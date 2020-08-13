PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of July 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-
486-7488 or visiting the office.
ACORN PETROLEUM, INC
2,158.82
ACORN PETROLEUM, INC
10.02
ACORN PETROLEUM, INC
163.39
ACORN PETROLEUM, INC
4,489.23
AFLAC GROUP INSURANCE
3,593.54
AIRGAS USA, LLC
244.68
ALPINE BANK
6,137.79
ALSCO
121.01
ALSCO
80.54
ALWAYS MOUNTAIN TIME.COM
475.00
AMERICAN ENVIRONMENTAL
3,492.44
ANDERSON HALLAS ARCHITEC
2,820.66
ANDERSON HALLAS ARCHITEC
5,740.35
ANTERO SEPTIC CORPORATIO
1,280.00
ANTERO SEPTIC CORPORATIO
560.00
AQUATIC RESOURCES, LLC
1,205.60
B AND B SHIPPING AND MOR
5.40
BAILEY-KENT FUNERAL HOME
1,200.00
BAILEY-KENT FUNERAL HOME
620.00
BARRETTE/TARYN
481.25
BELTRAN/MARCO
800.00
BERTOLAS/ALAN
400.00
BIGHORN HARDWARE
6.99
BIGHORN HARDWARE
163.69
BIGHORN HARDWARE
373.95
BIGHORN HARDWARE
478.84
BIGHORN HARDWARE
4.49
BIGHORN HARDWARE
10.18
BIGHORN HARDWARE
155.08
BIGHORN HARDWARE
81.49
CBS ACCOUNTING LLC
1,155.00
CDPHE
43.00
CDPHE
270.31
CDPHE
400.00
CDPHE
87.00
CDPHE SOLID WASTE DATA M
2,150.11
CENTER FOR DISEASE DETEC
484.00
CENTURY LINK
95.20
CENTURY LINK
40.47
CENTURY LINK
6,932.21
CHAVEZ/JONATHAN
300.00
CHAVEZ/LUIS
180.00
CHILDRESS COMMUNICATIONS
1,125.00
CHP
116,545.21
CHP
116,209.07
CITY OF LEADVILLE
235,451.56
COLORADO ASSOCIATION
125.00
COLORADO BARRICADE COMPA
1,018.18
COLORADO BARRICADE COMPA
285.60
COLORADO CODE CONSULTING
18,487.25
COLORADO DEPARTMENT OF R
577.44
COLORADO DEPARTMENT OF R
533.32
COLORADO DEPARTMENT OF R
197.56
COLORADO DEPT OF LABOR
4,521.48
COMCOWICH/MARGUERITE
59.50
COMMUNICATION SOLUTIONS
1,821.50
CRAMER/CALEB
180.00
CURASCRIPT SPECIALTY DIS
1,995.00
D & J HORNING PROPERTY
2,700.00
D & T VENTURES
500.00
DAWSON/RAY
200.00
DE LA CRUZ/NANCY
200.00
DE LAGE LANDEN
549.42
DELTA RIGGING & TOOLS, I
187.50
DELTA RIGGING & TOOLS, I
373.90
DEPENDABLE AUTO GLASS
336.75
DEPENDABLE AUTO GLASS
1,337.45
DEPENDABLE AUTO GLASS
303.25
DEWHIRST/NOREEN
246.50
DIEDRICH CONSTRUCTION CO
840.00
DURAN & LUCERO INC.
93.05
DYNAMIC PROGRAM MANAGEME
1,827.50
EL PASO COUNTY
225.00
ENCORE ELECTRIC
140.70
ESPINOZA/TARA MARIE
42.26
EWING
188.60
EWING
215.54
FAMILY SUPPORT REGISTRY
330.17
FAMILY SUPPORT REGISTRY
330.17
FERRELLGAS
1,672.04
FIRST MOUNTAIN BANK
1,453.80
FIRST MOUNTAIN BANK
1,242.26
FMH MATERIAL HANDLING SO
159.39
FULL CIRCLE OF LAKE COUN
30,000.00
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC
739.50
GALLAGHER BENEFIT SERVIC
13,231.25
GRAINGER
225.27
GRAINGER
950.08
GREEN/JUDY
9.60
GRIEGO/RICHARD
150.00
GROOVE AUTOMOTIVE
37.64
GROOVE AUTOMOTIVE
79.98
GTW TRUCKING
720.00
HELICOPTER ASSOCIATION I
300.00
HENRY SCHEIN,INC.
