PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of December 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488.
502-A STRATEGIC MARKETING $54.07
ACA PRODUCTS INC $2,651.15
ACORN PETROLEUM, INC $4,873.71
ADCON $60,000.00
ADOBE $29.98
AFFEKTIVE SOFTWARE $342.04
AFLAC $1,046.44
AFLAC GROUP INSURANCE $3,590.58
AIRGAS USA, LLC $1,101.88
ALL-PRO FORMS, INC. $925.55
ALPINE BANK $6,137.79
ALPINE LUMBER $32.40
ALPINE SKI & SPORT $1,085.00
ALSCO $161.68
AMAZON $6,128.00
AMERICAN BIODENTI $99.00
AMERICAN FURNITURE WAREHOUSE $785.95
ANTERO SEPTIC CORPORATION $480.00
APPLE $33.95
AQUATIC RESOURCES, LLC $2,686.60
ARROWHEAD SCIENTIFIC $789.87
ARTHUR J GALLAGHER & CO $9,817.00
AUTOMATED PT $921.17
AVENU $4,641.41
BAILEY-KENT FUNERAL HOME, LLC $137.00
BATTERIES PLUS $160.00
BEST NAME BADGES $48.00
BIGHORN HARDWARE $728.34
BLACK BEAR SERVICES LLC $2,700.00
BROADVOICE $216.50
BUCHI LLC $174.46
CALPHO $140.00
CANDLEWOOD SUITES $188.00
CANVA $132.35
CARSTEN NEW MEDIA $250.00
CBS ACCOUNTING LLC $5,527.50
CDPHE $87.00
CENTENNIAL REAL ESTATE $800.00
CENTER FOR DISEASE DETECTION $30.00
CENTURY LINK $9,588.99
CHERYL WELLS $600.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC $4,073.10
CHP $116,509.27
CIRCLE K $80.45
CITY MARKET $305.95
CITY OF LEADVILLE $71,860.41
CITY ON A HILL $18.01
CLOUD CITY CURLING $750.00
CO DORA PROFESSIONAL $424.00
COBITCO $13,699.24
COLORADO BARRICADE COMPANY $2,206.00
COLORADO CENTRAL TELECOM $1,013.56
COLORADO CODE CONSULTING, LLC $40,339.00
COLORADO DEPARTMENT OF REV $488.50
COLORADO DIVISON OF WATER RES $1,500.00
COLUMBINE INN & SUITES $533.12
COMFURT GAS $249.18
CONFERENCING $26.16
COOKIES WITH ALTITUDE $201.36
CROWDRIFF INC. $2,500.00
D & J HORNING PROPERTY $2,700.00
D & T VENTURES $500.00
DALLAS D. EVERHART $5,286.00
DCS LIMITED $3,000.00
DE LAGE LANDEN $2,064.61
DELL MARKETING L.P. $7,381.71
DELTA RIGGING & TOOLS, INC $6,079.04
DENVER POST $808.95
DEPENDABLE AUTO GLASS $411.15
DEPENDABLE AUTO REPAIR LLC $1,420.00
DETERINGS HOT TUBS $17.11
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC $840.00
DILL DILL CARR STONBRAKER & $1,050.00
DOLORES SEMSACK $153.00
DOMINION VOTING $180.76
DURAN & LUCERO, INC. $279.22
DWORKIN, CHAMBERS, WILLIAMS $1,225.00
DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT $2,034.03
E470 EXPRESS TOLLS $4.65
EBAY $197.77
EBSCO INFORMATION SERVICES $1,977.50
EIG IPOWER $71.46
EL MERCADITO $41.53
EL PASO COUNTY $935.00
EPOS NOW $147.00
EUDELIA CONTRERAS $73.80
EZ FACILITY $243.36
FACEBOOK $929.80
FAMILY DOLLAR $64.47
FAMILY SUPPORT REGISTRY $921.30
FELICIA FEDERICO $450.00
FERRELLGAS $6,454.97
FIRST MOUNTAIN BANK $3,255.39
FIVE GUYS $34.93
FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS, INC $162.47
FULL CIRCLE OF LAKE COUNTY,INC $10,000.00
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC $7,169.00
GALLS INCORPORATED $1,023.60
GALLS, LLC- DBA NEVES UNIFORMS $126.99
GARRETT POULOS $100.00
GOOGLE $1,519.78
GRAB & GO $40.43
GRAINGER $3,668.09
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS $4,350.00
GREATMATS $3,878.00
GROOVE AUTOMOTIVE $759.11
HALL & EVANS, L.L.C. $437.50
HENRY SCHEIN,INC. $133.87
HERALD DEMOCRAT $1,365.12
HI VALLEY SUPPLY $117.01
HIGH COUNTRY DEVELOPERS, LLC $371.20
HIRERIGHT $285.85
HORD COPLAN MACHT, INC $6,830.00
HUMAN RESOURCES PLUS $625.00
HYDRAULIC HOSES $38.96
IAAO ORG $300.00
IN THE SWIM $512.00
INGRAM LIBRARY SERVICES $1,575.07
INTEGRATED SERVICES, INC. $19.56
JACQUELINE CARTIER $4,210.00
JOHNSONS K9 $16,500.00
KUBAT EQUIPMENT AND SERVICE $1,027.50
KUMAR & ASSOCIATES, INC. $342.50
LAKE COUNTY BUILD A GENERAT $40,273.21
LAKE COUNTY CLERK & RECORDER $50.50
LAKE COUNTY COMBINED COURTS $230.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FUND $216,090.00
LAKE COUNTY ECONOMIC $100,000.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT $54,242.85
