PUBLIC NOTICE
Vendor Publication Report
Lake County, CO
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of January 2021. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488.
Vendor Name Total Payments
ACA PRODUCTS INC $3,402.34
ACORN PETROLEUM, INC $4,321.67
ADOBE $1,966.78
AIRBNB $2,072.39
ALPINE BANK $6,137.79
ALSCO $40.27
AMAZON $4,191.94
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION $110.00
AMERICAN RED CROSS $158.00
ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC $5,930.80
ANYPROMO INC. $336.00
APC SOUTHERN $1.00
APEX SOFTWARE $705.00
APPLE $11.96
AQUATIC COUNCIL LLC $345.00
ARBONNE $128.63
ARKANSAS VALLEY PUBLISHING $240.00
ASF $607.50
AVENU $14,001.41
B AND B SHIPPING AND MORE $71.96
BELLA LUNA TOYS $53.40
BEST BUY STORES, LP $1,496.59
BIGHORN HARDWARE $578.16
BLUE EARTH SALON $150.00
BROADVOICE $213.55
BROWNELLS INC $1,669.64
CALPHO $1,014.00
CALYPSO CONTINUING EDUCATION $406.73
CBI ONLINE $5.00
CBS ACCOUNTING LLC $3,465.00
CCI $12,000.00
CENTER FOR DISEASE DETECTION $174.00
CENTURY LINK $5,822.93
CHAFFEE COUNTY $7,200.00
CHP $118,363.97
CIRCLE K $52.00
CITY OF LEADVILLE $143,720.82
CITY ON A HILL $58.00
CLEARCHECKS $221.20
CLOUD CITY CONSERVATION CENT $40,000.00
CMG FINANCIAL $355.07
CNA SURETY DIRECT BILL $1,275.00
CO COUNTY SERVICES $4.60
CO DORA PROFESSIONAL $133.00
COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION, C/O EL PASO COUNTY ASSESSOR, STEVE SCHLEIKER $1,042.00
COLORADO COUNTIES CASUALTY $267,946.00
COLORADO COUNTY CLERKS ASSOC $937.29
COLORADO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & ENVIRONMENT $720.00
COLORADO DEPARTMENT OF REV $2,495.80
COLORADO DEPT OF LABOR AND UNEMPLOYMENT $4,943.87
COLORADO DIVISON OF WATER RES $1,501.00
COLORADO FUNERAL HOMES $300.00
COLORADO MOUNTAIN NEWS MEDIA $1,459.38
COLUMBIA $677.97
COLUMBINE INN & SUITES $273.00
CONFERENCING $3.58
CONOCO $58.83
COOKIES WITH ALTITUDE $277.04
COSTCO MEMBERSHIP $274.49
COUNTY SHERIFFS OF COLORADO $125.00
COUNTY WORKERS COMPENSAT $167,278.00
CROSS BOARDER TRANS FEE $15.03
D & J HORNING PROPERTY $2,700.00
D & T VENTURES $500.00
DATAWORKS PLUS LLC $7,945.92
DISCOUNTCELL, INC $3,360.00
DUNCAN'S HEATING AND COOLING $2,400.00
DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT $2,730.00
EAGLE OUTFITTER $129.50
EARLY AOP CONFERENCE $269.00
EDEN K9 CONSULTING $174.00
EFORCE $31,322.00
EIG IPOWER $72.00
EL MERCADITO $133.25
EMPLOYERS COUNCIL SERVICES INC $3,971.37
ENDPOINT DIRECT $5,000.00
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS $5,250.00
EPOS NOW $147.00
ESRI $100.00
ETSY.COM $51.11
EXXON MOBIL $40.20
EZ FACILITY $243.36
FACEBOOK $1,660.71
FAMILY DOLLAR $142.35
FAMILY IN CHRIST COMMUNITY CHUR $200.00
FAMILY SUPPORT REGISTRY $307.10
FEDERAL PROCESSING REGISTRY INC $399.00
FIRST MOUNTAIN BANK $3,110.49
GALLS, LLC- DBA NEVES UNIFORMS $1,594.52
GAP INC. $164.02
GOOGLE $2,019.99
GRAB & GO $40.25
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS $4,350.00
HARVARD HKS ONLINE LEARING $775.00
HERALD DEMOCRAT $97.40
HOFFMAN, PARKER, WILSON, & CARBERRY, P.C. $357.50
HOLIDAY RV $477.79
HOTELS.COM $228.60
HUMAN RESOURCES PLUS $907.80
IAAO ORG $220.00
IC SYSTEM INC. $348.75
INCENTA HEALTH $2,125.00
INGRAM LIBRARY SERVICES $533.12
J.C. SANTELLI TRAINING AND CONSULTING, LLC. $13,800.00
