESTATES NO.1
.
9 193 PARTIAL AMT
R007299 R $217.34*
BARELA, BRIAN CHRISTOPHER & LUNA,
1821 LODESTONE DRIVE
LOT 1, BLOCK 9 MATCHLESS
ESTATES REPLAT FILING #1
.
10 193
R007126 R $7,251.86*
BERRYMAN, DEBBIE
507 E 2ND STREET
SURFACE RIGHTS 507 E 2ND
ST BLK 50 AGASSIZ #2
SANITATION LIEN
.
12 191 PARTIAL AMT
R000478 R $388.28*
BODEKER, MATTHEW
1929 HIGHWAY 91
#00400 PT HIBSCHLE PL
TRACT OF LAND, 01-09-80 IN
SW 1/4 SE 1/4
.
13 191
R000039 R $3,635.98*
BONEWELL, NOLA
4866 ROBBIE L PLACER 0.30 A
2018 Tax $1,334.40 Int. $240.19
.
14 112
R005984 R $1,452.84*
BROKAW, CHARLES LELAND & ANAJEAN
215 E 4TH STREET
LOT 9 BLK C SUB S & L
.
16 191
R001536 R $176.09*
CANTU, PETER B & KATHLYN L
437 FIR DRIVE
LOT 122 IN TWIN LAKES
ADDITION, 1C OF MT ELBERT
PLAMOR RANCH
.
17 191
R001495 R $237.02*
CARRILLO, DAVID J & BRENDA ELAINE
10 PEAK VIEW DRIVE
LOT 241 PLAMOR 1C
.
18 191
R004137 R $673.80*
CENTRAL COLORADO MINING & RECREAT
PRCL 9 TRCT 4-A
E E HILL - PRCL 9 TRCT 4-A
#02245 PT GRUBSTAKE
PLACER, 25-11-80
.
19 191
R004589 R $3,477.52*
CHAMPION GROUP, LLC
327 LANG STREET
LOTS 4-7 BLOCK 6, LOTS
1-12 BLOCK 7,, LOTS 1-12,
BLOCK 8 & LOT 6R
.
20 191
R000499 R $460.70*
CHASE, LEE H
13289 S HIGHWAY 24
CORMAN CABIN AT MALTA
33-09-80 CONTAINING 3.000 A
.
21 191
R001614 R $211.67*
CHEN, TAO
455 LODGEPOLE DRIVE
LOT 25 PLAMOR 1C
.
22 191
R003838 R $3,331.20*
CHRISTOV-BAKARGIEV, KITTS & MICHA
168 MEADOWS DRIVE
LOTS 19,20,34 PINEY RUN
SUB OF COOPER HILL MEADOWS
.
23 114 PARTIAL AMT
R005865 R $765.49*
COBURN, JASON W & LITTLEFIELD, JA
121 W 7TH STREET
LOT 31 BLK 49 SUB S & L
.
24 191
R002113 R $173.59*
COFFIN, TRISTAN
143 CEDAR DRIVE
LOT 185 TWIN LAKES ADD 1C
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
25 191
R000801 R $2,713.45*
COLORADO CASA, LP *
707 AGATE STREET
LOTS 1 & 2, BLOCK 6, GEM
VALLEY #2
.
26 193
R007293 R $1,228.92*
COMCOWICH, WILLIAM J & RIVERA, PA
1813 GOLD DRIVE
LOT 6 BLK 2 MATCHLESS
ESTATES REPLAT FILING #1
.
27 191
R001159 R $859.43*
CONNER, CRAIG D & LISA F JT
52 AUGUSTA DRIVE
LOT 16 BLK 4 TURQUOISE
LAKE ESTATES
.
28 191
R003875 R $798.46*
CONNER, CRAIG D & LISA F JT
629 AUGUSTA DRIVE
LOT 17 BLK 4 TURQUOISE
LAKE ESTATES
.
29 112
R008198 R $1,274.84*
COX, LEWIS JAKE
507 E 8TH STREET
LOT 13B, BLK 15 STRAY HORSE
.
30 191
R000992 R $1,415.10*
CRAIG, DAVID M.
205 COUNTY ROAD 19
LOTS 17 & 18 PINEY RUN SUB
OF COOPER HILL MEADOWS
.
31 193
R007235 R $567.61*
CREMIN, MAURA LEE
1215 HARRISON AVENUE
N 4.3’ LOT 1213 & ALL LOT
1215, BLOCK 75, NEUSITZ PL.
.
32 112
R005254 R $2,106.48*
CRUSOE, RONALD A & CYNTHIA C
1119 POPLAR STREET
N 9.8’ 1117 POPLAR ST BLK
6 SUB COOPER, 1119 POPLAR
ST BLK 6 SUB
.
33 112
R005255 R $2,052.73*
CRUSOE, RONALD A & CYNTHIA C
133 E 12TH STREET
131 E 12TH ST BLK 6 ADD
COOPER, & FRACTIONAL LOTS
OF 125 E 12TH ST BLK 6
ADD, COOPER 127 E 12TH ST
.
34 112
R006033 R $2,584.77*
DEBRA REUBEN TRUST DATED FEBRUARY
324 W 9TH STREET
LOTS 15, 16 & 17, BLOCK 70
S & L SUB.
.
35 191
R001932 R $173.59*
DECEW, COLLEEN
198 HEMLOCK DRIVE
LOT 443 TWIN LAKES ADD 1-C
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
39 191
R001469 R $173.59*
DOMINICK, CARLOS
160 PONDEROSA DRIVE
LOT 9 TWIN LAKES ADD 1-C
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
40 191 PARTIAL AMT
R002102 R $166.27*
DOMINICK, CARLOS
142 PONDEROSA DRIVE
LOT 8 PLAMOR 1C
.
41 191
R003660 R $9,588.81*
DOYLE, ROBERT
PRCL 1-C TRCT 4
E E HILL - PRCL 1-C TRCT 4
14-11-80
.
42 191
R001827 R $1,070.24*
DRURY, RICHARD D.
123 LA PLATA PEAK DRIVE
LOT 202 TWIN LAKES ADD 1-B
.
43 112
R005611 R $1,191.97*
DUARTE, MAX & JENNIFER R JTWROS
630 CHESTNUT STREET
LOTS 15 & 16 BLK 7 ADD ORO
.
44 112
R008180 R $674.12*
DUARTE, MAX & JENNIFER R JTWROS
W 2ND STREET
LOTS 30 AND 31, BLOCK 8,
ORO ADDITION
.
45 112
R005583 R $612.98*
DUARTE, MAX L & JENNIFER R JTWROS
700 W CHESTNUT STREET
LOT 1 BLK 8 ADDITION ORO
LOT 2 BLK 8 ADDITION ORO
.
46 112
R007091 R $755.91*
DUARTE, MAX L. & JENNIFER R. (JT)
701 W 2ND STREET
LOT 32 BLK 8 ADDITION ORO
.
