Lake County, Colorado

2019 Delinquent Tax List

Published September 24th and October 1st and 8th, 2020

Tax Lien Sale Notice

DELINQUENT REAL ESTATE AND SPECIAL ASSESSMENTS

Payable in 2020

1. Interest rate this year is 9%.

2. Registration is between 8:30 and 9:30 a.m. the day of the sale at the Lake County Treasurer’s Office, 505 Harrison Avenue. The sale begins at 10:00 a.m. Wednesday, October 28th, 2020. The sale will take place at the Lake County Courthouse in court room.

***FACE COVERINGS ARE REQUIRED!***

3. You must be present to bid. Any schedules for which you receive a Tax Lien Certificate will be in your name as you indicated when you registered. You must be at least 18 years of age to bid.

4. Personal checks will be accepted if approved by your bank (please provide a current bank letter).

5. Bidding amount begins with the total due as published in the newspaper. Any bid above this amount is a premium bid. If the property is redeemed the premium is not returned, nor do you receive interest on it.

6. Remember – You are NOT buying the property or mining claim. You are buying the tax lien against the property. After three years from the date of sale you may apply for a Treasurer’s Deed on the property if you continue to endorse the tax lien. The owner has the right to redeem the property up until the issuance of the Deed. BUYER BEWARE.

7. Your Tax Lien Certificates are valuable documents. We will be holding your Tax Lien Certificates in our office. This will enable us to process your redemptions and to endorse subsequent tax years.

8. If a property has not been redeemed within three years from the date of the sale of a tax lien, you may apply for the Treasurer’s Deed. At that time we would require a $500.00 application fee which is returned to you if the property is redeemed. The Treasurer’s Deed process takes about six months. Mobile homes require only one year and a $200.00 deposit.

9. Please contact the Treasurer’s Office if you have any questions: PO Box 276, Leadville, CO 80461; phone (719) 486-4117.

10. For additional copies of the tax lien sale publication list, please contact the Lake County Treasurer’s Office at the address listed above or come to the office at 505 Harrison Avenue, Leadville, CO 80461.

11. If there is a prior year tax amount due and a tax delinquency on the same property, both liens will be sold at the same time. Please read the legal descriptions carefully. Some properties have more than one year of delinquent taxes due. Please note that should you purchase a tax lien with one or more year of taxes due, a treasurer’s deed can only be applied for three years from October 30th, 2019.

12. All county held liens are available for assignment at the Treasurer’s Office Monday through Friday between the hours of 8:30 a.m. and 5:00 p.m. year-round. Public notice is hereby given that I will, according to law, offer at public tax sale at the above time and place, and succeeding days, the tax liens on the following described real estate, situated in said County, on which taxes and special assessments for the year 2019 which have not been paid.

13. If you are the owner and wish to make your taxes current, please call the Treasurer’s Office to obtain an accurate amount due. The list below includes the four dollar certificate fee which would not apply if the property owner makes the payments before the sale.

Taxes, interest and penalties must be paid at the time of sale.

/s/ Padraic D. Smith, Lake County

Treasurer and Public Trustee

COMMERCIAL PROPERTIES

1 114

R005307 C $4,222.00*

ARMSTRONG, MARTIS A & GUTHRIE, JA

116 E 9TH STRE

LOT 116 E 9TH ST., BLOCK

16, COOPERS

.

2 114

R006373 C $2,540.86*

COMCOWICH, WILLIAM J.

108 W 6TH STRE

S 15 1/2’ OF W 23.5’ LOT 9

BLK 8, ADD L I CO W 25’

LOT 10 BLK 8 ADD L I CO

.

3 114

R006372 C $8,735.91*

HARRISON 601, LLC

601 HARRISON AVEN

S 5’ OF E 100’ LOT 9 BLK 8

ADD L I CO, E 100’ LOT 10

BLK 8 ADD L I CO

.

5 191

R007275 C $945.80*

SEWELL, SHEILA W

380 JACOBSON PLACER

#00380 PT JACOBSON PLACER

CALIF, 13-09-80 CONTAINING

.837 A

.

6 193

R007714 C $376.83*

SEWELL, SHEILA W.

380 JACOBSON PLACER

#00380 PT JACOBSON PLACER

CALIF 13-09-80,

IMPROVEMENTS ONLY

.

7 112

R005658 C $781.61*

THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N

528 W CHESTNUT STRE

LOTS 15 & 16, BLOCK 2, ORO

.

8 112

R005660 C $796.19*

THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N

524 W CHESTNUT STRE

LOTS 13 & 14, BLOCK 2, ORO

.

9 112

R006823 C $5,340.45*

THEIS, GEORGE TIMOTHY & ROONEY, N

523 CHESTNUT STRE

EAST 14.91’ OF LOT 19, ALL

LOTS 20 & 21, & WEST

12.45’, OF LOT 22, BLOCK

4, ORO

.

10 114

R006217 C $8,264.43*

THREE SPIRITS ONE BAR LLC

120 W 2ND STRE

LOT 6 BLK 6 SUB S & L LOT

7 BLK 6 SUB S & L, LOT 8

BLK 6 SUB S & L LOT 9 BLK

6 SUB S & L, LOT 10 BLK 6

SUB S & L

SANITATION LIEN

.

