PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of October 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114); more information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting the office.
100 ELK OUTDOOR CENTER 42,000.00
A TO Z RECREATION 6,794.00
ACA PRODUCTS INC 663.08
ACA PRODUCTS INC 996.84
ACA PRODUCTS INC 51.34
ACORN PETROLEUM, INC 1,867.56
ACORN PETROLEUM, INC 1,089.19
ACORN PETROLEUM, INC 3,295.17
ACORN PETROLEUM, INC 4,029.95
ACORN PETROLEUM, INC 1,390.20
ADVOCATES OF LAKE COUNTY 2,000.00
AFLAC 784.83
AFLAC GROUP INSURANCE 2,640.81
AIRGAS USA, LLC 975.36
ALPINE LUMBER 352.95
ALSCO 40.27
ALSCO 40.88
ALSCO 40.27
ALSCO 40.27
ALSCO 40.27
AMERICAN ENVIRONMENTAL 2,022.50
ANDERSON HALLAS ARCHITEC 16,132.87
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 80.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO 560.00
APC SOUTHERN 124,871.18
ARMSTRONG/MATT 844.59
ATCO INTERNATIONAL 429.70
AVENU 3,395.71
AVENU 3,395.71
AVENU 1,245.70
AVENU 13,582.84
AXON ENTERPRISE, INC. 4,894.68
BARRETTE/TARYN 385.00
BENGTSSON/MALIN 132.00
BIGHORN HARDWARE 505.50
BIGHORN HARDWARE 113.50
BIGHORN HARDWARE 32.98
BIGHORN HARDWARE 855.53
C BAR C CONSTRUCTION 2,585.14
CARTIER/JACQUELINE 37.19
CBS ACCOUNTING LLC 412.50
CBS ACCOUNTING LLC 330.00
CDPHE 86.00
CDPHE 2,441.51
CDPHE 29.00
CENTER FOR DISEASE DETEC 238.00
CENTER FOR EDUCATION & 124.95
CENTURA HEALTH 300.00
CENTURY LINK 95.20
CENTURY LINK 49.99
CENTURY LINK 393.22
CENTURY LINK 6,706.38
CENTURY LINK 189.69
CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00
CHP 117,734.47
CITY OF LEADVILLE 143,720.82
CITY OF LEADVILLE 4,215.00
COLORADO CODE CONSULTING 21,924.75
COLORADO DEPARTMENT OF R 197.56
COLORADO DEPARTMENT OF R 897.90
COLORADO DEPARTMENT OF R 197.56
COLORADO DEPT OF LABOR 4,223.44
COLORADO DEPT OF LABOR 0.02
COLORADO DIVISION OF 3,350.29
COLORADO MOUNTAIN COLLEG 53,209.99
COMMUNICATION SOLUTIONS 294.00
COMMUNICATION SOLUTIONS 420.75
CREATIVE FORMS & CONCEPT 685.50
CT ENTERPRISES LLC 6,700.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIE 32,700.95
CYCLES OF LIFE 1,321.93
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
D & T VENTURES 500.00
DATAWORKS PLUS LLC 7,945.93
DAVID A KRAFT & ASSOCIAT 15.50
DCS LIMITED 3,000.00
DE LAGE LANDEN 141.44
DELTA RIGGING & TOOLS, I 1,601.71
DELTA RIGGING & TOOLS, I 65.70
DELTA RIGGING & TOOLS, I 53.70
DEMCO 554.31
DEPENDABLE AUTO GLASS 280.00
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 137.67
DEPENDABLE AUTO REPAIR L 198.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO 1,100.00
DILL DILL CARR STONBRAKE 75.00
DWORKIN, CHAMBERS, WILLI 548.29
DYNAMIC PROGRAM MANAGEME 4,268.98
EFFICIENCY INSIGHTS, LLC 50.00
EL PASO COUNTY 225.00
EWING 108.75
FAMILY SUPPORT REGISTRY 307.10
FAMILY SUPPORT REGISTRY 307.10
FAMILY SUPPORT REGISTRY 307.10
FERRELLGAS 1,587.32
FINDAWAY WORLD LLC 9.94
FIRST MOUNTAIN BANK 1,126.29
FIRST MOUNTAIN BANK 1,126.29
FIRST MOUNTAIN BANK 1,110.13
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 700.00
GALLAGHER BENEFIT SERVIC 5,162.50
GALLS INCORPORATED 754.75
GALLS INCORPORATED 850.08
GENERAL AIR 229.35
GET OUTDOORS LEADVILLE 781.36
GRAINGER 946.69
GRAINGER 48.45
GRAINGER 175.62
GROOVE AUTOMOTIVE 634.42
GROOVE AUTOMOTIVE 6.90
GROOVE AUTOMOTIVE 152.87
HAMBLIN & ASSOCIATES, LL 28,000.00
HERALD DEMOCRAT 642.50
HERALD DEMOCRAT 457.22
HERALD DEMOCRAT 5,869.27
HERALD DEMOCRAT 394.86
HIGH COUNTRY AUCTION 250.00
HIGH MOUNTAIN PIES 98.20
HORD COPLAN MACHT, INC. 8,531.25
INGRAM LIBRARY SERVICES 711.34
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,176.21
INTEGRATED SERVICES, INC 9.78
JACK'S TIRE & OIL 884.44
JACK'S TIRE & OIL 600.22
KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT 31,011.22
KORN/WILLIAM 1,100.00
KUBAT EQUIPMENT AND SERV 2,761.63
KUMAR AND ASSOCIATES INC 962.50
LAKE COUNTY BUILD A GENE 3,549.66
LAKE COUNTY BUILD A GENE 921.88
LAKE COUNTY BUILD A GENE 1,242.01
LAKE COUNTY CLERK & RECO 40.00
LAKE COUNTY CLERK & RECO 23.48
LAKE COUNTY CLERK & RECO 101.04
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 100,000.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 30.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 30.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 30.00
LAKE COUNTY CONCRETE 287.50
LAKE COUNTY GOVERNMENT 42,283.80
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 26,806.79
LAKE COUNTY TREASURER 119,161.72
LAND ART 1,693.00
LAWRENCE/ROBERT 1,974.00
LAWSON PRODUCTS, INC 280.88
