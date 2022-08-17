PUBLIC NOTICE

The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners and represents gross salary paid to each employee during the month of June 2022 in accordance with §30- 25-111 (1.5), C.R.S. Fringe benefits including but not limited to insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses include an additional countywide average of approximately 30% (not included in the figures below).

Department Name

Position

 Salary

AIRPORT

AIRPORT INTERN

 938.00

AIRPORT

AIRPORT MANAGER

 4,000.00

AIRPORT

AIRPORT OPS SPCLST

 3,600.00

AIRPORT

AIRPORT OPS TECH

 588.00

AIRPORT

AIRPORT INTERN

 252.00

AIRPORT

AIRPORT OPS TECH

 1,076.93

AIRPORT

AIRPORT OPS TECH

 2,412.00

ASSESSOR

APPRAISER

 3,790.38

ASSESSOR

APPRAISER

 3,846.16

ASSESSOR

ASSESSOR

 4,870.46

ASSESSOR

DEPUTY

ASSESSOR

 4,929.78

ASSESSOR

TRANSFER CLERK

 3,346.16

BLOOD LEAD

BLOOD LEAD NURSE

 3,931.22

BUILDING AND LAND USE

BUILDING & LAND TECH

 2,923.08

BUILDING AND LAND USE

PERMIT ADMIN

 3,043.85

BUILDING AND LAND USE

PLANNING DIRECTOR

 5,538.45

CLERK/RECORDER

ADMIN CLERK

 2,898.46

CLERK/RECORDER

ADMIN CLERK III

 2,995.16

CLERK/RECORDER

ADMIN TECH II

 3,452.47

CLERK/RECORDER

CHIEF DEPUTY CLERK

 4,161.98

CLERK/RECORDER

CLERK & RECORDER

 4,870.46

CLERK/RECORDER

DRIVERS LICENSE ADMI

 3,101.00

CLERK/RECORDER

RECORDING DEPUTY

 6,010.65

COMMISSIONERS

ADMIN ASST CO MGR

 3,423.07

COMMISSIONERS

COMMISSIONER

 5,089.84

COMMISSIONERS

COMMISSIONER

 4,870.46

COMMISSIONERS

COMMISSIONER

 5,089.84

COMMISSIONERS

COUNTY

MANAGER

 7,692.30

CORONER

CORONER

 2,165.76

CORONER

HOUSING DIRECTOR

 2,260.00

CORONER

CHIEF DEPUTY CORONER

 2,950.00

DEPT OF HUMAN SERVICES

CCAP

COORDINATOR

 3,559.53

DEPT OF HUMAN SERVICES

CHILD

SUPPORT TECH III

 3,814.90

DEPT OF HUMAN SERVICES

CHILD

WELFARE/APS MG

 5,291.46

DEPT OF HUMAN SERVICES

DHS ADMIN ASSISTANT

 2,898.46

DEPT OF HUMAN SERVICES

DHS FINANCE MANAGER

 5,260.84

DEPT OF HUMAN SERVICES

ECONOMIC SECURITY MG

 5,409.54

DEPT OF HUMAN SERVICES

ELIGIBILITY TECH

 4,854.32

DEPT OF HUMAN SERVICES

HUMAN

SERVICES DIRECTOR

 5,868.15

DEPT OF HUMAN SERVICES

INTAKE

CASEWORKER

 4,238.23

DEPT OF HUMAN SERVICES

INTAKE

CASEWORKER

 4,680.00

DEPT OF HUMAN SERVICES

LEAD

CASEWORKER IV

 4,818.61

DEPT OF HUMAN SERVICES

LEAD PA

ELIGIBILITY

 3,680.00

DEPT OF HUMAN SERVICES

PROJECT MANAGER

 3,846.14

DEPT OF HUMAN SERVICES

TANF

CASEWORKER

 3,207.75

DEPT OF HUMAN SERVICES

WRAPAROUND DATA ANLY

 3,036.65

DEPT OF HUMAN SERVICES

WRAPAROUND FACILITATOR

 3,513.08

DEPT OF HUMAN SERVICES

WRAPAROUND FAM SPT P

 3,018.46

DEPT OF HUMAN SERVICES

WRAPAROUND MANAGER

 4,864.62

DEPT OF HUMAN SERVICES

CHILD

SUPPORT TECH

 1,174.20

FINANCE

AP SPECIALIST

 3,076.93

FINANCE

FINANCE DIRECTOR

 5,308.46

FINANCE

FINANCE/HR INTERN

 329.70

GET OUTDOORS LEADVILLE!