JEN'S GEMS $2,491.39
JESUS QUINTANA $54.16
KELLY LANDAU $900.00
LADYBCRAFT $121.87
LAKE COUNTY BUILD A GENERAT $13,805.05
LAKE COUNTY COMMUNITY FUND $60.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT $62,788.69
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT $76,169.44
LEADVILLE CROSS COUNTRY SKI $1,923.00
LEADVILLE SANITATION DIST $1,925.60
LEADVILLE UTV TOURS $8.00
LEDS, LLC $18,044.00
LOGO SPORTSWEAR, INC. $358.86
MADMIMI $42.00
MAILCHIMP $87.99
MARLIN BUSINESS BANK $449.58
MERRIFIELDS GARDEN HUT $478.33
MICROSOFT $1,384.00
MIDWAY USA $184.33
MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS $1,250.00
MILES PARTNERSHIP $17,210.50
MILLENNIUM TOWING $175.00
MOUNT PRINCETON HOT SPRINGS RES $379.63
MOUNTAIN STATES EMPLOYMENT COU $570.00
MYSTERY ESCAPE ROOM $83.24
NATIONAL CENTER FOR STATE COU $10,427.00
NIKE $59.45
OFFICE DEPOT $201.53
OFFICE OF THE DISTRICT ATTORNEY $44,106.50
ONLINERME, LLC $490.00
OTC BRANDS $842.96
PANDA EXPRESS $18.67
PARKVILLE WATER $3,102.03
PARLIN LAW P.C. $770.00
PAYPAL $24.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING $443.07
PHILLIPS 66 $33.29
PIZZA HUT $12.39
PLATTE RIVER NETWORKS $5,575.00
POOLEQUIP LLC $480.73
POSTMASTER $827.44
PRO-ELECTRIC INC $690.98
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE $24.00
QUADIENT FINANCE USA, INC. $184.80
R & S NORTHEAST LLC $377.01
RADER K9 $104.51
RAY ALLEN MANUFACTURING $431.00
REALTOR ASSOCIATION (REALTORS OF CENTRAL COLORADO) $416.00
REGIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND ENVIRONMENTAL LEADERSHIP $150.00
ROBERTA OLIVAS $53.84
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PRACTICE $996.85
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUN $9,332.50
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER $108.63
RUGGED DEPOT $7,352.00
SAFEWAY ALBERTSONS $1,563.24
SAMS CLUB $471.99
SATURDAYS DISCOUNT $65.83
SEVERSON SUPPLY CO. INC $71.63
SGAMMO LLC $1,087.17
SHI INTERNATIONAL CORP $9,045.38
SHRM CERTIFICATION $375.00
SILVER CITY PRINTING $890.61
SILVER KING INN AND SUITES $75.07
SIMPLY STAMPS $28.70
SIRCHE FINGER PRINTING $223.86
SMART SIGN $25.26
SOLID WASTE ASSOCIATION $99.00
SPECTRUM $976.13
SQUARE HARDWARE $57.73
ST VINCENT'S GENERAL HOSPITAL $6,755.00
STAPLES BUSINESS CREDIT $416.83
STATE OF COLORADO $239.07
SUBWAY $11.43
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT $11,234.10
SUPPLY HOUSE $466.25
SURVEY MONKEY $384.00
TAMARAC MEDICAL INC. $14.95
TARGET $3,693.50
TELELANGUAGE INC. $82.77
THE BALLARD GROUP, INC. $4,532.77
THE GALLIUM GROUP $3,650.00
TIMBERLINE MOTEL $1,000.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS $3,181.00
TRAIL 100 LEGACY, INC $60.00
TREELINE KITCHEN $411.08
TRILLIUM HOLDCO LLC $1,367.56
TRITON DATACOM ONLINE $690.00
TUBE PRO INC $1,329.24
TYLER TECHNOLOGIES $80,086.50
ULINE $2,195.00
UNITED AIRLINES $366.20
UNITEL $28.00
UNLIMITED SANITARY, LLC $10.00
VALUEWEST, INC. $2,250.00
VEGA AMERICAS, INC. $65.85
VERIZON WIRELESS $6,658.75
VIMEO, INC $240.00
VISTAPRINT $439.57
WAL MART $724.73
WALGREENS $8.38
WAYFAIR INC $570.00
WP ENGINE $115.00
XCEL ENERGY $5,664.37
ZIPRECRUITER $1,199.00
ZOOBEAN, INC. $2,385.00
ZOOM $602.40
Grand Total: $1,380,705.22
Published in the Herald Democrat Feb. 11, 2021.
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