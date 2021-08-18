PUBLIC NOTICE

The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners and represents gross salary paid to each employee during the month of June 2021 in accordance with §30-25-111 (1.5), C.R.S. Fringe benefits, including, but not limited to, insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses include an additional county-wide average of approximately 30% (not included in the figures below).

JOB TITLE

DEPARTMENT

WAGES

ADMIN CLERK III

CLERK & RECORDER

2,828.55

ADMIN TECH II

CLERK & RECORDER

3,351.97

ADULT

PROGRAMS COORDINATOR

RECREATION

3,785.39

AGING WELL COORDINATOR

SENIOR CITIZENS

3,879.17

AIPORT MANAGER

AIRPORT

3,692.31

AIRPORT OPS TECHNICIAN

AIRPORT

3,251.25

APPRAISER

ASSESSOR

3,680.00

APPRAISER

ASSESSOR

3,230.78

APPRAISER II

ASSESSOR

3,959.93

ASSESSOR

ASSESSOR

4,870.46

ASSISTANT CAMP DIRECTOR

GET OUTDOORS LEADVILLE

1,300.00

ASSISTANT

FRIDAY PROGRAM LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

125.00

BLOOD LEAD NURSE

PUBLIC HEALTH

3,816.69

BUILDING AND LAND USE

DIRECTOR

BUILDING AND LAND USE

4,619.00

CASEWORKER I

DEPT OF HUMAN SERVICES

4,328.22

CASEWORKER II

DEPT OF HUMAN SERVICES

4,916.47

CASEWORKER III

DEPT OF HUMAN SERVICES

4,163.06

CASEWORKER III

DEPT OF HUMAN SERVICES

5,628.00

CCAP

SUPERVISOR & OPERATIONS MANAGER

DEPT OF HUMAN SERVICES

3,394.24

CCAP TECHNICIAN

DEPT OF HUMAN SERVICES

3,360.00

CHILD SUPPORT TECHNICIAN

DEPT OF HUMAN SERVICES

1,520.00

CIRCULATION SUPERVISOR III

LIBRARY

5,787.40

CLERK &

RECORDER

CLERK &

RECORDER

4,870.46

COMMISSIONER

COMMISSIONERS

5,089.84

COMMISSIONER

COMMISSIONERS

4,870.46

COMMISSIONER

COMMISSIONERS

5,089.84

COOK

SHERIFF

3,348.75

CORPORAL

SHERIFF

4,447.77

COURT SECURITY LEAD

SHERIFF

1,801.88

COURT SECURITY OFFICER

SHERIFF

1,971.70

COVID TRACER

PUBLIC HEALTH

3,040.00

COVID TRACER

PUBLIC HEALTH

1,520.00

CUSTODIAN

MAINTENANCE

2,475.39

CUSTODIAN

MAINTENANCE

2,512.58

CUSTODIAN

MAINTENANCE

2,438.50

DATA ENTRY CLERK

DEPT OF HUMAN SERVICES

2,053.38

DEPT OF HUMAN SERVICES ADMIN ASSISTANT

DEPT OF HUMAN SERVICES

2,061.50

DEPUTY

SHERIFF

5,474.09

DEPUTY

SHERIFF

5,486.50

DEPUTY

SHERIFF

5,741.35

DEPUTY

ASSESSOR

ASSESSOR

4,786.16

DEPUTY CLERK & RECORDER

CLERK &

RECORDER

4,040.78

DEPUTY

TREASURER

TREASURER

8,455.87

DESK CLERK I

LIBRARY

722.48

DESK CLERK I

LIBRARY

209.44

DETECTIVE

SHERIFF

8,630.22

DISPATCHER

SHERIFF

3,984.04

DISPATCHER

SHERIFF

3,348.75

DISPATCHER

SHERIFF

3,737.88

DISPATCHER

SHERIFF

3,474.33

DISPATCHER

SHERIFF

3,624.54

DISPATCHER

SHERIFF

3,555.59

DRIVERS LICENSE ADMIN

CLERK &

RECORDER

2,947.16

ELIGIBILITY TECHNICIAN III

DEPT OF HUMAN SERVICES

1,970.41

EMERGENCY MANAGEMENT DIRECTOR

EMPG GRANT

4,323.62

ENVIRONMENTAL HEALTH ADMIN ASSISTANT

PUBLIC HEALTH

2,029.50

ENVIRONMENTAL HEALTH

SPECIALIST

PUBLIC HEALTH

4,160.00

FAMILY SUPPORT PARTNER

DEPT OF HUMAN SERVICES

2,937.62

FAMILY TEAM MEETING

FACILITATOR

DEPT OF HUMAN SERVICES

3,520.00

FINANCE

ADMINISTRATOR

DEPT OF HUMAN SERVICES

5,222.38

FINANCE AND GRANTS

MANAGER

PUBLIC HEALTH

3,125.31

FINANCE

MANAGER

FINANCE

5,153.85

FINANCE

TECHNICIAN

FINANCE

5,832.80

FIREARMS INSTRUCTOR

SHERIFF

799.50

GEAR LIBRARY INTERN

GET OUTDOORS LEADVILLE

736.12

GEAR LIBRARY INTERN

GET OUTDOORS LEADVILLE

506.16

GOL! DIRECTOR

GET OUTDOORS LEADVILLE

4,076.93

GOL!

