PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of October 2021. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.
ACA PRODUCTS INC 5,752.80
ACORN PETROLEUM, INC 10,554.47
ADOBE 2,130.48
ADVENTURE UNLIMITED 1,750.00
AIRGAS USA, LLC 2,063.45
ALPINE BANK 12,275.58
ALPINE BANK- 470.42
ALSCO 219.97
AMAZON 7,089.85
AMBER POLSTON 10.30
AMERICAN ENVIRONMENTAL 420.00
ANTERO SEPTIC CORPORATION 400.00
ANTHEM BLUE CROSS BLUE SHIELD 40.00
ARK VALLEY CONSULTING LLC 6,667.00
ARKANSAS HEADWATERS REC AREA 5,090.86
ATA CUSTOM SERVICES LLC 5,200.00
ATCO INTERNATIONAL 1,030.55
AVFUEL CORPORATION 19,445.45
BALCOMB & GREEN, P.C. 535.00
BIGHORN HARDWARE-#1208 41.93
BIGHORN HARDWARE-#1226 92.72
BIGHORN HARDWARE-#1902 317.72
BROADVOICE 266.79
BUENA VISTA TOOL & EQUIPMENT 373.53
BUENA VISTA TRUE VALUE 300.97
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CBS ACCOUNTING LLC 3,543.75
CDPHE 165.25
CENTER FOR DISEASE DETECTION 277.50
CENTURY LINK 18,781.01
CERTIFIED LABORATORIES 1,009.87
CHAFFEE COUNTY 1,215.00
CHARTER COMMUNICATIONS 289.80
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,209.80
CHP 121,750.13
CITY OF LEADVILLE 87,965.58
CLIC COOPERATIVE PURCHASES 2,741.95
CLOUD CITY CONSERVATION CENTER 1,840.00
CLOUD CITY WHEELERS 30.00
COLORADO ASPHALT SERVICES INC 1,967.00
COLORADO CENTRAL TELECOM 755.00
COLORADO DEPT OF LABOR AND EMP 4,388.99
COLORADO DEPT OF LABOR AND EMPLOYMENT DIVISION OF OIL AND PUBLIC SAFETY 105.00
COLORADO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & ENVIRONMENT 4,112.54
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE 3,097.65
COLORADO DIVISON OF WATER RESOU 881.00
COMPLETE MAILING SOLUTIONS 180.83
CONLIN ASSOCIATES 10,300.00
CROWDRIFF INC. 2,500.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 600.00
D & J HORNING PROPERTY 5,400.00
DCS LIMITED 3,000.00
DE LAGE LANDEN 3,017.17
DEPENDABLE AUTO GLASS 1,545.30
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,180.00
DOLORES SEMSACK 671.50
DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 2,248.70
EAGLEVIEW 43,969.00
EDWARD KERRIGAN 210.49
EL PASO COUNTY 225.00
ENVIROTECH SERVICE, INC. 14,782.56
FAST STOP STORES 33.17
FERRELLGAS 1,000.58
FIRST MOUNTAIN BANK 2,895.08
FRONT RANGE LEGAL 29.00
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 1,740.00
GRAINGER 1,817.51
GRAN FRANUM PRINTING 1,080.00
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 8,700.00
GROOVE AUTOMOTIVE 962.51
HAMBLIN & ASSOCIATES, LLC 28,000.00
HARRY J. BECK 72.00
HEADWATERS HEALTH AND WELLNESS 1,855.00
HERALD DEMOCRAT 3,569.13
HONNEN EQUIPMENT CO 1,442.14
HORD COPLAN MACHT, INC 3,405.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,577.32
INTEGRATED SERVICES, INC. 9.50
JACK'S TIRE & OIL 2,976.24
JACQUELINE CARTIER 4,898.00
JACQUELINE RADILLA 294.00
JERRY SIBLEY PLUMBING, INC. 2,000.00
JILL SADLER 255.00
JIMMY ROMERO 9.00
JUNA CREATIVEWORKS 855.00
KELI NADON 297.50
KIM M LOOK 300.00
KIM SMOYER 1,625.00
LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 13,079.84
LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 74.69
LAKE COUNTY COMMUNITY FUND 275.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 41,747.65
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,071.60
LAKE COUNTY TREASURER 468,295.96
LAWSON PRODUCTS, INC 268.57
LEADVILLE-LAKE COUNTY 400.00
LEDS, LLC 90.32
LEXIPOL, LLC 7,000.00
LM KERSTING 147,920.08
LOREN MARCELLA 9.97
LOWES BUSINESS ACCOUNT 923.79
LUIS CHAVEZ 25.98
MALIN BENGTSSON 132.00
MARGARET W. LAMB 150.00
MARLIN BUSINESS BANK 352.10
MARMOT LIBRARY NETWORK 7,194.25
MARY PALUMBO 8.55
MESA OIL, INC. 344.40
MICHAEL BUERK 9.97
MICHAEL MARCELLA 399.65
MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS 71.99
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 6,747.04
MOUNTAIN FEED & COAL 31.00
MR. POTS 1,480.00
NORTON & SMITH, P.C. 9,808.23
O'REILLY FIRST CALL 3,195.27
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE 3,690.00
PARKVILLE WATER 4,233.44
PATAGONIA HEALTH INC 3,600.00
PAUL SALAS 93.50
PEAK PERFORMANCE IMAGING 710.03
PLATTE RIVER NETWORKS 5,575.00
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 700.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 107.22
QUADIENT FINANCE USA, INC. 180.00
REBECCA ISON 258.66
RIQUETTI TOWING & RECOVERY LLC 300.00
ROBERT HOCKETT 9.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL 12,042.55
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 239.17
ROSS MARTINEZ 200.00
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 2,026.21
RYAN DIAGNOSTICS OF FLORIDA, INC. 419.00
S.W.A.T. LIGHTING LLC 853.75
SADIE REHM 193.31
SAFEWAY ALBERTSONS 57.45
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC 144.25
SCOTT BRADY 10.99
SE GROUP 10,758.77
SEH INC 6,684.75
SERCOM 963.20
SHI INTERNATIONAL CORP 3,641.22
SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 50,305.00
SILVER CITY PRINTING 2,250.29
ST VINCENT HEALTH 825.00
STATE OF COLORADO 354.96
STATEWIDE INTERNET PORTAL 1,663.20
STEVE NOFZIGER 275.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
TELELANGUAGE INC. 297.26
TELLER COUNTY JAIL 9,240.00
THE LINCOLN NATIONAL 8,399.16
THERESA OLSON 612.00
TIM WHITE 9.97
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 11,176.19
TONY MEDINA 9.97
TRAIL 100 LEGACY, INC 60.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER RV 579.11
TRILLIUM HOLDCO LLC 2,196.72
TRINITY SCS, INC. 68.95
TYLER TECHNOLOGIES 1,750.00
TYREL STULTZ 9.97
UNITED LABORATORIES 890.00
US TRUCK DRIVING SCHOOL, INC 2,025.00
VALUEWEST, INC. 6,750.00
VERIZON WIRELESS 7,003.17
WAGNER EQUIPMENT CO. 38,218.25
WEATHERVANE LAW 7,365.00
WELLNESS SCREENING LLC 179.60
WHITTNEY SMYTHE-SMITH 561.00
WIMACTEL INC. 77.00
XCEL ENERGY 4,765.34
Published in the Herald Democrat Nov. 18, 2021.
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