11 114

R006464 C $4,353.65*

TWO MILE BREWING, LLC

101 HARRISON AVEN

LOT W BLK 1 ADD ST LOUIS

LOT O BLK 1 ADD ST LOUIS,

E 13’ LOT N BLK 1 ADD ST

LOUIS

AGRICULTURAL PROPERTIES

1 191

R004079 F $651.39*

ANDRICK, LINDA M

PRCL 8 TRCT 6-A

#02257 PART STARLIGHT

PLACER 24-11-80, E E HILL

- PARCEL 8, TRACT 6-A

14.160 A.

.

4 191

R002198 F $36.35*

COLLINS, NADINE R

PRCL 7 TRCT 7

E E HILL PRCL 7 TRCT 7

#02257 PT STARLIGHT

PLACER, 13-11-80

.

5 191

R004113 F $34.88*

COLLINS, NADINE R

PRCL 9 TRCT 8

E E HILL - PRCL 9 TRCT 8

#02245 PT GRUBSTAKE

PLACER, 25-11-80

.

6 191

R003171 F $76.34*

LEISURE HILLS TRUST DENNIS O’NEIL

2282 CURLEW & FLAMINGO

#02282 PT. CURLEW

&FLAMINGO 27-11-80 HOPE

MIN. DIST.

.

7 191

R004081 F $39.22*

LEISURE HILLS TRUST DENNIS O’NEIL

PRCL 9 TRCT 1

E E HILL - PRCL 9 TRCT 1

#02245 PT GRUBSTAKE

PLACER, 24-11-80

.

8 191

R003097 F $32.20*

O’NEILL, NADINE R

14248 LITTLE ANNIE

#14248 LITTLE ANNIE

25-11-80 GRANITE, 7.619 A

.

9 191

R004092 F $571.17*

WELSH, ANGELINA

PRCL 12 TRCT 8

E E HILL - PRCL 12 TRCT 8

#02252 PT DECAGON PLACER,

26-11-80 HOPE

.

10 191

R004123 F $529.24*

WELSH, ANGELINA

PRCL 12 TRCT 7

E E HILL- PRCL 12 TRCT 7

#02252 PT DECAGON PLACER,

26-11-80 HOPE

.

11 191

R004155 F $413.51*

WETHINGTON, TIMOTHY JAYSON & STEP

PRCL 9 TRCT 12

E E HILL - PRCL 9 TRCT 12

#02245 PT GRUBSTAKE

PLACER, 25-11-80

RESIDENTIAL PROPERTIES

3 191

R002105 R $1,072.74*

ANDERSEN, DAVID A

464 MT ELBERT DRIVE

LOT 129, MT ELBERT PLAMOR

RANCH 1B

.

4 191

R000634 R $5,179.14*

ANGELVIEW LLC

5585 HIGHWAY 82

TRACT OF LAND IN SE 1/4

18-11-80 CONT. 69.547 A

.

5 191

R003766 R $700.39*

AVILA, ROGER M.

1823 AUTUMN DRIVE

LT. 5 BLK. 6 FOUR SEASONS

ESTATES NO.1

.

9 193 PARTIAL AMT

R007299 R $217.34*

BARELA, BRIAN CHRISTOPHER & LUNA,

1821 LODESTONE DRIVE

LOT 1, BLOCK 9 MATCHLESS

ESTATES REPLAT FILING #1

.

10 193

R007126 R $7,251.86*

BERRYMAN, DEBBIE

507 E 2ND STREET

SURFACE RIGHTS 507 E 2ND

ST BLK 50 AGASSIZ #2

SANITATION LIEN

.

12 191 PARTIAL AMT

R000478 R $388.28*

BODEKER, MATTHEW

1929 HIGHWAY 91

#00400 PT HIBSCHLE PL

TRACT OF LAND, 01-09-80 IN

SW 1/4 SE 1/4

.

13 191

R000039 R $3,635.98*

BONEWELL, NOLA

4866 ROBBIE L PLACER 0.30 A

2018 Tax $1,334.40 Int. $240.19

.

14 112

R005984 R $1,452.84*

BROKAW, CHARLES LELAND & ANAJEAN

215 E 4TH STREET

LOT 9 BLK C SUB S & L

.

16 191

R001536 R $176.09*

CANTU, PETER B & KATHLYN L

437 FIR DRIVE

LOT 122 IN TWIN LAKES

ADDITION, 1C OF MT ELBERT

PLAMOR RANCH

.

17 191

R001495 R $237.02*

CARRILLO, DAVID J & BRENDA ELAINE

10 PEAK VIEW DRIVE

LOT 241 PLAMOR 1C

.

18 191

R004137 R $673.80*

CENTRAL COLORADO MINING & RECREAT

PRCL 9 TRCT 4-A

E E HILL - PRCL 9 TRCT 4-A

#02245 PT GRUBSTAKE

PLACER, 25-11-80

.

19 191

R004589 R $3,477.52*

CHAMPION GROUP, LLC

327 LANG STREET

LOTS 4-7 BLOCK 6, LOTS

1-12 BLOCK 7,, LOTS 1-12,

BLOCK 8 & LOT 6R

.

20 191

R000499 R $460.70*

CHASE, LEE H

13289 S HIGHWAY 24

CORMAN CABIN AT MALTA

33-09-80 CONTAINING 3.000 A

.