47 191
R004002 R $1,095.58*
EDWARDS, NELLIE-MARIE & BOWES, AL
180 MT HOPE DRIVE
LOT 322 TWIN LAKES ADD 1B
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
48 191
R003439 R $6,345.23*
EVERGREEN LAND CO., L P
TRACT A
WHISPERING PINES ESTATES
TRACT A
.
49 191
R003440 R $6,027.57*
EVERGREEN LAND CO., L P
TRACT B
TRACT B WHISPERING PINES
ESTATES
.
50 191
R003441 R $6,025.95*
EVERGREEN LAND CO., L P
TRACT C
TRACT C WHISPERING PINES
ESTATES
.
51 191
R003442 R $6,374.50*
EVERGREEN LAND CO., L P
TRACT D
TRACT D WHISPERING PINES
ESTATES
.
52 191
R003443 R $6,368.06*
EVERGREEN LAND CO., L P
TRACT E
TRACT E WHISPERING PINES
ESTATES
.
53 191
R000466 R $21,568.59*
EVERGREEN LAND CO., L.P.
SUN WEST #1-3 & EASEME
TRCTS 1,2, & 3 SUN WEST
SUB 13-9-80 513/105
.
54 191
R002148 R $6,282.09*
EVERGREEN LAND CO., L.P.
TRACT 1 - FROM GRAND W
“TRACT 1” FROM GRAND WEST
ESTATES
.
55 193
R007716 R $2,438.87*
EVERGREEN LAND CO., LP
957 MOUNTAIN VIEW DRIVE
LOTS 1&2, BLK 12,
MATCHLESS ESTATES, REPLAT
FILING #1
.
61 112
R006493 R $2,812.16*
GARCIA, JOSHUA DOHOSAN
600 W 6TH STREET
LOTS 1,2,3,4,5,6,7 BLK 44
STEVENS & LEITER’S SUB
.
62 191
R003996 R $480.25*
GAY, CURTIS
124 LODGEPOLE DRIVE
LOTS 55,56 & 57 TWIN LAKES
ADD 1-C MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
63 114
R005146 R $1,449.93*
GOTTFRIED, NIKOLAS & BELUSCAK, LE
111 CHESTNUT STREET
LOTS 1 & 2, BLOCK 1, AGZ
#1 & LOTS C & D, BLK 0, ST
LOUIS ADD
.
64 191 PARTIAL AMT
R001784 R $156.33*
GRAHAM, EMILE JAY & BELLER, MARCI
437 BIRCH DRIVE
LT. 314 TWIN LAKES ADD. 1C
MT. ELBERT PLAMOR RANCH
.
65 191
R001783 R $595.64*
GRAHAM, HAROLD E JR & DODGE, CARO
871 SEQUOIA DRIVE
LOTS 460 & 461 TWIN LAKES
ADD 1-C MT ELBERT PLAMOR
RANCH
.
66 191 PARTIAL AMT
R005072 R $1,829.59*
GREENELAND INVESTMENTS LLC
TRACTS 63, 64, 66, 67,
TRACTS 63, 64, 66, 67, 68
PARCEL 1-A, E E HILL ESTATE
.
67 112
R005503 R $944.16*
GRIEGO, SCOTT & CATHY J/T
607 E 9TH STREET
LOT 13 BLK 9A ADDITION N L
LOT 14 BLK 9A ADDITION N
L, LOT 15 BLK 9A ADDITION
N L LOT 16 BLK 9A N.
.
68 193
R007296 R $1,228.92*
GROY, DAVID & CINDY JT
GOLD DRIVE
LOT 19, BLK 9 MATCHLESS
ESTATES REPLAT FILING #1
.
69 191
R004679 R $619.83*
GUTIERREZ, WALTER
12274 HIGHWAY 24 S
PT #8361 BALL PLACER
33-09-80, AKA LOT #2 CORA
SCHMIDT SUB
.
70 191
R004609 R $4,948.36*
HAFNER, MADELINE & CRESSLEY, TODD
PRCL 2 TRCT 13
E E HILL - PARCEL 2, TRACT
13 15-11-80
.
71 191
R001518 R $173.59*
HART, KEVIN C. & LORI J. J/T
198 JUNIPER DRIVE
LT. 395 TWIN LAKES ADD. 1C
MT. ELBERT PLAMOR RANCH
.
73 191 PARTIAL AMT
R001483 R $173.94*
HECKMAN, ROXANE & BETTY J
28 FIR DRIVE
LOT 146 IN TWIN LAKES
ADDITION 1C OF MT ELBERT
PLAMOR RANCH
.
74 191
R001421 R $288.11*
HOANG, TUYET THI
1089 SEQUOIA DRIVE
LOT 658 IN PLAMOR 1A
.
75 112
R005147 R $1,047.32*
HOLTE, JONATHAN D & HART, RENEE B
223 CHESTNUT STREET
LOTS 32 & 33, BLK 2
AGASSIZ #1/SCHULTZ
SANITATION LIEN
77 191
R001492 R $176.09*
HOZA, DORINDA & PALMGREN, BETTYE
398 CEDAR DRIVE
LOT 213 IN TWIN LAKES
ADDITION, 1C OF MT ELBERT
PLAMOR RANCH
.
78 193
R007231 R $1,643.58*
HULL, ALAN K
707 E 5TH STREET
LOTS 11, 12, 13 7 E 7&1/2’
LOT 14 BLK 41 ADD E L
SANITATION LIEN
.
80 193
R007685 R $135.51*
KING, KEVIN G AS TRUSTEE OF THE K
133 E 13TH STREET
133 E 13TH STREET, BLOCK
5, COOPER ADDITION
.
81 191
R001497 R $178.66*
KRUMWIEDE, DAVID STUART
180 PEAK VIEW DRIVE
LOT 250 TWIN LAKES ADD 1-C
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
82 191
R001671 R $1,075.24*
KYCHAKOFF, KATHERINA (KC) & JENNI
198 PARRY PEAK DRIVE
LOT 167 IN TWIN LAKES
ADDITION 1-B OF THE, MT
ELBERT PLAMOR RANCH
.
83 191
R001672 R $1,075.24*
KYCHAKOFF, KATHERINA (KC) & JENNI
179 PARRY PEAK DRIVE
LOT 147 IN TWIN LAKES
ADDITION 1-B OF THE, MT
ELBERT PLAMOR RANCH
.
84 191
R004636 R $2,816.72*
LAKE COUNTY MMI, LLC
12340 S HIGHWAY 24
PT #8361 BANK PLACER
33-09-80 NEAR DOWEN TRACT,
AKA LOT 1 CORA SCHMIDT SUB
CONT 76.83 AC & PT SE1/4,
.
85 195
R007906 R $2,266.96*
LAMPE, JOHN M & LAVERNE K, TR LAM
26 BRUSH LAKE
LT. 57 SYLVAN LAKES SUB.
FILING NO. 4
.
86 191
R004940 R $35.32*
LEISURE HILLS TRUST
PRCL 13 TRCT 4-A
E E HILL - PRCL 13 TRCT
4-A #02256 PT ORION
PLACER, 25-11-80
.
