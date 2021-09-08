PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of August 2021. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 103). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.
ACA PRODUCTS INC $135.99
ACORN PETROLEUM, INC $12,001.51
ACTION TARGETS $5.97
AFLAC $493.10
AFLAC GROUP INSURANCE $4,456.45
ALEX KRIEG $89.96
ALPINE BANK $6,137.79
ALPINE LUMBER $311.40
ALSCO $252.63
AMAZON CAPITAL SERVICES $2,011.73
AMERICAN ENVIRONMENTAL $3,567.21
ANDERSON & HASTINGS CONSULTAN $1,132.00
ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC $16,033.25
ANDREA WELLS-GONZALES $200.00
ANNE SIFUENTES $40.87
ANTERO SEPTIC CORPORATION $900.00
APWA $225.00
APWA COLORADO CHAPTER $850.00
APWA WESTERN SLOPE CHAPTER $280.00
ARK VALLEY CONSULTING LLC $6,667.00
ATA CUSTOM SERVICES LLC $3,500.00
AVFUEL CORPORATION $38,132.19
B AND B SHIPPING AND MORE $31.69
BALL LAW FIRM $17.50
BIGHORN HARDWARE $1,180.61
BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT $957.60
CAILEE HAMM $126.00
CARMEN GONZALEZ $200.00
CARSTEN NEW MEDIA $250.00
CBS ACCOUNTING LLC $4,725.00
CDPHE $700.00
CDPHE $3,768.62
CDVA $75.00
CENTER FOR DISEASE DETECTION $205.00
CENTURY LINK $9,395.98
CHAFFEE COUNTY CORONERS OFFICE $146.16
CHARTER COMMUNICATIONS $80.33
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC $4,000.00
CHP $236,988.29
CITY OF LEADVILLE $132,849.28
CLOUD CITY CONSERVATION CENTER $15.00
CLOUD CITY WHEELERS $215.00
COLORADO ASSOC TAX APPRAISERS $2,025.00
COLORADO BARRICADE COMPANY $3,611.77
COLORADO CENTRAL TELECOM $755.00
COLORADO DEPARTMENT OF REVEN $1,776.66
D & J HORNING PROPERTY $2,700.00
DCS LIMITED $3,000.00
DE LAGE LANDEN $1,009.46
DELTA RIGGING & TOOLS, INC $3,380.75
DEPENDABLE AUTO GLASS $1,243.08
DEPENDABLE AUTO REPAIR LLC $2,525.92
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC $1,180.00
DP MEDIA NETWORK LLC $700.00
DUNCAN'S HEATING AND COOLING $120.00
DURAN & LUCERO, INC. $111.22
DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT $325.00
EDWARD KERRIGAN $70.00
EL PASO COUNTY $3,000.00
EL PASO FLOOR, INC. $4,050.00
FAST STOP STORES $95.46
FERRELLGAS $938.62
FIRST MOUNTAIN BANK $3,029.46
FRIENDS OF TWIN LAKES $460.99
FRONTRANGE FIRE APPARATUS $390.54
GALLS INCORPORATED $321.38
GENERAL AIR $0.54
GOLD BELT TOUR SCENIC & HISTORIC B $30.00
GRAINGER $3,642.74
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS $8,700.00
GROOVE AUTOMOTIVE $129.63
GROUND ENGINEERING CONSULTANT $2,535.00
HERALD DEMOCRAT $1,109.69
HONNEN EQUIPMENT CO $1,143.50
ICONIX CLOTHING $4,338.00
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SE $7,775.80
INGRAM LIBRARY SERVICES $2,582.14
INTEGRATED SERVICES, INC. $18.98
INTERMOUNTAIN SYSTEMS $145.00
JACK'S TIRE & OIL $1,216.20
JACQUELINE CARTIER $2,075.00
JAMES PIXLEY $1,000.00
JB ELECTRIC LLC $1,395.00
JONAH LEVINE $1,155.00
JONATHAN ORENDAY $240.00
JOSHUA FITZPATRICK $32.47
KAYLA DA COSTA $66.00
KIM SMOYER $1,575.00
KIMBERLY JACKSON $352.00
KUMAR & ASSOCIATES, INC. $1,486.50
KYLE CREGER $380.50
LAKE COUNTY BUILD A GENERATIO $16,284.89
LAKE COUNTY CLERK & RECORDER $29.40
LAKE COUNTY CONCRETE $446.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT $43,584.73
LAKE COUNTY OPEN SPACE INITIATIV $5,000.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT $1,007.18
LANNA GONZALES $98.00
LAW ENFORCEMENT SYSTEMS $192.00
