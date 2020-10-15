PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of September 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting the office.

5280 FORENSIC PATHOLOGY,    1,225.00

5280 FORENSIC PATHOLOGY,    1,225.00

ACA PRODUCTS INC                  2,439.20

ACORN PETROLEUM, INC         14,314.47

ACORN PETROLEUM, INC          1,672.22

ACORN PETROLEUM, INC               64.52

ACORN PETROLEUM, INC          2,081.55

AFLAC                                          523.22

AFLAC GROUP INSURANCE        1,748.66

AFLAC GROUP INSURANCE          213.15

AGUIRRE/GERMAN                       300.00

AIRGAS USA, LLC                         260.72

ALPINE BANK                             6,137.79

ALPINE BANK                             6,137.79

ALSCO                                           80.54

ALSCO                                           40.88

ALSCO                                           40.27

ALSCO                                           40.27

AMERICAN ENVIRONMENTAL     2,360.31

ANDERSON HALLAS ARCHITEC  8,403.65

ANTERO SEPTIC CORPORATIO     620.00

APC SOUTHERN                  1,406,035.13

ATCO INTERNATIONAL                 115.00

AVENU                                      6,228.50

AVFUEL CORPORATION             5,188.75

AVFUEL CORPORATION           13,183.28

BAILEY-KENT FUNERAL HOME   3,620.00

BAILEY-KENT FUNERAL HOME   4,190.00

BARELA/RICHARD                        300.00

BARELA/TEDDY                            300.00

BARRETTE/TARYN                        412.50

BECK/LECRESHIA                         164.05

BIGHORN HARDWARE                  771.33

BIGHORN HARDWARE                  638.37

BIGHORN HARDWARE                  998.56

BOGEART/MABEL                         300.00

BROTHERS/KEVIN                          75.00

BUENA VISTA TOOL & EQUIP        165.00

BUERK/MICHAEL                          281.90

CARDINAL POINTS SURVEYIN    4,287.50

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CARTIER/JACQUELINE               3,000.00