88 195
R007942 R $1,047.33*
LONG, TERRY R.
48 W DREAM HOME DRIVE
LOT 8 SYLVAN LAKES FILING
#1
.
89 191
R002067 R $1,871.75*
MALEAR, CHAD A
465 LA PLATA PEAK DRIVE
LOT 184 - PLAMOR 1-B
.
91 114
R006041 R $2,577.31*
MARTINEZ, LYDIA RUBY
129 W 6TH STREET
E 7 1/2’ LOT 26 BLK 32 SUB
S & L, LOT 27 BLK 32 SUB S
& L LOT 28 BLK 32 SUB S & L
.
92 196
R008012 R $94.42*
MARTINEZ, MELISSA & ABIGAIL JT
1872 ALLEY STREET
LOTS 259 & 260 UINTAH SUB
STRINGTOWN, 1972 PRINCESS
OLY 12X64 TITLE 41E126911
VIN K6974
.
97 191
R001823 R $173.59*
MCCALL, BRIAN S
436 PONDEROSA DRIVE
LOT 23 TWIN LAKES ADD 1C
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
98 112 PARTIAL AMT
R005632 R $677.46*
MCINNIS, SARAH E.
625 W 2ND STREET
LOTS 17, 18, 19 & 20,21
BLK 7 ORO ADD
.
99 112
R005621 R $2,197.23*
MEDINA, ANTHONY & ROXANN (JT)
707 W CHESTNUT STREET
LOTS 28-32 BLOCK 10
ADDITION ORO
.
100 191
R001744 R $173.59*
MELOY, IAN M
437 SPRUCE DRIVE
LT. 74 TWIN LAKES ADD. 1C
MT. ELBERT PLAMOR RANCH
.
101 191
R002682 R $173.59*
MELOY, IAN M
417 SPRUCE DRIVE
LOT 75 IN TWIN LAKES ADD
1-C MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
102 114
R006458 R $1,734.48*
MEYER, JEFF
139 E 3RD STREET
W7’ OF LOT 10, LOTS 11 &
12 E8’OF LOT 13 BLK 7 ST
LOUIS ADD
.
103 112
R006807 R $2,676.10*
MILLARD, ANDREW NYASHA
606 E 11TH STREET
LOTS 19 & 20 BLK 33 NORTH
LEADVILLE ADD
.
105 196 PTL
R007965 R $118.79*
MOLLEUR, CHERYL A
1969 S HIGHWAY 24
LOT 125 UINTAH ADDITION
STRINGTOWN
.
107 112
R006315 R $634.48*
MORGAN, DOUGLAS
224 W 6TH STREET
LOT 13 BLK 48 SUB S & L
.
109 191
R004613 R $408.46*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
100 VIRGINIA AVENUE
LOT 1, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MTN
PINES RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
110 191
R004614 R $385.18*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
200 VIRGINIA AVENUE
LOT 2, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
111 191
R004615 R $376.41*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
300 VIRGINIA AVENUE
LOT 3, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
112 191
R004616 R $382.19*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
400 VIRGINIA AVENUE
LOT 4, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
113 191
R004617 R $415.24*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
500 VIRGINIA AVENUE
LOT 5, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
114 191
R004618 R $565.00*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
600 VIRGINIA AVENUE
LOT 6, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
115 191
R004619 R $402.67*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
651 VIRGINIA AVENUE
LOT 7, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
116 191
R004620 R $462.90*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
551 VIRGINIA AVENUE
LOT 8, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
117 191
R004621 R $579.57*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
451 VIRGINIA AVENUE
LOT 9, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
118 191
R004622 R $488.17*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
351 VIRGINIA AVENUE
LOT 10, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
119 191
R004623 R $423.05*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
251 VIRGINIA AVENUE
LOT 11, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
120 191
R004624 R $424.04*
MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP
151 VIRGINIA AVENUE
LOT 12, MOUNTAIN GATE
FORMERLY TRACT L, MT
PINES, RANCH #3, SE1/4
22-9-80
.
121 191
R000468 R $3,725.75*
MOUNTAIN VALLEY ESTATES, LLC
749 HIGHWAY 91
#00399 HIBSCHLE PL TRACT
OF LAND 11-09-80 22.226
A(SR), & DITCH PL #416
SEWER & WAT ER LINES
.
123 114
R005936 R $1,232.74*
O’KEEFE, TIMOTHY PATRICK
130 W 8TH STREET
W22 1/2’ LOT 10 & E10 1/2
LOT 11 SUB S & L BLOCK 67
.
124 191
R003546 R $4,943.33*
PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:
5 - W HALFMOON LAKES
TRACT 5 -W HALF MOON LAKES
AKA PT OF SE1/4 SE1/4
6-10-80
.
125 191
R003548 R $3,164.12*
PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:
TRACT 11 HALFMOON LAKES
“TRACT 11” CONT. 12.19 AC
HALFMOON LAKES, PT NW 1/4
NE 1/4 07-10-80
.
126 191 PTL
R003553 R $1,094.75*
PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:
TRACT 6 HALFMOON LAKES
TRACT 6, PT SE 1/4 NE 1/4
4.490 A, 07-10-80
.
127 191
R001968 R $548.30*
PILAND, ROBERTA R.
776 BIRCH DRIVE
LOTS 478 & 479, MT. ELBERT
PLAMOR 1-A
.
129 191
R002003 R $173.59*
PORTUGAL, TAMMY F & RICHARD A JT
340 HEMLOCK DRIVE
LOT 450 TWIN LAKES ADD 1-C
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
130 191
R008146 R $1,471.37*
PROUTY, ROBERT & LEANN
148 MT MASSIVE TROUT CLUB
CABIN 148 AT MT MASSIVE
TROUT CLUB
.
131 191
R000611 R $1,630.75*
PUSTIZZI, JAMES & JOANNE J/T
GORDON ACRES
TRACT OF LAND LOT 62
GORDON ACRES18-11-80
CONTAINING 1.000 A
.
132 112
R005241 R $1,287.75*
QUINTANA, VICTOR
426 E 5TH STREET
LOT B BLK 22 FKA E 7 1/2’
LOT 28 BLK 22 SUB A P, LOT
29 BLK 22 SUB ALICE PLACER
.
133 112
R005444 R $1,955.72*
QUINTANA, VICTOR
616 W 8TH STREET
A TRACT OF LAND IN LOT 10
& 11, BLK 56 SUB EDMONDS
TERRACE
.
134 191
R001530 R $211.67*
ROBERTS, WALTER D & LINDA M & GRA
218 HEMLOCK DRIVE
LOT 444 PLAMOR 1C
.
136 112
R006127 R $1,811.54*
ROMERO, JAMES D., JR. & COLLEEN R
229 W 3RD STREET
E 17’ LOT 19 BLK 5 SUB
S&L, LOTS 20,21,22 BLK 5
SUB S&L
.
137 191
R001967 R $548.30*
ROOT, ROY T
757 BIRCH DRIVE
LOTS 458 & 459, MT ELBERT
PLAMOR 1-A
.