LAWSON PRODUCTS, INC 309.10
LEACHMAN 15.00
LEADVILLE POLICE DEPARTM 1,007.60
LEADVILLE SANITATION DIS 1,803.20
LEADVILLE-LAKE COUNTY 15,428.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 204.58
LOVEGREN/GREGORY 29.02
LOVEGREN/GREGORY 40.00
LOWES BUSINESS ACCOUNT 243.64
MACDONALD EQUIPMENT CO. 4,751.08
MARCIN ENGINEERING 5,419.00
MARLIN BUSINESS BANK 202.53
MCCALL/DEBBIE 51.00
MESA OIL, INC. 310.10
MESA OIL, INC. 835.70
MID-AMERICAN RESEARCH CH 580.82
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 1,825.57
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 64.80
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 1,366.95
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 144.15
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
MOUNTAIN INDUSTRIAL POWE 766.44
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLE 225.00
NAPA AUTO PARTS 838.36
NAPA AUTO PARTS 367.25
NOFZIGER/STEVE 200.00
OLSON/THERESA 136.00
O'REILLY FIRST CALL 40.51
O'REILLY FIRST CALL 976.90
O'REILLY FIRST CALL 2,026.99
ORKIN 130.00
ORKIN 450.00
OTT HYDROMET CORP 4,811.40
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 7,290.00
PARKVILLE WATER 6,868.14
PARLIN LAW P.C. 940.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 540.99
PLATTE RIVER NETWORKS 15,400.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 197.29
POWER EQUIPMENT COMPANY 2,951.10
PRO-ELECTRIC INC 125.98
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 26.00
QUADIENT FINANCE USA, IN 5,184.80
R & S NORTHEAST LLC 215.10
R & S NORTHEAST LLC 23.37
R & S NORTHEAST LLC 552.78
RIQUETTI TOWING & RECOVE 400.00
RMS CRANES 3,277.86
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 874.15
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 659.86
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 17,715.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 240.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 45.66
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 39.70
RODRIGUEZ/LANCE 1,000.00
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,633.97
S.W.A.T. LIGHTING LLC 646.00
SADLER/JILL 255.00
SAFEWAY ALBERTSONS 978.48
SALIDA HOSPITAL DISTRICT 145.00
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 136.80
SANOFI PASTEUR, INC 999.68
SANOFI PASTEUR, INC 74.49
SATURDAYS DISCOUNT 238.89
SEMSACK/DOLORES 204.00
SEVERSON SUPPLY CO. INC 1,783.26
SEVERSON SUPPLY CO. INC 519.95
SHI INTERNATIONAL CORP 4,411.32
SILVER CITY PRINTING 106.61
SILVER CITY PRINTING 237.70
SILVER CITY PRINTING 237.70
SMITH/PADRAIC 3.25
SMITH/PADRAIC 34.80
SMYTHE-SMITH/WHITTNEY 170.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 530.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 158.69
STATE OF COLORADO 244.85
STATEWIDE INTERNET PORTA 1,584.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
SYMMETRY ENERGY SOLUTION 1,285.34
TELELANGUAGE INC. 14.24
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 2,734.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 518.00
TOPHAT FILE AND SERVE IN 3.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 30.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 30.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 30.00
TRILLIUM HOLDCO LLC 3,993.79
TRITZ/HOWARD 34.00
TYLER TECHNOLOGIES 530.00
TYLER TECHNOLOGIES 18,012.50
ULINE 1,263.49
UNITED LABORATORIES 946.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
VERIZON WIRELESS 160.34
VISUAL GOV SOLUTIONS, LL 48.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 4,692.45
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,152.81
WAGNER EQUIPMENT CO. 14,803.43
WAGNER EQUIPMENT CO. 42,235.37
WAXIE SANITARY SUPPLY 10,641.30
WAXIE SANITARY SUPPLY 1,179.80
WELLNESS SCREENING LLC 219.60
WHEELHOUSE APARTMENTS 1,500.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 496.24
WIMACTEL INC. 77.00
WISCONSIN STATE LAB OF H 312.00
WM CORPORATE SERVICES, I 528.41
XCEL ENERGY 4,515.85
XCEL ENERGY 244.07
YANT/CONNIE 51.00
*************************
GENERAL FUND 636,507.60
ROAD & BRIDGE 101,953.04
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 52,115.23
DEPT OF HUMAN SERVICES 34,007.06
GRANTS 287,276.47
AIRPORT FUND 12,358.86
BLOOD LEAD 8,274.26
LANDFILL 31,713.97
LODGING TAX FUND 23,627.71
MINERAL BELT TRAIL FUND 1,825.00
CAPITAL ACQUISTION 18,542.50
SELF INSURANCE 117,734.47
SEARCH & RESCUE 1,093.44
TOTAL ALL FUNDS 1,327,029.61
Published in the Herald Democrat Nov. 12, 2020.
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