Lake County, Colorado

2019 Delinquent Tax List

Published September 24th and October 1st and 8th, 2020

Tax Lien Sale Notice

DELINQUENT REAL ESTATE AND SPECIAL ASSESSMENTS

Payable in 2020

 

 

1. Interest rate this year is 9%.

2. Registration is between 8:30 and 9:30 a.m. the day of the sale at the Lake County Treasurer’s Office, 505 Harrison Avenue. The sale begins at 10:00 a.m. Wednesday, October 28th, 2020. The sale will take place at the Lake County Courthouse in court room.

***FACE COVERINGS ARE REQUIRED!***

3. You must be present to bid. Any schedules for which you receive a Tax Lien Certificate will be in your name as you indicated when you registered. You must be at least 18 years of age to bid.

4. Personal checks will be accepted if approved by your bank (please provide a current bank letter).

5. Bidding amount begins with the total due as published in the newspaper. Any bid above this amount is a premium bid. If the property is redeemed the premium is not returned, nor do you receive interest on it.

6. Remember – You are NOT buying the property or mining claim. You are buying the tax lien against the property. After three years from the date of sale you may apply for a Treasurer’s Deed on the property if you continue to endorse the tax lien. The owner has the right to redeem the property up until the issuance of the Deed. BUYER BEWARE.

7. Your Tax Lien Certificates are valuable documents. We will be holding your Tax Lien Certificates in our office. This will enable us to process your redemptions and to endorse subsequent tax years.

8. If a property has not been redeemed within three years from the date of the sale of a tax lien, you may apply for the Treasurer’s Deed. At that time we would require a $500.00 application fee which is returned to you if the property is redeemed. The Treasurer’s Deed process takes about six months. Mobile homes require only one year and a $200.00 deposit.

9. Please contact the Treasurer’s Office if you have any questions: PO Box 276, Leadville, CO 80461; phone (719) 486-4117.

10. For additional copies of the tax lien sale publication list, please contact the Lake County Treasurer’s Office at the address listed above or come to the office at 505 Harrison Avenue, Leadville, CO 80461.

11. If there is a prior year tax amount due and a tax delinquency on the same property, both liens will be sold at the same time. Please read the legal descriptions carefully. Some properties have more than one year of delinquent taxes due. Please note that should you purchase a tax lien with one or more year of taxes due, a treasurer’s deed can only be applied for three years from October 30th, 2019.

12. All county held liens are available for assignment at the Treasurer’s Office Monday through Friday between the hours of 8:30 a.m. and 5:00 p.m. year-round. Public notice is hereby given that I will, according to law, offer at public tax sale at the above time and place, and succeeding days, the tax liens on the following described real estate, situated in said County, on which taxes and special assessments for the year 2019 which have not been paid.

13. If you are the owner and wish to make your taxes current, please call the Treasurer’s Office to obtain an accurate amount due. The list below includes the four dollar certificate fee which would not apply if the property owner makes the payments before the sale.

   Taxes, interest and penalties must be paid at the time of sale.

/s/ Padraic D. Smith, Lake County

Treasurer and Public Trustee

COMMERCIAL PROPERTIES

 

     1        114

 R005307              C  $4,222.00*

   ARMSTRONG, MARTIS A & GUTHRIE, JA

   116 E 9TH STRE

   LOT 116 E 9TH ST., BLOCK

   16, COOPERS

.

      2        114

 R006373              C  $2,540.86*

   COMCOWICH, WILLIAM J.

   108 W 6TH STRE

   S 15 1/2’ OF W 23.5’ LOT 9

   BLK 8, ADD L I CO W 25’

   LOT 10 BLK 8 ADD L I CO

.

      3        114

 R006372              C  $8,735.91*

   HARRISON 601, LLC

   601 HARRISON AVEN

   S 5’ OF E 100’ LOT 9 BLK 8

   ADD L I CO, E 100’ LOT 10

   BLK 8 ADD L I CO

.

      5        191

 R007275              C    $945.80*

   SEWELL, SHEILA W

   380 JACOBSON PLACER

   #00380 PT JACOBSON PLACER

   CALIF, 13-09-80 CONTAINING

   .837 A

.

      6        193

 R007714              C    $376.83*

   SEWELL, SHEILA W.

   380 JACOBSON PLACER

   #00380 PT JACOBSON PLACER

   CALIF 13-09-80,

   IMPROVEMENTS ONLY

.

      7        112

 R005658              C    $781.61*

   THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N

   528 W CHESTNUT STRE

   LOTS 15 & 16, BLOCK 2, ORO

.

      8        112

 R005660              C    $796.19*

   THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N

   524 W CHESTNUT STRE

   LOTS 13 & 14, BLOCK 2, ORO

.

      9        112

 R006823              C  $5,340.45*

   THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N

   523 CHESTNUT STRE

   EAST 14.91’ OF LOT 19, ALL

   LOTS 20 & 21, & WEST

   12.45’, OF LOT 22, BLOCK

   4, ORO

.

     10        114

 R006217              C  $8,264.43*

   THREE SPIRITS ONE BAR LLC

   120 W 2ND STRE

   LOT 6 BLK 6 SUB S & L LOT

   7 BLK 6 SUB S & L, LOT 8

   BLK 6 SUB S & L LOT 9 BLK

   6 SUB S & L, LOT 10 BLK 6

   SUB S & L

   SANITATION LIEN

.

     11        114

 R006464              C  $4,353.65*

   TWO MILE BREWING, LLC

   101 HARRISON AVEN

   LOT W BLK 1 ADD ST LOUIS

   LOT O BLK 1 ADD ST LOUIS,

   E 13’ LOT N BLK 1 ADD ST

   LOUIS

 

 

AGRICULTURAL PROPERTIES

 

     1        191

 R004079              F    $651.39*

   ANDRICK, LINDA M

   PRCL 8 TRCT 6-A

   #02257 PART STARLIGHT

   PLACER 24-11-80, E E HILL

   - PARCEL 8, TRACT 6-A

   14.160 A.

.

      4        191

 R002198              F     $36.35*

   COLLINS, NADINE R

   PRCL 7 TRCT 7

   E E HILL PRCL 7 TRCT 7

   #02257 PT STARLIGHT

   PLACER, 13-11-80

.

      5        191

 R004113              F     $34.88*

   COLLINS, NADINE R

   PRCL 9 TRCT 8

   E E HILL - PRCL 9 TRCT 8

   #02245 PT GRUBSTAKE

   PLACER, 25-11-80

.

      6        191

 R003171              F     $76.34*

   LEISURE HILLS TRUST DENNIS O’NEIL

   2282 CURLEW & FLAMINGO

   #02282 PT. CURLEW

   &FLAMINGO 27-11-80 HOPE

   MIN. DIST.

.

      7        191

 R004081              F     $39.22*

   LEISURE HILLS TRUST DENNIS O’NEIL

   PRCL 9 TRCT 1

   E E HILL - PRCL 9 TRCT 1

   #02245 PT GRUBSTAKE

   PLACER, 24-11-80

.

      8        191

 R003097              F     $32.20*

   O’NEILL, NADINE R

   14248 LITTLE ANNIE

   #14248 LITTLE ANNIE

   25-11-80 GRANITE, 7.619 A

.

      9        191

 R004092              F    $571.17*

   WELSH, ANGELINA

   PRCL 12 TRCT 8

   E E HILL - PRCL 12 TRCT 8

   #02252 PT DECAGON PLACER,

   26-11-80 HOPE

.

     10        191

 R004123              F    $529.24*

   WELSH, ANGELINA

   PRCL 12 TRCT 7

   E E HILL- PRCL 12 TRCT 7

   #02252 PT DECAGON PLACER,

   26-11-80 HOPE

.

     11        191

 R004155              F    $413.51*

   WETHINGTON, TIMOTHY JAYSON & STEP

   PRCL 9 TRCT 12

   E E HILL - PRCL 9 TRCT 12

   #02245 PT GRUBSTAKE

   PLACER, 25-11-80

 

 

RESIDENTIAL PROPERTIES

 

      3        191

 R002105              R  $1,072.74*

   ANDERSEN, DAVID A

   464 MT ELBERT DRIVE

   LOT 129, MT ELBERT PLAMOR

   RANCH 1B

.

      4        191

 R000634              R  $5,179.14*

   ANGELVIEW LLC

   5585 HIGHWAY 82

   TRACT OF LAND IN SE 1/4

   18-11-80 CONT. 69.547 A

.

      5        191

 R003766              R    $700.39*

   AVILA, ROGER M.

   1823 AUTUMN DRIVE

   LT. 5 BLK. 6 FOUR SEASONS

   ESTATES NO.1

.

      9        193     PARTIAL AMT

 R007299              R    $217.34*

   BARELA, BRIAN CHRISTOPHER & LUNA,

   1821 LODESTONE DRIVE

   LOT 1, BLOCK 9 MATCHLESS

   ESTATES REPLAT FILING #1

.