138 112
R006244 R $1,566.81*
RUSCH, SHIRLEY G. & RANDOLPH M. &
430 W 3RD STREET
LOT 15, BLOCK 10, S & L
.
139 191
R000574 R $1,891.21*
RUZICKA, CLARK A
12210 S HIGHWAY 24
TRACT OF LAND CONT 5.009 A
04-10-80
.
140 193
R007868 R $1,712.84*
RYAN AND ASSOCIATES PROPERTY MANA
98 ADELAIDE COURT
LOT 30 BLOCK 1 HOMESTAKE
#1
.
151 112
R005642 R $1,671.32*
SEME, ROY M. & LORINDA D. JT
618 ELM STREET
LOT 9 BLK 9 ADDITION ORO
LOT 10 BLK 9 ADDITION ORO,
LOT 11 BLK 9 ADDITION ORO
LOT 12 BLK 9 ADDITION ORO
.
152 193 PARTIAL AMT
R007578 R $1,049.49*
SERRANO, BLAS CAYETANO
205 MT TRAVER DRIVE
LOT 4 BLOCK 2 WEST PARK #3
.
153 191
R001715 R $173.59*
SILVA-MOLINA, ANDREA
361 ASPEN DRIVE
LOT 270 TWIN LAKES ADD 1-C
MT ELBERT PLAMOR RANCH
.
156 112
R005328 R $1,637.68*
SUNSPOT HOLDINGS, LLC
122 E 10TH STREET
LOT 122 BLK 15 ADD COOPER
.
157 193
R002180 R $2,581.12*
TABOR’S STAR, INC
500 MCWETHY DRIVE
#00970 PARCEL A HOMER
PLACER 7.28 AC
.
159 112
R005753 R $1,193.67*
TAYLOR, TATE RANDEL & ELIZABETH L
408 W 4TH STREET
LOT 5, BLOCK 28, S & L
.
160 191
R003642 R $2,027.47*
THE TWIN LAKES TRUST
TRACT OF LAND LOT 63
18-11-80 CONTAINING 1.252 A
.
161 196
R000738 R $1,144.21*
THE WILD HUCKLEBERRY, LLC
1942 SPRING CIRCLE
LOT 9A BLOCK 1 FOUR
SEASONS ESTATES # 1
.
162 191
R001713 R $1,072.74*
THOMPSON, JEFFREY P
217 PARRY PEAK DRIVE
LOT 145 IN TWIN ADD 1-B MT
ELBERT PLAMOR RANCH
.
163 191 PARTIAL AMT
R000788 R $1,111.58*
TURNER, CHRISTINE A
987 RUBY LANE
LOT 54 BLK 1 GEM VALLEY #1
.
164 191
R001066 R $3,004.85*
TWIN LAKES PARTNERS, LLC
11700 HIGHWAY 82
LOT 23BR TWIN LAKES CANON
ESTATES #1
.
167 193
R007307 R $1,228.92*
VIRGA TRUST BERNARD BRADY AS TRUS
1811 GOLD DRIVE
LOT 7 BLK 2 MATCHLESS
ESTATES, REPLAT FILING #1
.
168 193
R007719 R $1,228.92*
VIRGA TRUST BERNARD BRADY AS TRUS
1809 GOLD DRIVE
LOT 8 BLK 2 MATCHLESS
ESTATES REPLAT FILING #1
.
170 112
R006896 R $330.85*
WARN, JAMES R., JR & JANE
428 W 6TH STREET
NO. 45 FEET LOTS 14, 15 &
VACATED PORTION OF MAPLE
ST, BLOCK 46, S & L SUB.
.
171 193 PARTIAL AMT
R007473 R $822.12*
WILKS, MICHAEL S
1300 MT ELBERT DRIVE
LOT 11 BLOCK 5 WEST PARK #1
MINING CLAIMS
4 191
N002291 M $40.61*
BAUMGARTNER, CATHERINE A
1024 CORA
#01024 94/480 CORA
28-09-79 CALIF,
.
5 191
N000492 M $117.66*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
658 MAHALA
#00658 MAHALA 19-09-79
CALIF 9.430 A, TRUST
AFF.-527/556
.
6 191
N001647 M $128.58*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
280 SHAMROCK
#00280 SHAMROCK 25-09-80
CALIF 10.280 A, 451/17
464/627 506/157-180 TRUST
AFF. 527/556
.
7 191
N001648 M $53.15*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
1861 LITTLE GIANT
#01861 PT LITTLE GIANT
25-09-80 CALIF 2.680 A,
451/17 464/627 506/157-180
TRUST AFF.-527/556
.
8 191
N001649 M $37.92*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
3460 BESS
#04460 BESS 25-09-80 CALIF
.650 A, 451/17 446/617
506/157-180 TRUST
AFF.-527/556
.
9 191
N001650 M $46.25*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
1043 GREENBACK
#01043 1/2 GREENBACK
19-09-79 CALIF, 3.980 A
451/17 464/627
506/157-180, TRUST
.
10 191
N001651 M $35.85*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
3963 PRIDE OF THE HILLS
#03963 1/2 PRIDE OF THE
HILLS, 19-09-79 CALIF .880
A, 451/17 464/627
506/157-180 TRUST
.
11 191
N001652 M $47.88*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
1327 CLONTARF
#01327 CLONTARF 24-09-80
CALIF 4.308 AC 1/2 UND
INT, TRUST AFF-527/556,
.
12 191
N001653 M $108.88*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
316 AGASSIZ
#00316 AGASSIZ 19-09-79
CALIF 8.550 A, 451/17
464/627 506/157-180
.
13 191
N001654 M $76.34*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
534 MONTE CHRISTO
#00534 MONTE CHRISTO
24-09-80 CALIF 5.028 AC,
451/17 464/627 TRUST
AFF.-527/556
.
14 191
N001655 M $129.04*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
533 WOLFTONE
#00533 WOLFTONE 19-09-79
CALIF, ALSO 24-09-79 10.33
ACRES TRUST AFF.-527/556,
451/17 464/627 506/157-180
.
15 191
N002433 M $126.54*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
279 CARBONATE
#00279 CARBONATE 25-09-80
CALIF 10.330 A, TRUST
AFF.-527/556
.
16 191
N002434 M $35.74*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
536 BROOKLAND
#00536 BROOKLAND 24-09-80
CALIF 1.852 A
.
17 191
N002582 M $49.64*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
1862 LITTLE GIANT
#01862 PT LITTLE GIANT
25-09-80 CALIF, 2.580 A
TRUST AFF.-527/556
.
18 191
N002610 M $35.09*
BOND MINING PROPERTY TRUSTS
1115 MOYAMENSING
#01115 MOYAMENSING
19-09-79 CALIF, 2.730 A
.
19 191
R003481 M $1,537.11*
BONEWELL, NOLA J
1080 COUNTY ROAD 18
S 1/2 SW 1/4 SW 1/4; , S
1/2 N 1/2 SW 1/4 SW 1/4
34-08-80, CONT. 6.33 AC
2018 Tax $965.44 Int. $$173.78
.
