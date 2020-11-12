PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of October 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114); more information can be obtained by calling 719-486-7488 or visiting the office.

100 ELK OUTDOOR CENTER     42,000.00

A TO Z RECREATION                  6,794.00

ACA PRODUCTS INC                     663.08

ACA PRODUCTS INC                     996.84

ACA PRODUCTS INC                      51.34

ACORN PETROLEUM, INC          1,867.56

ACORN PETROLEUM, INC          1,089.19

ACORN PETROLEUM, INC          3,295.17

ACORN PETROLEUM, INC          4,029.95

ACORN PETROLEUM, INC          1,390.20

ADVOCATES OF LAKE COUNTY  2,000.00

AFLAC                                          784.83

AFLAC GROUP INSURANCE        2,640.81

AIRGAS USA, LLC                         975.36

ALPINE LUMBER                           352.95

ALSCO                                           40.27

ALSCO                                           40.88

ALSCO                                           40.27

ALSCO                                           40.27

ALSCO                                           40.27

AMERICAN ENVIRONMENTAL     2,022.50

ANDERSON HALLAS ARCHITEC 16,132.87

ANTERO SEPTIC CORPORATIO       80.00

ANTERO SEPTIC CORPORATIO     560.00

APC SOUTHERN                     124,871.18

ARMSTRONG/MATT                      844.59

ATCO INTERNATIONAL                 429.70

AVENU                                      3,395.71

AVENU                                      3,395.71

AVENU                                      1,245.70

AVENU                                     13,582.84

AXON ENTERPRISE, INC.            4,894.68

BARRETTE/TARYN                        385.00

BENGTSSON/MALIN                      132.00

BIGHORN HARDWARE                  505.50

BIGHORN HARDWARE                  113.50

BIGHORN HARDWARE                    32.98

BIGHORN HARDWARE                  855.53

C BAR C CONSTRUCTION          2,585.14

CARTIER/JACQUELINE                   37.19

CBS ACCOUNTING LLC                 412.50

CBS ACCOUNTING LLC                 330.00

CDPHE                                          86.00

CDPHE                                      2,441.51

CDPHE                                          29.00

CENTER FOR DISEASE DETEC      238.00

CENTER FOR EDUCATION &         124.95

CENTURA HEALTH                        300.00

CENTURY LINK                               95.20

CENTURY LINK                               49.99

CENTURY LINK                             393.22

CENTURY LINK                          6,706.38

CENTURY LINK                             189.69

CHILDRESS COMMUNICATIONS 4,000.00

CHP                                       117,734.47

CITY OF LEADVILLE                143,720.82

CITY OF LEADVILLE                   4,215.00

COLORADO CODE CONSULTING 21,924.75

COLORADO DEPARTMENT OF R   197.56

COLORADO DEPARTMENT OF R   897.90

COLORADO DEPARTMENT OF R   197.56

COLORADO DEPT OF LABOR     4,223.44

COLORADO DEPT OF LABOR           0.02

COLORADO DIVISION OF           3,350.29

COLORADO MOUNTAIN COLLEG 53,209.99

COMMUNICATION SOLUTIONS      294.00

COMMUNICATION SOLUTIONS      420.75

CREATIVE FORMS & CONCEPT     685.50

CT ENTERPRISES LLC               6,700.00

CTI COMPUTER TECHNOLOGIE 32,700.95

CYCLES OF LIFE                        1,321.93

D & J HORNING PROPERTY        2,700.00

D & T VENTURES                          500.00

DATAWORKS PLUS LLC             7,945.93

DAVID A KRAFT & ASSOCIAT          15.50

DCS LIMITED                             3,000.00

DE LAGE LANDEN                         141.44

DELTA RIGGING & TOOLS, I        1,601.71

DELTA RIGGING & TOOLS, I            65.70

DELTA RIGGING & TOOLS, I            53.70

DEMCO                                        554.31

DEPENDABLE AUTO GLASS          280.00

DEPENDABLE AUTO REPAIR L      137.67

DEPENDABLE AUTO REPAIR L      198.00

DIEDRICH CONSTRUCTION CO   1,100.00

DILL DILL CARR STONBRAKE          75.00

DWORKIN, CHAMBERS, WILLI       548.29

DYNAMIC PROGRAM MANAGEME 4,268.98