     10        193

 R007126              R  $7,251.86*

   BERRYMAN, DEBBIE

   507 E 2ND STREET

   SURFACE RIGHTS 507 E 2ND

   ST BLK 50 AGASSIZ #2

   SANITATION LIEN

.

     12        191     PARTIAL AMT

 R000478              R    $388.28*

   BODEKER, MATTHEW

   1929 HIGHWAY 91

   #00400 PT HIBSCHLE PL

   TRACT OF LAND, 01-09-80 IN

   SW 1/4 SE 1/4

.

     13        191

 R000039              R  $3,635.98*

   BONEWELL, NOLA

   4866 ROBBIE L PLACER 0.30 A

   2018 Tax $1,334.40 Int. $240.19

.

     14        112

 R005984              R  $1,452.84*

   BROKAW, CHARLES LELAND & ANAJEAN

   215 E 4TH STREET

   LOT 9 BLK C SUB S & L

.

     16        191

 R001536              R    $176.09*

   CANTU, PETER B & KATHLYN L

   437 FIR DRIVE

   LOT 122 IN TWIN LAKES

   ADDITION, 1C OF MT ELBERT

   PLAMOR RANCH

.

     17        191

 R001495              R    $237.02*

   CARRILLO, DAVID J & BRENDA ELAINE

   10 PEAK VIEW DRIVE

   LOT 241 PLAMOR 1C

.

     18        191

 R004137              R    $673.80*

   CENTRAL COLORADO MINING & RECREAT

   PRCL 9 TRCT 4-A

   E E HILL - PRCL 9 TRCT 4-A

   #02245 PT GRUBSTAKE

   PLACER, 25-11-80

.

     19        191

 R004589              R  $3,477.52*

   CHAMPION GROUP, LLC

   327 LANG STREET

   LOTS 4-7 BLOCK 6, LOTS

   1-12 BLOCK 7,, LOTS 1-12,

   BLOCK 8 & LOT 6R

.

     20        191

 R000499              R    $460.70*

   CHASE, LEE H

   13289 S HIGHWAY 24

   CORMAN CABIN AT MALTA

   33-09-80 CONTAINING 3.000 A

.

     21        191

 R001614              R    $211.67*

   CHEN, TAO

   455 LODGEPOLE DRIVE

   LOT 25 PLAMOR 1C

.

     22        191

 R003838              R  $3,331.20*

   CHRISTOV-BAKARGIEV, KITTS & MICHA

   168 MEADOWS DRIVE

   LOTS 19,20,34 PINEY RUN

   SUB OF COOPER HILL MEADOWS

.

     23        114     PARTIAL AMT

 R005865              R    $765.49*

   COBURN, JASON W & LITTLEFIELD, JA

   121 W 7TH STREET

   LOT 31 BLK 49 SUB S & L

.

     24        191

 R002113              R    $173.59*

   COFFIN, TRISTAN

   143 CEDAR DRIVE

   LOT 185 TWIN LAKES ADD 1C

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

     25        191

 R000801              R  $2,713.45*

   COLORADO CASA, LP *

   707 AGATE STREET

   LOTS 1 & 2, BLOCK 6, GEM

   VALLEY #2

.

     26        193

 R007293              R  $1,228.92*

   COMCOWICH, WILLIAM J & RIVERA, PA

   1813 GOLD DRIVE

   LOT 6 BLK 2 MATCHLESS

   ESTATES REPLAT FILING #1

.

     27        191

 R001159              R    $859.43*

   CONNER, CRAIG D & LISA F       JT

   52 AUGUSTA DRIVE

   LOT 16 BLK 4 TURQUOISE

   LAKE ESTATES

.

     28        191

 R003875              R    $798.46*

   CONNER, CRAIG D & LISA F       JT

   629 AUGUSTA DRIVE

   LOT 17 BLK 4 TURQUOISE

   LAKE ESTATES

.

     29        112

 R008198              R  $1,274.84*

   COX, LEWIS JAKE

   507 E 8TH STREET

   LOT 13B, BLK 15 STRAY HORSE

.

     30        191

 R000992              R  $1,415.10*

   CRAIG, DAVID M.

   205 COUNTY ROAD 19

   LOTS 17 & 18 PINEY RUN SUB

   OF COOPER HILL MEADOWS

.

     31        193

 R007235              R    $567.61*

   CREMIN, MAURA LEE

   1215 HARRISON AVENUE

   N 4.3’ LOT 1213 & ALL LOT

   1215, BLOCK 75, NEUSITZ PL.

.

     32        112

 R005254              R  $2,106.48*

   CRUSOE, RONALD A & CYNTHIA C

   1119 POPLAR STREET

   N 9.8’ 1117 POPLAR ST BLK

   6 SUB COOPER, 1119 POPLAR

   ST BLK 6 SUB

.

     33        112

 R005255              R  $2,052.73*

   CRUSOE, RONALD A & CYNTHIA C

   133 E 12TH STREET

   131 E 12TH ST BLK 6 ADD

   COOPER, & FRACTIONAL LOTS

   OF 125 E 12TH ST BLK 6

   ADD, COOPER 127 E 12TH ST

.

     34        112

 R006033              R  $2,584.77*

   DEBRA REUBEN TRUST DATED FEBRUARY

   324 W 9TH STREET

   LOTS 15, 16 & 17, BLOCK 70

   S & L SUB.

.

     35        191

 R001932              R    $173.59*

   DECEW, COLLEEN

   198 HEMLOCK DRIVE

   LOT 443 TWIN LAKES ADD 1-C

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

     39        191

 R001469              R    $173.59*

   DOMINICK, CARLOS

   160 PONDEROSA DRIVE

   LOT 9 TWIN LAKES ADD 1-C

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

     40        191     PARTIAL AMT

 R002102              R    $166.27*

   DOMINICK, CARLOS

   142 PONDEROSA DRIVE

   LOT 8 PLAMOR 1C

.

     41        191

 R003660              R  $9,588.81*

   DOYLE, ROBERT

   PRCL 1-C TRCT 4

   E E HILL - PRCL 1-C TRCT 4

   14-11-80

.

     42        191

 R001827              R  $1,070.24*

   DRURY, RICHARD D.

   123 LA PLATA PEAK DRIVE

   LOT 202 TWIN LAKES ADD 1-B

.

     43        112

 R005611              R  $1,191.97*

   DUARTE, MAX & JENNIFER R JTWROS

   630 CHESTNUT STREET

   LOTS 15 & 16 BLK 7 ADD ORO

.

     44        112

 R008180              R    $674.12*

   DUARTE, MAX & JENNIFER R JTWROS

   W 2ND STREET

   LOTS 30 AND 31, BLOCK 8,

   ORO ADDITION

.

     45        112

 R005583              R    $612.98*

   DUARTE, MAX L & JENNIFER R JTWROS

   700 W CHESTNUT STREET

   LOT 1 BLK 8 ADDITION ORO

   LOT 2 BLK 8 ADDITION ORO

.

     46        112

 R007091              R    $755.91*

   DUARTE, MAX L. & JENNIFER R. (JT)

   701 W 2ND STREET

   LOT 32 BLK 8 ADDITION ORO

.

     47        191

 R004002              R  $1,095.58*

   EDWARDS, NELLIE-MARIE & BOWES, AL

   180 MT HOPE DRIVE

   LOT 322 TWIN LAKES ADD 1B

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

     48        191

 R003439              R  $6,345.23*

   EVERGREEN LAND CO., L P

   TRACT A

   WHISPERING PINES ESTATES

   TRACT A

.

     49        191

 R003440              R  $6,027.57*

   EVERGREEN LAND CO., L P

   TRACT B

   TRACT B WHISPERING PINES

   ESTATES

.

     50        191

 R003441              R  $6,025.95*

   EVERGREEN LAND CO., L P

   TRACT C

   TRACT C WHISPERING PINES

   ESTATES

.

    51        191

 R003442              R  $6,374.50*

   EVERGREEN LAND CO., L P

   TRACT D

   TRACT D WHISPERING PINES

   ESTATES

.

     52        191

 R003443              R  $6,368.06*

   EVERGREEN LAND CO., L P

   TRACT E

   TRACT E WHISPERING PINES

   ESTATES

.

     53        191

 R000466              R $21,568.59*

   EVERGREEN LAND CO., L.P.

   SUN WEST #1-3 & EASEME

   TRCTS 1,2, & 3 SUN WEST

   SUB 13-9-80 513/105

.

     54        191

 R002148              R  $6,282.09*

   EVERGREEN LAND CO., L.P.

   TRACT 1 - FROM GRAND W

   “TRACT 1” FROM GRAND WEST

   ESTATES

.

     55        193

 R007716              R  $2,438.87*

   EVERGREEN LAND CO., LP

   957 MOUNTAIN VIEW DRIVE

   LOTS 1&2, BLK 12,

   MATCHLESS ESTATES, REPLAT

   FILING #1

.