20 191 PTL
R003140 M $1,011.39*
BORREGO, SHARON & HREN, FRANK L
9939 BI-METALLIC
#09939 1/4 BI-METALLIC #1
TO 10, 23-10-79 UNION
93.970 A
.
22 191
R002192 M $1,690.81*
CHAMPION GROUP, LLC
20005 MAUSER #3 & #4
#20005 MAUSER #3 & #4
03-11-82 39.66 ACRES, PLUS
BUEHLER MILL SITE # 19357B
.
23 191
N000073 M $35.86*
CLARKE, LOTTIE W & WILLIAM W
8990 TERRIBLES #1-4
#08990 1/12 TERRIBLES #1
TO 4, 21-09-79 CALIF
14.910 A
.
24 191
N000087 M $42.08*
COMBS, E B
9530 ECLIPSE
#09530 1/4 ECLIPSE 6.278 A
CALIF 29-09-79, 361980 QC
FILED 361980- WROTE LETTER
TO FILE ESTATE IN CO,
.
25 191
N000703 M $60.91*
CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN
1542 COMSTOCK
#01542 COMSTOCK 20-09-79
CALIF, 3.470 A, 456/786
530/702 532/95 552/124
556/611
.
26 191
N000704 M $125.06*
CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN
655 LITTLE CHIPPEWA
#00655 LITTLE CHIPPEWA
20-09-79 CALIF, 9.920 A
456/786 530/702 532/95,
552/124 556/611
.
27 191
N000705 M $86.56*
CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN
1538 WADE HAMPTON
#01538 WADE HAMPTON
20-09-79 CALIF, 6.050 A
456/786 530/702 532/95,
552/124 556/611
.
28 191
N000706 M $114.54*
CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN
491 LADY JANE
#00491 LADY JANE 20-09-79
CALIF, 8.870 A 456/786
530/702 532/95, 552/124
556/611
.
29 191
N002381 M $37.10*
CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN
584 OHIO
#00584 OHIO “TRACT A”
CALIF 29-9-79 1.069 AC,
188/589 522/25-6 530/702
532/95 552/124, 556/627,
.
30 191
N002558 M $99.45*
CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN
1540 HOMESTAKE
#01540 HOMESTAKE 29-09-79
CALIF, 7.601 A 530/702
532/95 552/124, 556/611
.
31 191
N002559 M $46.87*
CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN
1539 SILVER SPRAY
#01539 SILVER SPRAY
29-09-79 CALIF, 2.04 A
530/702 532/95 552/124,
556/611
.
32 191
R000087 M $131.06*
DAVIES, MARY A.
16454 GOLD LEAF & BLAND
#16454 3/28 GOLD LEAF &
BLAND, 24-11-81 T L 16.109
A
.
33 191
N000107 M $29.90*
DE SOTA MINNIE HALL % SALT WORKS
3241 CROWN POINT
#03241 1562.5/50000 CROWN
POINT, 31-09-79 CALIF.
3.000 A
.
34 191
N000767 M $31.18*
DE SOTA MINNIE HALL % SALT WORKS
259 PINNACLE
#00259 1562.5/50000
PINNACLE, 31-09-79 CALIF.
7.250 A
.
35 191
N000112 M $43.28*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
12370 HARRIS 1-5
#12370 71/1600 HARRIS 1 TO
5 14-09-79 ALSO 15, CALIF
48/578 AC 486/283 586/931-2
.
36 191
N000776 M $36.04*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
12498 O’MALLEY 1-4
#12498 1/30 O’MALLEY 1 TO
4 22-09-79 CALIF 40.400
AC, 486/283 586/931-2
.
37 191
N000777 M $29.27*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
1755 BRADSHAW
#01755 1/80 BRADSHAW
32-09-79 CALIF 2.900 AC,
486/283 586/931-2
.
38 191
N000778 M $37.61*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
3368 SHENANGO
#03368 4/35 SHENANGO
22-09-79 CALIF 7.850 AC,
414/355 415/266 586/931-2
.
39 191
N000779 M $38.24*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
965 TICONIC
#00965 29/320 TICONIC
22-09-79 CALIF 10.330 AC,
414/355 415/266 586/931-2
.
40 191
N000780 M $36.39*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
5214 PROSPERINE & CUMBERLAN
#05214 1/20 PROSPERINE &
CUMBERLAND 19-09-79 CALIF,
9.890 AC 414/355 415/266
486/283 506/157-180,
41 191
N000781 M $39.29*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
635 KOHINOOR
#00635 493/4320 KOHINOOR
21-09-79 CALIF 7.120 AC,
414/355 415/266 486/283
586/931-2
.
42 191
N000782 M $27.50*
DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND
636 ELLMORE
#00636 1/80 ELLMORE
21-09-79 CALIF 10.22 AC
.
43 191
R002828 M $89.62*
DUFFIELD, DAVID L
16454 GOLD LEAF & BLAND
#16454 1/14 GOLD LEAF &
BLAND 24-11-81 T L 16.109
.
44 112
R008169 M $1,170.26*
EVANS, JAMES
617 E 10TH STRE
LOT 7B BLOCK 8A NORTH
LEADVILLE ADDITION
.
45 191
N000281 M $256.48*
EVERGREEN LAND CO., L.P.
4591 SIFTER
#04591 SIFTER #1 TO 3
23.160 A CALIF 7-09-79,
490/65 490/637 492/817
349814
.
46 191
N001047 M $764.07*
EVERGREEN LAND CO., L.P.
2385 ROSEVILLE (ET AL)
12-09-80 CALIF 56.84 ACRES
07-09-79 CALIF 17.44
ACRES, COMBINED
10055302,303,304, 305,306
.
47 191
R003001 M $3,796.18*
EVERGREEN LAND CO., L.P.
19297 GREAT REPUBLIC & PITCH
#19297 GREAT REPUBLIC &
PITCHER 19-09-80 INDEP,
15.781 ACRES
.
48 191
R003005 M $3,927.87*
EVERGREEN LAND CO., L.P.
1744 LITTLE SUGAR LOAF PLAC
#01744 LITTLE SUGAR LOAF
PL 19-09-80 INDEP 16.332
ACRES
.
49 191
R004071 M $1,930.86*
EVERGREEN LAND CO., L.P.
19299 LADY MARGARET
#19299 LADY MARGARET
19-09-80 INDEP 7.988 ACRES
.
50 191
R002969 M $3,456.13*
EVERGREEN LAND CO., L.P. TEXAS LI
4439 SAN JUAN PLACER
#04439 SAN JUAN PLACER
14-09-80 CALIF, 38.432 A
LOTS 8, 10 & 12
.
51 191
R003313 M $645.59*
EVERGREEN LAND CO., LP
6804 LITTLE COMSTOCK
#06804 LITTLE COMSTOCK
19-09-80 INDEP, 10.331 A
.
52 191
R003323 M $1,272.17*
EVERGREEN LAND CO., LP
7344 LITTLE NELL & LITTLE M
#07344 LITTLE NELL &
LITTLE MAUD, 19-09-80
SUGAR LOAF 20.660 A
.