LAWSON PRODUCTS, INC $1,133.37
LIDIA GURROLA $200.00
LILIANA CHAVEZ $200.00
LISA STARR ART & DESIGN $300.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP $232.00
LM KERSTING $132,451.84
LORETTA BARELA $149.46
LOWES BUSINESS ACCOUNT $432.15
MACDONALD EQUIPMENT CO. $10,956.96
MARLIN BUSINESS BANK $513.57
MARTIN RODOSH $924.00
MARY PALUMBO $30.67
MATT ARMSTRONG $596.84
MESA OIL, INC. $997.50
MICHAEL IRWIN $18.00
MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL $8,061.90
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE $3,237.76
MMGY GLOBAL, LLC $3,000.00
MOUNTAIN FEED & COAL $62.00
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLEANING $1,657.00
NAPA AUTO PARTS $2,262.73
NORTON & SMITH, P.C. $3,437.00
NRPA $110.00
OFFICE OF THE DISTRICT ATTORNEY $79,960.50
ONLINERME, LLC $520.00
O'REILLY FIRST CALL $3,823.29
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE $2,160.00
PATAGONIA HEALTH INC $43,130.00
PAUL SALAS $200.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING $546.55
PLATTE RIVER NETWORKS $5,575.00
POSTMASTER $92.00
POWER EQUIPMENT COMPANY $2,465.20
PRO-ELECTRIC INC $1,379.63
PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACAD $1,695.00
PRO-TAINER $127.00
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS $350.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE $223.13
R&D SYSTEMS, INC $64.20
REDNECK TRAILER SUPPLIES $134.98
RIGGING FOR RESCUE, LLC $2,350.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PRACTICE $333.50
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNS $27,194.25
ROCKY MOUNTAIN OUTDOOR CENTER $520.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER $244.16
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC $1,762.76
SADIE REHM $52.90
SAFEWAY ALBERTSONS $238.47
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC $288.50
SCOTT BRADY $106.20
SCOTT MORROW $33.00
SGS NORTH AMERICAN, INC. $334.50
SHELF IMAGE INC $13,738.50
SHELL EQUIPMENT COMPANY LLC $783.02
SIG SAUER INC. $507.00
SILVER CITY PRINTING $1,657.22
SOULED OUT T SHIRTS $1,366.26
SOUTHERN COLORADO MORTUARY TR $295.00
ST VINCENT HEALTH $4,435.00
STAPLES BUSINESS CREDIT $1,588.97
STATE OF COLORADO $379.65
STEVE SUNDAY PHOTOGRAPHY $189.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT $11,234.10
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC $549.44
TARA ESPINOZA $33.48
TARYN BARRETTE $330.00
TELELANGUAGE INC. $186.01
TELLER COUNTY JAIL $5,820.00
THE LINCOLN NATIONAL $5,114.31
THERMO SCIENTIFIC $500.00
TINA TEKANSIK $200.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS $1,068.00
TOP HATE FILE & SERVICE INC $3.00
TOWN & COUNTRY SALIDA $460.00
TRAIL 100 LEGACY, INC $60.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER RV $1,500.81
TREELINE KITCHEN $4,050.00
TRILLIUM HOLDCO LLC $2,214.70
TRINITY SCS, INC. $1,893.90
TYLER TECHNOLOGIES $16,950.29
UNITED LABORATORIES $657.40
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC $270.00
UNITED STATES TREASURY $2,174.90
UNIVERSITY SILKSCREEN $1,325.00
UNLIMITED SANITARY, LLC $720.00
US DEPARTMENT OF TREASURY $125.00
VERIZON WIRELESS $7,226.93
WAGNER EQUIPMENT CO. $5,570.56
WAGNER RENTS $2,227.55
WHITEHALL'S ALPINE BG $1,839.22
WIMACTEL INC. $77.00
WM RECYCLE AMERICA $3,299.00
XCEL ENERGY $2,536.91
TOTAL $1,091,964.91
Published in the Herald Democrat Sept. 9, 2021.
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