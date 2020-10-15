PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of September 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting the office.
5280 FORENSIC PATHOLOGY, 1,225.00
5280 FORENSIC PATHOLOGY, 1,225.00
ACA PRODUCTS INC 2,439.20
ACORN PETROLEUM, INC 14,314.47
ACORN PETROLEUM, INC 1,672.22
ACORN PETROLEUM, INC 64.52
ACORN PETROLEUM, INC 2,081.55
AFLAC 523.22
AFLAC GROUP INSURANCE 1,748.66
AFLAC GROUP INSURANCE 213.15
AGUIRRE/GERMAN 300.00
AIRGAS USA, LLC 260.72
ALPINE BANK 6,137.79
ALPINE BANK 6,137.79
ALSCO 80.54
ALSCO 40.88
ALSCO 40.27
ALSCO 40.27
AMERICAN ENVIRONMENTAL 2,360.31
ANDERSON HALLAS ARCHITEC 8,403.65
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 620.00
APC SOUTHERN 1,406,035.13
ATCO INTERNATIONAL 115.00
AVENU 6,228.50
AVFUEL CORPORATION 5,188.75
AVFUEL CORPORATION 13,183.28
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 3,620.00
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 4,190.00
BARELA/RICHARD 300.00
BARELA/TEDDY 300.00
BARRETTE/TARYN 412.50
BECK/LECRESHIA 164.05
BIGHORN HARDWARE 771.33
BIGHORN HARDWARE 638.37
BIGHORN HARDWARE 998.56
BOGEART/MABEL 300.00
BROTHERS/KEVIN 75.00
BUENA VISTA TOOL & EQUIP 165.00
BUERK/MICHAEL 281.90
CARDINAL POINTS SURVEYIN 4,287.50
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CARTIER/JACQUELINE 3,000.00
CBS ACCOUNTING LLC 4,785.00
CDPHE 540.00
CDPHE 86.00
CDPHE 93.00
CENTER FOR DISEASE DETEC 219.00
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 120.10
CENTURY LINK 236.32
CENTURY LINK 7,080.35
CHAVEZ/LUIS 24.19
CHESTER POOL SYSTEMS, IN 170.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,022.50
CHP 121,552.37
CITY OF LEADVILLE 76,544.67
CITY OF LEADVILLE 75,615.26
CITY OF LEADVILLE 5,762.62
CIVICPLUS 7,700.00
COLORADO BARRICADE COMPA 221.47
COLORADO CODE CONSULTING 29,963.05
COLORADO CODE CONSULTING 23,212.46
COLORADO DEPARTMENT OF R 197.56
COLORADO LIBRARY CONSORT 1,522.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 1,561.87
COPELAND/AARON 300.00
COTTRELL/BRETT 300.00
CREATIVE FORMS & CONCEPT 488.16
CROWDRIFF INC. 2,500.00
CUSTER COUNTY SHERIFFS O 1,755.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 200.00
DCS LIMITED 2,000.00
DE LAGE LANDEN 1,968.86
DELTA RIGGING & TOOLS, I 156.12
DEMCO 184.64
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,230.00
DILL DILL CARR STONBRAKE 2,552.50
DWORKIN, CHAMBERS, WILLI 1,175.00
DYNAMIC PROGRAM MANAGEME 3,303.35
EKAU-MOODY/ROBIN 271.95
EL PASO COUNTY 225.00
ENCORE ELECTRIC 416.00
ENVIROTECH SERVICE,INC 20,038.50
ENVIROTECH SERVICE,INC 15,711.88
EWING 104.36
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 828.46
FINDAWAY WORLD LLC 19.99
FINDAWAY WORLD LLC 19.99
FIRST MOUNTAIN BANK 1,242.26
FIRST MOUNTAIN BANK 1,121.29
FLEMING & LOWENBERG 14.50
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 1,218.00
GALLS, LLC- DBA NEVES UN 30.14
GLAVINICK/JOHNNY 269.74
GONZALES/GLORIA 137.00
GRAINGER 43.48
GRAINGER 1,503.08
GRAINGER 117.00
GRAINGER 383.60
GROOVE AUTOMOTIVE 219.66
GURROLA/HOMERO 200.00
HENRY SCHEIN,INC. 692.22
HERALD DEMOCRAT 196.80
HERALD DEMOCRAT 867.98
HI VALLEY SUPPLY 749.62
HOCKETT/BOB 300.00
HORD COPLAN MACHT, INC. 6,105.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,642.74
INGRAM LIBRARY SERVICES 873.24
INGRAM LIBRARY SERVICES 799.09
INLAND TRUCK PARTS & SER 170.40
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
INTEGRATED VOTING SYSTEM 4,366.69
IRWIN/MICHAEL 300.00
JACK'S TIRE & OIL 1,427.60
JACK'S TIRE & OIL 2,369.24
JEANS PRINTING INC. 1,532.95
JERRY SIBLEY PLUMBING, I 450.00
JERRY SIBLEY PLUMBING, I 450.00
JO-ANN STORES, LLC 1,500.00
KERRIGAN/EDWARD 162.96
KIEFER AQUATICS 78.75
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 196,518.50
KUMAR AND ASSOCIATES INC 1,510.00
LAKE COUNTY BUILD A GENE 821.80
LAKE COUNTY BUILD A GENE 6,028.82
LAKE COUNTY BUILD A GENE 37.57
LAKE COUNTY BUILD A GENE 136,147.50
LAKE COUNTY CLERK & RECO 100.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 30.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 30.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 47,724.69
LAKE COUNTY TREASURER 104,625.46
LAWSON PRODUCTS, INC 946.54
LAWSON PRODUCTS, INC 384.77
LAWSON PRODUCTS, INC 142.88
LEADVILLE POLICE DEPARTM 350.00
LEADVILLE POLICE DEPARTM 2,187.20
LEADVILLE SANITATION DIS 1,859.20