FINANCE & GRANTS MGR

 3,000.00

GET OUTDOORS LEADVILLE!

GOL! DIRECTOR

 4,653.84

GET OUTDOORS LEADVILLE!

GOL! GEAR LIB INTERN

 140.00

GET OUTDOORS LEADVILLE!

GOL! IN-SCHOOL PGM D

 3,846.40

GET OUTDOORS LEADVILLE!

GOL!

PROGRAMS MGR

 3,247.52

GET OUTDOORS LEADVILLE!

OOST

PROGRAM DIRECTOR

 4,384.62

GET OUTDOORS LEADVILLE!

PROGRAM COORDINATOR

 2,978.46

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR ASST CREW LEADER

 42.00

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR ASST CREW LEADER

 42.00

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR CREW LEADER

 55.50

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR CREW LEADER

 274.13

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR CREW LEADER

 218.50

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR CREW LEADER

 1,790.00

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR HIKING LEADER

 193.50

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR BIKING LEADER

 560.00

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR CREW LEADER

 83.25

GET OUTDOORS LEADVILLE!

RR CREW LEADER

 220.50

GET OUTDOORS LEADVILLE!

ENROLLMENT COORDINATOR

 250.00

HOUSING

OPERATOR II

 5,769.23

HUMAN RESOURCES

HR SPECIALIST

 3,230.77

IMMUNIZATIONS

ROCKIES ROCK NURSE

 2,742.00

INFORMATION TECHNOLOGY

IT MANAGER

 3,579.25

LANDFILL

LANDFILL FOREMAN

 5,743.75

LANDFILL

LANDFILL OPERATOR

 3,728.27

LANDFILL

LANDFILL OPERATOR

 3,792.75

LANDFILL

LANDFILL OPERATOR

 3,173.00

LIBRARY

CHILDRENS SERVICES C

 2,730.78

LIBRARY

LIBRARY DIRECTOR

 4,807.68

LIBRARY

LOCAL

HISTORY & CCOR

 3,043.86

LIBRARY

LOCAL

HISTORY COORD.