     61        112

 R006493              R  $2,812.16*

   GARCIA, JOSHUA DOHOSAN

   600 W 6TH STREET

   LOTS 1,2,3,4,5,6,7 BLK 44

   STEVENS & LEITER’S SUB

.

     62        191

 R003996              R    $480.25*

   GAY, CURTIS

   124 LODGEPOLE DRIVE

   LOTS 55,56 & 57 TWIN LAKES

   ADD 1-C MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

     63        114

 R005146              R  $1,449.93*

   GOTTFRIED, NIKOLAS & BELUSCAK, LE

   111 CHESTNUT STREET

   LOTS 1 & 2, BLOCK 1, AGZ

   #1 & LOTS C & D, BLK 0, ST

   LOUIS ADD

.

     64        191     PARTIAL AMT

 R001784              R    $156.33*

   GRAHAM, EMILE JAY & BELLER, MARCI

   437 BIRCH DRIVE

   LT. 314 TWIN LAKES ADD. 1C

   MT. ELBERT PLAMOR RANCH

.

     65        191

 R001783              R    $595.64*

   GRAHAM, HAROLD E JR & DODGE, CARO

   871 SEQUOIA DRIVE

   LOTS 460 & 461 TWIN LAKES

   ADD 1-C MT ELBERT PLAMOR

   RANCH

.

     66        191     PARTIAL AMT

 R005072              R  $1,829.59*

   GREENELAND INVESTMENTS LLC

   TRACTS 63, 64, 66, 67,

   TRACTS 63, 64, 66, 67, 68

   PARCEL 1-A, E E HILL ESTATE

.

     67        112

 R005503              R    $944.16*

   GRIEGO, SCOTT & CATHY J/T

   607 E 9TH STREET

   LOT 13 BLK 9A ADDITION N L

   LOT 14 BLK 9A ADDITION N

   L, LOT 15 BLK 9A ADDITION

   N L LOT 16 BLK 9A N.

.

     68        193

 R007296              R  $1,228.92*

   GROY, DAVID & CINDY JT

   GOLD DRIVE

   LOT 19, BLK 9 MATCHLESS

   ESTATES REPLAT FILING #1

.

     69        191

 R004679              R    $619.83*

   GUTIERREZ, WALTER

   12274 HIGHWAY 24 S

   PT #8361 BALL PLACER

   33-09-80, AKA LOT #2 CORA

   SCHMIDT SUB

.

     70        191

 R004609              R  $4,948.36*

   HAFNER, MADELINE & CRESSLEY, TODD

   PRCL 2 TRCT 13

   E E HILL - PARCEL 2, TRACT

   13 15-11-80

.

     71        191

 R001518              R    $173.59*

   HART, KEVIN C. & LORI J. J/T

   198 JUNIPER DRIVE

   LT. 395 TWIN LAKES ADD. 1C

   MT. ELBERT PLAMOR RANCH

.

     73        191     PARTIAL AMT

 R001483              R    $173.94*

   HECKMAN, ROXANE & BETTY J

   28 FIR DRIVE

   LOT 146 IN TWIN LAKES

   ADDITION 1C OF MT ELBERT

   PLAMOR RANCH

.

     74        191

 R001421              R    $288.11*

   HOANG, TUYET THI

   1089 SEQUOIA DRIVE

   LOT 658 IN PLAMOR 1A

.

     75        112

 R005147              R  $1,047.32*

   HOLTE, JONATHAN D & HART, RENEE B

   223 CHESTNUT STREET

   LOTS 32 & 33, BLK 2

   AGASSIZ #1/SCHULTZ

   SANITATION LIEN

 

     77        191

 R001492              R    $176.09*

   HOZA, DORINDA & PALMGREN, BETTYE

   398 CEDAR DRIVE

   LOT 213 IN TWIN LAKES

   ADDITION, 1C OF MT ELBERT

   PLAMOR RANCH

.

     78        193

 R007231              R  $1,643.58*

   HULL, ALAN K

   707 E 5TH STREET

   LOTS 11, 12, 13 7 E 7&1/2’

   LOT 14 BLK 41 ADD E L

   SANITATION LIEN

.

     80        193

 R007685              R    $135.51*

   KING, KEVIN G AS TRUSTEE OF THE K

   133 E 13TH STREET

   133 E 13TH STREET, BLOCK

   5, COOPER ADDITION

.

     81        191

 R001497              R    $178.66*

   KRUMWIEDE, DAVID STUART

   180 PEAK VIEW DRIVE

   LOT 250 TWIN LAKES ADD 1-C

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

     82        191

 R001671              R  $1,075.24*

   KYCHAKOFF, KATHERINA (KC) & JENNI

   198 PARRY PEAK DRIVE

   LOT 167 IN TWIN LAKES

   ADDITION 1-B OF THE, MT

   ELBERT PLAMOR RANCH

.

     83        191

 R001672              R  $1,075.24*

   KYCHAKOFF, KATHERINA (KC) & JENNI

   179 PARRY PEAK DRIVE

   LOT 147 IN TWIN LAKES

   ADDITION 1-B OF THE, MT

   ELBERT PLAMOR RANCH

.

     84        191

 R004636              R  $2,816.72*

   LAKE COUNTY MMI, LLC

   12340 S HIGHWAY 24

   PT #8361 BANK PLACER

   33-09-80 NEAR DOWEN TRACT,

   AKA LOT 1 CORA SCHMIDT SUB

   CONT 76.83 AC & PT SE1/4,

.

     85        195

 R007906              R  $2,266.96*

   LAMPE, JOHN M & LAVERNE K, TR LAM

   26 BRUSH LAKE

   LT. 57 SYLVAN LAKES SUB.

   FILING NO. 4

.

     86        191

 R004940              R     $35.32*

   LEISURE HILLS TRUST

   PRCL 13 TRCT 4-A

   E E HILL - PRCL 13 TRCT

   4-A #02256 PT ORION

   PLACER, 25-11-80

.

     88        195

 R007942              R  $1,047.33*

   LONG, TERRY R.

   48 W DREAM HOME DRIVE

   LOT 8 SYLVAN LAKES FILING

   #1

.

     89        191

 R002067              R  $1,871.75*

   MALEAR, CHAD A

   465 LA PLATA PEAK DRIVE

   LOT 184 - PLAMOR 1-B

.

     91        114

 R006041              R  $2,577.31*

   MARTINEZ, LYDIA RUBY

   129 W 6TH STREET

   E 7 1/2’ LOT 26 BLK 32 SUB

   S & L, LOT 27 BLK 32 SUB S

   & L LOT 28 BLK 32 SUB S & L

.

     92        196

 R008012              R     $94.42*

   MARTINEZ, MELISSA & ABIGAIL JT

   1872 ALLEY STREET

   LOTS 259 & 260 UINTAH SUB

   STRINGTOWN, 1972 PRINCESS

   OLY 12X64 TITLE 41E126911

   VIN K6974

.

     97        191

 R001823              R    $173.59*

   MCCALL, BRIAN S

   436 PONDEROSA DRIVE

   LOT 23 TWIN LAKES ADD 1C

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

     98        112     PARTIAL AMT

 R005632              R    $677.46*

   MCINNIS, SARAH E.

   625 W 2ND STREET

   LOTS 17, 18, 19 & 20,21

   BLK 7 ORO ADD

.

     99        112

 R005621              R  $2,197.23*

   MEDINA, ANTHONY & ROXANN (JT)

   707 W CHESTNUT STREET

   LOTS 28-32 BLOCK 10

   ADDITION ORO

.

    100        191

 R001744              R    $173.59*

   MELOY, IAN M

   437 SPRUCE DRIVE

   LT. 74 TWIN LAKES ADD. 1C

   MT. ELBERT PLAMOR RANCH

.

   101        191

 R002682              R    $173.59*

   MELOY, IAN M

   417 SPRUCE DRIVE

   LOT 75 IN TWIN LAKES ADD

   1-C MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

    102        114

 R006458              R  $1,734.48*

   MEYER, JEFF

   139 E 3RD STREET

   W7’ OF LOT 10, LOTS 11 &

   12 E8’OF LOT 13 BLK 7 ST

   LOUIS ADD

.

    103        112

 R006807              R  $2,676.10*

   MILLARD, ANDREW NYASHA

   606 E 11TH STREET

   LOTS 19 & 20 BLK 33 NORTH

   LEADVILLE ADD

.

    105        196 PTL

 R007965              R    $118.79*

   MOLLEUR, CHERYL A

   1969 S HIGHWAY 24

   LOT 125 UINTAH ADDITION

   STRINGTOWN

.

    107        112

 R006315              R    $634.48*

   MORGAN, DOUGLAS

   224 W 6TH STREET

   LOT 13 BLK 48 SUB S & L

.

