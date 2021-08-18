PUBLIC NOTICE
The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners and represents gross salary paid to each employee during the month of June 2021 in accordance with §30-25-111 (1.5), C.R.S. Fringe benefits, including, but not limited to, insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses include an additional county-wide average of approximately 30% (not included in the figures below).
JOB TITLE
DEPARTMENT
WAGES
ADMIN CLERK III
CLERK & RECORDER
2,828.55
ADMIN TECH II
CLERK & RECORDER
3,351.97
ADULT
PROGRAMS COORDINATOR
RECREATION
3,785.39
AGING WELL COORDINATOR
SENIOR CITIZENS
3,879.17
AIPORT MANAGER
AIRPORT
3,692.31
AIRPORT OPS TECHNICIAN
AIRPORT
3,251.25
APPRAISER
ASSESSOR
3,680.00
APPRAISER
ASSESSOR
3,230.78
APPRAISER II
ASSESSOR
3,959.93
ASSESSOR
ASSESSOR
4,870.46
ASSISTANT CAMP DIRECTOR
GET OUTDOORS LEADVILLE
1,300.00
ASSISTANT
FRIDAY PROGRAM LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
125.00
BLOOD LEAD NURSE
PUBLIC HEALTH
3,816.69
BUILDING AND LAND USE
DIRECTOR
BUILDING AND LAND USE
4,619.00
CASEWORKER I
DEPT OF HUMAN SERVICES
4,328.22
CASEWORKER II
DEPT OF HUMAN SERVICES
4,916.47
CASEWORKER III
DEPT OF HUMAN SERVICES
4,163.06
CASEWORKER III
DEPT OF HUMAN SERVICES
5,628.00
CCAP
SUPERVISOR & OPERATIONS MANAGER
DEPT OF HUMAN SERVICES
3,394.24
CCAP TECHNICIAN
DEPT OF HUMAN SERVICES
3,360.00
CHILD SUPPORT TECHNICIAN
DEPT OF HUMAN SERVICES
1,520.00
CIRCULATION SUPERVISOR III
LIBRARY
5,787.40
CLERK &
RECORDER
CLERK &
RECORDER
4,870.46
COMMISSIONER
COMMISSIONERS
5,089.84
COMMISSIONER
COMMISSIONERS
4,870.46
COMMISSIONER
COMMISSIONERS
5,089.84
COOK
SHERIFF
3,348.75
CORPORAL
SHERIFF
4,447.77
COURT SECURITY LEAD
SHERIFF
1,801.88
COURT SECURITY OFFICER
SHERIFF
1,971.70
COVID TRACER
PUBLIC HEALTH
3,040.00
COVID TRACER
PUBLIC HEALTH
1,520.00
CUSTODIAN
MAINTENANCE
2,475.39
CUSTODIAN
MAINTENANCE
2,512.58
CUSTODIAN
MAINTENANCE
2,438.50
DATA ENTRY CLERK
DEPT OF HUMAN SERVICES
2,053.38
DEPT OF HUMAN SERVICES ADMIN ASSISTANT
DEPT OF HUMAN SERVICES
2,061.50
DEPUTY
SHERIFF
5,474.09
DEPUTY
SHERIFF
5,486.50
DEPUTY
SHERIFF
5,741.35
DEPUTY
ASSESSOR
ASSESSOR
4,786.16
DEPUTY CLERK & RECORDER
CLERK &
RECORDER
4,040.78
DEPUTY
TREASURER
TREASURER
8,455.87
DESK CLERK I
LIBRARY
722.48
DESK CLERK I
LIBRARY
209.44
DETECTIVE
SHERIFF
8,630.22
DISPATCHER
SHERIFF
3,984.04
DISPATCHER
SHERIFF
3,348.75
DISPATCHER
SHERIFF
3,737.88
DISPATCHER
SHERIFF
3,474.33
DISPATCHER
SHERIFF
3,624.54
DISPATCHER
SHERIFF
3,555.59
DRIVERS LICENSE ADMIN
CLERK &
RECORDER
2,947.16
ELIGIBILITY TECHNICIAN III
DEPT OF HUMAN SERVICES