54 191
N000139 M $75.87*
FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA
14321 GALLILEO & WHITTAKER
#14321 GALLILEO &
WHITTAKER 22-09-79 CALIF,
19.889 A UNDIVIDED 1/4
INTEREST, IN THE ABOVE
.
55 191
N000860 M $61.65*
FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA
14321 WALKER & DEWEY
#14321 WALKER & DEWEY
22-09-79 CALIF, 14.152 A
UNDIVIDED 1/4 INTEREST, IN
THE ABOVE
.
56 191
N000861 M $79.22*
FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA
17743 GREAT WESTERN & GREAT
#17743 GREAT WESTERN,
GREAT EASTERN, 26-09-79 &
MOSQUITO FRACTION, ALSO 27
CALIF 21.249 A, 1/4
.
57 191
N000627 M $98.45*
FISHEL, KATHLEEN I
966 LADY ALICE
#00966 LADY ALICE 20-09-79
ALSO 29 CALIF, 513/324-325
513/326 513/327 504/98
.
58 191 PARTIAL AMT
R003518 M $1,770.65*
FOWLER, JUSTIN BROWN & ANNE MARIE
LOT 3 28-09-80 CONTAINING
39.600 AC
.
59 191 PARTIAL AMT
R003521 M $1,970.07*
FOWLER, JUSTIN BROWN & ANNE MARIE
GOVERNMENT LOT 3 33-09-80
CONTAINING 16.480 AC
.
61 191 PTL
N000957 M $124.04*
HOBLIT MINERAL TRUST
2861 SONORA
#02861 SONORA 26-09-79
CALIF, 10.330 A
.
62 191 PTL
N000958 M $124.04*
HOBLIT MINERAL TRUST
2862 CHIHAUHAU
#02862 CHIHAUHAU 26-09-79
CALIF, 10.330 A
.
65 191
R000007 M $619.93*
IRWIN, PAUL & CREMIN, MAURA LEE
3064 KEY PLACER
#03064 KEY PLACER 57.990
AC HOPE
.
67 191
R000215 M $246.86*
KILGORE,GAIL A & DIAMOND,MARILYN
4450 NEW YEARS
#04450 NEW YEARS 25-09-80
CALIF 0.390 A
.
68 191
N000227 M $73.37*
KUZELL, BARBARA MUHEIM
14321 GALLILEO & WHITTAKER
#14321 1/4 GALLILEO &
WHITTAKER 19.880 A CALIF
22-09-79, 345285
.
69 191
N001043 M $61.65*
KUZELL, BARBARA MUHEIM
14321 WALKER & DEWEY
#14321 WALKER & DEWEY
22-09-79 CALIF 14.152 AC,
1/4 UND INT IN THE ABOVE
345285
.
70 191
N001044 M $79.22*
KUZELL, BARBARA MUHEIM
17743 GREAT EASTERN
#17743 GREAT EASTERN
(ETAL) (3) 26-09-79 ALSO
27 CALIF, 21.249 AC 1/4
UND INT IN THE ABOVE 345285
.
72 191
N000237 M $26.58*
LIMBERG, CHARLES T (ESTATE)
9581 BROWN
#09581 1/4 BROWN (MR)
13-09-80 CALIF, 10.139 A
.
73 191
N001057 M $30.45*
LIMBERG, CHARLES T (ESTATE)
11238 COMET GROUP
#11238 1/2 COMET GROUP PT
(MR), 13-09-80 CALIF
71.869 A
.
74 191
N001084 M $38.54*
MARQUES, R C & SIBRIE, L B TRUST
12498 O’MALLEY #1-4
#12498 1/30 O’MALLEY #1 TO
4, 22-09-79 CALIF 40.400
A, 469/811 472/908 472/909
472/910
.
75 191
N001085 M $31.77*
MARQUES, R C & SIBRIE, L B TRUST
1755 BRADSHAW
#01755 1/80 BRADSHAW
32-09-79 CALIF, 2.900 A
469/811 472/908 472/909,
472/910
.
77 191
R000241 M $2,005.59*
MCDIVITT, JAMES A
13850 CECIL GROUP
#13850 CECIL GROUP
08-10-79 CALIF, 47.213 A
.
78 191
N000287 M $33.30*
MCQUAID, MILDRED HALL
281 WELLS & MOYER PLACER
#00281 1562.5/50000 WELLS
& MOYER PLACER 6.000 A
CALIF SUB B 29/30-09-79,
421/461 435/596 436/1
.
82 191
N000088 M $316.88*
MPASS, LLC
11265 AUGUSTA #1-3
#11265 AUGUSTA #1 TO 3
29.750 A CALIF 14-09-79
.
83 191
N000728 M $329.20*
MPASS, LLC
11264 GOLD BELT #1-3
#11264 GOLD BELT #1 TO 3
14-09-79 CALIF 30.990 AC
.
84 191
N000433 M $123.43*
MTAA, LLC
255 STARR PLACER
#00255 PT STARR PLACER
(SR) 25-09-80 CALIF, 9.762
AC,AKA PARCEL 1 458/286
460/206 464/968, 465/168
.
85 112
N002622 M $48.46*
MTAA, LLC
255 STARR PLACER
#00255 PT. STARR PLACER
26-09-80 CALIF 1.765 A,
469/815 530/889 536/1
616/571-6 617/682-6
.
86 112
N002629 M $99.49*
MTAA, LLC
255 STARR PLACER
#00255 PT STARR PLACER
26-09-80 CALIF, 5.876 AC,
AKA PARCEL 3 DESC. 462/170
AKA TRACT 3, 384/157
.
87 191
N001182 M $72.74*
NICHOLSON, MARY F & BOETTCHER, CH
9916 OMEGA #1-18
#09916 49/1800 OMEGA #1-18
16-09-79 CALIF 163.502 A,
425/420
.
88 191
N001227 M $77.76*
NUNNERY, BERNIS LEE
9405 NELLIE FAY
1/2 UNDIVIDED INTEREST IN
#09405 NELLIE FAY,
27-09-79 CALIF 5.1585 AC
410/352 438/76 440/488,
.
89 191
N001232 M $119.80*
NUNNERY, BERNIS LEE
19268 GROUND DOG #1-2
UNDIVIDED 1/2 INTEREST IN
#19268 GROUND DOG #1 & #2,
27-09-79 CALIF, 9.395 AC
410/352 438/76 440/488,
.
90 191
R000265 M $559.81*
O’NEILL, DENNIS
8536 BELLE OF GRANITE
#08536 BELLE OF GRANITE
30-11-79 GRANITE 8.910 A
.
91 191
R003094 M $612.47*
O’NEILL, DENNIS
15817 BUNKER HILL & GREY EAG
#15817 1/2 BUNKER HILL &
GREY EAGLE, 28-11-79
GRANITE 19.476 A
.