    109        191

 R004613              R    $408.46*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   100 VIRGINIA AVENUE

   LOT 1, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MTN

   PINES RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    110        191

 R004614              R    $385.18*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   200 VIRGINIA AVENUE

   LOT 2, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    111        191

 R004615              R    $376.41*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   300 VIRGINIA AVENUE

   LOT 3, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    112        191

 R004616              R    $382.19*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   400 VIRGINIA AVENUE

   LOT 4, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    113        191

 R004617              R    $415.24*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   500 VIRGINIA AVENUE

   LOT 5, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    114        191

 R004618              R    $565.00*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   600 VIRGINIA AVENUE

   LOT 6, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    115        191

 R004619              R    $402.67*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   651 VIRGINIA AVENUE

   LOT 7, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    116        191

 R004620              R    $462.90*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   551 VIRGINIA AVENUE

   LOT 8, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    117        191

 R004621              R    $579.57*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   451 VIRGINIA AVENUE

   LOT 9, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    118        191

 R004622              R    $488.17*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   351 VIRGINIA AVENUE

   LOT 10, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    119        191

 R004623              R    $423.05*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   251 VIRGINIA AVENUE

   LOT 11, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    120        191

 R004624              R    $424.04*

   MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

   151 VIRGINIA AVENUE

   LOT 12, MOUNTAIN GATE

   FORMERLY TRACT L, MT

   PINES, RANCH #3, SE1/4

   22-9-80

.

    121        191

 R000468              R  $3,725.75*

   MOUNTAIN VALLEY ESTATES, LLC

   749 HIGHWAY 91

   #00399 HIBSCHLE PL TRACT

   OF LAND 11-09-80 22.226

   A(SR), & DITCH PL #416

   SEWER & WAT ER LINES

.

    123        114

 R005936              R  $1,232.74*

   O’KEEFE, TIMOTHY PATRICK

   130 W 8TH STREET

   W22 1/2’ LOT 10 & E10 1/2

   LOT 11 SUB S & L BLOCK 67

.

    124        191

 R003546              R  $4,943.33*

   PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:

   5 - W HALFMOON LAKES

   TRACT 5 -W HALF MOON LAKES

   AKA PT OF SE1/4 SE1/4

   6-10-80

.

    125        191

 R003548              R  $3,164.12*

   PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:

   TRACT 11 HALFMOON LAKES

   “TRACT 11” CONT. 12.19 AC

   HALFMOON LAKES, PT NW 1/4

   NE 1/4 07-10-80

.

    126        191 PTL

 R003553              R  $1,094.75*

   PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:

   TRACT 6 HALFMOON LAKES

   TRACT 6, PT SE 1/4 NE 1/4

   4.490 A, 07-10-80

.

    127        191

 R001968              R    $548.30*

   PILAND, ROBERTA R.

   776 BIRCH DRIVE

   LOTS 478 & 479, MT. ELBERT

   PLAMOR 1-A

.

    129        191

 R002003              R    $173.59*

   PORTUGAL, TAMMY F & RICHARD A  JT

   340 HEMLOCK DRIVE

   LOT 450 TWIN LAKES ADD 1-C

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

    130        191

 R008146              R  $1,471.37*

   PROUTY, ROBERT & LEANN

   148 MT MASSIVE TROUT CLUB

   CABIN 148 AT MT MASSIVE

   TROUT CLUB

.

    131        191

 R000611              R  $1,630.75*

   PUSTIZZI, JAMES & JOANNE J/T

   GORDON ACRES

   TRACT OF LAND LOT 62

   GORDON ACRES18-11-80

   CONTAINING 1.000 A

.

    132        112

 R005241              R  $1,287.75*

   QUINTANA, VICTOR

   426 E 5TH STREET

   LOT B BLK 22 FKA E 7 1/2’

   LOT 28 BLK 22 SUB A P, LOT

   29 BLK 22 SUB ALICE PLACER

.

    133        112

 R005444              R  $1,955.72*

   QUINTANA, VICTOR

   616 W 8TH STREET

   A TRACT OF LAND IN LOT 10

   & 11, BLK 56 SUB EDMONDS

   TERRACE

.

    134        191

 R001530              R    $211.67*

   ROBERTS, WALTER D & LINDA M & GRA

   218 HEMLOCK DRIVE

   LOT 444 PLAMOR 1C

.

    136        112

 R006127              R  $1,811.54*

   ROMERO, JAMES D., JR. & COLLEEN R

   229 W 3RD STREET

   E 17’ LOT 19 BLK 5 SUB

   S&L, LOTS 20,21,22 BLK 5

   SUB S&L

.

    137        191

 R001967              R    $548.30*

   ROOT, ROY T

   757 BIRCH DRIVE

   LOTS 458 & 459, MT ELBERT

   PLAMOR 1-A

.

    138        112

 R006244              R  $1,566.81*

   RUSCH, SHIRLEY G. & RANDOLPH M. &

   430 W 3RD STREET

   LOT 15, BLOCK 10, S & L

.

    139        191

 R000574              R  $1,891.21*

   RUZICKA, CLARK A

   12210 S HIGHWAY 24

   TRACT OF LAND CONT 5.009 A

   04-10-80

.

    140        193

 R007868              R  $1,712.84*

   RYAN AND ASSOCIATES PROPERTY MANA

   98 ADELAIDE COURT

   LOT 30 BLOCK 1 HOMESTAKE

   #1

.

   151        112

 R005642              R  $1,671.32*

   SEME, ROY M. & LORINDA D. JT

   618 ELM STREET

   LOT 9 BLK 9 ADDITION ORO

   LOT 10 BLK 9 ADDITION ORO,

   LOT 11 BLK 9 ADDITION ORO

   LOT 12 BLK 9 ADDITION ORO

.

    152        193     PARTIAL AMT

 R007578              R  $1,049.49*

   SERRANO, BLAS CAYETANO

   205 MT TRAVER DRIVE

   LOT 4 BLOCK 2 WEST PARK #3

.

    153        191

 R001715              R    $173.59*

   SILVA-MOLINA, ANDREA

   361 ASPEN DRIVE

   LOT 270 TWIN LAKES ADD 1-C

   MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

    156        112

 R005328              R  $1,637.68*

   SUNSPOT HOLDINGS, LLC

   122 E 10TH STREET

   LOT 122 BLK 15 ADD COOPER

.

    157        193

 R002180              R  $2,581.12*

   TABOR’S STAR, INC

   500 MCWETHY DRIVE

   #00970 PARCEL A HOMER

   PLACER 7.28 AC

.

    159        112

 R005753              R  $1,193.67*

   TAYLOR, TATE RANDEL & ELIZABETH L

   408 W 4TH STREET

   LOT 5, BLOCK 28, S & L

.

    160        191

 R003642              R  $2,027.47*

   THE TWIN LAKES TRUST

   TRACT OF LAND LOT 63

   18-11-80 CONTAINING 1.252 A

.

    161        196

 R000738              R  $1,144.21*

   THE WILD HUCKLEBERRY, LLC

   1942 SPRING CIRCLE

   LOT 9A BLOCK 1 FOUR

   SEASONS ESTATES # 1

.

    162        191

 R001713              R  $1,072.74*

   THOMPSON, JEFFREY P

   217 PARRY PEAK DRIVE

   LOT 145 IN TWIN ADD 1-B MT

   ELBERT PLAMOR RANCH

.

    163        191     PARTIAL AMT

 R000788              R  $1,111.58*

   TURNER, CHRISTINE A

   987 RUBY LANE

   LOT 54 BLK 1 GEM VALLEY #1

.

    164        191

 R001066              R  $3,004.85*

   TWIN LAKES PARTNERS, LLC

   11700 HIGHWAY 82

   LOT 23BR TWIN LAKES CANON

   ESTATES #1

.

    167        193

 R007307              R  $1,228.92*

   VIRGA TRUST BERNARD BRADY AS TRUS

   1811 GOLD DRIVE

   LOT 7 BLK 2 MATCHLESS

   ESTATES, REPLAT FILING #1

.

    168        193

 R007719              R  $1,228.92*

   VIRGA TRUST BERNARD BRADY AS TRUS

   1809 GOLD DRIVE

   LOT 8 BLK 2 MATCHLESS

   ESTATES REPLAT FILING #1

.

    170        112

 R006896              R    $330.85*

   WARN, JAMES R., JR & JANE

   428 W 6TH STREET

   NO. 45 FEET LOTS 14, 15 &

   VACATED PORTION OF MAPLE

   ST, BLOCK 46, S & L SUB.

.

    171        193     PARTIAL AMT

 R007473              R    $822.12*

   WILKS, MICHAEL S

   1300 MT ELBERT DRIVE

   LOT 11 BLOCK 5 WEST PARK #1

 

 

MINING CLAIMS

 

     4        191

 N002291              M     $40.61*

   BAUMGARTNER, CATHERINE A

   1024 CORA

   #01024 94/480 CORA

   28-09-79 CALIF,

.

      5        191

 N000492              M    $117.66*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   658 MAHALA

   #00658 MAHALA 19-09-79

   CALIF 9.430 A, TRUST

   AFF.-527/556

.