 3,000.00

LIBRARY

MRKTG & MTRLS SPVSR

 2,923.08

LIBRARY

YNG ADLT SRVS CRDNT

 2,846.15

LIBRARY

DESK CLERK I

 798.18

LIBRARY

LIBRARY AIDE

 1,457.70

LIBRARY

SPANISH

SERVICES COO

 1,890.06

LIBRARY

DESK CLERK I

 85.00

MAINTENANCE

CUSTODIAN

 326.92

MAINTENANCE

CUSTODIAN

 3,007.17

MAINTENANCE

MAINTENANCE TECH

 3,261.60

MAINTENANCE

LEAD

CUSTODIAN

 3,274.00

MAINTENANCE

MAINTENANCE FOREMAN

 4,160.36

MAINTENANCE

MAINTENANCE TECH

 3,366.42

MAINTENANCE

MAINTENANCE TECH

 3,204.70

MAINTENANCE

MAINTENANCE TECH

 2,812.30

MAINTENANCE

MAINTENANCE TECH

 2,698.50

MAINTENANCE

CUSTODIAN

 5,727.27

MAINTENANCE

CUSTODIAN

 3,591.91

MAPPING

MAPPER

 4,307.62

PHAC ADMINISTRATIVE

COVID TRACER

 1,933.46

PHAC ADMINISTRATIVE

EH ADMIN

ASSISTANT

 2,169.17

PHAC ADMINISTRATIVE

FINANCE & GRANTS MGR

 3,219.06

PHAC ADMINISTRATIVE

HIIT

 3,360.00

PHAC ADMINISTRATIVE

MAINTENANCE TECH

 3,360.00

PHAC ADMINISTRATIVE

NURSE I

 3,120.00

PHAC ADMINISTRATIVE

NURSE I

 3,000.00

PHAC ADMINISTRATIVE

PH COMMUNICATIONS

 3,360.00

PHAC ADMINISTRATIVE

PUBLIC HEALTH ADMIN

 3,361.93

PHAC ADMINISTRATIVE

PUBLIC HEALTH DIRECT

 5,484.75

PHAC ADMINISTRATIVE

TOBACCO

CESSATION

 3,131.20

PHAC ADMINISTRATIVE

HEALTH INSPECTOR

 8,291.47

RECREATION

2/3 REFEREE

 316.49

RECREATION

2/3 REFEREE

 335.24

RECREATION

4/5 REFEREE

 173.03

RECREATION

4/5 REFEREE

 147.58

RECREATION

4/5 REFEREE

 157.00

RECREATION

4/5 REFEREE

 235.50

RECREATION

ADULT

PROGRAMS CRD

 4,279.20

RECREATION

RR ASST CAMP DIR

 260.00

RECREATION

YOUTH SRVCS CRDNTR

 3,989.49

RECREATION

REFEREE

 30.00

RECREATION

RECREATION ATTENDANT

 65.94

RECREATION

SOFTBALL SUPERVISOR

 673.08

RECREATION

RECREATION ATTENDANT

 113.04

RECREATION

REFEREE

 220.50

RECREATION

SENIOR

EXERCISE INST

 364.50

RECREATION

RECREATION ATTENDANT

 246.24

RECREATION

YOGA

INSTRUCTOR

 287.00

ROAD/BRIDGE MAINT

ASST

DIRECTOR PWORKS

 5,000.00

ROAD/BRIDGE MAINT

LEAD LAW ENFRC ADVO

 4,148.96

ROAD/BRIDGE MAINT

LEAD

MECHANIC

 4,944.72

ROAD/BRIDGE MAINT

MECHANIC

 4,202.40

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 4,198.81

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 3,538.40

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 3,808.40

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 4,260.88

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II

 3,965.72

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II

 4,000.00

ROAD/BRIDGE MAINT

PURCHASING AGENT

 4,128.49

ROAD/BRIDGE MAINT

R&B FOREMAN

 4,068.80

ROAD/BRIDGE MAINT

ROAD & BRIDGE DIRECT

 5,723.04

SENIOR CITIZENS

AGING WELL COORDINAT

 3,995.53

SENIOR CITIZENS

SENIOR CNTR CRDNTR

 1,095.90

SENIOR CITIZENS

SENIOR

CITIZEN ASST

 640.56

SHERIFF

CORPORAL

 6,023.29

SHERIFF

COURT

SECURITY

OFFICER

 3,007.35

SHERIFF

DEPUTY

 4,845.88

SHERIFF

DEPUTY

 8,345.52

SHERIFF

DEPUTY

 3,890.86

SHERIFF

DEPUTY

 3,762.30

SHERIFF

DEPUTY

 5,186.07

SHERIFF

DETENTIONS OFFICER

 6,503.61

SHERIFF

DISPATCH SUPERVISOR

 7,413.71

SHERIFF

DISPATCH TRAINER

 4,091.35

SHERIFF

DISPATCHER

 578.25

SHERIFF

DISPATCHER

 4,318.46

SHERIFF

DISPATCHER

 3,600.18

SHERIFF

EHS TRAINING WATER

 6,177.13

SHERIFF

JAILER

 5,181.36

SHERIFF

SHERIFF

 6,526.62

SHERIFF

SHERIFF'S ADMIN ASST

 4,500.26

SHERIFF

UNDERSHERIFF

 6,153.84

SHERIFF

DEPUTY

 2,160.00

SHERIFF

DISPATCHER

 4,504.03

SHERIFF

FIREARMS INSTRUCTOR

 780.00

SHERIFF

K-9 DEPUTY

 5,671.52

TOURISM PANEL

TOURISM PANEL MGR

 5,769.24

TREASURER

CHIEF DEPUTY TREASUR

 4,540.78

TREASURER

TREASURER CLERK

 2,884.62

TREASURER

TREASURUER

 5,555.46

VETERANS

VETERANS SERVICE OFF

 482.52

Published in the Herald Democrat Aug. 18, 2022.

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