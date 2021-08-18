PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of July 2021. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Government Office (Room 103). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.
A RIFKIN CO 43.23
ACORN PETROLEUM, INC 5,138.52
AFLAC 523.22
AFLAC GROUP INSURANCE 382.96
ALEJANDRA CORNELIO 200.00
ALSCO 40.27
AMAZON CAPITAL SERVICES 4,744.05
AMERICAN EAGLE ATTORNEY SERVICE 15.00
AMERICAN TIRE RECYCLING, LLC 3,625.00
ARK VALLEY CONSULTING LLC 3,076.80
ATCO INTERNATIONAL 376.85
BALCOMB & GREEN, P.C. 582.78
BIGHORN HARDWARE 761.80
BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC 1,317.42
BRENA SMITH 37.50
CARMEN GONZALEZ 200.00
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CBS ACCOUNTING LLC 9,625.00
CDPHE 65.50
CENTER FOR DISEASE DETECTION 279.50
CENTURY LINK 10,873.88
CHAFFEE COUNTY CORONERS OFFICE 48.72
CHARTER COMMUNICATIONS 1,249.14
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,263.15
CHRIS FLOYD 200.00
COLORADO ASSESSORS ASSOCIATION 400.00
COLORADO BARRICADE COMPANY 49.49
COLORADO CENTRAL TELECOM 755.00
COLORADO DEPT OF LABOR AND EMP 1,194.12
COLORADO DEPARTMENT OF REVENU 3,218.59
CONLIN ASSOCIATES 2,125.00
CROWDRIFF INC. 2,500.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 390.00
CTSI VOLUNTEER INSURANCE 243.60
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
DCS LIMITED 3,000.00
DE LAGE LANDEN 1,055.15
DEPARTMENT OF LOCAL AFFAIRS 4,342.72
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 970.00
DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 1,572.28
E470 EXPRESS TOLLS 2.05
ELIZABETH HELMKE 520.00
FIRST MOUNTAIN BANK 3,029.45
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 3,741.00
GALLS INCORPORATED 42.17
GRAINGER 221.67
HERALD DEMOCRAT 2,256.47
HORD COPLAN MACHT, INC 20,675.00
HYDROGEO DESIGNS LLC 5,975.00
INTERMOUNTAIN SYSTEMS 587.50
JACKIE RADILLA 170.01
JACK'S TIRE & OIL 35.56
JACQUELINE CARTIER 4,593.50
JOHNSONS K9 5,500.00
KARA MEDINA 200.00
KAYLA MARCELLA 59.81
KILGORE COMPANIES 1,498.23
KIM SMOYER 2,000.00
KUMAR & ASSOCIATES, INC. 81.25
LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 5,030.00
LAKE COUNTY ECONOMIC 62,500.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 42,713.99
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 30,168.53
LAWSON PRODUCTS, INC 136.67
LEADVILLE SANITATION DIST 1,925.60
LEADVILLE SPORTS HALL OF FAME 200.00
LEADVILLE-LAKE COUNTY 20,800.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 40.00
LUIS CHAVEZ 10.01
MARLIN BUSINESS BANK 296.80
MARMOT LIBRARY NETWORK 9,064.53
MESA OIL, INC. 333.80
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 435.57
MMGY GLOBAL, LLC 2,500.00
NAPA AUTO PARTS 513.92
O'REILLY FIRST CALL 1,310.86
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE 3,285.00
PARKVILLE WATER 6,422.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 1,040.98
PLATTE RIVER NETWORKS 5,575.00
POSTMASTER 92.00
POSTMORTEM PATHOLOGY 1,300.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 3,527.50
PRO-ELECTRIC INC 485.18
PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 350.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 32.00
QUADIENT FINANCE USA, INC. 180.00
RELAXATION DENTAL SPECIALTIES SAL 1,000.00
ROCKY MOUNTAIN OUTDOOR CENTER 520.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 305.42
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,986.88
SADIE REHM 37.50
SAFEWAY ALBERTSONS 170.20
SATURDAYS DISCOUNT 65.97
SEVERSON SUPPLY CO. INC 870.81
SHI INTERNATIONAL CORP 3,174.16
SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 78,432.05
SILVER CITY PRINTING 66.55
SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRA 842.50
ST VINCENT HEALTH 825.00
STEVE NOFZIGER 225.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC 1,924.66
SYSCO DENVER INC 2,805.56
TELELANGUAGE INC. 178.89
TELLER COUNTY JAIL 3,180.00
TINA TEKANSIK 11.56
TRAIL 100 LEGACY, INC 60.00
TRILLIUM HOLDCO LLC 2,025.98
TYLER TECHNOLOGIES 3,218.50
UNITED LABORATORIES 615.46
UNIVERSITY SILKSCREEN 27.35
VALUEWEST, INC. 4,500.00
VERIZON WIRELESS 5,231.93
WAGNER EQUIPMENT CO. 584.49
WAXIE SANITARY SUPPLY 651.92
WELCOME TO LEADVILLE MAP-GUIDE 675.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 1,984.58
XCEL ENERGY 6,693.39
ZOILA SAUCEDO 200.00
TOTAL 458,220.26
Published in the Herald Democrat Aug. 19, 2021.
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