      6        191

 N001647              M    $128.58*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   280 SHAMROCK

   #00280 SHAMROCK 25-09-80

   CALIF 10.280 A, 451/17

   464/627 506/157-180 TRUST

   AFF. 527/556

.

      7        191

 N001648              M     $53.15*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   1861 LITTLE GIANT

   #01861 PT LITTLE GIANT

   25-09-80 CALIF 2.680 A,

   451/17 464/627 506/157-180

   TRUST AFF.-527/556

.

      8        191

 N001649              M     $37.92*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   3460 BESS

   #04460 BESS 25-09-80 CALIF

   .650 A, 451/17 446/617

   506/157-180 TRUST

   AFF.-527/556

.

      9        191

 N001650              M     $46.25*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   1043 GREENBACK

   #01043 1/2 GREENBACK

   19-09-79 CALIF, 3.980 A

   451/17 464/627

   506/157-180, TRUST

.

     10        191

 N001651              M     $35.85*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   3963 PRIDE OF THE HILLS

   #03963 1/2 PRIDE OF THE

   HILLS, 19-09-79 CALIF .880

   A, 451/17 464/627

   506/157-180 TRUST

.

     11        191

 N001652              M     $47.88*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   1327 CLONTARF

   #01327 CLONTARF 24-09-80

   CALIF 4.308 AC 1/2 UND

   INT, TRUST AFF-527/556,

.

     12        191

 N001653              M    $108.88*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   316 AGASSIZ

   #00316 AGASSIZ 19-09-79

   CALIF 8.550 A, 451/17

   464/627 506/157-180

.

     13        191

 N001654              M     $76.34*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   534 MONTE CHRISTO

   #00534 MONTE CHRISTO

   24-09-80 CALIF 5.028 AC,

   451/17 464/627 TRUST

   AFF.-527/556

.

     14        191

 N001655              M    $129.04*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   533 WOLFTONE

   #00533 WOLFTONE 19-09-79

   CALIF, ALSO 24-09-79 10.33

   ACRES TRUST AFF.-527/556,

   451/17 464/627 506/157-180

.

     15        191

 N002433              M    $126.54*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   279 CARBONATE

   #00279 CARBONATE 25-09-80

   CALIF 10.330 A, TRUST

   AFF.-527/556

.

     16        191

 N002434              M     $35.74*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   536 BROOKLAND

   #00536 BROOKLAND 24-09-80

   CALIF 1.852 A

.

     17        191

 N002582              M     $49.64*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   1862 LITTLE GIANT

   #01862 PT LITTLE GIANT

   25-09-80 CALIF, 2.580 A

   TRUST AFF.-527/556

.

     18        191

 N002610              M     $35.09*

   BOND MINING PROPERTY TRUSTS

   1115 MOYAMENSING

   #01115 MOYAMENSING

   19-09-79 CALIF, 2.730 A

.

     19        191

 R003481              M  $1,537.11*

   BONEWELL, NOLA J

   1080 COUNTY ROAD 18

   S 1/2 SW 1/4 SW 1/4; , S

   1/2 N 1/2 SW 1/4 SW 1/4

   34-08-80, CONT. 6.33 AC

   2018 Tax $965.44 Int. $$173.78

.

     20        191 PTL

 R003140              M  $1,011.39*

   BORREGO, SHARON & HREN, FRANK L

   9939 BI-METALLIC

   #09939 1/4 BI-METALLIC #1

   TO 10, 23-10-79 UNION

   93.970 A

.

     22        191

 R002192              M  $1,690.81*

   CHAMPION GROUP, LLC

   20005 MAUSER #3 & #4

   #20005 MAUSER #3 & #4

   03-11-82 39.66 ACRES, PLUS

   BUEHLER MILL SITE # 19357B

.

     23        191

 N000073              M     $35.86*

   CLARKE, LOTTIE W & WILLIAM W

   8990 TERRIBLES #1-4

   #08990 1/12 TERRIBLES #1

   TO 4, 21-09-79 CALIF

   14.910 A

.

     24        191

 N000087              M     $42.08*

   COMBS, E B

   9530 ECLIPSE

   #09530 1/4 ECLIPSE 6.278 A

   CALIF 29-09-79, 361980 QC

   FILED 361980- WROTE LETTER

   TO FILE ESTATE IN CO,

.

     25        191

 N000703              M     $60.91*

   CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

   1542 COMSTOCK

   #01542 COMSTOCK 20-09-79

   CALIF, 3.470 A, 456/786

   530/702 532/95 552/124

   556/611

.

     26        191

 N000704              M    $125.06*

   CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

   655 LITTLE CHIPPEWA

   #00655 LITTLE CHIPPEWA

   20-09-79 CALIF, 9.920 A

   456/786 530/702 532/95,

   552/124 556/611

.

     27        191

 N000705              M     $86.56*

   CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

   1538 WADE HAMPTON

   #01538 WADE HAMPTON

   20-09-79 CALIF, 6.050 A

   456/786 530/702 532/95,

   552/124 556/611

.

     28        191

 N000706              M    $114.54*

   CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

   491 LADY JANE

   #00491 LADY JANE 20-09-79

   CALIF, 8.870 A 456/786

   530/702 532/95, 552/124

   556/611

.

     29        191

 N002381              M     $37.10*

   CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

   584 OHIO

   #00584 OHIO “TRACT A”

   CALIF 29-9-79 1.069 AC,

   188/589 522/25-6 530/702

   532/95 552/124, 556/627,

.

     30        191

 N002558              M     $99.45*

   CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

   1540 HOMESTAKE

   #01540 HOMESTAKE 29-09-79

   CALIF, 7.601 A 530/702

   532/95 552/124, 556/611

.

     31        191

 N002559              M     $46.87*

   CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

   1539 SILVER SPRAY

   #01539 SILVER SPRAY

   29-09-79 CALIF, 2.04 A

   530/702 532/95 552/124,

   556/611

.

     32        191

 R000087              M    $131.06*

   DAVIES, MARY A.

   16454 GOLD LEAF & BLAND

   #16454 3/28 GOLD LEAF &

   BLAND, 24-11-81 T L 16.109

   A

.

     33        191

 N000107              M     $29.90*

   DE SOTA MINNIE HALL % SALT WORKS

   3241 CROWN POINT

   #03241 1562.5/50000 CROWN

   POINT, 31-09-79 CALIF.

   3.000 A

.

     34        191

 N000767              M     $31.18*

   DE SOTA MINNIE HALL % SALT WORKS

   259 PINNACLE

   #00259 1562.5/50000

   PINNACLE, 31-09-79 CALIF.

   7.250 A

.

     35        191

 N000112              M     $43.28*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   12370 HARRIS 1-5

   #12370 71/1600 HARRIS 1 TO

   5 14-09-79 ALSO 15, CALIF

   48/578 AC 486/283 586/931-2

.

     36        191

 N000776              M     $36.04*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   12498 O’MALLEY 1-4

   #12498 1/30 O’MALLEY 1 TO

   4 22-09-79 CALIF 40.400

   AC, 486/283 586/931-2

.

     37        191

 N000777              M     $29.27*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   1755 BRADSHAW

   #01755 1/80 BRADSHAW

   32-09-79 CALIF 2.900 AC,

   486/283 586/931-2

.

     38        191

 N000778              M     $37.61*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   3368 SHENANGO

   #03368 4/35 SHENANGO

   22-09-79 CALIF 7.850 AC,

   414/355 415/266 586/931-2

.

     39        191

 N000779              M     $38.24*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   965 TICONIC

   #00965 29/320 TICONIC

   22-09-79 CALIF 10.330 AC,

   414/355 415/266 586/931-2

.

     40        191

 N000780              M     $36.39*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   5214 PROSPERINE & CUMBERLAN

   #05214 1/20 PROSPERINE &

   CUMBERLAND 19-09-79 CALIF,

   9.890 AC 414/355 415/266

   486/283 506/157-180,

     41        191

 N000781              M     $39.29*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   635 KOHINOOR

   #00635 493/4320 KOHINOOR

   21-09-79 CALIF 7.120 AC,

   414/355 415/266 486/283

   586/931-2

.

     42        191

 N000782              M     $27.50*

   DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

   636 ELLMORE

   #00636 1/80 ELLMORE

   21-09-79 CALIF 10.22 AC

.

     43        191

 R002828              M     $89.62*

   DUFFIELD, DAVID L

   16454 GOLD LEAF & BLAND

   #16454 1/14 GOLD LEAF &

   BLAND 24-11-81 T L 16.109

.

     44        112

 R008169              M  $1,170.26*

   EVANS, JAMES

   617 E 10TH STRE

   LOT 7B BLOCK 8A NORTH

   LEADVILLE ADDITION

.

     45        191

 N000281              M    $256.48*

   EVERGREEN LAND CO., L.P.

   4591 SIFTER

   #04591 SIFTER #1 TO 3

   23.160 A CALIF 7-09-79,

   490/65 490/637 492/817

   349814

.

     46        191

 N001047              M    $764.07*

   EVERGREEN LAND CO., L.P.

