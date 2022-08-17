PUBLIC NOTICE
The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners and represents gross salary paid to each employee during the month of June 2022 in accordance with §30- 25-111 (1.5), C.R.S. Fringe benefits including but not limited to insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses include an additional countywide average of approximately 30% (not included in the figures below).
Department Name
Position
Salary
AIRPORT
AIRPORT INTERN
938.00
AIRPORT
AIRPORT MANAGER
4,000.00
AIRPORT
AIRPORT OPS SPCLST
3,600.00
AIRPORT
AIRPORT OPS TECH
588.00
AIRPORT
AIRPORT INTERN
252.00
AIRPORT
AIRPORT OPS TECH
1,076.93
AIRPORT
AIRPORT OPS TECH
2,412.00
ASSESSOR
APPRAISER
3,790.38
ASSESSOR
APPRAISER
3,846.16
ASSESSOR
ASSESSOR
4,870.46
ASSESSOR
DEPUTY
ASSESSOR
4,929.78
ASSESSOR
TRANSFER CLERK
3,346.16
BLOOD LEAD
BLOOD LEAD NURSE
3,931.22
BUILDING AND LAND USE
BUILDING & LAND TECH
2,923.08
BUILDING AND LAND USE
PERMIT ADMIN
3,043.85
BUILDING AND LAND USE
PLANNING DIRECTOR
5,538.45
CLERK/RECORDER
ADMIN CLERK
2,898.46
CLERK/RECORDER
ADMIN CLERK III
2,995.16
CLERK/RECORDER
ADMIN TECH II
3,452.47
CLERK/RECORDER
CHIEF DEPUTY CLERK
4,161.98
CLERK/RECORDER
CLERK & RECORDER
4,870.46
CLERK/RECORDER
DRIVERS LICENSE ADMI
3,101.00
CLERK/RECORDER
RECORDING DEPUTY
6,010.65
COMMISSIONERS
ADMIN ASST CO MGR
3,423.07
COMMISSIONERS
COMMISSIONER
5,089.84
COMMISSIONERS
COMMISSIONER
4,870.46
COMMISSIONERS
COMMISSIONER
5,089.84
COMMISSIONERS
COUNTY
MANAGER
7,692.30
CORONER
CORONER
2,165.76
CORONER
HOUSING DIRECTOR
2,260.00
CORONER
CHIEF DEPUTY CORONER
2,950.00
DEPT OF HUMAN SERVICES
CCAP
COORDINATOR
3,559.53
DEPT OF HUMAN SERVICES
CHILD
SUPPORT TECH III
3,814.90
DEPT OF HUMAN SERVICES
CHILD
WELFARE/APS MG
5,291.46
DEPT OF HUMAN SERVICES
DHS ADMIN ASSISTANT
2,898.46
DEPT OF HUMAN SERVICES
DHS FINANCE MANAGER
5,260.84
DEPT OF HUMAN SERVICES
ECONOMIC SECURITY MG
5,409.54
DEPT OF HUMAN SERVICES
ELIGIBILITY TECH
4,854.32
DEPT OF HUMAN SERVICES
HUMAN
SERVICES DIRECTOR
5,868.15
DEPT OF HUMAN SERVICES
INTAKE
CASEWORKER
4,238.23
DEPT OF HUMAN SERVICES
INTAKE
CASEWORKER
4,680.00
DEPT OF HUMAN SERVICES
LEAD
CASEWORKER IV
4,818.61
DEPT OF HUMAN SERVICES
LEAD PA
ELIGIBILITY
3,680.00
DEPT OF HUMAN SERVICES
PROJECT MANAGER
3,846.14
DEPT OF HUMAN SERVICES
TANF
CASEWORKER
3,207.75
DEPT OF HUMAN SERVICES
WRAPAROUND DATA ANLY
3,036.65
DEPT OF HUMAN SERVICES
WRAPAROUND FACILITATOR
3,513.08
DEPT OF HUMAN SERVICES
WRAPAROUND FAM SPT P
3,018.46
DEPT OF HUMAN SERVICES
WRAPAROUND MANAGER
4,864.62
DEPT OF HUMAN SERVICES
CHILD
SUPPORT TECH
1,174.20
FINANCE
AP SPECIALIST
3,076.93
FINANCE
FINANCE DIRECTOR
5,308.46
FINANCE
FINANCE/HR INTERN
329.70
GET OUTDOORS LEADVILLE!
