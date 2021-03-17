PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of February 2021. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488.

5280 FORENSIC PATHOLOGY LLC 2,450.00

AARON COPELAND                       259.59

ACA PRODUCTS INC                12,764.01

ACORN PETROLEUM, INC         21,314.22

ACTION TARGETS                          84.55

ADOBE                                          29.98

AFLAC                                          523.22

AFLAC GROUP INSURANCE        2,365.60

AIRPORT LIGHTING COMPANY      780.80

ALPINE BANK                             6,137.79

ALPINE LUMBER                           974.78

ALSCO                                         323.38

AMAZON                                    2,249.19

AMERICAN ENVIRONMENTAL     1,883.70

ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC 22,860.76

ANTERO SEPTIC CORPORATION   260.00

APC SOUTHERN                     351,900.33

APPLE                                             0.99

ASF                                              270.00

ATCO INTERNATIONAL                 413.70

AUTODESK                                   336.00

AVENU                                      4,641.41

B AND B SHIPPING AND MORE        47.74

BALCOMB & GREEN, P.C.                80.00

BIG STEVE'S TOWING & RECOVERY LLC    975.00

BIGHORN HARDWARE                1,006.53

BROADVOICE                               214.86

BUCHER MUNICIPAL NORTH AMERICA      1,091.22

CALIBER COLLISION                  4,675.42

CANVA                                         119.40

CARLS JR                                      30.88

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CDPHE                                      1,987.34

