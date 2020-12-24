PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of November 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488.
ACA PRODUCTS INC 4,448.20
ACA PRODUCTS INC 320.71
ACORN PETROLEUM, INC 2,721.62
ACORN PETROLEUM, INC 122.31
AIRGAS USA 735.58
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 40.27
ALSCO 81.15
AMERICAN ENVIRONMENTAL 1,228.50
ANDERSON HALLAS 10,756.57
ANTERO SEPTIC 400.00
AVFUEL CORPORATION 12,443.87
AVFUEL CORPORATION 12,936.99
AXON ENTERPRISE, INC. 60,473.25
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 620.00
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 1,181.33
BALCOMB & GREEN 128.00
BENT COUNTY SHERIFF'S OF 1,716.00
BIGHORN HARDWARE 5.99
BIGHORN HARDWARE 250.62
BRYAN HAMACHER 25.00
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CARTIER/JACQUELINE 190.00
CARTIER/JACQUELINE 3,000.00
CESAR ZUNIGA 1,500.00
CDPHE 660.00
CENTER FOR DISEASE DETEC 282.00
CENTURY LINK 7,074.74
CENTURY LINK 412.67
CHAISSON/CHRISTINE 90.66
CHILDRESS COMMUNICATION 4,138.52
CITY OF AURORA 1,090.91
CITY OF LEADVILLE 16,994.86
COLORADO BARRICADE 196.60
COMMUNICATION SOLUTION 90,397.13
COSTCO 60.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIE 1,790.00
DCS LIMITED 3,000.00
D & T VENTURES 500.00
DELTA RIGGING & TOOLS, I 249.10
DIEDRICH 1,165.00
DILL DILL CARR STONBRAKE 337.50
FAMILY SUPPORT REGISTRY 307.10
FERRELLGAS 1,285.34
FINDAWAY WORLD 250.92
FIRST MOUNTAIN BANK 1,110.13
FMH MATERIAL HANDLING 177.94
FORD MOTOR CREDIT 90,000.00
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 188.50
GALLAGHER 1,487.50
GRAINGER 2,255.20
GRAINGER 77.20
GREATAMERICA FINANCIAL S 4,439.50
GROOVE AUTOMOTIVE 252.91
HERALD DEMOCRAT 154.80
HERALD DEMOCRAT 459.97
HOFFMAN PARKER WILSON & 12,237.50
HUGGINS/RHONDA 820.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,143.59
INGRAM LIBRARY SERVICES 79.85
INTEGRATED VOTING SYSTEM 3,705.44
J.J. KELLER & ASSOCIATES 93.88
JACK'S TIRE & OIL 3,443.00
JERRY SIBLEY PLUMBING, I 13.91
JERRY SIBLEY PLUMBING, I 225.00
JOHNSON CONTROLS 502.12
KENT/SHANNON 127.00
KENT/SHANNON 157.00
LAKE COUNTY BUILD A GENE 173.12
LAKE COUNTY BUILD A GENE 544.19
LAKE COUNTY BUILD A GENE 12,558.35
LAKE COUNTY COMMUNITY FUND 30.00
LAKE COUNTY CONCRETE 424.50
LAKE COUNTY GOVERNMENT 46,290.54
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 2,129.21
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 2,524.49
LAUREL ROBERTS 200.00
LAWSON PRODUCTS, INC 167.85
LAWSON PRODUCTS, INC 316.53
LEADVILLE SANITATION DIS 56.00
LIFELOC TECHNOLOGIES 454.72
LOVEGREN/GREGORY 354.81
MANGO LANGUAGES 1,697.45
MAXIMUM COMFORT POOLS & 502.00
MAXIMUM COMFORT POOLS & 105.55
MCCALL/DEBBIE 470.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 1,919.61
NAPA AUTO PARTS 618.85
NORTON & SMITH, P.C. 3,911.00
NORTON & SMITH, P.C. 170.00
OLSON/THERESA 900.00
ORKIN 1,497.60
PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,138.37
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 700.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 50.00
QUADIENT FINANCE USA 355.00
QUILL 67.36
REHM/SADIE 96.94
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 423.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 41.66
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 73.90
RSBF LAKE COUNTY 1,850.55
SADLER/JILL 2,300.00
SAFEWAY ALBERTSONS 29.90
SAFEWAY ALBERTSONS 95.86
SAFEWAY ALBERTSONS 29.28
SANGRE DE CRISTO 151.90
SATHER/ELIZABETH L. 1,330.00
SATURDAYS DISCOUNT 80.24
SEMSACK/DOLORES 950.00
SILVER CITY PRINTING 379.21
SILVER CITY PRINTING 18.50
SMYTHE-SMITH/WHITTNEY 620.00
SPENCER/RUTH 1,000.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 275.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 459.00
STOPSTICK, LTD. 2,215.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
SUNSHINE DISTRIBUTION 562.50
TABOR GRAND HOTEL APARTM 1,500.00
THE LINCOLN NATIONAL LIFE 5,972.31
TOLIN MECHANICAL 1,114.90
TONY SMALL 46.00
TOPHAT FILE AND SERVE IN 35.00
TRACKER PRODUCTS LLC 5,614.84
TRAIL 100 LEGACY 30.00
TRANSWEST TRUCK & TRAILER 575.20
TRILLIUM HOLDCO LLC 1,749.46
TYLER TECHNOLOGIES 7,300.00
TYLER TECHNOLOGIES 17,107.50
VERIZON WIRELESS 160.74
VISTA WORKS 24.95
WAGNER EQUIPMENT 8,992.15
WELLNESS SCREENING LLC 208.60
WELLS/CHERYL 650.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 490.76
WIMACTEL 77.00
WRIGHT/GEORGE 300.00
XCEL ENERGY 3,548.56
YANT/CONNIE 1,890.00
ZKTECO USA LLC 46,751.00
****************************
GENERAL FUND 270,719.02
ROAD AND BRIDGE FUND 25,236.47
PUBLIC HEALTH FUND 24,313.86
DEPT OF HUMAN SERVICES 8,283.61
GRANTS 84,938.44
AIRPORT FUND 28,649.42
BLOOD LEAD 76.83
LANDFILL 6,745.54
LODGING TAX FUND 11,148.88
CAPITAL ACQUISTION 120,545.29
SEARCH & RESCUE 811.68
SELF INSURANCE 5,972.31
TOTAL ALL FUND 587,441.35
Published in the Herald Democrat Dec. 24, 2020.
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