LOWES BUSINESS ACCOUNT 672.99
MACDONALD EQUIPMENT CO. 22,232.39
MARCELLA/LOREN 73.79
MARCIN ENGINEERING 1,500.00
MARLIN BUSINESS BANK 427.32
MARMOT LIBRARY NETWORK 9,505.58
MEDINA/ANDRES 157.43
MESA OIL, INC. 744.30
MICHAEL BEST & FRIEDRICH 2,000.00
MID-AMERICAN RESEARCH CH 433.93
MID-AMERICAN RESEARCH CH 6,768.84
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 57.92
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 1,435.69
MILLENNIUM TOWING & RECO 395.00
MONTOYA/DERRICK 300.00
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLE 180.00
MOUNTAIN RANGE MECHANICA 1,450.00
MYSLIK, INC. 222.07
NAPA AUTO PARTS 199.95
NAPA AUTO PARTS 886.41
NAPA AUTO PARTS 442.27
NORTHWEST COLORADO COUNC 500.00
NORTON & SMITH, P.C. 313.00
OLIVAS/ROBERTA 300.00
ONLINERME, LLC 1,200.00
O'REILLY FIRST CALL 1,531.84
ORILL/MIKE 153.66
ORKIN 3,212.24
ORKIN 500.00
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 4,500.00
PARKVILLE WATER 7,034.02
PARLIN LAW P.C. 1,060.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 768.49
PEAK PERFORMANCE IMAGING 60.00
PEDRO/NICOLE 154.38
PIXLEY/JAMES 500.00
PLATTE RIVER NETWORKS 15,400.00
POSTMASTER 150.00
PRO-ELECTRIC INC 1,794.18
PRO-ELECTRIC INC 6,486.14
PRO-ELECTRIC INC 1,535.27
PRO-ELECTRIC INC 4,690.04
PRO-ELECTRIC INC 2,107.58
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 48.00
QUILL CORPORATION 121.74
QUINTANA/JESUS 300.00
R & S NORTHEAST LLC 186.12
RAMPAGE LLC 29,535.00
REVELES/STEPHANIE 30.00
RMS CRANES 1,766.93
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 463.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 1,571.34
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 2,450.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 7,510.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 257.31
ROMERO/JIMMY 300.00
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,655.95
S.W.A.T. LIGHTING LLC 996.00
SAFARILAND, LLC 895.00
SAFEWAY ALBERTSONS 203.42
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 136.80
SANOFI PASTEUR, INC 74.49
SANOFI PASTEUR, INC 1,288.43
SATURDAYS DISCOUNT 80.94
SATURDAYS DISCOUNT 84.58
SCHROEDER/NORMAN 300.00
SEIBEL/DAN 84.20
SERCOM 780.96
SILVER CITY PRINTING 75.94
SILVER CITY PRINTING 312.74
SILVER CITY PRINTING 229.05
SKYLINE STEEL 1,940.00
SKYLINE STEEL 45,000.00
SMITH/BRENA 50.00
SOULED OUT T SHIRTS 90.20
ST VINCENT'S GENERAL HOS 1,925.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 825.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 550.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 143.45
STATE OF COLORADO 306.64
STATE OF COLORADO 316.86
STULTZ/TYREL 300.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
SYMMETRY ENERGY SOLUTION 171.72
SYMMETRY ENERGY SOLUTION 174.93
TEKANSIK/TINA 46.44
THARP/FRANCISCO 432.04
THE LINCOLN NATIONAL 2,869.84
THE LINCOLN NATIONAL 752.93
THYSSENKRUPP ELEVATOR SR 996.93
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 1,374.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 3,713.31
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 3,347.00
TOTL SURVEYS, INC 5,437.50
TOTL SURVEYS, INC 3,225.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 30.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 30.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER 504.00
TRILLIUM HOLDCO LLC 2,166.66
TYLER TECHNOLOGIES 390.00
TYLER TECHNOLOGIES 75.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 540.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 2,396.25
VERIZON WIRELESS 3,480.03
VISTA WORKS 1,412.75
VISTA WORKS 99.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 15,585.26
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,052.00
WAGNER RENTS 2,141.20
WAXIE SANITARY SUPPLY 242.00
WEBSTER SAND & GRAVEL LL 221.99
WELLNESS SCREENING LLC 111.60
WHITE/TIM 299.32
WHITEHALL'S ALPINE BG 2,090.61
WIMACTEL INC. 77.00
XCEL ENERGY 4,335.58
XCEL ENERGY 98.10
ZUNIGA/CESAR 1,400.00
********************
GENERAL FUND 553,708.94
ROAD & BRIDGE FUND 133,974.82
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 25,188.06
DEPT OF HUMAN SERVICES 26,316.41
GRANTS 1,796,379.05
AIRPORT FUND 36,887.83
BLOOD LEAD 2,016.45
LANDFILL 15,912.89
LODGING TAX FUND 10,446.50
CAPITAL ACQUISTION 12,740.58
SELF INSURANCE 125,175.14
SEARCH & RESCUE 914.14
TOTAL ALL FUNDS 2,739,660.81
Published in the Herald Democrat Oct. 15, 2020.
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