ENROLLMENT COORDINATOR

GET OUTDOORS LEADVILLE

1,000.00

GOL! GRANTS MANAGER

GET OUTDOORS LEADVILLE

575.00

GOL! HUB

COORDINATOR

GET OUTDOORS LEADVILLE

2,774.38

GOL! PROGRAMS MANAGER

GET OUTDOORS LEADVILLE

3,152.95

GOL! PROJECTS

GET OUTDOORS LEADVILLE

120.00

HEALTH

INSPECTOR

PUBLIC HEALTH

4,362.54

HISTORIAN II

LIBRARY

3,313.45

HUMAN SERVICES DIRECTOR

DEPT OF HUMAN SERVICES

5,906.23

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGER

IT

3,525.00

JAILER

SHERIFF

4,235.46

JAILER

SHERIFF

3,782.54

JAILER

SHERIFF

4,400.74

K-9 DEPUTY

SHERIFF

7,069.12

LANDFILL

FOREMAN

LANDFILL

4,856.24

LANDFILL

OPERATOR

LANDFILL

2,632.00

LANDFILL

OPERATOR

LANDFILL

3,578.26

LANDFILL

OPERATOR

LANDFILL

2,240.00

LANDFILL

OPERATOR

LANDFILL

3,132.46

LAW

ENFORCEMENT ADVOCATE

SHERIFF

4,084.14

LEAD LAW ENFORCEMENT ADVOCATE

SHERIFF

5,575.54

LEAD MECHANIC

ROAD AND BRIDGE

4,846.78

LIBRARY AIDE

LIBRARY

1,333.80

LIBRARY AIDE

LIBRARY

222.75

LIBRARY

DIRECTOR

LIBRARY

4,444.84

LIEUTENANT

SHERIFF

7,218.71

LOCAL HISTORY ASSISTANT

LIBRARY

1,854.56

MAINTENANCE FOREMAN

MAINTENANCE

3,824.00

MAINTENANCE TECHNICIAN

MAINTENANCE

2,743.06

MAINTENANCE TECHNICIAN

MAINTENANCE

2,284.77

MAINTENANCE TECHNICIAN

MAINTENANCE

2,546.36

MAINTENANCE TECHNICIAN

MAINTENANCE

2,282.00

MAINTENANCE TECHNICIAN

MAINTENANCE

2,504.56

MAPPER

MAPPING

4,000.00

MECHANIC

ROAD AND BRIDGE

4,144.50

MOTOR VEHICLE CLERK

CLERK &

RECORDER

2,615.38

NURSE I

PUBLIC HEALTH

3,590.39

NURSE II

PUBLIC HEALTH

4,055.66

OPERATOR

ROAD AND BRIDGE

2,457.57

OPERATOR I

ROAD AND BRIDGE

3,767.42

OPERATOR I

ROAD AND BRIDGE

3,487.99

OPERATOR I

ROAD AND BRIDGE

3,264.00

OPERATOR I

ROAD AND BRIDGE

4,420.26

OPERATOR II

ROAD AND BRIDGE

3,732.75

OPERATOR II

ROAD AND BRIDGE

3,911.98

OPERATOR II

ROAD AND BRIDGE

3,767.41

OUT OF SCHOOL TIME PROGRAM DIRECTOR

GET OUTDOORS LEADVILLE

4,080.00

OUTDOOR

PROGRAM LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

48.00

PERMIT ADMIN

BUILDING AND LAND USE

2,570.19

PUBLIC

ASSISTANCE & CHILD SUPPORT MANAGER

DEPT OF HUMAN SERVICES

5,303.45

PUBLIC

ASSISTANCE TECHNICIAN 

DEPT OF HUMAN SERVICES

4,483.00

PUBLIC

ASSISTANCE TECHNICIAN

ASSISTANT

DEPT OF HUMAN SERVICES

2,983.78

PUBLIC HEALTH ADMIN

PUBLIC HEALTH

3,264.00

PUBLIC HEALTH DIRECTOR

PUBLIC HEALTH

5,125.93

PURCHASING AGENT &

SECRETARY

ROAD AND BRIDGE

3,419.72

RECORDING CLERK

