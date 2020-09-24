PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of August 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting the office.
5280 FORENSIC PATHOLOGY, 1,225.00
A RIFKIN CO 277.85
ACORN PETROLEUM, INC 1,010.80
ACORN PETROLEUM, INC 2,034.67
ACORN PETROLEUM, INC 454.39
AFLAC 523.22
AFLAC 523.22
AFLAC GROUP INSURANCE 1,748.66
AIRGAS USA, LLC 260.72
ALSCO 40.27
ALSCO 80.54
ALSCO 40.27
AMERICAN ENVIRONMENTAL 283.50
AMERICAN ENVIRONMENTAL 3,504.38
ANDERSON HALLAS ARCHITEC 25,749.73
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 640.00
APC SOUTHERN 1,607,347.26
ASTROPHYSICS 6,203.00
AT YOUR SERVICE 960.00
AVFUEL CORPORATION 12,274.14
B AND B SHIPPING AND MOR 5.40
B AND B SHIPPING AND MOR 5.40
B AND B SHIPPING AND MOR 49.11
BAILEY-KENT FUNERAL HOME 620.00
BARELA/LORETTA 40.00
BARRETTE/TARYN 426.25
BIGHORN HARDWARE 228.80
BIGHORN HARDWARE 364.00
BIGHORN HARDWARE 198.24
BOB MCCLOSKEY INSURANCE 1,100.00
CALIBER COLLISION 6,391.35
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CBS ACCOUNTING LLC 742.50
CBS ACCOUNTING LLC 670.00
CDPHE 596.00
CDPHE 77.50
CENTER FOR DISEASE DETEC 389.50
CENTURA HEALTH 600.00
CENTURY LINK 3,608.81
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 6,586.32
CENTURY LINK 705.64
CHAVEZ/LUIS 60.68
CHESTER POOL SYSTEMS, IN 5,165.43
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00
CHP 114,769.97
CITY OF LEADVILLE 81,377.88
COLORADO ASPHALT SERVICE 2,028.60
COLORADO BARRICADE COMPA 776.02
COLORADO DEPARTMENT OF R 197.56
COLORADO DEPARTMENT OF R 395.12
D & T VENTURES 500.00
DAWSON/RAY 200.00
DCS LIMITED 2,000.00
DCS LIMITED 2,000.00
DE LAGE LANDEN 1,009.46
DELTA RIGGING & TOOLS, I 87.60
DELTA RIGGING & TOOLS, I 91.80
DEMCO 1,044.85
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 100.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,230.00
DILL DILL CARR STONBRAKE 2,393.25
DYNAMIC PROGRAM MANAGEME 3,570.00
ECOCLEAN SOLUTIONS 1,249.98
ESPINOZA/TARA MARIE 51.92
ESSENZA ARCHITECTURE 15,192.50
EVERETT/SYDNEY 78.50
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY 330.17
FERRELLGAS 100.00
FIKE/SCHAULIS 205.00
FIRST MOUNTAIN BANK 1,242.26
FIRST MOUNTAIN BANK 1,242.26
FULL CIRCLE OF LAKE COUN 4,677.25
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 754.00
GALLS, LLC- DBA NEVES UN 141.54
GRAINGER 903.95
GREATER ARKANSAS RIVER N 3,166.00
GROOVE AUTOMOTIVE 282.51
GROOVE AUTOMOTIVE 235.12
HARMON/KAREN 20.00
HEADWATERS HEALTH AND WE 1,335.00
HERALD DEMOCRAT 430.91
HERALD DEMOCRAT 10.84
HI VALLEY SUPPLY 84.46
HIGH ALTITUDE RACE TIMIN 2,295.00
HONNEN EQUIPMENT CO 410.81
HUGGINS/RHONDA 68.00
ICONIX CLEANING 6,915.80
INFRASTRUCTURE MANAGEMEN 10,083.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 215.17
INGRAM LIBRARY SERVICES 220.13
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
JACK'S TIRE & OIL 521.00
JAY DEE INC 40,744.10
JESSICA LYNN STUDIOS 200.00
KEENAN/SARAH 26.47
KERRIGAN/EDWARD 102.00
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 88,330.79
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 15,387.50
KUMAR AND ASSOCIATES INC 1,078.75
LAKE COUNTY BUILD A GENE 136,147.50
LAKE COUNTY BUILD A GENE 2,579.82
LAKE COUNTY CLERK & RECO 20.42
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 30.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 30.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 48,314.56
LAKE COUNTY TREASURER 103,271.16
LAWSON PRODUCTS, INC 57.96
LAWSON PRODUCTS, INC 74.81
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 10.20
LOVEGREN/GREGORY 119.95