92 191
R003095 M $645.59*
O’NEILL, NADINE
9566 MONTE CHRISTO
#09566 MONTE CHRISTO
29-11-79 GRANITE 10.331 A
.
93 191
R003096 M $1,645.42*
O’NEILL, NADINE
16417 ELEVENTH HOUR
#16417 ELEVENTH HOUR,
CLUB, SHADY & CARTER,
28/29-11-79 GRANITE 38.576
.
94 191
R000267 M $645.59*
O’NEILL, NADINE R
16788 DAISY
#16788 DAISY 19-11-79 ALSO
20 GRANITE, 10.331 A
.
95 191
R000268 M $645.59*
O’NEILL, NORENE
16593 VIRGINIA
#16593 VIRGINIA 30-11-79
GRANITE 10.331 A
.
96 191
R000266 M $326.08*
O’NEILL,NADINE
15880 BELLE OF GRANITE MILL
#15880 BELLE OF GRANITE
MILL SITE, 29-11-79
GRANITE 5.00 A
.
97 191
N001664 M $84.25*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
568 MAID OF ERIN
#00568 MAID OF ERIN
24-09-80 CALIF, 6.070 A
451/17 506/157-180
.
98 191
N001665 M $122.83*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
365 HENRIETT
#00365 HENRIETT 19-09-79
CALIF, 9.950 AC 451/17
506/157-180
.
99 191
N001671 M $29.03*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
313 IDA NYCE
#00313 9/32 IDA NYCE
24-09-80 CALIF, .934 A
.
100 191
N001672 M $34.97*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
387 BULLION
#00387 9/32 PART BULLION
(TRACT A) 24-09-80 CALIF,
3.99 AC 451/17
.
101 191
N001674 M $31.09*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
1844 HEYTROSSAR
1844 9/32 HEYTROSSAR (TR
A) 24-09-80 CALIF, .766 A
451/17 506/157-180
.
102 191
N001675 M $30.09*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
9583 MAY QUEEN
#09583 9/32 MAY QUEEN
19-09-79 CALIF, .386 AC
451/17 506/157-180
.
103 191
N001676 M $28.95*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
626 EMMA
#00626 9/32 EMMA 24-09-80
CALIF .870 A
.
104 191
N002435 M $29.27*
PANDORA MINING CO % BOND, E A
662 YPSILANTI
#00662 1/32 YPSILANTI
24-09-80 TRACT A CALIF,
1.003 A
.
105 191
R002187 M $637.70*
PAYNE, EDDIE C JR & PHYLLIS A JT
15743 BIG JOHNNIE 13
15743 BIG JOHNNIE 13
22-10-79 UNION
.
106 191
R003135 M $1,327.99*
PEDIGO, TREVOR S
17089 BONTON (4)
#17089 WELCOME STRANGER,
BONTON, COLUMBINE,,
MATCHLESS, 13-11-81 41.29
AC,
.
107 191
N001251 M $31.58*
RIEHL, JOE
2189 THATCHER PLACER
#02189 PT. THATCHER PLACER
03-10-79 ALSO 04 EMPIRE,
2.335 AC 1/2 MINERAL
RIGHTS ONLY
.
108 191
R003150 M $162.88*
RIEHL, JOE & EBONI YOUNGER-RIEHL
2189 THATCHER PLACER
#02189 PT THATCHER PLACER
03-10-79 EMPIRE 2.335 ACRES
.
110 191
R002900 M $411.22*
SALEM MINERALS, INC
3735 MOUNTAIN KING
#03735 MOUNTAIN KING
07-11-81 LACKAWANNA
6.410AC SURFACE RIGHTS ONLY
.
115 191
R000140 M $645.59*
SEME, ROY
3868 CHAMPION
#03868 CHAMPION 02-11-82
ALSO 03 LACKA 10.330 A
.
116 191
R000310 M $187.09*
SEVISON, BETTY L
18415 COYOTE
#18415 COYOTE 35-10-79
ALSO 36 UNION, 2.740 A
.
117 191
R003173 M $3,013.41*
SEVISON, BETTY L
14333 GREAT HOPE #1-8
#14333 GREAT HOPE #1 TO 8
35-10-79 ALSO 36 UNION,
71.125 A
.
118 191
R003174 M $129.17*
SEVISON, BETTY L
12054 COLIN CAMPBELL
#12054 75/86 COLIN
CAMPBELL 35-10-79 ALSO 36
UNION, 2.000 A
.
119 191
R003175 M $205.24*
SEVISON, BETTY L
12090 COLIN CAMPBELL #2
#12090 COLIN CAMPBELL #2
35-10-79 ALSO 36 UNION,
3.000 A
.
120 191
R003176 M $41.33*
SEVISON, BETTY L
239 CINCINNATI
#00239 5/8 CINCINNATI
35-10-79 UNION, .530 A
.
121 191
N001355 M $102.78*
SHEDDEN FAMILY REVOCABLE TRUST
2129 HECTOR
#02129 HECTOR 34-09-79-
CALIF. MINING DIST.,
510/374 516/200 624/218
624/684 353521 353522
.
122 191
N000091 M $38.51*
STAPLETON, CATHY
11375 STANTON
#11375 1/16 STANTON #1 & 2
22-09-79 CALIF 15.950 AC,
488/952 596/400
.
123 191
R003226 M $389.70*
TAYLOR, VERNON F. III
4111 WASICAKIN
#04111 19/32 WASICAKIN
06-09-80-INDEP, 10.330 A
.
125 191
N001432 M $46.98*
ULLERY, RONALD D
6774 GROUND HOG
#06774 1/5 GROUND HOG
26-09-79 CALIF 10.331 AC,
443/444 461/69 362050
362051 362052 362053,
.
126 191
N000277 M $44.56*
VAUGHN, CATHERINE ANN & THENO, JE
11375 STANTON
#11375 1/8 STANTON #1 & 2
15.950 A CALIF 22-09-79,
489/22
161 191
R002691 M $77.64*
WESLEY, JUSTIN
5995 M A P
#05995 1/4 M A P & 1/8 MAP
06-09-80 INDEP 2.397 AC
FOR A TOTAL OF 3/8 INTEREST
.
162 191
R008213 M $439.94*
WESLEY, JUSTIN
730 TENNESSEE CREEK
100% INTEREST #19660
EXPANSION 5-9-80 & 6-9-80
6.885 AC
.
163 191
R008214 M $333.27*
WESLEY, JUSTIN
3895 PRESIDENT
#03895 1/2 PRESIDENT
5/6-9-80
.
164 191
R000133 M $333.54*
WILLIAMS, KIT C.
6759 SUMAC
#06759 SUMAC 18-11-81 L C
10.330 AC
.
165 191
R000335 M $695.81*
WILLIAMS, KIT C.
18444 EMMETT, JUMBO, EVERTON
#18444 EMMETT, JUMBO &
EVERTON, 18-11-81 ALSO 19
L C 22.241 A
.
166 191
R003237 M $325.38*
WILLIAMS, KIT C.
8040 LITTLE JOE
#08040 LITTLE JOE 18-11-81
ALSO 19 T L, 10.060 A
.