CLERK &

RECORDER

1,734.00

RECREATION ATTENDANT

RECREATION

18.48

RECREATION ATTENDANT

RECREATION

415.80

RECREATION ATTENDANT

RECREATION

27.72

RECREATION ATTENDANT

RECREATION

243.00

RECREATION ATTENDANT

RECREATION

304.92

RECREATION DIRECTOR

RECREATION

4,613.65

RECYCLING

ATTENDANT

LANDFILL

2,899.65

REFEREE

RECREATION

21.48

REFEREE

RECREATION

86.73

REFEREE

RECREATION

81.00

REFEREE

RECREATION

47.50

ROAD & BRIDGE DIRECTOR

ROAD AND BRIDGE

5,492.31

ROAD & BRIDGE FOREMAN

ROAD AND BRIDGE

4,339.09

ROCKIES ROCK ASSISTANT CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

53.28

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

222.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

846.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

414.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

325.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

207.25

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

259.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

186.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

360.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

400.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

136.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

432.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

204.00

ROCKIES ROCK CREW LEADER

GET OUTDOORS LEADVILLE

200.00

SENIOR CENTER COORDINATOR

SENIOR CITIZENS

907.50

SENIOR CITIZEN ASSISTANT

SENIOR CITIZENS

753.96

SENIOR PLANNER

BUILDING AND LAND USE

4,040.78

SERGEANT

SHERIFF

5,273.64

SHERIFF

SHERIFF

6,526.62

SHERIFF'S ADMIN ASSISTANT

SHERIFF

4,013.25

SHERIFF'S CLERK

SHERIFF

3,687.68

SKATEBOARDING INSTRUCTOR

RECREATION

29.75

SOFTBALL SUPERVISOR

RECREATION

432.53

TANF CASE MANAGER

DEPT OF HUMAN SERVICES

3,232.62

TREASURER

TREASURER

5,515.46

TREASURER CLERK

TREASURER

2,667.69

UMPIRE

RECREATION

123.75

UNDERSHERIFF

SHERIFF

6,153.84

VETERANS

 SERVICES

OFFICER

VETERANS

482.52

VOLLEYBALL INSTRUCTOR

RECREATION

38.25

WRAPAROUND COORDINATOR

DEPT OF HUMAN SERVICES

3,158.12

WRAPAROUND COORDINATOR

DEPT OF HUMAN SERVICES

4,769.23

WRAPAROUND FAMILY

ADVOCATE

DEPT OF HUMAN SERVICES

2,937.62

YOGA

INSTRUCTOR

RECREATION

294.00

YOUNG ADULT SERVICES

COORDINATOR

LIBRARY

2,923.15

YOUTH SERVICES COORDINATOR

LIBRARY

3,422.16

Published in the Herald Democrat Aug. 19, 2021.

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