365.99
HERALD DEMOCRAT
218.80
HERALD DEMOCRAT
294.50
HERALD DEMOCRAT
228.00
HIGH MOUNTAIN PIES
44.00
HONNEN EQUIPMENT CO
305.76
HONNEN EQUIPMENT CO
175.02
HORNING/JANE
314.50
HUGGINS/RHONDA
340.00
INFRASTRUCTURE MANAGEMEN
4,803.00
INGRAM LIBRARY SERVICES
463.71
INGRAM LIBRARY SERVICES 653.80
INLAND TRUCK PARTS & SER 570.21
INTEGRATED SERVICES, INC 10.08
JACK'S TIRE & OIL 975.00
JESSICA LYNN STUDIOS 100.00
JONES/KEN 3,700.00
KANOPY LLC 21.00
LAKE COUNTY BUILD A GENE 1,985.01
LAKE COUNTY BUILD A GENE 1,754.86
LAKE COUNTY BUILD A GENE 1,414.29
LAKE COUNTY BUILD A GENE 5,268.95
LAKE COUNTY CIVIC CENTER 50.00
LAKE COUNTY CLERK & RECO 85.84
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 25.00
LAKE COUNTY COMMUNITY FU 25.00
LAKE COUNTY ECONOMIC 47,000.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 41,624.73
LAKE COUNTY PUBLIC HEALT 9,600.00
LAKE COUNTY SCHOOL DISTR 2,503.06
LAKE COUNTY TREASURER 108,476.91
LAMB/MARGARET 150.00
LAWSON PRODUCTS, INC 353.95
LAWSON PRODUCTS, INC 722.41
LAWSON PRODUCTS, INC 16.96
LEDS, LLC 364.04
LIONS CLUB 50.00
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 174.40
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 7.00
LOWES BUSINESS ACCOUNT 501.05
M S STONE & CONCRETE 1,400.00
MACDONALD EQUIPMENT CO. 75.33
MARLIN BUSINESS BANK 202.53
MARMOT LIBRARY NETWORK 9,339.32
MASTERSON/FRAN 121.49
MERRIFIELD'S 148.23
MESA OIL, INC. 322.50
MID-AMERICAN RESEARCH CH 436.93
MIDWEST TRUCK PARTS & SE 5,284.59
MOUNTAIN FEED & COAL 193.75
MOUNTAIN FEED & COAL 28.00
NADON/KELLI ANN 399.50
NAPA AUTO PARTS 38.45
NAPA AUTO PARTS 125.68
NOFZIGER/STEVE 375.00
NORTHWEST COLORADO COUNC 325.00
NRPA 110.00
OLSON/THERESA 433.50
O'REILLY FIRST CALL 739.66
O'REILLY FIRST CALL 6,091.05
O'REILLY FIRST CALL 621.55
ORKIN 151.84
PARK COUNTY SHERIFF'S OF 2,475.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 664.59
PIXLEY/JAMES 500.00
PLATTE RIVER NETWORKS 15,400.00
PLATTE RIVER NETWORKS 30,800.00
POSTMASTER 64.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 3,581.27
PRESTASH/STEVEN 52.50
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 16.00
QUADIENT FINANCE USA, IN 184.80
QUILL CORPORATION 127.29
RENEWABLE FIBER, INC. 449.25
RIQUETTI TOWING & RECOVE 150.00
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR 135.00
ROCKY MOUNTAIN FORENSIC 1,225.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 13,447.50
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 3,529.50
ROCKY MOUNTAIN GENERAL C 1,482.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 86.55
ROCKY MOUNTAIN SPRING WA 454.01
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,612.08
SADLER/JILL 1,181.50
SAFEWAY ALBERTSONS 3.50
SANGRE DE CRISTO ELECTRI 137.07
SATURDAYS DISCOUNT 58.25
SATURDAYS DISCOUNT 24.96
SATURDAYS DISCOUNT 12.77
SEMSACK/DOLORES 314.50
SEVERSON SUPPLY CO. INC 151.94
SGS NORTH AMERICAN, INC 123.22
SILVER CITY PRINTING 580.19
SILVER CITY PRINTING 1,677.46
SILVER CITY PRINTING 9.65
SILVER CITY PRINTING 156.95
SMYTHE-SMITH/WHITTNEY 314.50
ST VINCENT'S GENERAL HOS 3,610.00
ST VINCENT'S GENERAL HOS 275.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 110.82
STATE OF COLORADO 40.31
STATE OF COLORADO 354.54
SUMMIT COUNTY SHERIFF 280.00
SYMMETRY ENERGY SOLUTION 513.31
TELELANGUAGE INC. 29.37
THE LINCOLN NATIONAL 2,150.26
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 856.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 518.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 25.00
TRAIL 100 LEGACY, INC. 25.00
TRANSWEST TRAILERS 2,791.50
TRILLIUM HOLDCO LLC 2,456.90
TRILLIUM HOLDCO LLC 2,323.82
TYLER TECHNOLOGIES 16,143.14
TYLER TECHNOLOGIES 40,899.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPP 135.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 360.00
VERIZON WIRELESS 160.81
VERIZON WIRELESS 1,355.69
VISUAL GOV SOLUTIONS, LL 384.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,570.60
WELLNESS SCREENING LLC 304.60
WHITEHALL'S ALPINE BG 38.68
WIMACTEL INC. 77.00
XCEL ENERGY 4,568.05
XCEL ENERGY 59.68
XCEL ENERGY 239.26
GENERAL FUND 575,840.02
ROAD & BRIDGE 45,563.37
PUBLIC HEALTH AGENCY FUND 72,578.73
DEPT OF HUMAN SERVICES 26,378.99
GRANTS 34,407.48
AIRPORT FUND 6,325.55
BLOOD LEAD 1290.03
LANDFILL 22011.41
LODGING TAX FUND 493.00
MINERAL BELT TRAIL FUND 64.00
CAPITAL ACQUISITION 17,132.79
SELF INSURANCE 234,904.54
SEARCH & RESCUE 344.93
TOTAL ALL FUNDS 1,037,301.84
Published in the Herald Democrat Aug. 13, 2020
.
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