FINANCE & GRANTS MGR
3,000.00
GET OUTDOORS LEADVILLE!
GOL! DIRECTOR
4,653.84
GET OUTDOORS LEADVILLE!
GOL! GEAR LIB INTERN
140.00
GET OUTDOORS LEADVILLE!
GOL! IN-SCHOOL PGM D
3,846.40
GET OUTDOORS LEADVILLE!
GOL!
PROGRAMS MGR
3,247.52
GET OUTDOORS LEADVILLE!
OOST
PROGRAM DIRECTOR
4,384.62
GET OUTDOORS LEADVILLE!
PROGRAM COORDINATOR
2,978.46
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR ASST CREW LEADER
42.00
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR ASST CREW LEADER
42.00
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR CREW LEADER
55.50
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR CREW LEADER
274.13
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR CREW LEADER
218.50
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR CREW LEADER
1,790.00
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR HIKING LEADER
193.50
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR BIKING LEADER
560.00
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR CREW LEADER
83.25
GET OUTDOORS LEADVILLE!
RR CREW LEADER
220.50
GET OUTDOORS LEADVILLE!
ENROLLMENT COORDINATOR
250.00
HOUSING
OPERATOR II
5,769.23
HUMAN RESOURCES
HR SPECIALIST
3,230.77
IMMUNIZATIONS
ROCKIES ROCK NURSE
2,742.00
INFORMATION TECHNOLOGY
IT MANAGER
3,579.25
LANDFILL
LANDFILL FOREMAN
5,743.75
LANDFILL
LANDFILL OPERATOR
3,728.27
LANDFILL
LANDFILL OPERATOR
3,792.75
LANDFILL
LANDFILL OPERATOR
3,173.00
LIBRARY
CHILDRENS SERVICES C
2,730.78
LIBRARY
LIBRARY DIRECTOR
4,807.68
LIBRARY
LOCAL
HISTORY & CCOR
3,043.86
LIBRARY
LOCAL
HISTORY COORD.
3,000.00
LIBRARY
MRKTG & MTRLS SPVSR
2,923.08
LIBRARY
YNG ADLT SRVS CRDNT
2,846.15
LIBRARY
DESK CLERK I
798.18
LIBRARY
LIBRARY AIDE
1,457.70
LIBRARY
SPANISH
SERVICES COO
1,890.06
LIBRARY
DESK CLERK I
85.00
MAINTENANCE
CUSTODIAN
326.92
MAINTENANCE
CUSTODIAN
3,007.17
MAINTENANCE
MAINTENANCE TECH
3,261.60
MAINTENANCE
LEAD
CUSTODIAN
3,274.00
MAINTENANCE
MAINTENANCE FOREMAN
4,160.36
MAINTENANCE
MAINTENANCE TECH
3,366.42
MAINTENANCE
MAINTENANCE TECH
3,204.70
MAINTENANCE
MAINTENANCE TECH
2,812.30
MAINTENANCE
MAINTENANCE TECH
2,698.50
MAINTENANCE
CUSTODIAN
5,727.27
MAINTENANCE
CUSTODIAN
3,591.91
MAPPING
MAPPER
4,307.62
PHAC ADMINISTRATIVE
COVID TRACER
1,933.46
PHAC ADMINISTRATIVE
EH ADMIN
ASSISTANT
2,169.17
PHAC ADMINISTRATIVE
FINANCE & GRANTS MGR
3,219.06
PHAC ADMINISTRATIVE
HIIT
3,360.00
PHAC ADMINISTRATIVE
MAINTENANCE TECH
3,360.00
PHAC ADMINISTRATIVE
NURSE I
3,120.00
PHAC ADMINISTRATIVE
NURSE I
3,000.00
PHAC ADMINISTRATIVE
PH COMMUNICATIONS
3,360.00
