PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of July 2021. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Government Office (Room 103). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.

A RIFKIN CO                                   43.23

ACORN PETROLEUM, INC          5,138.52

AFLAC                                          523.22

AFLAC GROUP INSURANCE          382.96

ALEJANDRA CORNELIO                200.00

ALSCO                                           40.27

AMAZON CAPITAL SERVICES     4,744.05

AMERICAN EAGLE ATTORNEY SERVICE    15.00

AMERICAN TIRE RECYCLING, LLC 3,625.00

ARK VALLEY CONSULTING LLC  3,076.80

ATCO INTERNATIONAL                 376.85

BALCOMB & GREEN, P.C.              582.78

BIGHORN HARDWARE                  761.80

BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC 1,317.42

BRENA SMITH                                37.50

CARMEN GONZALEZ                     200.00

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CBS ACCOUNTING LLC              9,625.00

CDPHE                                          65.50

CENTER FOR DISEASE DETECTION 279.50

CENTURY LINK                         10,873.88

CHAFFEE COUNTY CORONERS OFFICE    48.72

CHARTER COMMUNICATIONS    1,249.14

CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,263.15

CHRIS FLOYD                               200.00

COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION    400.00

COLORADO BARRICADE COMPANY 49.49

COLORADO CENTRAL TELECOM   755.00

COLORADO DEPT OF LABOR AND EMP     1,194.12

COLORADO DEPARTMENT OF REVENU     3,218.59

CONLIN ASSOCIATES                 2,125.00

CROWDRIFF INC.                       2,500.00

CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 390.00

CTSI VOLUNTEER INSURANCE      243.60

D & J HORNING PROPERTY        2,700.00

DCS LIMITED                             3,000.00

DE LAGE LANDEN                      1,055.15

DEPARTMENT OF LOCAL AFFAIRS 4,342.72

DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 970.00

DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 1,572.28

E470 EXPRESS TOLLS                     2.05

ELIZABETH HELMKE                     520.00

FIRST MOUNTAIN BANK             3,029.45

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC  3,741.00

GALLS INCORPORATED                 42.17

GRAINGER                                   221.67

HERALD DEMOCRAT                  2,256.47

HORD COPLAN MACHT, INC      20,675.00

HYDROGEO DESIGNS LLC         5,975.00

INTERMOUNTAIN SYSTEMS          587.50

JACKIE RADILLA                           170.01

JACK'S TIRE & OIL                          35.56

JACQUELINE CARTIER               4,593.50

JOHNSONS K9                           5,500.00

KARA MEDINA                              200.00

KAYLA MARCELLA                          59.81

KILGORE COMPANIES                1,498.23

KIM SMOYER                             2,000.00

KUMAR & ASSOCIATES, INC.           81.25

LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 5,030.00

LAKE COUNTY ECONOMIC       62,500.00

LAKE COUNTY GOVERNMENT  42,713.99

LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 30,168.53

LAWSON PRODUCTS, INC             136.67

LEADVILLE SANITATION DIST     1,925.60

LEADVILLE SPORTS HALL OF FAME 200.00

LEADVILLE-LAKE COUNTY        20,800.00

LITTLE JOE'S LOCKSHOP               40.00

LUIS CHAVEZ                                 10.01

MARLIN BUSINESS BANK              296.80

MARMOT LIBRARY NETWORK    9,064.53

MESA OIL, INC.                             333.80

MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 435.57

MMGY GLOBAL, LLC                   2,500.00

NAPA AUTO PARTS                      513.92

O'REILLY FIRST CALL                 1,310.86

PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE 3,285.00

PARKVILLE WATER                    6,422.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,040.98

PLATTE RIVER NETWORKS        5,575.00

POSTMASTER                                92.00

POSTMORTEM PATHOLOGY      1,300.00

POWER EQUIPMENT COMPANY 3,527.50

PRO-ELECTRIC INC                      485.18

PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS     350.00

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE     32.00

QUADIENT FINANCE USA, INC.      180.00

RELAXATION DENTAL SPECIALTIES SAL    1,000.00

ROCKY MOUNTAIN OUTDOOR CENTER     520.00

ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 305.42

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,986.88

SADIE REHM                                  37.50

SAFEWAY ALBERTSONS               170.20

SATURDAYS DISCOUNT                 65.97

SEVERSON SUPPLY CO. INC         870.81

SHI INTERNATIONAL CORP        3,174.16

SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 78,432.05

SILVER CITY PRINTING                   66.55

SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRA  842.50

ST VINCENT HEALTH                    825.00

STEVE NOFZIGER                         225.00

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10

SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC 1,924.66

SYSCO DENVER INC                  2,805.56

TELELANGUAGE INC.                    178.89

TELLER COUNTY JAIL                3,180.00

TINA TEKANSIK                              11.56

TRAIL 100 LEGACY, INC                  60.00

TRILLIUM HOLDCO LLC              2,025.98

TYLER TECHNOLOGIES             3,218.50

UNITED LABORATORIES               615.46

UNIVERSITY SILKSCREEN              27.35

VALUEWEST, INC.                      4,500.00

VERIZON WIRELESS                  5,231.93

WAGNER EQUIPMENT CO.            584.49

WAXIE SANITARY SUPPLY            651.92

WELCOME TO LEADVILLE MAP-GUIDE 675.00

WHITEHALL'S ALPINE BG           1,984.58

XCEL ENERGY                           6,693.39

ZOILA SAUCEDO                          200.00

TOTAL                                    458,220.26

Published in the Herald Democrat Aug. 19, 2021.

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