CBS ACCOUNTING LLC              4,785.00

CDPHE                                         540.00

CDPHE                                          86.00

CDPHE                                          93.00

CENTER FOR DISEASE DETEC      219.00

CENTURY LINK                               95.20

CENTURY LINK                             120.10

CENTURY LINK                             236.32

CENTURY LINK                          7,080.35

CHAVEZ/LUIS                                 24.19

CHESTER POOL SYSTEMS, IN       170.00

CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,022.50

CHP                                       121,552.37

CITY OF LEADVILLE                  76,544.67

CITY OF LEADVILLE                  75,615.26

CITY OF LEADVILLE                   5,762.62

CIVICPLUS                                 7,700.00

COLORADO BARRICADE COMPA   221.47

COLORADO CODE CONSULTING 29,963.05

COLORADO CODE CONSULTING 23,212.46

COLORADO DEPARTMENT OF R   197.56

COLORADO LIBRARY CONSORT 1,522.00

COMMUNICATION SOLUTIONS   1,561.87

COPELAND/AARON                       300.00

COTTRELL/BRETT                        300.00

CREATIVE FORMS & CONCEPT     488.16

CROWDRIFF INC.                       2,500.00

CUSTER COUNTY SHERIFFS O   1,755.00

D & J HORNING PROPERTY        2,700.00

D & J HORNING PROPERTY        2,700.00

D & T VENTURES                          500.00

DAWSON/RAY                              200.00

DCS LIMITED                             2,000.00

DE LAGE LANDEN                      1,968.86

DELTA RIGGING & TOOLS, I          156.12

DEMCO                                        184.64

DIEDRICH CONSTRUCTION CO   1,230.00

DILL DILL CARR STONBRAKE     2,552.50

DWORKIN, CHAMBERS, WILLI     1,175.00

DYNAMIC PROGRAM MANAGEME 3,303.35

EKAU-MOODY/ROBIN                    271.95

EL PASO COUNTY                        225.00

ENCORE ELECTRIC                      416.00

ENVIROTECH SERVICE,INC      20,038.50

ENVIROTECH SERVICE,INC      15,711.88

EWING                                         104.36

FAMILY SUPPORT REGISTRY        330.17

FAMILY SUPPORT REGISTRY        330.17

FERRELLGAS                               828.46

FINDAWAY WORLD LLC                  19.99

FINDAWAY WORLD LLC                  19.99

FIRST MOUNTAIN BANK             1,242.26

FIRST MOUNTAIN BANK             1,121.29

FLEMING & LOWENBERG               14.50

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC  1,218.00

GALLS, LLC- DBA NEVES UN           30.14

GLAVINICK/JOHNNY                     269.74

GONZALES/GLORIA                      137.00

GRAINGER                                     43.48

GRAINGER                                1,503.08

GRAINGER                                   117.00

GRAINGER                                   383.60

GROOVE AUTOMOTIVE                 219.66

GURROLA/HOMERO                     200.00

HENRY SCHEIN,INC.                     692.22

HERALD DEMOCRAT                    196.80

HERALD DEMOCRAT                    867.98

HI VALLEY SUPPLY                       749.62

HOCKETT/BOB                             300.00

HORD COPLAN MACHT, INC.      6,105.00

INGRAM LIBRARY SERVICES      1,642.74

INGRAM LIBRARY SERVICES         873.24

INGRAM LIBRARY SERVICES         799.09

INLAND TRUCK PARTS & SER       170.40

INTEGRATED SERVICES, INC           9.78

INTEGRATED VOTING SYSTEM   4,366.69

IRWIN/MICHAEL                            300.00

JACK'S TIRE & OIL                      1,427.60

JACK'S TIRE & OIL                      2,369.24

JEANS PRINTING INC.                1,532.95

JERRY SIBLEY PLUMBING, I          450.00

JERRY SIBLEY PLUMBING, I          450.00

JO-ANN STORES, LLC                1,500.00

KERRIGAN/EDWARD                     162.96

KIEFER AQUATICS                         78.75

KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 196,518.50

KUMAR AND ASSOCIATES INC   1,510.00

LAKE COUNTY BUILD A GENE       821.80

LAKE COUNTY BUILD A GENE    6,028.82

LAKE COUNTY BUILD A GENE         37.57

LAKE COUNTY BUILD A GENE 136,147.50

LAKE COUNTY CLERK & RECO      100.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      30.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      30.00

LAKE COUNTY GOVERNMENT  47,724.69

LAKE COUNTY TREASURER    104,625.46

LAWSON PRODUCTS, INC             946.54

LAWSON PRODUCTS, INC             384.77

LAWSON PRODUCTS, INC             142.88

LEADVILLE POLICE DEPARTM       350.00

LEADVILLE POLICE DEPARTM    2,187.20

LEADVILLE SANITATION DIS       1,859.20

LOWES BUSINESS ACCOUNT        672.99

MACDONALD EQUIPMENT CO.  22,232.39

MARCELLA/LOREN                         73.79

MARCIN ENGINEERING              1,500.00

MARLIN BUSINESS BANK              427.32

MARMOT LIBRARY NETWORK    9,505.58

MEDINA/ANDRES                          157.43

MESA OIL, INC.                             744.30

MICHAEL BEST & FRIEDRICH     2,000.00

MID-AMERICAN RESEARCH CH     433.93

MID-AMERICAN RESEARCH CH  6,768.84

MIDWEST TRUCK PARTS & SE        57.92

MIDWEST TRUCK PARTS & SE    1,435.69

MILLENNIUM TOWING & RECO      395.00

MONTOYA/DERRICK                     300.00

MOUNTAIN FEED & COAL               28.00

MOUNTAIN FEED & COAL               28.00

MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLE       180.00

MOUNTAIN RANGE MECHANICA 1,450.00

MYSLIK, INC.                                222.07

NAPA AUTO PARTS                      199.95

NAPA AUTO PARTS                      886.41

NAPA AUTO PARTS                      442.27

NORTHWEST COLORADO COUNC 500.00

NORTON & SMITH, P.C.                 313.00

OLIVAS/ROBERTA                         300.00

ONLINERME, LLC                       1,200.00

O'REILLY FIRST CALL                 1,531.84

ORILL/MIKE                                  153.66

ORKIN                                       3,212.24

ORKIN                                          500.00

PARK COUNTY SHERIFF'S OF     4,500.00

PARKVILLE WATER                    7,034.02

PARLIN LAW P.C.                       1,060.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING    768.49