PHAC ADMINISTRATIVE
PUBLIC HEALTH ADMIN
3,361.93
PHAC ADMINISTRATIVE
PUBLIC HEALTH DIRECT
5,484.75
PHAC ADMINISTRATIVE
TOBACCO
CESSATION
3,131.20
PHAC ADMINISTRATIVE
HEALTH INSPECTOR
8,291.47
RECREATION
2/3 REFEREE
316.49
RECREATION
2/3 REFEREE
335.24
RECREATION
4/5 REFEREE
173.03
RECREATION
4/5 REFEREE
147.58
RECREATION
4/5 REFEREE
157.00
RECREATION
4/5 REFEREE
235.50
RECREATION
ADULT
PROGRAMS CRD
4,279.20
RECREATION
RR ASST CAMP DIR
260.00
RECREATION
YOUTH SRVCS CRDNTR
3,989.49
RECREATION
REFEREE
30.00
RECREATION
RECREATION ATTENDANT
65.94
RECREATION
SOFTBALL SUPERVISOR
673.08
RECREATION
RECREATION ATTENDANT
113.04
RECREATION
REFEREE
220.50
RECREATION
SENIOR
EXERCISE INST
364.50
RECREATION
RECREATION ATTENDANT
246.24
RECREATION
YOGA
INSTRUCTOR
287.00
ROAD/BRIDGE MAINT
ASST
DIRECTOR PWORKS
5,000.00
ROAD/BRIDGE MAINT
LEAD LAW ENFRC ADVO
4,148.96
ROAD/BRIDGE MAINT
LEAD
MECHANIC
4,944.72
ROAD/BRIDGE MAINT
MECHANIC
4,202.40
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
4,198.81
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
3,538.40
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
3,808.40
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
4,260.88
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II
3,965.72
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II
4,000.00
ROAD/BRIDGE MAINT
PURCHASING AGENT
4,128.49
ROAD/BRIDGE MAINT
R&B FOREMAN
4,068.80
ROAD/BRIDGE MAINT
ROAD & BRIDGE DIRECT
5,723.04
SENIOR CITIZENS
AGING WELL COORDINAT
3,995.53
SENIOR CITIZENS
SENIOR CNTR CRDNTR
1,095.90
SENIOR CITIZENS
SENIOR
CITIZEN ASST
640.56
SHERIFF
CORPORAL
6,023.29
SHERIFF
COURT
SECURITY
OFFICER
3,007.35
SHERIFF
DEPUTY
4,845.88
SHERIFF
DEPUTY
8,345.52
SHERIFF
DEPUTY
3,890.86
SHERIFF
DEPUTY
3,762.30
SHERIFF
DEPUTY
5,186.07
SHERIFF
DETENTIONS OFFICER
6,503.61
SHERIFF
DISPATCH SUPERVISOR
7,413.71
SHERIFF
DISPATCH TRAINER
4,091.35
SHERIFF
DISPATCHER
578.25
SHERIFF
DISPATCHER
4,318.46
SHERIFF
DISPATCHER
3,600.18
SHERIFF
EHS TRAINING WATER
6,177.13
SHERIFF
JAILER
5,181.36
SHERIFF
SHERIFF
6,526.62
SHERIFF
SHERIFF'S ADMIN ASST
4,500.26
SHERIFF
UNDERSHERIFF
6,153.84
SHERIFF
DEPUTY
2,160.00
SHERIFF
DISPATCHER
4,504.03
SHERIFF
FIREARMS INSTRUCTOR
780.00
SHERIFF
K-9 DEPUTY
5,671.52
TOURISM PANEL
TOURISM PANEL MGR
5,769.24
TREASURER
CHIEF DEPUTY TREASUR
4,540.78
TREASURER
TREASURER CLERK
2,884.62
TREASURER
TREASURUER
5,555.46
VETERANS
VETERANS SERVICE OFF
482.52
Published in the Herald Democrat Aug. 18, 2022.
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