21 191

R001614 R $211.67*

CHEN, TAO

455 LODGEPOLE DRIVE

LOT 25 PLAMOR 1C

.

22 191

R003838 R $3,331.20*

CHRISTOV-BAKARGIEV, KITTS & MICHA

168 MEADOWS DRIVE

LOTS 19,20,34 PINEY RUN

SUB OF COOPER HILL MEADOWS

.

23 114 PARTIAL AMT

R005865 R $765.49*

COBURN, JASON W & LITTLEFIELD, JA

121 W 7TH STREET

LOT 31 BLK 49 SUB S & L

.

24 191

R002113 R $173.59*

COFFIN, TRISTAN

143 CEDAR DRIVE

LOT 185 TWIN LAKES ADD 1C

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

25 191

R000801 R $2,713.45*

COLORADO CASA, LP *

707 AGATE STREET

LOTS 1 & 2, BLOCK 6, GEM

VALLEY #2

.

26 193

R007293 R $1,228.92*

COMCOWICH, WILLIAM J & RIVERA, PA

1813 GOLD DRIVE

LOT 6 BLK 2 MATCHLESS

ESTATES REPLAT FILING #1

.

27 191

R001159 R $859.43*

CONNER, CRAIG D & LISA F JT

52 AUGUSTA DRIVE

LOT 16 BLK 4 TURQUOISE

LAKE ESTATES

.

28 191

R003875 R $798.46*

CONNER, CRAIG D & LISA F JT

629 AUGUSTA DRIVE

LOT 17 BLK 4 TURQUOISE

LAKE ESTATES

.

29 112

R008198 R $1,274.84*

COX, LEWIS JAKE

507 E 8TH STREET

LOT 13B, BLK 15 STRAY HORSE

.

30 191

R000992 R $1,415.10*

CRAIG, DAVID M.

205 COUNTY ROAD 19

LOTS 17 & 18 PINEY RUN SUB

OF COOPER HILL MEADOWS

.

31 193

R007235 R $567.61*

CREMIN, MAURA LEE

1215 HARRISON AVENUE

N 4.3’ LOT 1213 & ALL LOT

1215, BLOCK 75, NEUSITZ PL.

.

32 112

R005254 R $2,106.48*

CRUSOE, RONALD A & CYNTHIA C

1119 POPLAR STREET

N 9.8’ 1117 POPLAR ST BLK

6 SUB COOPER, 1119 POPLAR

ST BLK 6 SUB

.

33 112

R005255 R $2,052.73*

CRUSOE, RONALD A & CYNTHIA C

133 E 12TH STREET

131 E 12TH ST BLK 6 ADD

COOPER, & FRACTIONAL LOTS

OF 125 E 12TH ST BLK 6

ADD, COOPER 127 E 12TH ST

.

34 112

R006033 R $2,584.77*

DEBRA REUBEN TRUST DATED FEBRUARY

324 W 9TH STREET

LOTS 15, 16 & 17, BLOCK 70

S & L SUB.

.

35 191

R001932 R $173.59*

DECEW, COLLEEN

198 HEMLOCK DRIVE

LOT 443 TWIN LAKES ADD 1-C

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

39 191

R001469 R $173.59*

DOMINICK, CARLOS

160 PONDEROSA DRIVE

LOT 9 TWIN LAKES ADD 1-C

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

40 191 PARTIAL AMT

R002102 R $166.27*

DOMINICK, CARLOS

142 PONDEROSA DRIVE

LOT 8 PLAMOR 1C

.

41 191

R003660 R $9,588.81*

DOYLE, ROBERT

PRCL 1-C TRCT 4

E E HILL - PRCL 1-C TRCT 4

14-11-80

.

42 191

R001827 R $1,070.24*

DRURY, RICHARD D.

123 LA PLATA PEAK DRIVE

LOT 202 TWIN LAKES ADD 1-B

.

43 112

R005611 R $1,191.97*

DUARTE, MAX & JENNIFER R JTWROS

630 CHESTNUT STREET

LOTS 15 & 16 BLK 7 ADD ORO

.

44 112

R008180 R $674.12*

DUARTE, MAX & JENNIFER R JTWROS

W 2ND STREET

LOTS 30 AND 31, BLOCK 8,

ORO ADDITION

.

45 112

R005583 R $612.98*

DUARTE, MAX L & JENNIFER R JTWROS

700 W CHESTNUT STREET

LOT 1 BLK 8 ADDITION ORO

LOT 2 BLK 8 ADDITION ORO

.

46 112

R007091 R $755.91*

DUARTE, MAX L. & JENNIFER R. (JT)

701 W 2ND STREET

LOT 32 BLK 8 ADDITION ORO

.

47 191

R004002 R $1,095.58*

EDWARDS, NELLIE-MARIE & BOWES, AL

180 MT HOPE DRIVE

LOT 322 TWIN LAKES ADD 1B

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

48 191

R003439 R $6,345.23*

EVERGREEN LAND CO., L P

TRACT A

WHISPERING PINES ESTATES

TRACT A

.

49 191

R003440 R $6,027.57*

EVERGREEN LAND CO., L P

TRACT B

TRACT B WHISPERING PINES

ESTATES

.

50 191

R003441 R $6,025.95*

EVERGREEN LAND CO., L P

TRACT C

TRACT C WHISPERING PINES

ESTATES

.