1,970.41
EMERGENCY MANAGEMENT DIRECTOR
EMPG GRANT
4,323.62
ENVIRONMENTAL HEALTH ADMIN ASSISTANT
PUBLIC HEALTH
2,029.50
ENVIRONMENTAL HEALTH
SPECIALIST
PUBLIC HEALTH
4,160.00
FAMILY SUPPORT PARTNER
DEPT OF HUMAN SERVICES
2,937.62
FAMILY TEAM MEETING
FACILITATOR
DEPT OF HUMAN SERVICES
3,520.00
FINANCE
ADMINISTRATOR
DEPT OF HUMAN SERVICES
5,222.38
FINANCE AND GRANTS
MANAGER
PUBLIC HEALTH
3,125.31
FINANCE
MANAGER
FINANCE
5,153.85
FINANCE
TECHNICIAN
FINANCE
5,832.80
FIREARMS INSTRUCTOR
SHERIFF
799.50
GEAR LIBRARY INTERN
GET OUTDOORS LEADVILLE
736.12
GEAR LIBRARY INTERN
GET OUTDOORS LEADVILLE
506.16
GOL! DIRECTOR
GET OUTDOORS LEADVILLE
4,076.93
GOL!
ENROLLMENT COORDINATOR
GET OUTDOORS LEADVILLE
1,000.00
GOL! GRANTS MANAGER
GET OUTDOORS LEADVILLE
575.00
GOL! HUB
COORDINATOR
GET OUTDOORS LEADVILLE
2,774.38
GOL! PROGRAMS MANAGER
GET OUTDOORS LEADVILLE
3,152.95
GOL! PROJECTS
GET OUTDOORS LEADVILLE
120.00
HEALTH
INSPECTOR
PUBLIC HEALTH
4,362.54
HISTORIAN II
LIBRARY
3,313.45
HUMAN SERVICES DIRECTOR
DEPT OF HUMAN SERVICES
5,906.23
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGER
IT
3,525.00
JAILER
SHERIFF
4,235.46
JAILER
SHERIFF
3,782.54
JAILER
SHERIFF
4,400.74
K-9 DEPUTY
SHERIFF
7,069.12
LANDFILL
FOREMAN
LANDFILL
4,856.24
LANDFILL
OPERATOR
LANDFILL
2,632.00
LANDFILL
OPERATOR
LANDFILL
3,578.26
LANDFILL
OPERATOR
LANDFILL
2,240.00
LANDFILL
OPERATOR
LANDFILL
3,132.46
LAW
ENFORCEMENT ADVOCATE
SHERIFF
4,084.14
LEAD LAW ENFORCEMENT ADVOCATE
SHERIFF
5,575.54
LEAD MECHANIC
ROAD AND BRIDGE
4,846.78
LIBRARY AIDE
LIBRARY
1,333.80
LIBRARY AIDE
LIBRARY
222.75
LIBRARY
DIRECTOR
LIBRARY
4,444.84
LIEUTENANT
SHERIFF
7,218.71
LOCAL HISTORY ASSISTANT
LIBRARY
1,854.56
MAINTENANCE FOREMAN
MAINTENANCE
3,824.00
MAINTENANCE TECHNICIAN
MAINTENANCE
2,743.06
MAINTENANCE TECHNICIAN
MAINTENANCE
2,284.77
MAINTENANCE TECHNICIAN
MAINTENANCE
2,546.36
MAINTENANCE TECHNICIAN
MAINTENANCE
2,282.00
MAINTENANCE TECHNICIAN
MAINTENANCE
2,504.56
MAPPER
MAPPING
4,000.00
MECHANIC
ROAD AND BRIDGE
4,144.50
MOTOR VEHICLE CLERK
CLERK &
RECORDER
2,615.38
NURSE I
PUBLIC HEALTH
3,590.39
NURSE II
PUBLIC HEALTH
4,055.66
OPERATOR
ROAD AND BRIDGE
2,457.57
OPERATOR I
ROAD AND BRIDGE
3,767.42
OPERATOR I
ROAD AND BRIDGE
3,487.99
OPERATOR I
ROAD AND BRIDGE
3,264.00
OPERATOR I
ROAD AND BRIDGE
4,420.26
OPERATOR II
ROAD AND BRIDGE
3,732.75
OPERATOR II
ROAD AND BRIDGE
3,911.98
OPERATOR II
ROAD AND BRIDGE
3,767.41
OUT OF SCHOOL TIME PROGRAM DIRECTOR
GET OUTDOORS LEADVILLE
4,080.00
OUTDOOR
PROGRAM LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
48.00
PERMIT ADMIN
BUILDING AND LAND USE
2,570.19
PUBLIC
ASSISTANCE & CHILD SUPPORT MANAGER
DEPT OF HUMAN SERVICES
