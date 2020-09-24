PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of August 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting the office.

5280 FORENSIC PATHOLOGY,    1,225.00

A RIFKIN CO                                 277.85

ACORN PETROLEUM, INC          1,010.80

ACORN PETROLEUM, INC          2,034.67

ACORN PETROLEUM, INC             454.39

AFLAC                                          523.22

AFLAC                                          523.22

AFLAC GROUP INSURANCE        1,748.66

AIRGAS USA, LLC                         260.72

ALSCO                                           40.27

ALSCO                                           80.54

ALSCO                                           40.27

AMERICAN ENVIRONMENTAL        283.50

AMERICAN ENVIRONMENTAL     3,504.38

ANDERSON HALLAS ARCHITEC 25,749.73

ANTERO SEPTIC CORPORATIO     640.00

APC SOUTHERN                  1,607,347.26

ASTROPHYSICS                         6,203.00

AT YOUR SERVICE                       960.00

AVFUEL CORPORATION           12,274.14

B AND B SHIPPING AND MOR           5.40

B AND B SHIPPING AND MOR           5.40

B AND B SHIPPING AND MOR          49.11

BAILEY-KENT FUNERAL HOME      620.00

BARELA/LORETTA                          40.00

BARRETTE/TARYN                        426.25

BIGHORN HARDWARE                  228.80

BIGHORN HARDWARE                  364.00

BIGHORN HARDWARE                  198.24

BOB MCCLOSKEY INSURANCE   1,100.00

CALIBER COLLISION                  6,391.35

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CBS ACCOUNTING LLC                 742.50

CBS ACCOUNTING LLC                 670.00

CDPHE                                         596.00

CDPHE                                          77.50

CENTER FOR DISEASE DETEC      389.50

CENTURA HEALTH                        600.00

CENTURY LINK                          3,608.81

CENTURY LINK                               95.20

CENTURY LINK                          6,586.32

CENTURY LINK                             705.64

CHAVEZ/LUIS                                 60.68

CHESTER POOL SYSTEMS, IN    5,165.43

CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00

CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00

CHP                                       114,769.97

CITY OF LEADVILLE                  81,377.88

COLORADO ASPHALT SERVICE  2,028.60

COLORADO BARRICADE COMPA   776.02

COLORADO DEPARTMENT OF R   197.56

COLORADO DEPARTMENT OF R   395.12

D & T VENTURES                          500.00

DAWSON/RAY                              200.00

DCS LIMITED                             2,000.00

DCS LIMITED                             2,000.00

DE LAGE LANDEN                      1,009.46

DELTA RIGGING & TOOLS, I            87.60

DELTA RIGGING & TOOLS, I            91.80

DEMCO                                     1,044.85

DEPENDABLE AUTO REPAIR L      100.00

DIEDRICH CONSTRUCTION CO   1,230.00

DILL DILL CARR STONBRAKE     2,393.25

DYNAMIC PROGRAM MANAGEME 3,570.00

ECOCLEAN SOLUTIONS             1,249.98

ESPINOZA/TARA MARIE                  51.92

ESSENZA ARCHITECTURE        15,192.50

EVERETT/SYDNEY                         78.50

FAMILY SUPPORT REGISTRY        330.17

FAMILY SUPPORT REGISTRY        330.17

FERRELLGAS                               100.00

FIKE/SCHAULIS                            205.00

FIRST MOUNTAIN BANK             1,242.26

FIRST MOUNTAIN BANK             1,242.26

FULL CIRCLE OF LAKE COUN     4,677.25

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC    754.00

GALLS, LLC- DBA NEVES UN         141.54

GRAINGER                                   903.95

GREATER ARKANSAS RIVER N   3,166.00

GROOVE AUTOMOTIVE                 282.51

GROOVE AUTOMOTIVE                 235.12

HARMON/KAREN                            20.00

HEADWATERS HEALTH AND WE 1,335.00

HERALD DEMOCRAT                    430.91

HERALD DEMOCRAT                      10.84

HI VALLEY SUPPLY                         84.46

HIGH ALTITUDE RACE TIMIN      2,295.00

HONNEN EQUIPMENT CO             410.81

HUGGINS/RHONDA                        68.00

ICONIX CLEANING                      6,915.80

INFRASTRUCTURE MANAGEMEN 10,083.00

INGRAM LIBRARY SERVICES         215.17

INGRAM LIBRARY SERVICES         220.13

INTEGRATED SERVICES, INC           9.78

JACK'S TIRE & OIL                        521.00

JAY DEE INC                            40,744.10

JESSICA LYNN STUDIOS               200.00

KEENAN/SARAH                             26.47

KERRIGAN/EDWARD                     102.00

KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT  88,330.79

KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT  15,387.50

KUMAR AND ASSOCIATES INC   1,078.75

LAKE COUNTY BUILD A GENE 136,147.50

LAKE COUNTY BUILD A GENE    2,579.82

LAKE COUNTY CLERK & RECO       20.42

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      30.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      30.00