51 191

R003442 R $6,374.50*

EVERGREEN LAND CO., L P

TRACT D

TRACT D WHISPERING PINES

ESTATES

.

52 191

R003443 R $6,368.06*

EVERGREEN LAND CO., L P

TRACT E

TRACT E WHISPERING PINES

ESTATES

.

53 191

R000466 R $21,568.59*

EVERGREEN LAND CO., L.P.

SUN WEST #1-3 & EASEME

TRCTS 1,2, & 3 SUN WEST

SUB 13-9-80 513/105

.

54 191

R002148 R $6,282.09*

EVERGREEN LAND CO., L.P.

TRACT 1 - FROM GRAND W

“TRACT 1” FROM GRAND WEST

ESTATES

.

55 193

R007716 R $2,438.87*

EVERGREEN LAND CO., LP

957 MOUNTAIN VIEW DRIVE

LOTS 1&2, BLK 12,

MATCHLESS ESTATES, REPLAT

FILING #1

.

61 112

R006493 R $2,812.16*

GARCIA, JOSHUA DOHOSAN

600 W 6TH STREET

LOTS 1,2,3,4,5,6,7 BLK 44

STEVENS & LEITER’S SUB

.

62 191

R003996 R $480.25*

GAY, CURTIS

124 LODGEPOLE DRIVE

LOTS 55,56 & 57 TWIN LAKES

ADD 1-C MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

63 114

R005146 R $1,449.93*

GOTTFRIED, NIKOLAS & BELUSCAK, LE

111 CHESTNUT STREET

LOTS 1 & 2, BLOCK 1, AGZ

#1 & LOTS C & D, BLK 0, ST

LOUIS ADD

.

64 191 PARTIAL AMT

R001784 R $156.33*

GRAHAM, EMILE JAY & BELLER, MARCI

437 BIRCH DRIVE

LT. 314 TWIN LAKES ADD. 1C

MT. ELBERT PLAMOR RANCH

.

65 191

R001783 R $595.64*

GRAHAM, HAROLD E JR & DODGE, CARO

871 SEQUOIA DRIVE

LOTS 460 & 461 TWIN LAKES

ADD 1-C MT ELBERT PLAMOR

RANCH

.

66 191 PARTIAL AMT

R005072 R $1,829.59*

GREENELAND INVESTMENTS LLC

TRACTS 63, 64, 66, 67,

TRACTS 63, 64, 66, 67, 68

PARCEL 1-A, E E HILL ESTATE

.

67 112

R005503 R $944.16*

GRIEGO, SCOTT & CATHY J/T

607 E 9TH STREET

LOT 13 BLK 9A ADDITION N L

LOT 14 BLK 9A ADDITION N

L, LOT 15 BLK 9A ADDITION

N L LOT 16 BLK 9A N.

.

68 193

R007296 R $1,228.92*

GROY, DAVID & CINDY JT

GOLD DRIVE

LOT 19, BLK 9 MATCHLESS

ESTATES REPLAT FILING #1

.

69 191

R004679 R $619.83*

GUTIERREZ, WALTER

12274 HIGHWAY 24 S

PT #8361 BALL PLACER

33-09-80, AKA LOT #2 CORA

SCHMIDT SUB

.

70 191

R004609 R $4,948.36*

HAFNER, MADELINE & CRESSLEY, TODD

PRCL 2 TRCT 13

E E HILL - PARCEL 2, TRACT

13 15-11-80

.

71 191

R001518 R $173.59*

HART, KEVIN C. & LORI J. J/T

198 JUNIPER DRIVE

LT. 395 TWIN LAKES ADD. 1C

MT. ELBERT PLAMOR RANCH

.

73 191 PARTIAL AMT

R001483 R $173.94*

HECKMAN, ROXANE & BETTY J

28 FIR DRIVE

LOT 146 IN TWIN LAKES

ADDITION 1C OF MT ELBERT

PLAMOR RANCH

.

74 191

R001421 R $288.11*

HOANG, TUYET THI

1089 SEQUOIA DRIVE

LOT 658 IN PLAMOR 1A

.

75 112

R005147 R $1,047.32*

HOLTE, JONATHAN D & HART, RENEE B

223 CHESTNUT STREET

LOTS 32 & 33, BLK 2

AGASSIZ #1/SCHULTZ

SANITATION LIEN

77 191

R001492 R $176.09*

HOZA, DORINDA & PALMGREN, BETTYE

398 CEDAR DRIVE

LOT 213 IN TWIN LAKES

ADDITION, 1C OF MT ELBERT

PLAMOR RANCH

.

78 193

R007231 R $1,643.58*

HULL, ALAN K

707 E 5TH STREET

LOTS 11, 12, 13 7 E 7&1/2’

LOT 14 BLK 41 ADD E L

SANITATION LIEN

.

80 193

R007685 R $135.51*

KING, KEVIN G AS TRUSTEE OF THE K

133 E 13TH STREET

133 E 13TH STREET, BLOCK

5, COOPER ADDITION

.

81 191

R001497 R $178.66*

KRUMWIEDE, DAVID STUART

180 PEAK VIEW DRIVE

LOT 250 TWIN LAKES ADD 1-C

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

82 191

R001671 R $1,075.24*

KYCHAKOFF, KATHERINA (KC) & JENNI

198 PARRY PEAK DRIVE

LOT 167 IN TWIN LAKES

ADDITION 1-B OF THE, MT

ELBERT PLAMOR RANCH

.