5,303.45
PUBLIC
ASSISTANCE TECHNICIAN
DEPT OF HUMAN SERVICES
4,483.00
PUBLIC
ASSISTANCE TECHNICIAN
ASSISTANT
DEPT OF HUMAN SERVICES
2,983.78
PUBLIC HEALTH ADMIN
PUBLIC HEALTH
3,264.00
PUBLIC HEALTH DIRECTOR
PUBLIC HEALTH
5,125.93
PURCHASING AGENT &
SECRETARY
ROAD AND BRIDGE
3,419.72
RECORDING CLERK
CLERK &
RECORDER
1,734.00
RECREATION ATTENDANT
RECREATION
18.48
RECREATION ATTENDANT
RECREATION
415.80
RECREATION ATTENDANT
RECREATION
27.72
RECREATION ATTENDANT
RECREATION
243.00
RECREATION ATTENDANT
RECREATION
304.92
RECREATION DIRECTOR
RECREATION
4,613.65
RECYCLING
ATTENDANT
LANDFILL
2,899.65
REFEREE
RECREATION
21.48
REFEREE
RECREATION
86.73
REFEREE
RECREATION
81.00
REFEREE
RECREATION
47.50
ROAD & BRIDGE DIRECTOR
ROAD AND BRIDGE
5,492.31
ROAD & BRIDGE FOREMAN
ROAD AND BRIDGE
4,339.09
ROCKIES ROCK ASSISTANT CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
53.28
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
222.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
846.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
414.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
325.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
207.25
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
259.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
186.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
360.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
400.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
136.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
432.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
204.00
ROCKIES ROCK CREW LEADER
GET OUTDOORS LEADVILLE
200.00
SENIOR CENTER COORDINATOR
SENIOR CITIZENS
907.50
SENIOR CITIZEN ASSISTANT
SENIOR CITIZENS
753.96
SENIOR PLANNER
BUILDING AND LAND USE
4,040.78
SERGEANT
SHERIFF
5,273.64
SHERIFF
SHERIFF
6,526.62
SHERIFF'S ADMIN ASSISTANT
SHERIFF
4,013.25
SHERIFF'S CLERK
SHERIFF
3,687.68
SKATEBOARDING INSTRUCTOR
RECREATION
29.75
SOFTBALL SUPERVISOR
RECREATION
432.53
TANF CASE MANAGER
DEPT OF HUMAN SERVICES
3,232.62
TREASURER
TREASURER
5,515.46
TREASURER CLERK
TREASURER
2,667.69
UMPIRE
RECREATION
123.75
UNDERSHERIFF
SHERIFF
6,153.84
VETERANS
SERVICES
OFFICER
VETERANS
482.52
VOLLEYBALL INSTRUCTOR
RECREATION
38.25
WRAPAROUND COORDINATOR
DEPT OF HUMAN SERVICES
3,158.12
WRAPAROUND COORDINATOR
DEPT OF HUMAN SERVICES
4,769.23
WRAPAROUND FAMILY
ADVOCATE
DEPT OF HUMAN SERVICES
2,937.62
YOGA
INSTRUCTOR
RECREATION
294.00
YOUNG ADULT SERVICES
COORDINATOR
LIBRARY
2,923.15
YOUTH SERVICES COORDINATOR
LIBRARY
3,422.16
Published in the Herald Democrat Aug. 19, 2021.
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