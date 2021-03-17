PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of February 2021. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488.
5280 FORENSIC PATHOLOGY LLC 2,450.00
AARON COPELAND 259.59
ACA PRODUCTS INC 12,764.01
ACORN PETROLEUM, INC 21,314.22
ACTION TARGETS 84.55
ADOBE 29.98
AFLAC 523.22
AFLAC GROUP INSURANCE 2,365.60
AIRPORT LIGHTING COMPANY 780.80
ALPINE BANK 6,137.79
ALPINE LUMBER 974.78
ALSCO 323.38
AMAZON 2,249.19
AMERICAN ENVIRONMENTAL 1,883.70
ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC 22,860.76
ANTERO SEPTIC CORPORATION 260.00
APC SOUTHERN 351,900.33
APPLE 0.99
ASF 270.00
ATCO INTERNATIONAL 413.70
AUTODESK 336.00
AVENU 4,641.41
B AND B SHIPPING AND MORE 47.74
BALCOMB & GREEN, P.C. 80.00
BIG STEVE'S TOWING & RECOVERY LLC 975.00
BIGHORN HARDWARE 1,006.53
BROADVOICE 214.86
BUCHER MUNICIPAL NORTH AMERICA 1,091.22
CALIBER COLLISION 4,675.42
CANVA 119.40
CARLS JR 30.88
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CDPHE 1,987.34
CENTURY LINK 15,511.83
CHEWY.COM 128.27
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,000.00
CHP 120,898.13
CIRCLE K 25.18
CITY OF LEADVILLE 91,878.76
CLEARCHECKS 32.06
CLOUD CITY CURLING 1,300.00
CLOUD CITY MOUNTAIN SPORTS 80.00
COBITCO 4,090.00
COLORADO ASPHALT PAVEMENT ASSOC 250.00
COLORADO BARRICADE COMPANY 331.92
COLORADO CENTRAL TELECOM 1,510.00
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE 828.09
COLORADO INFO SHARING CONSORT 396.00
COLORADO PARKS AND RECREATION 1,246.00
COLORADO PARKS AND WILDLIFE 10,001.29
COLORADO SEARCH AND RESCUE 150.00
COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING 1,802.74
COMPLETE MAILING SOLUTIONS 946.29
CONFERENCING 20.60
CONLIN ASSOCIATES 3,675.00
COOKIES WITH ALTITUDE 30.86
COSTCO MEMBERSHIP 356.11
CPOW 320.00
CTSI 10,000.00
CYCLES OF LIFE 2,250.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
DATAWORKS PLUS LLC 1,300.00
DCS LIMITED 4,499.18
DE LAGE LANDEN 1,055.15
DELTA RIGGING & TOOLS, INC 2,724.00
DEMCO 230.19
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 15,000.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,815.00
DILL DILL CARR STONBRAKER & 6,771.25
DNH MADMIMMI 42.00
DOMINION VOTING 23,069.88
DOWNTOWN COLORADO, INC. 3,000.00
DRIVERS LICENSE GUIDE COMPANY 31.95
EIG IPOWER 72.00
ENCORE ELECTRIC, INC. 19,128.00
EPOS NOW 147.00
EUDELIA CONTRERAS 35.00
EVENTGROOVE PRINT 54.63
EZ FACILITY 243.36
FACEBOOK 1,520.30
FAMILY DOLLAR 8.02
FERRELLGAS 12,583.49
FIRST MOUNTAIN BANK 3,200.68
FMH MATERIAL HANDLING SOLUTIONS 57.56
FOP LODGE 53 5,502.00
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 29,156.00
GALLAGHER BENEFIT SERVICES,INC 875.00
GALLS INCORPORATED 5,849.80
GAYLORD BROS, INC. 1,091.22
GENERAL AIR 79.47
GEN-TECH OF COLORADO LLC 1,109.83
GLOBAL EQUIPMENT COMPANY 364.26
GOOGLE 1,019.99
GRAINGER 1,336.53
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 4,350.00
GROOVE AUTOMOTIVE 149.43
HENRY SCHEIN,INC. 269.20
HERALD DEMOCRAT 1,336.51
HIGH MOUNTAIN PIES 106.62
HIGH MOUNTAIN PIES 369.71
HOME DEPOT 268.81
HUMAN SERVICES NETWORK 825.00
ICONIX CLOTHING 1,517.75
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SER 3,097.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,248.45
INN THE CLOUDS 419.00
INTEGRATED SERVICES, INC. 29.34
JACK'S TIRE & OIL 3,602.56
JOHN DEERE FINANCIAL 564.79
KENT PROPERTIES 2,420.00
KIMLEY-HORN AND ASSOCIATES 35,990.26
KUBAT EQUIPMENT AND SERVICE CO 601.10
KW CONSTRUCTION & RESTORATION 27,885.72
LA POLICE GEAR INC 117.57
LA QUINTA 811.40
LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 29,850.19
LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 123.52
LAKE COUNTY COMMUNITY FUND 126,060.00
LAKE COUNTY ECONOMIC 62,500.00