LAKE COUNTY GOVERNMENT  48,314.56

LAKE COUNTY TREASURER    103,271.16

LAWSON PRODUCTS, INC              57.96

LAWSON PRODUCTS, INC              74.81

LITTLE JOE'S LOCKSHOP               10.20

LOVEGREN/GREGORY                  119.95

MAACO                                      3,597.07

MARCELLA/KAYLA                          29.44

MESA OIL, INC.                             600.60

MID-AMERICAN RESEARCH CH  1,903.00

MIDWEST CARD AND ID SOLU    1,250.00

MIDWEST TRUCK PARTS & SE      399.99

MMGY GLOBAL, LLC                   3,000.00

MUDGE/SARAH                              87.75

MYSLIK, INC.                                122.49

NAPA AUTO PARTS                      366.80

NAPA AUTO PARTS                          9.88

NAPA AUTO PARTS                    1,015.73

NORTON & SMITH, P.C.                 294.00

OFFICE OF THE DISTRICT       132,319.50

OLSON/THERESA                           68.00

O'REILLY FIRST CALL                 2,079.04

O'REILLY FIRST CALL                   248.29

ORKIN                                          151.84

PARK COUNTY SHERIFF'S OF     5,355.00

PARKVILLE WATER                  13,414.98

PARLIN LAW P.C.                          560.00

PATCH SUPPLY, INC                     210.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING      60.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,006.42

PEAK PERFORMANCE IMAGING    225.79

PIXLEY/JAMES                              500.00

PLATTE RIVER NETWORKS      15,400.00

POSTMASTER                                92.00

POULOS/GARRETT                       100.00

POWER EQUIPMENT COMPANY    213.49

POWER EQUIPMENT COMPANY    276.02

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE     32.00

QUILL CORPORATION                   189.95

R & S NORTHEAST LLC                 249.16

R&D SYSTEMS, INC                        68.64

RIQUETTI TOWING & RECOVE       600.00

RJF ADVERTISING                          88.55

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR   1,269.00

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C  9,638.50

ROCKY MOUNTAIN OUTDOOR C 1,120.00

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA     545.33

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,833.01

RYAN DIAGNOSTICS, INC           2,322.00

S.W.A.T. LIGHTING LLC                 890.00

SAFEWAY ALBERTSONS                24.35

SANGRE DE CRISTO ELECTRI       137.07

SATHER/ELIZABETH L.               1,330.00

SATURDAYS DISCOUNT                 32.97

SEH INC                                    4,975.50

SEVERSON SUPPLY CO. INC         632.08

SHELTERLOGIC CORP             11,478.32

SILVER CITY PRINTING                 213.25

SILVER CITY PRINTING                 200.59

SILVER CITY PRINTING                 123.82

ST VINCENT'S GENERAL HOS     3,610.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS       550.00

STAPLES BUSINESS CREDIT      1,014.05

STATE OF COLORADO                  322.03

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 6,818.88

SUMMIT FORD                           2,591.35

SYMMETRY ENERGY SOLUTION 1,687.21

TAMARAC MEDICAL INC.                24.95

TAMARAC MEDICAL INC.                29.90

TAPCO                                         545.00

TARTAGLINI/ALDO J.                     380.00

TEKANSIK/TINA                                4.60

TEKANSIK/TINA                            247.47

TELELANGUAGE INC.                       6.23

THARP/FRANCISCO                      105.50

THE CENTER                                209.09

THE L.L. JOHNSON DISTRIB        1,177.66

THE LINCOLN NATIONAL            2,150.26

TOWN & COUNTRY SALIDA             39.81

TRACTOR SUPPLY CREDIT PL    3,999.99

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 30.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 30.00

TRANSWEST TRUCK TRAILER 145,098.00

TWIN LAKES INTERLAKEN BO       500.00

TYLER TECHNOLOGIES            12,626.33

ULINE                                        1,579.12

UNITED LABORATORIES               644.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPP      22.79

UNITED REPROGRAPHIC SUPP     270.00

VALLEY PRECAST INC                    38.11

VALUEWEST, INC.                      2,250.00

VERIZON WIRELESS                  1,498.53

WAGNER EQUIPMENT CO.         1,953.81

WAGNER EQUIPMENT CO.            640.06

WALDROP/SHANTI                         27.77

WEED/KYLE                                  800.00

WHITEHALL'S ALPINE BG              545.84

WIMACTEL INC.                              77.00

WM RECYCLE AMERICA             2,682.60

XCEL ENERGY                           4,656.30

XCEL ENERGY                              568.12

XCEL ENERGY                               74.90

*********************

GENERAL FUND                     $423,563.93

ROAD & BRIDGE                    $242,777.42

PUBLIC HEALTH AGENCY FUND $20,747.27

DEPT OF HUMAN SERVICES    $28,623.98

GRANTS                             $1,901,036.18

AIRPORT FUND                       $24,492.38

BLOOD LEAD                            $3,857.64

LANDFILL                                $17,468.77

LODGING TAX FUND                $16,576.54

MINERAL BELT TRAIL FUND       $2,295.00

CAPITAL ACQUISTION             $12,626.33

SELF INSURANCE                  $134,789.90

SEARCH & RESCUE                   $1,732.01

TOTAL ALL FUNDS              $2,830,587.35

Published in the Herald Democrat Sept. 24, 2020.

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