83 191

R001672 R $1,075.24*

KYCHAKOFF, KATHERINA (KC) & JENNI

179 PARRY PEAK DRIVE

LOT 147 IN TWIN LAKES

ADDITION 1-B OF THE, MT

ELBERT PLAMOR RANCH

.

84 191

R004636 R $2,816.72*

LAKE COUNTY MMI, LLC

12340 S HIGHWAY 24

PT #8361 BANK PLACER

33-09-80 NEAR DOWEN TRACT,

AKA LOT 1 CORA SCHMIDT SUB

CONT 76.83 AC & PT SE1/4,

.

85 195

R007906 R $2,266.96*

LAMPE, JOHN M & LAVERNE K, TR LAM

26 BRUSH LAKE

LT. 57 SYLVAN LAKES SUB.

FILING NO. 4

.

86 191

R004940 R $35.32*

LEISURE HILLS TRUST

PRCL 13 TRCT 4-A

E E HILL - PRCL 13 TRCT

4-A #02256 PT ORION

PLACER, 25-11-80

.

88 195

R007942 R $1,047.33*

LONG, TERRY R.

48 W DREAM HOME DRIVE

LOT 8 SYLVAN LAKES FILING

#1

.

89 191

R002067 R $1,871.75*

MALEAR, CHAD A

465 LA PLATA PEAK DRIVE

LOT 184 - PLAMOR 1-B

.

91 114

R006041 R $2,577.31*

MARTINEZ, LYDIA RUBY

129 W 6TH STREET

E 7 1/2’ LOT 26 BLK 32 SUB

S & L, LOT 27 BLK 32 SUB S

& L LOT 28 BLK 32 SUB S & L

.

92 196

R008012 R $94.42*

MARTINEZ, MELISSA & ABIGAIL JT

1872 ALLEY STREET

LOTS 259 & 260 UINTAH SUB

STRINGTOWN, 1972 PRINCESS

OLY 12X64 TITLE 41E126911

VIN K6974

.

97 191

R001823 R $173.59*

MCCALL, BRIAN S

436 PONDEROSA DRIVE

LOT 23 TWIN LAKES ADD 1C

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

98 112 PARTIAL AMT

R005632 R $677.46*

MCINNIS, SARAH E.

625 W 2ND STREET

LOTS 17, 18, 19 & 20,21

BLK 7 ORO ADD

.

99 112

R005621 R $2,197.23*

MEDINA, ANTHONY & ROXANN (JT)

707 W CHESTNUT STREET

LOTS 28-32 BLOCK 10

ADDITION ORO

.

100 191

R001744 R $173.59*

MELOY, IAN M

437 SPRUCE DRIVE

LT. 74 TWIN LAKES ADD. 1C

MT. ELBERT PLAMOR RANCH

.

101 191

R002682 R $173.59*

MELOY, IAN M

417 SPRUCE DRIVE

LOT 75 IN TWIN LAKES ADD

1-C MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

102 114

R006458 R $1,734.48*

MEYER, JEFF

139 E 3RD STREET

W7’ OF LOT 10, LOTS 11 &

12 E8’OF LOT 13 BLK 7 ST

LOUIS ADD

.

103 112

R006807 R $2,676.10*

MILLARD, ANDREW NYASHA

606 E 11TH STREET

LOTS 19 & 20 BLK 33 NORTH

LEADVILLE ADD

.

105 196 PTL

R007965 R $118.79*

MOLLEUR, CHERYL A

1969 S HIGHWAY 24

LOT 125 UINTAH ADDITION

STRINGTOWN

.

107 112

R006315 R $634.48*

MORGAN, DOUGLAS

224 W 6TH STREET

LOT 13 BLK 48 SUB S & L

.

109 191

R004613 R $408.46*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

100 VIRGINIA AVENUE

LOT 1, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MTN

PINES RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

110 191

R004614 R $385.18*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

200 VIRGINIA AVENUE

LOT 2, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

111 191

R004615 R $376.41*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

300 VIRGINIA AVENUE

LOT 3, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

112 191

R004616 R $382.19*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

400 VIRGINIA AVENUE

LOT 4, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

113 191

R004617 R $415.24*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

500 VIRGINIA AVENUE

LOT 5, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

114 191

R004618 R $565.00*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

600 VIRGINIA AVENUE

LOT 6, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

115 191

R004619 R $402.67*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

651 VIRGINIA AVENUE

LOT 7, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

116 191

R004620 R $462.90*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

551 VIRGINIA AVENUE

LOT 8, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

117 191

R004621 R $579.57*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

451 VIRGINIA AVENUE

LOT 9, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

118 191

R004622 R $488.17*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

351 VIRGINIA AVENUE

LOT 10, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

119 191

R004623 R $423.05*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

251 VIRGINIA AVENUE

LOT 11, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

120 191

R004624 R $424.04*

MOUNTAIN GATE SUBDIVISION DEVELOP

151 VIRGINIA AVENUE

LOT 12, MOUNTAIN GATE

FORMERLY TRACT L, MT

PINES, RANCH #3, SE1/4

22-9-80

.

