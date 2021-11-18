PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of October 2021. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.

ACA PRODUCTS INC                  5,752.80

ACORN PETROLEUM, INC         10,554.47

ADOBE                                      2,130.48

ADVENTURE UNLIMITED            1,750.00

AIRGAS USA, LLC                       2,063.45

ALPINE BANK                           12,275.58

ALPINE BANK-                              470.42

ALSCO                                         219.97

AMAZON                                    7,089.85

AMBER POLSTON                           10.30

AMERICAN ENVIRONMENTAL        420.00

ANTERO SEPTIC CORPORATION   400.00

ANTHEM BLUE CROSS BLUE SHIELD 40.00

ARK VALLEY CONSULTING LLC  6,667.00

ARKANSAS HEADWATERS REC AREA 5,090.86

ATA CUSTOM SERVICES LLC     5,200.00

ATCO INTERNATIONAL               1,030.55

AVFUEL CORPORATION           19,445.45

BALCOMB & GREEN, P.C.              535.00

BIGHORN HARDWARE-#1208          41.93

BIGHORN HARDWARE-#1226          92.72

BIGHORN HARDWARE-#1902        317.72

BROADVOICE                               266.79

BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT 373.53

BUENA VISTA TRUE VALUE           300.97

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CBS ACCOUNTING LLC              3,543.75

CDPHE                                         165.25

CENTER FOR DISEASE DETECTION 277.50

CENTURY LINK                         18,781.01

CERTIFIED LABORATORIES        1,009.87

CHAFFEE COUNTY                    1,215.00

CHARTER COMMUNICATIONS       289.80

CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,209.80

CHP                                       121,750.13

CITY OF LEADVILLE                  87,965.58

CLIC COOPERATIVE PURCHASES 2,741.95

CLOUD CITY CONSERVATION CENTER      1,840.00

CLOUD CITY WHEELERS                30.00

COLORADO ASPHALT SERVICES INC 1,967.00

COLORADO CENTRAL TELECOM   755.00

COLORADO DEPT OF LABOR AND EMP     4,388.99

COLORADO DEPT OF LABOR AND EMPLOYMENT DIVISION OF OIL AND PUBLIC SAFETY             105.00

COLORADO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & ENVIRONMENT               4,112.54

COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE   3,097.65

COLORADO DIVISON OF WATER RESOU   881.00

COMPLETE MAILING SOLUTIONS  180.83

CONLIN ASSOCIATES               10,300.00

CROWDRIFF INC.                       2,500.00

CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 600.00

D & J HORNING PROPERTY        5,400.00

DCS LIMITED                             3,000.00

DE LAGE LANDEN                      3,017.17

DEPENDABLE AUTO GLASS       1,545.30

DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,180.00

DOLORES SEMSACK                    671.50

DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 2,248.70

EAGLEVIEW                             43,969.00

EDWARD KERRIGAN                     210.49

EL PASO COUNTY                        225.00

ENVIROTECH SERVICE, INC.     14,782.56

FAST STOP STORES                      33.17

FERRELLGAS                            1,000.58

FIRST MOUNTAIN BANK             2,895.08

FRONT RANGE LEGAL                    29.00

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC  1,740.00

GRAINGER                                1,817.51

GRAN FRANUM PRINTING          1,080.00

GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 8,700.00

GROOVE AUTOMOTIVE                 962.51

HAMBLIN & ASSOCIATES, LLC  28,000.00

HARRY J. BECK                              72.00

HEADWATERS HEALTH AND WELLNESS    1,855.00

HERALD DEMOCRAT                  3,569.13

HONNEN EQUIPMENT CO           1,442.14

HORD COPLAN MACHT, INC       3,405.00

INGRAM LIBRARY SERVICES      1,577.32

INTEGRATED SERVICES, INC.          9.50

JACK'S TIRE & OIL                      2,976.24

JACQUELINE CARTIER               4,898.00

JACQUELINE RADILLA                  294.00

JERRY SIBLEY PLUMBING, INC.  2,000.00

JILL SADLER                                255.00

JIMMY ROMERO                              9.00

JUNA CREATIVEWORKS               855.00

KELI NADON                                 297.50

KIM M LOOK                                 300.00

KIM SMOYER                             1,625.00

LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 13,079.84

LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 74.69

LAKE COUNTY COMMUNITY FUND 275.00

LAKE COUNTY GOVERNMENT  41,747.65

LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,071.60

LAKE COUNTY TREASURER    468,295.96

LAWSON PRODUCTS, INC             268.57

LEADVILLE-LAKE COUNTY            400.00

LEDS, LLC                                      90.32

LEXIPOL, LLC                             7,000.00

LM KERSTING                         147,920.08

LOREN MARCELLA                           9.97

LOWES BUSINESS ACCOUNT        923.79

LUIS CHAVEZ                                 25.98

MALIN BENGTSSON                      132.00

MARGARET W. LAMB                    150.00

MARLIN BUSINESS BANK              352.10

MARMOT LIBRARY NETWORK    7,194.25

MARY PALUMBO                              8.55

MESA OIL, INC.                             344.40

MICHAEL BUERK                              9.97

MICHAEL MARCELLA                    399.65

MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS 71.99

MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 6,747.04

MOUNTAIN FEED & COAL               31.00

MR. POTS                                  1,480.00

NORTON & SMITH, P.C.              9,808.23

O'REILLY FIRST CALL                 3,195.27

PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE 3,690.00

PARKVILLE WATER                    4,233.44

PATAGONIA HEALTH INC            3,600.00

PAUL SALAS                                  93.50

PEAK PERFORMANCE IMAGING    710.03

PLATTE RIVER NETWORKS        5,575.00

PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS     700.00

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE   107.22

QUADIENT FINANCE USA, INC.      180.00

REBECCA ISON                            258.66

RIQUETTI TOWING & RECOVERY LLC 300.00

ROBERT HOCKETT                          9.00

ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL    12,042.55

ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 239.17

ROSS MARTINEZ                          200.00

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        2,026.21

RYAN DIAGNOSTICS OF FLORIDA, INC.     419.00

S.W.A.T. LIGHTING LLC                 853.75

SADIE REHM                                193.31

SAFEWAY ALBERTSONS                57.45

SANGRE DE CRISTO ELECTRIC     144.25

SCOTT BRADY                               10.99

SE GROUP                               10,758.77

SEH INC                                    6,684.75

SERCOM                                      963.20

SHI INTERNATIONAL CORP        3,641.22

SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 50,305.00

SILVER CITY PRINTING              2,250.29

ST VINCENT HEALTH                    825.00

STATE OF COLORADO                  354.96

STATEWIDE INTERNET PORTAL 1,663.20

STEVE NOFZIGER                         275.00

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10

TELELANGUAGE INC.                    297.26

TELLER COUNTY JAIL                9,240.00

THE LINCOLN NATIONAL            8,399.16

THERESA OLSON                         612.00

TIM WHITE                                       9.97

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 11,176.19

TONY MEDINA                                 9.97

TRAIL 100 LEGACY, INC                  60.00

TRANSWEST TRUCK TRAILER RV 579.11

TRILLIUM HOLDCO LLC              2,196.72

TRINITY SCS, INC.                          68.95

TYLER TECHNOLOGIES             1,750.00

TYREL STULTZ                                9.97

UNITED LABORATORIES               890.00

US TRUCK DRIVING SCHOOL, INC 2,025.00

VALUEWEST, INC.                      6,750.00

VERIZON WIRELESS                  7,003.17

WAGNER EQUIPMENT CO.        38,218.25

WEATHERVANE LAW                 7,365.00

WELLNESS SCREENING LLC         179.60

WHITTNEY SMYTHE-SMITH           561.00

WIMACTEL INC.                              77.00

XCEL ENERGY                           4,765.34

Published in the Herald Democrat Nov. 18, 2021.

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