EFFICIENCY INSIGHTS, LLC            50.00

EL PASO COUNTY                        225.00

EWING                                         108.75

FAMILY SUPPORT REGISTRY        307.10

FAMILY SUPPORT REGISTRY        307.10

FAMILY SUPPORT REGISTRY        307.10

FERRELLGAS                            1,587.32

FINDAWAY WORLD LLC                    9.94

FIRST MOUNTAIN BANK             1,126.29

FIRST MOUNTAIN BANK             1,126.29

FIRST MOUNTAIN BANK             1,110.13

GALLAGHER BENEFIT SERVIC      700.00

GALLAGHER BENEFIT SERVIC    5,162.50

GALLS INCORPORATED                754.75

GALLS INCORPORATED                850.08

GENERAL AIR                               229.35

GET OUTDOORS LEADVILLE         781.36

GRAINGER                                   946.69

GRAINGER                                     48.45

GRAINGER                                   175.62

GROOVE AUTOMOTIVE                 634.42

GROOVE AUTOMOTIVE                    6.90

GROOVE AUTOMOTIVE                 152.87

HAMBLIN & ASSOCIATES, LL     28,000.00

HERALD DEMOCRAT                    642.50

HERALD DEMOCRAT                    457.22

HERALD DEMOCRAT                  5,869.27

HERALD DEMOCRAT                    394.86

HIGH COUNTRY AUCTION             250.00

HIGH MOUNTAIN PIES                    98.20

HORD COPLAN MACHT, INC.      8,531.25

INGRAM LIBRARY SERVICES         711.34

INGRAM LIBRARY SERVICES      1,176.21

INTEGRATED SERVICES, INC           9.78

JACK'S TIRE & OIL                        884.44

JACK'S TIRE & OIL                        600.22

KIMLEY-HORN AND ASSOCIAT  31,011.22

KORN/WILLIAM                          1,100.00

KUBAT EQUIPMENT AND SERV   2,761.63

KUMAR AND ASSOCIATES INC      962.50

LAKE COUNTY BUILD A GENE    3,549.66

LAKE COUNTY BUILD A GENE       921.88

LAKE COUNTY BUILD A GENE    1,242.01

LAKE COUNTY CLERK & RECO       40.00

LAKE COUNTY CLERK & RECO       23.48

LAKE COUNTY CLERK & RECO      101.04

LAKE COUNTY COMMUNITY FU 100,000.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      30.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      30.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU      30.00

LAKE COUNTY CONCRETE           287.50

LAKE COUNTY GOVERNMENT  42,283.80

LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 26,806.79

LAKE COUNTY TREASURER    119,161.72

LAND ART                                  1,693.00

LAWRENCE/ROBERT                  1,974.00

LAWSON PRODUCTS, INC             280.88

LAWSON PRODUCTS, INC             309.10

LEACHMAN                                    15.00

LEADVILLE POLICE DEPARTM    1,007.60

LEADVILLE SANITATION DIS       1,803.20

LEADVILLE-LAKE COUNTY        15,428.00

LITTLE JOE'S LOCKSHOP              204.58

LOVEGREN/GREGORY                   29.02

LOVEGREN/GREGORY                   40.00

LOWES BUSINESS ACCOUNT        243.64

MACDONALD EQUIPMENT CO.   4,751.08

MARCIN ENGINEERING              5,419.00

MARLIN BUSINESS BANK              202.53

MCCALL/DEBBIE                            51.00

MESA OIL, INC.                             310.10

MESA OIL, INC.                             835.70

MID-AMERICAN RESEARCH CH     580.82

MIDWEST TRUCK PARTS & SE    1,825.57

MIDWEST TRUCK PARTS & SE        64.80

MIDWEST TRUCK PARTS & SE    1,366.95

MIDWEST TRUCK PARTS & SE      144.15

MOUNTAIN FEED & COAL               28.00

MOUNTAIN INDUSTRIAL POWE     766.44

MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLE       225.00

NAPA AUTO PARTS                      838.36

NAPA AUTO PARTS                      367.25

NOFZIGER/STEVE                         200.00

OLSON/THERESA                         136.00

O'REILLY FIRST CALL                     40.51

O'REILLY FIRST CALL                   976.90

O'REILLY FIRST CALL                 2,026.99

ORKIN                                          130.00

ORKIN                                          450.00

OTT HYDROMET CORP              4,811.40

PARK COUNTY SHERIFF'S OF     7,290.00

PARKVILLE WATER                    6,868.14

PARLIN LAW P.C.                          940.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING    540.99