121 191

R000468 R $3,725.75*

MOUNTAIN VALLEY ESTATES, LLC

749 HIGHWAY 91

#00399 HIBSCHLE PL TRACT

OF LAND 11-09-80 22.226

A(SR), & DITCH PL #416

SEWER & WAT ER LINES

.

123 114

R005936 R $1,232.74*

O’KEEFE, TIMOTHY PATRICK

130 W 8TH STREET

W22 1/2’ LOT 10 & E10 1/2

LOT 11 SUB S & L BLOCK 67

.

124 191

R003546 R $4,943.33*

PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:

5 - W HALFMOON LAKES

TRACT 5 -W HALF MOON LAKES

AKA PT OF SE1/4 SE1/4

6-10-80

.

125 191

R003548 R $3,164.12*

PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:

TRACT 11 HALFMOON LAKES

“TRACT 11” CONT. 12.19 AC

HALFMOON LAKES, PT NW 1/4

NE 1/4 07-10-80

.

126 191 PTL

R003553 R $1,094.75*

PETRA CONSTRUCTION COMPANY ATTN:

TRACT 6 HALFMOON LAKES

TRACT 6, PT SE 1/4 NE 1/4

4.490 A, 07-10-80

.

127 191

R001968 R $548.30*

PILAND, ROBERTA R.

776 BIRCH DRIVE

LOTS 478 & 479, MT. ELBERT

PLAMOR 1-A

.

129 191

R002003 R $173.59*

PORTUGAL, TAMMY F & RICHARD A JT

340 HEMLOCK DRIVE

LOT 450 TWIN LAKES ADD 1-C

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

130 191

R008146 R $1,471.37*

PROUTY, ROBERT & LEANN

148 MT MASSIVE TROUT CLUB

CABIN 148 AT MT MASSIVE

TROUT CLUB

.

131 191

R000611 R $1,630.75*

PUSTIZZI, JAMES & JOANNE J/T

GORDON ACRES

TRACT OF LAND LOT 62

GORDON ACRES18-11-80

CONTAINING 1.000 A

.

132 112

R005241 R $1,287.75*

QUINTANA, VICTOR

426 E 5TH STREET

LOT B BLK 22 FKA E 7 1/2’

LOT 28 BLK 22 SUB A P, LOT

29 BLK 22 SUB ALICE PLACER

.

133 112

R005444 R $1,955.72*

QUINTANA, VICTOR

616 W 8TH STREET

A TRACT OF LAND IN LOT 10

& 11, BLK 56 SUB EDMONDS

TERRACE

.

134 191

R001530 R $211.67*

ROBERTS, WALTER D & LINDA M & GRA

218 HEMLOCK DRIVE

LOT 444 PLAMOR 1C

.

136 112

R006127 R $1,811.54*

ROMERO, JAMES D., JR. & COLLEEN R

229 W 3RD STREET

E 17’ LOT 19 BLK 5 SUB

S&L, LOTS 20,21,22 BLK 5

SUB S&L

.

137 191

R001967 R $548.30*

ROOT, ROY T

757 BIRCH DRIVE

LOTS 458 & 459, MT ELBERT

PLAMOR 1-A

.

138 112

R006244 R $1,566.81*

RUSCH, SHIRLEY G. & RANDOLPH M. &

430 W 3RD STREET

LOT 15, BLOCK 10, S & L

.

139 191

R000574 R $1,891.21*

RUZICKA, CLARK A

12210 S HIGHWAY 24

TRACT OF LAND CONT 5.009 A

04-10-80

.

140 193

R007868 R $1,712.84*

RYAN AND ASSOCIATES PROPERTY MANA

98 ADELAIDE COURT

LOT 30 BLOCK 1 HOMESTAKE

#1

.

151 112

R005642 R $1,671.32*

SEME, ROY M. & LORINDA D. JT

618 ELM STREET

LOT 9 BLK 9 ADDITION ORO

LOT 10 BLK 9 ADDITION ORO,

LOT 11 BLK 9 ADDITION ORO

LOT 12 BLK 9 ADDITION ORO

.

152 193 PARTIAL AMT

R007578 R $1,049.49*

SERRANO, BLAS CAYETANO

205 MT TRAVER DRIVE

LOT 4 BLOCK 2 WEST PARK #3

.

153 191

R001715 R $173.59*

SILVA-MOLINA, ANDREA

361 ASPEN DRIVE

LOT 270 TWIN LAKES ADD 1-C

MT ELBERT PLAMOR RANCH

.

156 112

R005328 R $1,637.68*

SUNSPOT HOLDINGS, LLC

122 E 10TH STREET

LOT 122 BLK 15 ADD COOPER

.

157 193

R002180 R $2,581.12*

TABOR’S STAR, INC

500 MCWETHY DRIVE

#00970 PARCEL A HOMER

PLACER 7.28 AC

.

159 112

R005753 R $1,193.67*

TAYLOR, TATE RANDEL & ELIZABETH L

408 W 4TH STREET

LOT 5, BLOCK 28, S & L

.

160 191

R003642 R $2,027.47*

THE TWIN LAKES TRUST

TRACT OF LAND LOT 63

18-11-80 CONTAINING 1.252 A

.

161 196

R000738 R $1,144.21*

THE WILD HUCKLEBERRY, LLC

1942 SPRING CIRCLE

LOT 9A BLOCK 1 FOUR

SEASONS ESTATES # 1

.

