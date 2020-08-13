PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of July 2020. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-

486-7488 or visiting the office.

ACORN PETROLEUM, INC

2,158.82

ACORN PETROLEUM, INC

10.02

ACORN PETROLEUM, INC

163.39

ACORN PETROLEUM, INC

4,489.23

AFLAC GROUP INSURANCE

3,593.54

AIRGAS USA, LLC

244.68

ALPINE BANK

6,137.79

ALSCO

121.01

ALSCO

80.54

ALWAYS MOUNTAIN TIME.COM

475.00

AMERICAN ENVIRONMENTAL

3,492.44

ANDERSON HALLAS ARCHITEC

2,820.66

ANDERSON HALLAS ARCHITEC

5,740.35

ANTERO SEPTIC CORPORATIO

1,280.00

ANTERO SEPTIC CORPORATIO

560.00

AQUATIC RESOURCES, LLC

1,205.60

B AND B SHIPPING AND MOR

5.40

BAILEY-KENT FUNERAL HOME

1,200.00

BAILEY-KENT FUNERAL HOME

620.00

BARRETTE/TARYN

481.25

BELTRAN/MARCO

800.00

BERTOLAS/ALAN

400.00

BIGHORN HARDWARE

6.99

BIGHORN HARDWARE

163.69

BIGHORN HARDWARE

373.95

BIGHORN HARDWARE

478.84

BIGHORN HARDWARE

4.49

BIGHORN HARDWARE

10.18

BIGHORN HARDWARE

155.08

BIGHORN HARDWARE

81.49

CBS ACCOUNTING LLC

1,155.00

CDPHE

43.00

CDPHE

270.31

CDPHE

400.00

CDPHE

87.00

CDPHE SOLID WASTE DATA M

2,150.11

CENTER FOR DISEASE DETEC

484.00

CENTURY LINK

95.20

CENTURY LINK

40.47

CENTURY LINK

6,932.21

CHAVEZ/JONATHAN

300.00

CHAVEZ/LUIS

180.00

CHILDRESS COMMUNICATIONS

1,125.00

CHP

116,545.21

CHP

116,209.07

CITY OF LEADVILLE

235,451.56

COLORADO ASSOCIATION

125.00

COLORADO BARRICADE COMPA

1,018.18

COLORADO BARRICADE COMPA

285.60

COLORADO CODE CONSULTING

18,487.25

COLORADO DEPARTMENT OF R

577.44

COLORADO DEPARTMENT OF R

533.32

COLORADO DEPARTMENT OF R

197.56

COLORADO DEPT OF LABOR

4,521.48

COMCOWICH/MARGUERITE

59.50

COMMUNICATION SOLUTIONS

1,821.50

CRAMER/CALEB

180.00

CURASCRIPT SPECIALTY DIS

1,995.00

D & J HORNING PROPERTY

2,700.00

D & T VENTURES

500.00

DAWSON/RAY

200.00

DE LA CRUZ/NANCY

200.00

DE LAGE LANDEN

549.42

DELTA RIGGING & TOOLS, I

187.50

DELTA RIGGING & TOOLS, I

373.90

DEPENDABLE AUTO GLASS

336.75

DEPENDABLE AUTO GLASS

1,337.45

DEPENDABLE AUTO GLASS

303.25

DEWHIRST/NOREEN

246.50

DIEDRICH CONSTRUCTION CO

840.00

DURAN & LUCERO INC.

93.05

DYNAMIC PROGRAM MANAGEME

1,827.50

EL PASO COUNTY

225.00

ENCORE ELECTRIC

140.70

ESPINOZA/TARA MARIE

42.26

EWING

188.60

EWING

215.54

FAMILY SUPPORT REGISTRY

330.17

FAMILY SUPPORT REGISTRY

330.17

FERRELLGAS

1,672.04

FIRST MOUNTAIN BANK

1,453.80

FIRST MOUNTAIN BANK

1,242.26

FMH MATERIAL HANDLING SO

159.39

FULL CIRCLE OF LAKE COUN

30,000.00

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC

739.50

GALLAGHER BENEFIT SERVIC

13,231.25

GRAINGER

225.27

GRAINGER

950.08

GREEN/JUDY

9.60

GRIEGO/RICHARD

150.00

GROOVE AUTOMOTIVE

37.64

GROOVE AUTOMOTIVE

79.98

GTW TRUCKING

720.00

HELICOPTER ASSOCIATION I

300.00

HENRY SCHEIN,INC.