   2385 ROSEVILLE (ET AL)

   12-09-80 CALIF 56.84 ACRES

   07-09-79 CALIF 17.44

   ACRES, COMBINED

   10055302,303,304, 305,306

.

     47        191

 R003001              M  $3,796.18*

   EVERGREEN LAND CO., L.P.

   19297 GREAT REPUBLIC & PITCH

   #19297 GREAT REPUBLIC &

   PITCHER 19-09-80 INDEP,

   15.781 ACRES

.

     48        191

 R003005              M  $3,927.87*

   EVERGREEN LAND CO., L.P.

   1744 LITTLE SUGAR LOAF PLAC

   #01744 LITTLE SUGAR LOAF

   PL 19-09-80 INDEP 16.332

   ACRES

.

     49        191

 R004071              M  $1,930.86*

   EVERGREEN LAND CO., L.P.

   19299 LADY MARGARET

   #19299 LADY MARGARET

   19-09-80 INDEP 7.988 ACRES

.

     50        191

 R002969              M  $3,456.13*

   EVERGREEN LAND CO., L.P. TEXAS LI

   4439 SAN JUAN PLACER

   #04439 SAN JUAN PLACER

   14-09-80 CALIF, 38.432 A

   LOTS 8, 10 & 12

.

    51        191

 R003313              M    $645.59*

   EVERGREEN LAND CO., LP

   6804 LITTLE COMSTOCK

   #06804 LITTLE COMSTOCK

   19-09-80 INDEP, 10.331 A

.

     52        191

 R003323              M  $1,272.17*

   EVERGREEN LAND CO., LP

   7344 LITTLE NELL & LITTLE M

   #07344 LITTLE NELL &

   LITTLE MAUD, 19-09-80

   SUGAR LOAF 20.660 A

.

     54        191

 N000139              M     $75.87*

   FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA

   14321 GALLILEO & WHITTAKER

   #14321 GALLILEO &

   WHITTAKER 22-09-79 CALIF,

   19.889 A UNDIVIDED 1/4

   INTEREST, IN THE ABOVE

.

     55        191

 N000860              M     $61.65*

   FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA

   14321 WALKER & DEWEY

   #14321 WALKER & DEWEY

   22-09-79 CALIF, 14.152 A

   UNDIVIDED 1/4 INTEREST, IN

   THE ABOVE

.

     56        191

 N000861              M     $79.22*

   FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA

   17743 GREAT WESTERN & GREAT

   #17743 GREAT WESTERN,

   GREAT EASTERN, 26-09-79 &

   MOSQUITO FRACTION, ALSO 27

   CALIF 21.249 A, 1/4

.

     57        191

 N000627              M     $98.45*

   FISHEL, KATHLEEN I

   966 LADY ALICE

   #00966 LADY ALICE 20-09-79

   ALSO 29 CALIF, 513/324-325

   513/326 513/327 504/98

.

     58        191     PARTIAL AMT

 R003518              M  $1,770.65*

   FOWLER, JUSTIN BROWN & ANNE MARIE

   LOT 3 28-09-80 CONTAINING

   39.600 AC

.

     59        191     PARTIAL AMT

 R003521              M  $1,970.07*

   FOWLER, JUSTIN BROWN & ANNE MARIE

   GOVERNMENT LOT 3 33-09-80

   CONTAINING 16.480 AC

.

     61        191 PTL

 N000957              M    $124.04*

   HOBLIT MINERAL TRUST

   2861 SONORA

   #02861 SONORA 26-09-79

   CALIF, 10.330 A

.

     62        191 PTL

 N000958              M    $124.04*

   HOBLIT MINERAL TRUST

   2862 CHIHAUHAU

   #02862 CHIHAUHAU 26-09-79

   CALIF, 10.330 A

.

     65        191

 R000007              M    $619.93*

   IRWIN, PAUL & CREMIN, MAURA LEE

   3064 KEY PLACER

   #03064 KEY PLACER 57.990

   AC HOPE

.

     67        191

 R000215              M    $246.86*

   KILGORE,GAIL A & DIAMOND,MARILYN

   4450 NEW YEARS

   #04450 NEW YEARS 25-09-80

   CALIF 0.390 A

.

     68        191

 N000227              M     $73.37*

   KUZELL, BARBARA MUHEIM

   14321 GALLILEO & WHITTAKER

   #14321 1/4 GALLILEO &

   WHITTAKER 19.880 A CALIF

   22-09-79, 345285

.

     69        191

 N001043              M     $61.65*

   KUZELL, BARBARA MUHEIM

   14321 WALKER & DEWEY

   #14321 WALKER & DEWEY

   22-09-79 CALIF 14.152 AC,

   1/4 UND INT IN THE ABOVE

   345285

.

     70        191

 N001044              M     $79.22*

   KUZELL, BARBARA MUHEIM

   17743 GREAT EASTERN

   #17743 GREAT EASTERN

   (ETAL) (3) 26-09-79 ALSO

   27 CALIF, 21.249 AC 1/4

   UND INT IN THE ABOVE 345285

.

     72        191

 N000237              M     $26.58*

   LIMBERG, CHARLES T (ESTATE)

   9581 BROWN

   #09581 1/4 BROWN (MR)

   13-09-80 CALIF, 10.139 A

.

     73        191

 N001057              M     $30.45*

   LIMBERG, CHARLES T (ESTATE)

   11238 COMET GROUP

   #11238 1/2 COMET GROUP PT

   (MR), 13-09-80 CALIF

   71.869 A

.

     74        191

 N001084              M     $38.54*

   MARQUES, R C & SIBRIE, L B TRUST

   12498 O’MALLEY #1-4

   #12498 1/30 O’MALLEY #1 TO

   4, 22-09-79 CALIF 40.400

   A, 469/811 472/908 472/909

   472/910

.

     75        191

 N001085              M     $31.77*

   MARQUES, R C & SIBRIE, L B TRUST

   1755 BRADSHAW

   #01755 1/80 BRADSHAW

   32-09-79 CALIF, 2.900 A

   469/811 472/908 472/909,

   472/910

.

     77        191

 R000241              M  $2,005.59*

   MCDIVITT, JAMES A

   13850 CECIL GROUP

   #13850 CECIL GROUP

   08-10-79 CALIF, 47.213 A

.

     78        191

 N000287              M     $33.30*

   MCQUAID, MILDRED HALL

   281 WELLS & MOYER PLACER

   #00281 1562.5/50000 WELLS

   & MOYER PLACER 6.000 A

   CALIF SUB B 29/30-09-79,

   421/461 435/596 436/1

.

     82        191

 N000088              M    $316.88*

   MPASS, LLC

   11265 AUGUSTA #1-3

   #11265 AUGUSTA #1 TO 3

   29.750 A CALIF 14-09-79

.

     83        191

 N000728              M    $329.20*

   MPASS, LLC

   11264 GOLD BELT #1-3

   #11264 GOLD BELT #1 TO 3

   14-09-79 CALIF 30.990 AC

.

     84        191

 N000433              M    $123.43*

   MTAA, LLC

   255 STARR PLACER

   #00255 PT STARR PLACER

   (SR) 25-09-80 CALIF, 9.762

   AC,AKA PARCEL 1 458/286

   460/206 464/968, 465/168

.

     85        112

 N002622              M     $48.46*

   MTAA, LLC

   255 STARR PLACER

   #00255 PT. STARR PLACER

   26-09-80 CALIF 1.765 A,

   469/815 530/889 536/1

   616/571-6 617/682-6

.

     86        112

 N002629              M     $99.49*

   MTAA, LLC

   255 STARR PLACER

   #00255 PT STARR PLACER

   26-09-80 CALIF, 5.876 AC,

   AKA PARCEL 3 DESC. 462/170

   AKA TRACT 3, 384/157

.

     87        191

 N001182              M     $72.74*

   NICHOLSON, MARY F & BOETTCHER, CH

   9916 OMEGA #1-18

   #09916 49/1800 OMEGA #1-18

   16-09-79 CALIF 163.502 A,

   425/420

.

     88        191

 N001227              M     $77.76*

   NUNNERY, BERNIS LEE

   9405 NELLIE FAY

   1/2 UNDIVIDED INTEREST IN

   #09405 NELLIE FAY,

   27-09-79 CALIF 5.1585 AC

   410/352 438/76 440/488,

.

     89        191

 N001232              M    $119.80*

   NUNNERY, BERNIS LEE

   19268 GROUND DOG #1-2

   UNDIVIDED 1/2 INTEREST IN

   #19268 GROUND DOG #1 & #2,

   27-09-79 CALIF, 9.395 AC

   410/352 438/76 440/488,

.

     90        191

 R000265              M    $559.81*

   O’NEILL, DENNIS

   8536 BELLE OF GRANITE

   #08536 BELLE OF GRANITE

   30-11-79 GRANITE 8.910 A

.