162 191

R001713 R $1,072.74*

THOMPSON, JEFFREY P

217 PARRY PEAK DRIVE

LOT 145 IN TWIN ADD 1-B MT

ELBERT PLAMOR RANCH

.

163 191 PARTIAL AMT

R000788 R $1,111.58*

TURNER, CHRISTINE A

987 RUBY LANE

LOT 54 BLK 1 GEM VALLEY #1

.

164 191

R001066 R $3,004.85*

TWIN LAKES PARTNERS, LLC

11700 HIGHWAY 82

LOT 23BR TWIN LAKES CANON

ESTATES #1

.

167 193

R007307 R $1,228.92*

VIRGA TRUST BERNARD BRADY AS TRUS

1811 GOLD DRIVE

LOT 7 BLK 2 MATCHLESS

ESTATES, REPLAT FILING #1

.

168 193

R007719 R $1,228.92*

VIRGA TRUST BERNARD BRADY AS TRUS

1809 GOLD DRIVE

LOT 8 BLK 2 MATCHLESS

ESTATES REPLAT FILING #1

.

170 112

R006896 R $330.85*

WARN, JAMES R., JR & JANE

428 W 6TH STREET

NO. 45 FEET LOTS 14, 15 &

VACATED PORTION OF MAPLE

ST, BLOCK 46, S & L SUB.

.

171 193 PARTIAL AMT

R007473 R $822.12*

WILKS, MICHAEL S

1300 MT ELBERT DRIVE

LOT 11 BLOCK 5 WEST PARK #1

MINING CLAIMS

4 191

N002291 M $40.61*

BAUMGARTNER, CATHERINE A

1024 CORA

#01024 94/480 CORA

28-09-79 CALIF,

.

5 191

N000492 M $117.66*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

658 MAHALA

#00658 MAHALA 19-09-79

CALIF 9.430 A, TRUST

AFF.-527/556

.

6 191

N001647 M $128.58*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

280 SHAMROCK

#00280 SHAMROCK 25-09-80

CALIF 10.280 A, 451/17

464/627 506/157-180 TRUST

AFF. 527/556

.

7 191

N001648 M $53.15*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

1861 LITTLE GIANT

#01861 PT LITTLE GIANT

25-09-80 CALIF 2.680 A,

451/17 464/627 506/157-180

TRUST AFF.-527/556

.

8 191

N001649 M $37.92*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

3460 BESS

#04460 BESS 25-09-80 CALIF

.650 A, 451/17 446/617

506/157-180 TRUST

AFF.-527/556

.

9 191

N001650 M $46.25*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

1043 GREENBACK

#01043 1/2 GREENBACK

19-09-79 CALIF, 3.980 A

451/17 464/627

506/157-180, TRUST

.

10 191

N001651 M $35.85*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

3963 PRIDE OF THE HILLS

#03963 1/2 PRIDE OF THE

HILLS, 19-09-79 CALIF .880

A, 451/17 464/627

506/157-180 TRUST

.

11 191

N001652 M $47.88*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

1327 CLONTARF

#01327 CLONTARF 24-09-80

CALIF 4.308 AC 1/2 UND

INT, TRUST AFF-527/556,

.

12 191

N001653 M $108.88*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

316 AGASSIZ

#00316 AGASSIZ 19-09-79

CALIF 8.550 A, 451/17

464/627 506/157-180

.

13 191

N001654 M $76.34*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

534 MONTE CHRISTO

#00534 MONTE CHRISTO

24-09-80 CALIF 5.028 AC,

451/17 464/627 TRUST

AFF.-527/556

.

14 191

N001655 M $129.04*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

533 WOLFTONE

#00533 WOLFTONE 19-09-79

CALIF, ALSO 24-09-79 10.33

ACRES TRUST AFF.-527/556,

451/17 464/627 506/157-180

.

15 191

N002433 M $126.54*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

279 CARBONATE

#00279 CARBONATE 25-09-80

CALIF 10.330 A, TRUST

AFF.-527/556

.

16 191

N002434 M $35.74*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

536 BROOKLAND

#00536 BROOKLAND 24-09-80

CALIF 1.852 A

.

17 191

N002582 M $49.64*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

1862 LITTLE GIANT

#01862 PT LITTLE GIANT

25-09-80 CALIF, 2.580 A

TRUST AFF.-527/556

.

18 191

N002610 M $35.09*

BOND MINING PROPERTY TRUSTS

1115 MOYAMENSING

#01115 MOYAMENSING

19-09-79 CALIF, 2.730 A

.

19 191

R003481 M $1,537.11*

BONEWELL, NOLA J

1080 COUNTY ROAD 18

S 1/2 SW 1/4 SW 1/4; , S

1/2 N 1/2 SW 1/4 SW 1/4

34-08-80, CONT. 6.33 AC

2018 Tax $965.44 Int. $$173.78

.

20 191 PTL

R003140 M $1,011.39*

BORREGO, SHARON & HREN, FRANK L

9939 BI-METALLIC

#09939 1/4 BI-METALLIC #1

TO 10, 23-10-79 UNION

93.970 A

.

22 191

R002192 M $1,690.81*

CHAMPION GROUP, LLC

20005 MAUSER #3 & #4

#20005 MAUSER #3 & #4

03-11-82 39.66 ACRES, PLUS

BUEHLER MILL SITE # 19357B

.