PLATTE RIVER NETWORKS      15,400.00

POWER EQUIPMENT COMPANY    197.29

POWER EQUIPMENT COMPANY 2,951.10

PRO-ELECTRIC INC                      125.98

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE     26.00

QUADIENT FINANCE USA, IN      5,184.80

R & S NORTHEAST LLC                 215.10

R & S NORTHEAST LLC                   23.37

R & S NORTHEAST LLC                 552.78

RIQUETTI TOWING & RECOVE       400.00

RMS CRANES                            3,277.86

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR      874.15

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR      659.86

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 17,715.00

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C    240.00

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA      45.66

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA      39.70

RODRIGUEZ/LANCE                   1,000.00

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,633.97

S.W.A.T. LIGHTING LLC                 646.00

SADLER/JILL                                255.00

SAFEWAY ALBERTSONS               978.48

SALIDA HOSPITAL DISTRICT         145.00

SANGRE DE CRISTO ELECTRI       136.80

SANOFI PASTEUR, INC                 999.68

SANOFI PASTEUR, INC                   74.49

SATURDAYS DISCOUNT                238.89

SEMSACK/DOLORES                    204.00

SEVERSON SUPPLY CO. INC      1,783.26

SEVERSON SUPPLY CO. INC         519.95

SHI INTERNATIONAL CORP        4,411.32

SILVER CITY PRINTING                 106.61

SILVER CITY PRINTING                 237.70

SILVER CITY PRINTING                 237.70

SMITH/PADRAIC                               3.25

SMITH/PADRAIC                             34.80

SMYTHE-SMITH/WHITTNEY           170.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS     3,610.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS       530.00

STAPLES BUSINESS CREDIT         158.69

STATE OF COLORADO                  244.85

STATEWIDE INTERNET PORTA   1,584.00

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10

SYMMETRY ENERGY SOLUTION 1,285.34

TELELANGUAGE INC.                     14.24

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS   2,734.00

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS      518.00

TOPHAT FILE AND SERVE IN            3.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 30.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 30.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                 30.00

TRILLIUM HOLDCO LLC              3,993.79

TRITZ/HOWARD                             34.00

TYLER TECHNOLOGIES                530.00

TYLER TECHNOLOGIES            18,012.50

ULINE                                        1,263.49

UNITED LABORATORIES               946.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPP     135.00

VERIZON WIRELESS                     160.34

VISUAL GOV SOLUTIONS, LL          48.00

WAGNER EQUIPMENT CO.         4,692.45

WAGNER EQUIPMENT CO.         1,152.81

WAGNER EQUIPMENT CO.        14,803.43

WAGNER EQUIPMENT CO.        42,235.37

WAXIE SANITARY SUPPLY        10,641.30

WAXIE SANITARY SUPPLY         1,179.80

WELLNESS SCREENING LLC         219.60

WHEELHOUSE APARTMENTS     1,500.00

WHITEHALL'S ALPINE BG              496.24

WIMACTEL INC.                              77.00

WISCONSIN STATE LAB OF H        312.00

WM CORPORATE SERVICES, I      528.41

XCEL ENERGY                           4,515.85

XCEL ENERGY                              244.07

YANT/CONNIE                                51.00

*************************

GENERAL FUND                      636,507.60

ROAD & BRIDGE                      101,953.04

PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 52,115.23

DEPT OF HUMAN SERVICES     34,007.06

GRANTS                                 287,276.47

AIRPORT FUND                        12,358.86

BLOOD LEAD                             8,274.26

LANDFILL                                 31,713.97

LODGING TAX FUND                 23,627.71

MINERAL BELT TRAIL FUND       1,825.00

CAPITAL ACQUISTION              18,542.50

SELF INSURANCE                   117,734.47

SEARCH & RESCUE                   1,093.44

TOTAL ALL FUNDS               1,327,029.61

Published in the Herald Democrat Nov. 12, 2020.

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