365.99

HERALD DEMOCRAT

218.80

HERALD DEMOCRAT

294.50

HERALD DEMOCRAT

228.00

HIGH MOUNTAIN PIES

44.00

HONNEN EQUIPMENT CO

305.76

HONNEN EQUIPMENT CO

175.02

HORNING/JANE

314.50

HUGGINS/RHONDA

340.00

INFRASTRUCTURE MANAGEMEN

4,803.00

INGRAM LIBRARY SERVICES

463.71

INGRAM LIBRARY SERVICES                    653.80

INLAND TRUCK PARTS & SER                   570.21

INTEGRATED SERVICES, INC                       10.08

JACK'S TIRE & OIL                                          975.00

JESSICA LYNN STUDIOS                             100.00

JONES/KEN                                                    3,700.00

KANOPY LLC                                                       21.00

LAKE COUNTY BUILD A GENE               1,985.01

LAKE COUNTY BUILD A GENE               1,754.86

LAKE COUNTY BUILD A GENE               1,414.29

LAKE COUNTY BUILD A GENE               5,268.95

LAKE COUNTY CIVIC CENTER                     50.00

LAKE COUNTY CLERK & RECO                   85.84

LAKE COUNTY COMMUNITY FU                   25.00

LAKE COUNTY COMMUNITY FU                   25.00

LAKE COUNTY ECONOMIC                    47,000.00

LAKE COUNTY GOVERNMENT            41,624.73

LAKE COUNTY PUBLIC HEALT              9,600.00

LAKE COUNTY SCHOOL DISTR              2,503.06

LAKE COUNTY TREASURER             108,476.91

LAMB/MARGARET                                          150.00

LAWSON PRODUCTS, INC                           353.95

LAWSON PRODUCTS, INC                           722.41

LAWSON PRODUCTS, INC                              16.96

LEDS, LLC                                                          364.04

LIONS CLUB                                                         50.00

LITTLE JOE'S LOCKSHOP                            174.40

LITTLE JOE'S LOCKSHOP                                 7.00

LOWES BUSINESS ACCOUNT                   501.05

M S STONE & CONCRETE                        1,400.00

MACDONALD EQUIPMENT CO.                     75.33

MARLIN BUSINESS BANK                           202.53

MARMOT LIBRARY NETWORK               9,339.32

MASTERSON/FRAN                                        121.49

MERRIFIELD'S                                                  148.23

MESA OIL, INC.                                                 322.50

MID-AMERICAN RESEARCH CH                436.93

MIDWEST TRUCK PARTS & SE              5,284.59

MOUNTAIN FEED & COAL                            193.75

MOUNTAIN FEED & COAL                               28.00

NADON/KELLI ANN                                         399.50

NAPA AUTO PARTS                                          38.45

NAPA AUTO PARTS                                       125.68

NOFZIGER/STEVE                                           375.00

NORTHWEST COLORADO COUNC            325.00

NRPA                                                                   110.00

OLSON/THERESA                                           433.50

O'REILLY FIRST CALL                                   739.66

O'REILLY FIRST CALL                                6,091.05

O'REILLY FIRST CALL                                   621.55

ORKIN                                                                  151.84

PARK COUNTY SHERIFF'S OF                2,475.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING               664.59

PIXLEY/JAMES                                                500.00

PLATTE RIVER NETWORKS                 15,400.00

PLATTE RIVER NETWORKS                 30,800.00

POSTMASTER                                                    64.00

POWER EQUIPMENT COMPANY           3,581.27

PRESTASH/STEVEN                                        52.50

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE               16.00

QUADIENT FINANCE USA, IN                      184.80

QUILL CORPORATION                                    127.29

RENEWABLE FIBER, INC.                            449.25

RIQUETTI TOWING & RECOVE                    150.00

ROCKY MOUNTAIN FAMILY PR                  135.00

ROCKY MOUNTAIN FORENSIC               1,225.00

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C          13,447.50

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C            3,529.50

ROCKY MOUNTAIN GENERAL C            1,482.00

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA                   86.55

ROCKY MOUNTAIN SPRING WA                454.01

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC                    1,612.08

SADLER/JILL                                                 1,181.50

SAFEWAY ALBERTSONS                                 3.50

SANGRE DE CRISTO ELECTRI                   137.07

SATURDAYS DISCOUNT                                 58.25

SATURDAYS DISCOUNT                                 24.96

SATURDAYS DISCOUNT                                 12.77

SEMSACK/DOLORES                                    314.50

SEVERSON SUPPLY CO. INC                     151.94

SGS NORTH AMERICAN, INC                      123.22

SILVER CITY PRINTING                                 580.19

SILVER CITY PRINTING                             1,677.46

SILVER CITY PRINTING                                      9.65

SILVER CITY PRINTING                                 156.95

SMYTHE-SMITH/WHITTNEY                        314.50

ST VINCENT'S GENERAL HOS               3,610.00

ST VINCENT'S GENERAL HOS                   275.00

STAPLES BUSINESS CREDIT                    110.82

STATE OF COLORADO                                     40.31

STATE OF COLORADO                                  354.54

SUMMIT COUNTY SHERIFF                         280.00

SYMMETRY ENERGY SOLUTION              513.31

TELELANGUAGE INC.                                      29.37

THE LINCOLN NATIONAL                          2,150.26

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS                856.00

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS                518.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                                 25.00

TRAIL 100 LEGACY, INC.                                 25.00

TRANSWEST TRAILERS                           2,791.50

TRILLIUM HOLDCO LLC                             2,456.90

TRILLIUM HOLDCO LLC                             2,323.82

TYLER TECHNOLOGIES                         16,143.14

TYLER TECHNOLOGIES                         40,899.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPP                135.00

UNLIMITED SANITARY, LLC                        360.00

VERIZON WIRELESS                                     160.81

VERIZON WIRELESS                                  1,355.69

VISUAL GOV SOLUTIONS, LL                      384.00

WAGNER EQUIPMENT CO.                       1,570.60

WELLNESS SCREENING LLC                    304.60

WHITEHALL'S ALPINE BG                              38.68

WIMACTEL INC.                                                  77.00

XCEL ENERGY                                             4,568.05

XCEL ENERGY                                                   59.68

XCEL ENERGY                                                 239.26

GENERAL FUND                                      575,840.02

ROAD & BRIDGE                                        45,563.37

PUBLIC HEALTH AGENCY FUND        72,578.73

DEPT OF HUMAN SERVICES                26,378.99

GRANTS                                                        34,407.48

AIRPORT FUND                        6,325.55

BLOOD LEAD                           1290.03

LANDFILL                                 22011.41

LODGING TAX FUND                 493.00

MINERAL BELT TRAIL FUND       64.00

CAPITAL ACQUISITION              17,132.79

SELF INSURANCE                      234,904.54

SEARCH & RESCUE                     344.93

TOTAL ALL FUNDS                     1,037,301.84

Published in the Herald Democrat Aug. 13, 2020

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