MAACO 3,597.07
MARCELLA/KAYLA 29.44
MESA OIL, INC. 600.60
MID-AMERICAN RESEARCH CH 1,903.00
MIDWEST CARD AND ID SOLU 1,250.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 399.99
MMGY GLOBAL, LLC 3,000.00
MUDGE/SARAH 87.75
MYSLIK, INC. 122.49
NAPA AUTO PARTS 366.80
NAPA AUTO PARTS 9.88
NAPA AUTO PARTS 1,015.73
NORTON & SMITH, P.C. 294.00
OFFICE OF THE DISTRICT 132,319.50
OLSON/THERESA 68.00
O'REILLY FIRST CALL 2,079.04
O'REILLY FIRST CALL 248.29
ORKIN 151.84
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 5,355.00
PARKVILLE WATER 13,414.98
PARLIN LAW P.C. 560.00
PATCH SUPPLY, INC 210.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 60.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,006.42
PEAK PERFORMANCE IMAGING 225.79
PIXLEY/JAMES 500.00
PLATTE RIVER NETWORKS 15,400.00
POSTMASTER 92.00
POULOS/GARRETT 100.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 213.49
POWER EQUIPMENT COMPANY 276.02
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 32.00
QUILL CORPORATION 189.95
R & S NORTHEAST LLC 249.16
R&D SYSTEMS, INC 68.64
RIQUETTI TOWING & RECOVE 600.00
RJF ADVERTISING 88.55
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 1,269.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 9,638.50
ROCKY MOUNTAIN OUTDOOR C 1,120.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 545.33
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,833.01
RYAN DIAGNOSTICS, INC 2,322.00
S.W.A.T. LIGHTING LLC 890.00
SAFEWAY ALBERTSONS 24.35
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 137.07
SATHER/ELIZABETH L. 1,330.00
SATURDAYS DISCOUNT 32.97
SEH INC 4,975.50
SEVERSON SUPPLY CO. INC 632.08
SHELTERLOGIC CORP 11,478.32
SILVER CITY PRINTING 213.25
SILVER CITY PRINTING 200.59
SILVER CITY PRINTING 123.82
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 550.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 1,014.05
STATE OF COLORADO 322.03
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 6,818.88
SUMMIT FORD 2,591.35
SYMMETRY ENERGY SOLUTION 1,687.21
TAMARAC MEDICAL INC. 24.95
TAMARAC MEDICAL INC. 29.90
TAPCO 545.00
TARTAGLINI/ALDO J. 380.00
TEKANSIK/TINA 4.60
TEKANSIK/TINA 247.47
TELELANGUAGE INC. 6.23
THARP/FRANCISCO 105.50
THE CENTER 209.09
THE L.L. JOHNSON DISTRIB 1,177.66
THE LINCOLN NATIONAL 2,150.26
TOWN & COUNTRY SALIDA 39.81
TRACTOR SUPPLY CREDIT PL 3,999.99
TRAIL 100 LEGACY, INC. 30.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 30.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER 145,098.00
TWIN LAKES INTERLAKEN BO 500.00
TYLER TECHNOLOGIES 12,626.33
ULINE 1,579.12
UNITED LABORATORIES 644.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 22.79
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 270.00
VALLEY PRECAST INC 38.11
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 1,498.53
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,953.81
WAGNER EQUIPMENT CO. 640.06
WALDROP/SHANTI 27.77
WEED/KYLE 800.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 545.84
WIMACTEL INC. 77.00
WM RECYCLE AMERICA 2,682.60
XCEL ENERGY 4,656.30
XCEL ENERGY 568.12
XCEL ENERGY 74.90
*********************
GENERAL FUND $423,563.93
ROAD & BRIDGE $242,777.42
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND $20,747.27
DEPT OF HUMAN SERVICES $28,623.98
GRANTS $1,901,036.18
AIRPORT FUND $24,492.38
BLOOD LEAD $3,857.64
LANDFILL $17,468.77
LODGING TAX FUND $16,576.54
MINERAL BELT TRAIL FUND $2,295.00
CAPITAL ACQUISTION $12,626.33
SELF INSURANCE $134,789.90
SEARCH & RESCUE $1,732.01
TOTAL ALL FUNDS $2,830,587.35
Published in the Herald Democrat Sept. 24, 2020.
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