167 191
R003238 M $333.54*
WILLIAMS, KIT C.
6211 RUBY
#06211 RUBY 18-11-81 ALSO
19 L C, 10.330 A
.
MOBILE HOMES
1 191 PARTIAL AMT
M000176 A $40.58*
AGUILAR, JUAN ANTONIO
38 LAKE FORK
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E139231 MOBILE/MODULAR
SERIAL: G4051767 YEAR:
.
2 191
M000237 A $157.88*
AGUILAR, JUAN ANTONIO
37 LAKE FORK
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E098176 MOBILE/MODULAR
SERIAL: 47967606381 YEAR:
.
3 199
M000247 A $86.90*
ALMADER, MANUEL
605 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR SERIAL:
03596 40H YEAR: 1974 MAKE:
HOMETTE SIZE: 14X70 SPACE:
.
4 199
M000189 A $217.13*
BEEK, CODY & LUPE
77 E MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
12T098614 MOBILE/MODULAR
SERIAL: TXFLY12A372630013
.
5 199 PARTIAL AMT
M000188 A $37.91*
BOJORQUEZ MENA, ROSARIO
104 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
002326469 MOBILE/MODULAR
SERIAL: 37A2429 YEAR: 1973
.
6 199
M000015 A $73.40*
CABRAL SANCHEZ, ANGELICA
13 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E137885 MOBILE/MODULAR
SERIAL: FHMCXMOT4947 YEAR:
.
7 199
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CASTILLO MIRAMONTES GABRIEL O
516 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E150218 MOBILE/MODULAR
SERIAL: 2220415946 YEAR:
.
8 191 PARTIAL AMT
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CASTILLO, OCTAVIO PIZANA & GUZMAN
84 LAKE FORK
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002192182 MOBILE/MODULAR
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.
9 199
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CEBALLOS, ELIZAGETH LUNA
509 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
04R102332 MOBILE/MODULAR
SERIAL: FLR22B1470621CE
.
10 191
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CHACON, BARBARA
24 LAKE FORK
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41E101447 MOBILE/MODULAR
SERIAL: 047969557377 YEAR:
.
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CHACON, BERTHA LETICIA
40 E MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E134268 MOBILE/MODULAR
SERIAL: MY9512840ABV YEAR:
.
12 191 PARTIAL AMT
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CONTRERAS, STACY
17B LAKE FORK
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002400787 MOBILE/MODULAR
SERIAL: K14A270FDKE00212
.
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CORREA, FRANCISCO VEGA & SERNA, R
3 E MOUNTAIN VIEW
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SERIAL: GN10345 YEAR: 1978
.
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CRUZ, ELEVINO E & JANET B
69 MOUNTAIN VALLEY ESTATE
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.
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DE LA PAZ, ROGELIO & BLANCO, MONI
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DELACRUZ, NANCY
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DURAN, AMANDA J
43 E MOUNTAIN VIEW
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.
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ESCALERA, CINDY JANET PEREA
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GALLEGOS, ANTONIO
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.
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GONZALES, TIFFANY
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GUTIERREZ, ESTEFANA FLORES & FLOR
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.
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HERNANDEZ, MANUEL
2 M & J VILLA
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.
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HERNANDEZ, MARIO TREJO & MARISOL
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HERRERA, LEANOS & GERMAN, CESAR
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HULL, ALAN K.
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.
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LIZARDO, JULIA
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.
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LOPEZ, ERICK HERNANDEZ
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.
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MACIAS, BRENDA L. & ERNESTO
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MADRIL, HELEN
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MARTINEZ, ESTRELLITA
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MARTINEZ, PEDRO CABRAL
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BUDDY SIZE: 14X70 SPACE:
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MASTERSON, FRANCES J
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MEDINA, JAMES R
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41E154942 MOBILE/MODULAR
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MONTES, JOSETTE
519 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
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MONTIEL GARCIA, REMEDIOS
12 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E118262 MOBILE/MODULAR
SERIAL: 052027959 YEAR:
.
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MOTA, LETICIA
54 E MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E147400 MOBILE/MODULAR
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NP LEADVILLE HOMES LLC
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OLANO, MARISELA
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.
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OLANO, MARISELA
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OLIVAS, IDALI DAISETH DOMINGUEZ
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MOBILE/MODULAR TITLE:
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.
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OLIVAS, IDALI DAISETH DOMINGUEZ
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PELICAN FINANCE LLP
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.
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PEREZ, CLARA LUZ GUTTIERREZ
E MOUNTAIN VIEW
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.
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PEREZ, ESTEBAN A & CHAVEZ, DORA M
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MOBILE/MODULAR TITLE:
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.
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.
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.
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53 E MOUNTAIN VIEW
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.
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MOBILE/MODULAR SERIAL:
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.
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115 W MOUNTAIN VIEW
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.
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QUEZADA, JOSE PEDRO
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.
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22 W MOUNTAIN VIEW
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41E138729 MOBILE/MODULAR
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.
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REA ORTEGA, RICARDO NOE & REA ORT
129 W MOUNTAIN VIEW
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.
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14 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E152420 MOBILE/MODULAR
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.
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69 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E138928 MOBILE/MODULAR
SERIAL: HOCO15F03858A/B
.
60 112
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RENTERIA, CONSUELO & SARMIENTO, J
16 MT AIRE
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E146669 MOBILE/MODULAR
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.
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REYES, CARLOS
30 LAKE FORK
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RODGRIGUEZ, KARLA
9 W MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
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.
63 199
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RODRIGUEZ, RAFAEL & RUIZ, MARTHA
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.
64 199
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ROMERO, OBDALY
119 W MOUNTAIN VIEW
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000220791 MOBILE/MODULAR
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65 112
M000498 A $63.62*
RONQUILLO, JUAN
9 ARROW
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.
66 199
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RONQUILLO, JUAN CRISTOSTOMO
24 W MOUNTAIN VIEW
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41E139757 MOBILE/MODULAR
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.
68 199
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SALAZAR, RUDY E
49 E MOUNTAIN VIEW
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41E150606 MOBILE/MODULAR
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.
69 199
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37 W MOUNTAIN VIEW
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41E145648 MOBILE/MODULAR
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.
70 199
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23 W MOUNTAIN VIEW
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.
71 112
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19 ARROW
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.
72 191 PARTIAL AMT
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VALENZUELA, CARLOS
62 LAKE FORK
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.
73 191
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VALENZUELA, GUADALUPE
112 LAKE FORK
MOBILE/MODULAR TITLE:
002307465 MOBILE/MODULAR
SERIAL: OC05881829 YEAR:
.
74 199
M000400 A $243.55*
VARELA, MARIO & CASTILLO, MARIA
18 W MOUNTAIN VIEW
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41E123364 MOBILE/MODULAR
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.
75 199
M000019 A $82.87*
WHITE, THOMAS T
63 E MOUNTAIN VIEW
MOBILE/MODULAR TITLE:
41E156766 MOBILE/MODULAR
SERIAL: 0259-412H YEAR:
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