     91        191

 R003094              M    $612.47*

   O’NEILL, DENNIS

   15817 BUNKER HILL & GREY EAG

   #15817 1/2 BUNKER HILL &

   GREY EAGLE, 28-11-79

   GRANITE 19.476 A

.

     92        191

 R003095              M    $645.59*

   O’NEILL, NADINE

   9566 MONTE CHRISTO

   #09566 MONTE CHRISTO

   29-11-79 GRANITE 10.331 A

.

     93        191

 R003096              M  $1,645.42*

   O’NEILL, NADINE

   16417 ELEVENTH HOUR

   #16417 ELEVENTH HOUR,

   CLUB, SHADY & CARTER,

   28/29-11-79 GRANITE 38.576

.

     94        191

 R000267              M    $645.59*

   O’NEILL, NADINE R

   16788 DAISY

   #16788 DAISY 19-11-79 ALSO

   20 GRANITE, 10.331 A

.

     95        191

 R000268              M    $645.59*

   O’NEILL, NORENE

   16593 VIRGINIA

   #16593 VIRGINIA 30-11-79

   GRANITE 10.331 A

.

     96        191

 R000266              M    $326.08*

   O’NEILL,NADINE

   15880 BELLE OF GRANITE MILL

   #15880 BELLE OF GRANITE

   MILL SITE, 29-11-79

   GRANITE 5.00 A

.

     97        191

 N001664              M     $84.25*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   568 MAID OF ERIN

   #00568 MAID OF ERIN

   24-09-80 CALIF, 6.070 A

   451/17 506/157-180

.

     98        191

 N001665              M    $122.83*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   365 HENRIETT

   #00365 HENRIETT 19-09-79

   CALIF, 9.950 AC 451/17

   506/157-180

.

     99        191

 N001671              M     $29.03*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   313 IDA NYCE

   #00313 9/32 IDA NYCE

   24-09-80 CALIF, .934 A

.

    100        191

 N001672              M     $34.97*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   387 BULLION

   #00387 9/32 PART BULLION

   (TRACT A) 24-09-80 CALIF,

   3.99 AC 451/17

.

   101        191

 N001674              M     $31.09*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   1844 HEYTROSSAR

   1844 9/32 HEYTROSSAR (TR

   A) 24-09-80 CALIF, .766 A

   451/17 506/157-180

.

    102        191

 N001675              M     $30.09*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   9583 MAY QUEEN

   #09583 9/32 MAY QUEEN

   19-09-79 CALIF, .386 AC

   451/17 506/157-180

.

    103        191

 N001676              M     $28.95*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   626 EMMA

   #00626 9/32 EMMA 24-09-80

   CALIF .870 A

.

    104        191

 N002435              M     $29.27*

   PANDORA MINING CO % BOND, E A

   662 YPSILANTI

   #00662 1/32 YPSILANTI

   24-09-80 TRACT A CALIF,

   1.003 A

.

    105        191

 R002187              M    $637.70*

   PAYNE, EDDIE C JR & PHYLLIS A  JT

   15743 BIG JOHNNIE 13

   15743 BIG JOHNNIE 13

   22-10-79 UNION

.

    106        191

 R003135              M  $1,327.99*

   PEDIGO, TREVOR S

   17089 BONTON (4)

   #17089 WELCOME STRANGER,

   BONTON, COLUMBINE,,

   MATCHLESS, 13-11-81 41.29

   AC,

.

    107        191

 N001251              M     $31.58*

   RIEHL, JOE

   2189 THATCHER PLACER

   #02189 PT. THATCHER PLACER

   03-10-79 ALSO 04 EMPIRE,

   2.335 AC 1/2 MINERAL

   RIGHTS ONLY

.

    108        191

 R003150              M    $162.88*

   RIEHL, JOE & EBONI YOUNGER-RIEHL

   2189 THATCHER PLACER

   #02189 PT THATCHER PLACER

   03-10-79 EMPIRE 2.335 ACRES

.

    110        191

 R002900              M    $411.22*

   SALEM MINERALS, INC

   3735 MOUNTAIN KING

   #03735 MOUNTAIN KING

   07-11-81 LACKAWANNA

   6.410AC SURFACE RIGHTS ONLY

.

    115        191

 R000140              M    $645.59*

   SEME, ROY

   3868 CHAMPION

   #03868 CHAMPION 02-11-82

   ALSO 03 LACKA 10.330 A

.

    116        191

 R000310              M    $187.09*

   SEVISON, BETTY L

   18415 COYOTE

   #18415 COYOTE 35-10-79

   ALSO 36 UNION, 2.740 A

.

    117        191

 R003173              M  $3,013.41*

   SEVISON, BETTY L

   14333 GREAT HOPE #1-8

   #14333 GREAT HOPE #1 TO 8

   35-10-79 ALSO 36 UNION,

   71.125 A

.

    118        191

 R003174              M    $129.17*

   SEVISON, BETTY L

   12054 COLIN CAMPBELL

   #12054 75/86 COLIN

   CAMPBELL 35-10-79 ALSO 36

   UNION, 2.000 A

.

    119        191

 R003175              M    $205.24*

   SEVISON, BETTY L

   12090 COLIN CAMPBELL #2

   #12090 COLIN CAMPBELL #2

   35-10-79 ALSO 36 UNION,

   3.000 A

.

    120        191

 R003176              M     $41.33*

   SEVISON, BETTY L

   239 CINCINNATI

   #00239 5/8 CINCINNATI

   35-10-79 UNION, .530 A

.

    121        191

 N001355              M    $102.78*

   SHEDDEN FAMILY REVOCABLE TRUST

   2129 HECTOR

   #02129 HECTOR 34-09-79-

   CALIF. MINING DIST.,

   510/374 516/200 624/218

   624/684 353521 353522

.

    122        191

 N000091              M     $38.51*

   STAPLETON, CATHY

   11375 STANTON

   #11375 1/16 STANTON #1 & 2

   22-09-79 CALIF 15.950 AC,

   488/952 596/400

.

    123        191

 R003226              M    $389.70*

   TAYLOR, VERNON F. III

   4111 WASICAKIN

   #04111 19/32 WASICAKIN

   06-09-80-INDEP, 10.330 A

.

    125        191

 N001432              M     $46.98*

   ULLERY, RONALD D

   6774 GROUND HOG

   #06774 1/5 GROUND HOG

   26-09-79 CALIF 10.331 AC,

   443/444 461/69 362050

   362051 362052 362053,

.

    126        191

 N000277              M     $44.56*

   VAUGHN, CATHERINE ANN & THENO, JE

   11375 STANTON

   #11375 1/8 STANTON #1 & 2

   15.950 A CALIF 22-09-79,

   489/22

   161        191

 R002691              M     $77.64*

   WESLEY, JUSTIN

   5995 M A P

   #05995 1/4 M A P & 1/8 MAP

   06-09-80 INDEP 2.397 AC

   FOR A TOTAL OF 3/8 INTEREST

.

    162        191

 R008213              M    $439.94*

   WESLEY, JUSTIN

   730 TENNESSEE CREEK

   100% INTEREST #19660

   EXPANSION 5-9-80 & 6-9-80

   6.885 AC

.

    163        191

 R008214              M    $333.27*

   WESLEY, JUSTIN

   3895 PRESIDENT

   #03895 1/2 PRESIDENT

   5/6-9-80

.

    164        191

 R000133              M    $333.54*

   WILLIAMS, KIT C.

   6759 SUMAC

   #06759 SUMAC 18-11-81 L C

   10.330 AC

.

    165        191

 R000335              M    $695.81*

   WILLIAMS, KIT C.

   18444 EMMETT, JUMBO, EVERTON

   #18444 EMMETT, JUMBO &

   EVERTON, 18-11-81 ALSO 19

   L C 22.241 A

.

    166        191

 R003237              M    $325.38*

   WILLIAMS, KIT C.

   8040 LITTLE JOE

   #08040 LITTLE JOE 18-11-81

   ALSO 19 T L, 10.060 A

.

    167        191

 R003238              M    $333.54*

   WILLIAMS, KIT C.

   6211 RUBY

   #06211 RUBY 18-11-81 ALSO

   19 L C, 10.330 A

.

MOBILE HOMES

 

     1        191     PARTIAL AMT

 M000176              A     $40.58*

   AGUILAR, JUAN ANTONIO

   38 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E139231 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: G4051767 YEAR:

.

      2        191

 M000237              A    $157.88*

   AGUILAR, JUAN ANTONIO

   37 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E098176 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 47967606381 YEAR:

.

      3        199

 M000247              A     $86.90*

   ALMADER, MANUEL

   605 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR SERIAL:

   03596 40H YEAR: 1974 MAKE:

   HOMETTE SIZE: 14X70 SPACE:

.

      4        199

 M000189              A    $217.13*

   BEEK, CODY & LUPE

   77 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   12T098614 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: TXFLY12A372630013

.

      5        199     PARTIAL AMT

 M000188              A     $37.91*

   BOJORQUEZ MENA, ROSARIO

   104 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002326469 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 37A2429 YEAR: 1973

.