LAKE COUNTY RECREATION 1,700.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 14,897.89
LAKE COUNTY TREASURER 195,081.29
LAWSON PRODUCTS, INC 2,790.93
LEADVILLE CROSS COUNTRY SKI 2,028.00
LEDS, LLC 110.11
LINCRAFT EMBROIDERY 510.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 52.00
LOCHBY 165.00
LOREN MARCELLA 70.00
LOVES 26.00
LOWES BUSINESS ACCOUNT 1,897.24
LUIS CHAVEZ 30.04
MACDONALD EQUIPMENT CO. 3,797.66
MAILCHIMP 87.99
MARLIN BUSINESS BANK 895.82
MARMOT LIBRARY NETWORK 505.75
MERIDIAN INTERMOUNTAIN 407.00
MESA OIL, INC. 304.30
METROPOLITAN COMPOUNDS, INC 448.95
MICROSOFT 1,414.72
MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL 243.78
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 2,876.60
MMGY GLOBAL, LLC 2,500.00
MOUNT MASSIVE 44.88
MOUNTAIN FEED & COAL 31.00
MOUNTAIN STATES SNOWCATS 4,439.66
MY SHOE SUPPLIES 359.85
MYSTERY ESCAPE ROOM 99.88
NAPA AUTO PARTS 1,227.32
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS 7,851.00
NORMAN SCHROEDER 72.00
NORTON & SMITH, P.C. 3,069.00
OFFICE DEPOT 652.63
OFFICESCAPES 19,287.77
O'REILLY FIRST CALL 2,962.82
ORKIN 1,704.00
OUTDOOR RSR 475.52
OUTDOORS EMPOWERED NETWORK 500.00
PARKVILLE WATER 3,099.69
PAYPAL 1,775.00
PEAK MIND CONSULTING 200.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 735.94
PERSONAL SAFETY ENTERPRISES 33.43
PLATTE RIVER NETWORKS 5,575.00
POSTMASTER 24.05
POWER EQUIPMENT COMPANY 295.39
PRO-ELECTRIC INC 13,859.59
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 700.00
QDOBA 10.88
QUILL CORPORATION 164.90
R & S NORTHEAST LLC 0.12
REALTOR ASSOC (REALTORS OF CENT CO) 40.00
REDNECK TRAILER SUPPLIES 20.26
RIVERSIDE TROPHIES 12.50
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PRACTICE 891.00
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 2,450.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL 10,360.35
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 254.85
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,184.45
S.W.A.T. LIGHTING LLC 2,326.00
SAFEWAY ALBERTSONS 311.48
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC 223.59
SATURDAYS DISCOUNT 512.61
SGAMMO LLC 300.39
SHI INTERNATIONAL CORP 51.96
SILVER CITY PRINTING 468.23
SIRCHIE ACQUISTION COMPANY, LLC 536.60
SOULED OUT T SHIRTS 307.80
SPECTRUM 973.71
ST GEORGE EPISCOPAL CHURCH 10,000.00
ST VINCENT'S GENERAL HOSPITAL 275.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 380.78
STATE OF COLORADO 241.87
STOP N SAVE 123.69
STRATEGIC FENCE & WALL COMPANY 112.44
STRAY HORSE ARTS 492.50
SUMMIT COUNTY CORONER 4,342.11
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
SUMMIT COUNTY SHERIFF 1,120.00
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC 2,775.29
TARYN BARRETTE 440.00
TELELANGUAGE INC. 8.01
THE ADVOCATES OF LAKE COUNTY 200.00
THE LINCOLN NATIONAL 6,007.79
TIMECLOCK PLUS, LLC. 642.60
TISCO INC 272.89
TITLE COMPANY OF THE ROCKIES 300.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 25,798.38
TOP GUN SUPPLY 633.16
TOTL SURVEYS 3,262.50
TRACKER SOFTWARE CORP 5,008.00
TRAFFIC LOGIX CORPORATION 200.00
TRAIL 100 LEGACY, INC 60.00
TRILLIUM HOLDCO LLC 1,033.69
TYLER TECHNOLOGIES 24,560.00
UAACOG 9,962.00
UNITED LABORATORIES 760.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 135.00
UNITEL 28.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 522.50
VALUEWEST, INC. 2,250.00
VERIZON WIRELESS 15,281.53
WAGNER EQUIPMENT CO. 10,079.26
WAL MART 391.65
WASTEZERO, INC. 4,240.00
WELLNESS SCREENING LLC 290.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 549.15
WIMACTEL INC. 77.00
WORLD DATA CORPORATION 355.00
WP ENGINE 115.00
WPP LLC 11.00
XCEL ENERGY 12,868.38
ZIPRECRUITER 1,199.00
ZOOM 541.19
TOTAL 1,648,046.82
Published in the Herald Democrat March 18, 2021.
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