CENTURY LINK                         15,511.83

CHEWY.COM                                128.27

CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,000.00

CHP                                       120,898.13

CIRCLE K                                       25.18

CITY OF LEADVILLE                  91,878.76

CLEARCHECKS                              32.06

CLOUD CITY CURLING               1,300.00

CLOUD CITY MOUNTAIN SPORTS   80.00

COBITCO                                   4,090.00

COLORADO ASPHALT PAVEMENT ASSOC  250.00

COLORADO BARRICADE COMPANY 331.92

COLORADO CENTRAL TELECOM 1,510.00

COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE   828.09

COLORADO INFO SHARING CONSORT 396.00

COLORADO PARKS AND RECREATION      1,246.00

COLORADO PARKS AND WILDLIFE 10,001.29

COLORADO SEARCH AND RESCUE 150.00

COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING     1,802.74

COMPLETE MAILING SOLUTIONS  946.29

CONFERENCING                            20.60

CONLIN ASSOCIATES                 3,675.00

COOKIES WITH ALTITUDE              30.86

COSTCO MEMBERSHIP                 356.11

CPOW                                          320.00

CTSI                                        10,000.00

CYCLES OF LIFE                        2,250.00

D & J HORNING PROPERTY        2,700.00

DATAWORKS PLUS LLC             1,300.00

DCS LIMITED                             4,499.18

DE LAGE LANDEN                      1,055.15

DELTA RIGGING & TOOLS, INC   2,724.00

DEMCO                                        230.19

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 15,000.00

DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,815.00

DILL DILL CARR STONBRAKER & 6,771.25

DNH MADMIMMI                             42.00

DOMINION VOTING                   23,069.88

DOWNTOWN COLORADO, INC.   3,000.00

DRIVERS LICENSE GUIDE COMPANY 31.95

EIG IPOWER                                   72.00

ENCORE ELECTRIC, INC.          19,128.00

EPOS NOW                                   147.00

EUDELIA CONTRERAS                    35.00

EVENTGROOVE PRINT                   54.63

EZ FACILITY                                 243.36

FACEBOOK                                1,520.30

FAMILY DOLLAR                              8.02

FERRELLGAS                           12,583.49

FIRST MOUNTAIN BANK             3,200.68

FMH MATERIAL HANDLING SOLUTIONS     57.56

FOP LODGE 53                           5,502.00

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 29,156.00

GALLAGHER BENEFIT SERVICES,INC 875.00

GALLS INCORPORATED             5,849.80

GAYLORD BROS, INC.                1,091.22

GENERAL AIR                                79.47

GEN-TECH OF COLORADO LLC  1,109.83

GLOBAL EQUIPMENT COMPANY   364.26

GOOGLE                                    1,019.99

GRAINGER                                1,336.53

GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 4,350.00

GROOVE AUTOMOTIVE                 149.43

HENRY SCHEIN,INC.                     269.20

HERALD DEMOCRAT                  1,336.51

HIGH MOUNTAIN PIES                  106.62

HIGH MOUNTAIN PIES                  369.71

HOME DEPOT                               268.81

HUMAN SERVICES NETWORK       825.00

ICONIX CLOTHING                     1,517.75

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SER     3,097.00

INGRAM LIBRARY SERVICES      1,248.45

INN THE CLOUDS                         419.00

INTEGRATED SERVICES, INC.         29.34

JACK'S TIRE & OIL                      3,602.56

JOHN DEERE FINANCIAL               564.79

KENT PROPERTIES                    2,420.00

KIMLEY-HORN AND ASSOCIATES 35,990.26

KUBAT EQUIPMENT AND SERVICE CO 601.10

KW CONSTRUCTION & RESTORATION 27,885.72

LA POLICE GEAR INC                    117.57

LA QUINTA                                   811.40

LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 29,850.19

LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 123.52

LAKE COUNTY COMMUNITY FUND 126,060.00

LAKE COUNTY ECONOMIC       62,500.00

LAKE COUNTY RECREATION      1,700.00

LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 14,897.89

LAKE COUNTY TREASURER    195,081.29

LAWSON PRODUCTS, INC          2,790.93

LEADVILLE CROSS COUNTRY SKI 2,028.00

LEDS, LLC                                    110.11

LINCRAFT EMBROIDERY               510.00

LITTLE JOE'S LOCKSHOP               52.00

LOCHBY                                       165.00

LOREN MARCELLA                         70.00

LOVES                                           26.00

LOWES BUSINESS ACCOUNT     1,897.24

LUIS CHAVEZ                                 30.04

MACDONALD EQUIPMENT CO.   3,797.66

MAILCHIMP                                    87.99

MARLIN BUSINESS BANK              895.82

MARMOT LIBRARY NETWORK       505.75

MERIDIAN INTERMOUNTAIN          407.00

MESA OIL, INC.                             304.30

METROPOLITAN COMPOUNDS, INC 448.95

MICROSOFT                              1,414.72

MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL     243.78

MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 2,876.60

MMGY GLOBAL, LLC                   2,500.00

MOUNT MASSIVE                           44.88

MOUNTAIN FEED & COAL               31.00

MOUNTAIN STATES SNOWCATS 4,439.66

MY SHOE SUPPLIES                     359.85

MYSTERY ESCAPE ROOM              99.88

NAPA AUTO PARTS                    1,227.32

NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS   7,851.00

NORMAN SCHROEDER                   72.00

NORTON & SMITH, P.C.              3,069.00

OFFICE DEPOT                             652.63

OFFICESCAPES                       19,287.77

O'REILLY FIRST CALL                 2,962.82

ORKIN                                       1,704.00

OUTDOOR RSR                            475.52

OUTDOORS EMPOWERED NETWORK 500.00

PARKVILLE WATER                    3,099.69

PAYPAL                                     1,775.00

PEAK MIND CONSULTING             200.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING    735.94

PERSONAL SAFETY ENTERPRISES 33.43

PLATTE RIVER NETWORKS        5,575.00

POSTMASTER                                24.05

POWER EQUIPMENT COMPANY    295.39

PRO-ELECTRIC INC                  13,859.59

PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS     700.00

QDOBA                                          10.88

QUILL CORPORATION                   164.90

R & S NORTHEAST LLC                    0.12

REALTOR ASSOC (REALTORS OF CENT CO)              40.00

REDNECK TRAILER SUPPLIES        20.26

RIVERSIDE TROPHIES                    12.50

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PRACTICE 891.00

ROCKY MOUNTAIN FORENSIC    2,450.00

ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL    10,360.35

ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 254.85

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,184.45

S.W.A.T. LIGHTING LLC              2,326.00

SAFEWAY ALBERTSONS               311.48

SANGRE DE CRISTO ELECTRIC     223.59

SATURDAYS DISCOUNT                512.61

SGAMMO LLC                               300.39

SHI INTERNATIONAL CORP             51.96

SILVER CITY PRINTING                 468.23

SIRCHIE ACQUISTION COMPANY, LLC 536.60

SOULED OUT T SHIRTS                307.80

SPECTRUM                                  973.71

ST GEORGE EPISCOPAL CHURCH 10,000.00

ST VINCENT'S GENERAL HOSPITAL 275.00

STAPLES BUSINESS CREDIT         380.78

STATE OF COLORADO                  241.87

STOP N SAVE                               123.69

STRATEGIC FENCE & WALL COMPANY      112.44

STRAY HORSE ARTS                    492.50

SUMMIT COUNTY CORONER      4,342.11

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10

SUMMIT COUNTY SHERIFF         1,120.00

SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC 2,775.29

TARYN BARRETTE                        440.00

TELELANGUAGE INC.                       8.01

THE ADVOCATES OF LAKE COUNTY 200.00

THE LINCOLN NATIONAL            6,007.79

TIMECLOCK PLUS, LLC.                642.60

TISCO INC                                    272.89

TITLE COMPANY OF THE ROCKIES 300.00

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 25,798.38

TOP GUN SUPPLY                        633.16

TOTL SURVEYS                         3,262.50

TRACKER SOFTWARE CORP      5,008.00

TRAFFIC LOGIX CORPORATION    200.00

TRAIL 100 LEGACY, INC                  60.00

TRILLIUM HOLDCO LLC              1,033.69

TYLER TECHNOLOGIES            24,560.00

UAACOG                                    9,962.00

UNITED LABORATORIES               760.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 135.00

UNITEL                                          28.00

UNLIMITED SANITARY, LLC           522.50

VALUEWEST, INC.                      2,250.00

VERIZON WIRELESS                 15,281.53

WAGNER EQUIPMENT CO.        10,079.26

WAL MART                                   391.65

WASTEZERO, INC.                     4,240.00

WELLNESS SCREENING LLC         290.00

WHITEHALL'S ALPINE BG              549.15

WIMACTEL INC.                              77.00

WORLD DATA CORPORATION       355.00

WP ENGINE                                  115.00

WPP LLC                                        11.00

XCEL ENERGY                         12,868.38

ZIPRECRUITER                          1,199.00

ZOOM                                          541.19

TOTAL                                 1,648,046.82

Published in the Herald Democrat March 18, 2021.

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