      6        199

 M000015              A     $73.40*

   CABRAL SANCHEZ, ANGELICA

   13 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E137885 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: FHMCXMOT4947 YEAR:

.

      7        199

 M000204              A     $84.17*

   CASTILLO MIRAMONTES GABRIEL O

   516 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E150218 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 2220415946 YEAR:

.

      8        191     PARTIAL AMT

 M000260              A     $84.24*

   CASTILLO, OCTAVIO PIZANA & GUZMAN

   84 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002192182 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 47969526305 YEAR:

.

      9        199

 M000207              A     $84.31*

   CEBALLOS, ELIZAGETH LUNA

   509 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   04R102332 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: FLR22B1470621CE

.

     10        191

 M000284              A    $162.50*

   CHACON, BARBARA

   24 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E101447 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 047969557377 YEAR:

.

     11        199

 M000040              A    $361.12*

   CHACON, BERTHA LETICIA

   40 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E134268 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: MY9512840ABV YEAR:

.

     12        191     PARTIAL AMT

 M000022              A     $33.42*

   CONTRERAS, STACY

   17B LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002400787 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: K14A270FDKE00212

.

     13        199

 M000526              A     $80.86*

   CORREA, FRANCISCO VEGA & SERNA, R

   3 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E160691 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: GN10345 YEAR: 1978

.

     14        191

 M000256              A    $210.05*

   CRUZ, ELEVINO E & JANET B

   69 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E114823 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: GWCA21L22739AB

.

     15        199     PARTIAL AMT

 M000396              A     $69.98*

   DE LA PAZ, ROGELIO & BLANCO, MONI

   21 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002655246 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: TXFLX12A33665CO13

.

     16        199     PARTIAL AMT

 M000135              A     $64.43*

   DELACRUZ, NANCY

   118 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   001448800 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 03590588K YEAR:

.

     17        191

 M000077              A    $100.09*

   DEVARGAS, KRISTINA & GUTIERREZ, G

   93 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002563329 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 10904A/B YEAR:

.

     18        199

 M000133              A     $69.79*

   DURAN, AMANDA J

   43 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E160872 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 02591085G YEAR:

.

     19        191

 M000125              A     $63.41*

   ESCALERA, CINDY JANET PEREA

   1 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E156110 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 373470S1312 YEAR:

.

     21        199

 M000421              A    $243.67*

   GALLEGOS, ANTONIO

   85 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E128461 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 05L28382 YEAR:

.

     22        199 PTL PARTIAL AMT

 M000404              A    $201.84*

   GONZALES, TIFFANY

   32 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E155471 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 8D510612K YEAR:

.

     23        199

 M000131              A     $77.42*

   GUTIERREZ, ESTEFANA FLORES & FLOR

   508 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E119094 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: K20103 YEAR: 1982

.

     24        112

 M000495              A     $70.85*

   HERNANDEZ, MANUEL

   2 M & J VILLA

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E133370 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 1470771699 YEAR:

.

     25        191

 M000235              A    $165.02*

   HERNANDEZ, MARIO TREJO & MARISOL

   113 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   000677702 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 42511247H YEAR:

.

     26        199

 M000446              A    $250.73*

   HERRERA, LEANOS & GERMAN, CESAR

   44 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E151875 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 7C510514P YEAR:

.

     27        193

 M000506              A     $63.77*

   HULL, ALAN K.

   705 E 5TH STRE

    MOBILE/MODULAR SERIAL:

   1CX5870 YEAR: 1973 MAKE:

   COLUMBINE SIZE: 14X53 705

.

     28        191

 M000266              A    $172.55*

   LIZARDO, JULIA

   72 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E159775 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: GWCA21L22830AB

.

     29        191     PARTIAL AMT

 M000164              A     $37.80*

   LOPEZ, ERICK HERNANDEZ

   3 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002183845 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: A549 YEAR: 1971

.

     30        191

 M000218              A    $162.50*

   MACIAS, BRENDA L. & ERNESTO

   51 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E096566 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 4795573N5462 YEAR:

.

     31        191     PARTIAL AMT

 M000355              A    $182.46*

   MADRIL, HELEN

   11 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E110835 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: GWCA21L25663 YEAR:

.

     32        199     PARTIAL AMT

 M000197              A     $60.51*

   MARTINEZ, ESTRELLITA

   3 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002628433 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 2294356T1984 YEAR:

.

     33        199

 M000245              A     $85.16*

   MARTINEZ, PEDRO CABRAL

   114 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR SERIAL:

   045903781 YEAR: 1975 MAKE:

   BUDDY SIZE: 14X70 SPACE:

.

     34        191     PARTIAL AMT

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   MASTERSON, FRANCES J

   72 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   002520287 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 2210665557 YEAR:

.

     35        191     PARTIAL AMT

 M000264              A     $92.60*

   MEDINA, JAMES R

   88 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E154942 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 047960176433 YEAR:

.

     36        199

 M000100              A    $134.56*

   MONTES, JOSETTE

   519 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E121825 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 24560600A&B YEAR:

.

     37        199

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   MONTIEL GARCIA, REMEDIOS

   12 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E118262 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 052027959 YEAR:

.

     38        199

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   MOTA, LETICIA

   54 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E147400 MOBILE/MODULAR

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.

     41        199

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   NP LEADVILLE HOMES LLC

   57 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E147987 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: HOTX09911391AB

.

     42        199

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   OLANO, MARISELA

   5 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E117509 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: SK843 E YEAR: 1971

.

     43        191

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   OLANO, MARISELA

   45 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E132505 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: 14100735 YEAR:

.

     44        199

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   OLIVAS, IDALI DAISETH DOMINGUEZ

   19 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   000542847 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: SCHO1971702 YEAR:

.

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   OLIVAS, IDALI DAISETH DOMINGUEZ

   55 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   000520289 MOBILE/MODULAR

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.

     46        191

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   PELICAN FINANCE LLP

   73 LAKE FORK

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E146662 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: CY51-0526-W YEAR:

.

     47        199

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   PEREZ, CLARA LUZ GUTTIERREZ

   E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   000363840 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: CRH1TX7681 YEAR:

.

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   PEREZ, ESTEBAN A & CHAVEZ, DORA M

   47 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E099740 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: GWCA21L23037AB

.

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   PEREZ, HOMERO

   23 ARROW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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   SERIAL: 3268854590C YEAR:

.

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   PEREZ, SALOMON

   125 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR SERIAL:

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   MAKE: MAGNOLIA SIZE: 14X60

.

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   PIZANA CASTILLO ELFIDO

   53 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR SERIAL:

   3-1270-2348 YEAR: 1973

   MAKE: ELK RIVER SIZE:

.

     52        199     PARTIAL AMT

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   PIZANA, HECTOR & SOLEDAD

   613 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR SERIAL:

   OCO5881430 YEAR: 1988

   MAKE: CEDAR SIZE: 76X16

.

     53        199

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   PUEBLA GUZMAN JULIO CESAR

   115 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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.

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   PUEBLA GUZMAN, SONIA VELIA

   11 E MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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.

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   QUEZADA, JOSE PEDRO

   84 E MOUINTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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.

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   REA CISNEROS, MA LUCINA

   22 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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   SERIAL: 05L29218 YEAR:

.

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   REA ORTEGA, RICARDO NOE & REA ORT

   129 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

   41E147981 MOBILE/MODULAR

   SERIAL: DHIN33774D YEAR:

.

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   REA, GUADALUPE & FLORES, EDUARDO

   14 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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   SERIAL: GDL0C02920 YEAR:

.

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   REA, GUADALUPE & GARCIA, MAYELA

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    MOBILE/MODULAR TITLE:

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.

     60        112

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   RENTERIA, CONSUELO & SARMIENTO, J

   16 MT AIRE

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   REYES, CARLOS

   30 LAKE FORK

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   RODGRIGUEZ, KARLA

   9 W MOUNTAIN VIEW

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.

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   RODRIGUEZ, RAFAEL & RUIZ, MARTHA

   48 W MOUNTAIN VIEW

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   ROMERO, OBDALY

   119 W MOUNTAIN VIEW

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   RONQUILLO, JUAN

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    MOBILE/MODULAR TITLE:

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   RONQUILLO, JUAN CRISTOSTOMO

   24 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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   SALAZAR, RUDY E

   49 E MOUNTAIN VIEW

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   SOLORZANO, CONTRERAS MARIO

   37 W MOUNTAIN VIEW

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   TARANGO, TEODULO

   23 W MOUNTAIN VIEW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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   TORRES, MARTIN PEREZ & ANITA HERN

   19 ARROW

    MOBILE/MODULAR TITLE:

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   VALENZUELA, CARLOS

   62 LAKE FORK

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   VALENZUELA, GUADALUPE

   112 LAKE FORK

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   VARELA, MARIO & CASTILLO, MARIA

   18 W MOUNTAIN VIEW

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   WHITE, THOMAS T

   63 E MOUNTAIN VIEW

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