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT $27,519.52
LAKE COUNTY TREASURER $103,650.57
LAWSON PRODUCTS, INC $1,128.08
LEADVILLE CROSS COUNTRY SKI $416.00
LENOVO $3,054.18
LITTLE JOE'S LOCKSHOP $14.00
LOWES BUSINESS ACCOUNT $154.61
MADMIMI $42.00
MAILCHIMP $87.99
MARLIN BUSINESS BANK $202.53
MASTER SECURITY $18,436.68
MATT ARMSTRONG $158.90
MAX IMBODEN $81.01
MESA OIL, INC. $336.50
META BURGER $25.97
MICROSOFT $1,360.00
MID-AMERICAN RESEARCH CHEM $2,075.50
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE $3,273.66
MILES PARTNERSHIP $14,943.00
MILLENNIUM TOWING $295.00
MMGY GLOBAL, LLC $1,500.00
MOUNTAIN FEED & COAL $56.00
MOUNTAIN PEAKS MOTEL $435.20
MOUNTAIN STATES EMPLOYMENT COU $145.00
NAPA AUTO PARTS $1,005.44
NATIONAL BUSINESS AVIATION ASSOC $385.00
NATIVO $299.45
NORTON & SMITH, P.C. $208.88
OFFICE DEPOT $1,112.60
OMNI CHEER $255.92
O'REILLY FIRST CALL $5,362.73
OTC BRANDS $133.78
OVERDRIVE $3,000.00
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE $16,695.00
PARLIN LAW P.C. $940.00
PAYPAL $24.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING $534.23
PERSONALIZATION MALL $63.05
PIZZA HUT $23.50
PLATTE RIVER NETWORKS $20,975.00
POSTMASTER $300.35
POWER EQUIPMENT COMPANY $7,531.30
PRO-ELECTRIC INC $440.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE $75.00
QUADRATEC ESSENTIALS $58.33
QUALITY FISHERIES MANAGEMENT $1,050.00
QUILL CORPORATION $110.77
R&D SYSTEMS, INC $64.20
RECYCLE COLORADO $350.00
RHONDA HUGGINS $119.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PRACTICE $1,721.69
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COU $28,263.50
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER $669.66
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC $1,290.92
RUTH SPENCER $600.00
S.W.A.T. LIGHTING LLC $7,521.99
SAFEWAY ALBERTSONS $1,547.48
SAMS CLUB $1,082.17
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC $111.77
SANOFI PASTEUR, INC $1,148.66
SATURDAYS DISCOUNT $122.93
SCOTT MCLAIN $1,605.00
SECRETARY OF STATE $143.59
SEVERSON SUPPLY CO. INC $433.85
SHAMROCK FOODS COMPANY $583.79
SHARK COAST TACTICAL $635.00
SHELL OIL $110.53
SHRM $613.00
SIERRA PAGOSA REAL ESTATE INC $1,175.00
SILVER CITY PRINTING $1,652.57
SILVER KING INN AND SUITES $1,339.85
SIRCHE FINGER PRINTING $684.45
SMASHBURGER $24.69
SPARTAN ATHLETIC $1,399.39
SPECTRUM $976.11
SPOTIX INC $331.39
ST VINCENT'S GENERAL HOSPITAL $5,959.00
STAPLES BUSINESS CREDIT $945.24
STATE OF COLORADO $497.31
STEVE NOFZIGER $100.00
STOP N SAVE $33.75
SUBWAY $50.32
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT $11,234.10
SWEETWATER SOUND $547.94
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC $6,069.52
TARA ESPINOZA $37.67
TARGET $268.24
TARYN BARRETTE $467.50
TEACHERSPAYTEACHERS $3.74
TELELANGUAGE INC. $12.46
THYSSENKRUPP ELEVATOR SRV $1,029.63
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS $1,374.00
TOP HATE FILE & SERVICE INC $28.50
TRAIL 100 LEGACY, INC $90.00
TYLER TECHNOLOGIES $17,202.50
ULINE $1,180.19
UNITED LABORATORIES $845.50
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC $270.00
UNITEL $40.23
UNIVERSITY OF COLORADO DENVER $1,100.00
UNLIMITED SANITARY, LLC $350.00
USDA FOREST SERVICE $151.24
VAIL INFO, INC. $640.00
VALUEWEST, INC. $2,250.00
VEGA AMERICAS, INC. $1,241.00
VERICOR $888.20
VERIZON WIRELESS $5,697.92
VISTA WORKS $411.50
VISTAPRINT $121.83
WAGNER EQUIPMENT CO. $5,437.58
WAGNER RENTS $7,542.20
WAL MART $144.33
WALL STREET JOURNAL $149.97
WELLNESS SCREENING LLC $41.00
WHITTNEY SMYTHE-SMITH $34.00
WIMACTEL INC. $77.00
WOOCOMMERCE $29.00
WP ENGINE $115.00
WPP LLC $21.00
XCEL ENERGY $5,157.51
ZINGTRAIN $195.00
ZIPRECRUITER $1,199.00
ZOOM $232.74
Total Expenditures $1,294,122.12
Published in the Herald Democrat Jan. 28, 2021.
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