PEAK PERFORMANCE IMAGING      60.00

PEDRO/NICOLE                            154.38

PIXLEY/JAMES                              500.00

PLATTE RIVER NETWORKS      15,400.00

POSTMASTER                              150.00

PRO-ELECTRIC INC                    1,794.18

PRO-ELECTRIC INC                    6,486.14

PRO-ELECTRIC INC                    1,535.27

PRO-ELECTRIC INC                    4,690.04

PRO-ELECTRIC INC                    2,107.58

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE     48.00

QUILL CORPORATION                   121.74

QUINTANA/JESUS                         300.00

R & S NORTHEAST LLC                 186.12

RAMPAGE LLC                         29,535.00

REVELES/STEPHANIE                     30.00

RMS CRANES                            1,766.93

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR      463.00

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR   1,571.34

ROCKY MOUNTAIN FORENSIC    2,450.00

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C  7,510.00

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA     257.31

ROMERO/JIMMY                           300.00

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,655.95

S.W.A.T. LIGHTING LLC                 996.00

SAFARILAND, LLC                         895.00

SAFEWAY ALBERTSONS               203.42

SANGRE DE CRISTO ELECTRI       136.80

SANOFI PASTEUR, INC                   74.49

SANOFI PASTEUR, INC               1,288.43

SATURDAYS DISCOUNT                 80.94

SATURDAYS DISCOUNT                 84.58

SCHROEDER/NORMAN                 300.00

SEIBEL/DAN                                   84.20

SERCOM                                      780.96

SILVER CITY PRINTING                   75.94

SILVER CITY PRINTING                 312.74

SILVER CITY PRINTING                 229.05

SKYLINE STEEL                         1,940.00

SKYLINE STEEL                        45,000.00

SMITH/BRENA                                50.00

SOULED OUT T SHIRTS                  90.20

ST VINCENT'S GENERAL HOS     1,925.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS       825.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS       550.00

STAPLES BUSINESS CREDIT         143.45

STATE OF COLORADO                  306.64

STATE OF COLORADO                  316.86

STULTZ/TYREL                             300.00

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10

SYMMETRY ENERGY SOLUTION   171.72

SYMMETRY ENERGY SOLUTION   174.93

TEKANSIK/TINA                              46.44

THARP/FRANCISCO                      432.04

THE LINCOLN NATIONAL            2,869.84

THE LINCOLN NATIONAL               752.93

THYSSENKRUPP ELEVATOR SR    996.93

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS   1,374.00

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS   3,713.31

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS   3,347.00

TOTL SURVEYS, INC                  5,437.50

TOTL SURVEYS, INC                  3,225.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 30.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 30.00

TRANSWEST TRUCK TRAILER       504.00

TRILLIUM HOLDCO LLC              2,166.66

TYLER TECHNOLOGIES                390.00

TYLER TECHNOLOGIES                  75.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPP     135.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPP     135.00

UNLIMITED SANITARY, LLC           540.00

VALUEWEST, INC.                      2,250.00

VALUEWEST, INC.                      2,250.00

VERIZON WIRELESS                  2,396.25

VERIZON WIRELESS                  3,480.03

VISTA WORKS                           1,412.75

VISTA WORKS                                99.00

WAGNER EQUIPMENT CO.        15,585.26

WAGNER EQUIPMENT CO.         1,052.00

WAGNER RENTS                        2,141.20

WAXIE SANITARY SUPPLY            242.00

WEBSTER SAND & GRAVEL LL      221.99

WELLNESS SCREENING LLC         111.60

WHITE/TIM                                   299.32

WHITEHALL'S ALPINE BG           2,090.61

WIMACTEL INC.                              77.00

XCEL ENERGY                           4,335.58

XCEL ENERGY                               98.10

ZUNIGA/CESAR                          1,400.00

********************

GENERAL FUND                     553,708.94

ROAD & BRIDGE FUND           133,974.82

PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 25,188.06

DEPT OF HUMAN SERVICES     26,316.41

GRANTS                              1,796,379.05

AIRPORT FUND                        36,887.83

BLOOD LEAD                             2,016.45

LANDFILL                                 15,912.89

LODGING TAX FUND                 10,446.50

CAPITAL ACQUISTION              12,740.58

SELF INSURANCE                   125,175.14

SEARCH & RESCUE                      914.14

TOTAL ALL FUNDS               2,739,660.81

Published in the Herald Democrat Oct. 15, 2020.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.