23 191

N000073 M $35.86*

CLARKE, LOTTIE W & WILLIAM W

8990 TERRIBLES #1-4

#08990 1/12 TERRIBLES #1

TO 4, 21-09-79 CALIF

14.910 A

.

24 191

N000087 M $42.08*

COMBS, E B

9530 ECLIPSE

#09530 1/4 ECLIPSE 6.278 A

CALIF 29-09-79, 361980 QC

FILED 361980- WROTE LETTER

TO FILE ESTATE IN CO,

.

25 191

N000703 M $60.91*

CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

1542 COMSTOCK

#01542 COMSTOCK 20-09-79

CALIF, 3.470 A, 456/786

530/702 532/95 552/124

556/611

.

26 191

N000704 M $125.06*

CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

655 LITTLE CHIPPEWA

#00655 LITTLE CHIPPEWA

20-09-79 CALIF, 9.920 A

456/786 530/702 532/95,

552/124 556/611

.

27 191

N000705 M $86.56*

CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

1538 WADE HAMPTON

#01538 WADE HAMPTON

20-09-79 CALIF, 6.050 A

456/786 530/702 532/95,

552/124 556/611

.

28 191

N000706 M $114.54*

CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

491 LADY JANE

#00491 LADY JANE 20-09-79

CALIF, 8.870 A 456/786

530/702 532/95, 552/124

556/611

.

29 191

N002381 M $37.10*

CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

584 OHIO

#00584 OHIO “TRACT A”

CALIF 29-9-79 1.069 AC,

188/589 522/25-6 530/702

532/95 552/124, 556/627,

.

30 191

N002558 M $99.45*

CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

1540 HOMESTAKE

#01540 HOMESTAKE 29-09-79

CALIF, 7.601 A 530/702

532/95 552/124, 556/611

.

31 191

N002559 M $46.87*

CROCKER, KATHLEEN & TANDY, SUSAN

1539 SILVER SPRAY

#01539 SILVER SPRAY

29-09-79 CALIF, 2.04 A

530/702 532/95 552/124,

556/611

.

32 191

R000087 M $131.06*

DAVIES, MARY A.

16454 GOLD LEAF & BLAND

#16454 3/28 GOLD LEAF &

BLAND, 24-11-81 T L 16.109

A

.

33 191

N000107 M $29.90*

DE SOTA MINNIE HALL % SALT WORKS

3241 CROWN POINT

#03241 1562.5/50000 CROWN

POINT, 31-09-79 CALIF.

3.000 A

.

34 191

N000767 M $31.18*

DE SOTA MINNIE HALL % SALT WORKS

259 PINNACLE

#00259 1562.5/50000

PINNACLE, 31-09-79 CALIF.

7.250 A

.

35 191

N000112 M $43.28*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

12370 HARRIS 1-5

#12370 71/1600 HARRIS 1 TO

5 14-09-79 ALSO 15, CALIF

48/578 AC 486/283 586/931-2

.

36 191

N000776 M $36.04*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

12498 O’MALLEY 1-4

#12498 1/30 O’MALLEY 1 TO

4 22-09-79 CALIF 40.400

AC, 486/283 586/931-2

.

37 191

N000777 M $29.27*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

1755 BRADSHAW

#01755 1/80 BRADSHAW

32-09-79 CALIF 2.900 AC,

486/283 586/931-2

.

38 191

N000778 M $37.61*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

3368 SHENANGO

#03368 4/35 SHENANGO

22-09-79 CALIF 7.850 AC,

414/355 415/266 586/931-2

.

39 191

N000779 M $38.24*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

965 TICONIC

#00965 29/320 TICONIC

22-09-79 CALIF 10.330 AC,

414/355 415/266 586/931-2

.

40 191

N000780 M $36.39*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

5214 PROSPERINE & CUMBERLAN

#05214 1/20 PROSPERINE &

CUMBERLAND 19-09-79 CALIF,

9.890 AC 414/355 415/266

486/283 506/157-180,

41 191

N000781 M $39.29*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

635 KOHINOOR

#00635 493/4320 KOHINOOR

21-09-79 CALIF 7.120 AC,

414/355 415/266 486/283

586/931-2

.

42 191

N000782 M $27.50*

DILL, FRED H & RUSSELL K (1/2 UND

636 ELLMORE

#00636 1/80 ELLMORE

21-09-79 CALIF 10.22 AC

.

43 191

R002828 M $89.62*

DUFFIELD, DAVID L

16454 GOLD LEAF & BLAND

#16454 1/14 GOLD LEAF &

BLAND 24-11-81 T L 16.109

.

44 112

R008169 M $1,170.26*

EVANS, JAMES

617 E 10TH STRE

LOT 7B BLOCK 8A NORTH

LEADVILLE ADDITION

.

45 191

N000281 M $256.48*

EVERGREEN LAND CO., L.P.

4591 SIFTER

#04591 SIFTER #1 TO 3

23.160 A CALIF 7-09-79,

490/65 490/637 492/817

349814

.

46 191

N001047 M $764.07*

EVERGREEN LAND CO., L.P.

2385 ROSEVILLE (ET AL)

12-09-80 CALIF 56.84 ACRES

07-09-79 CALIF 17.44

ACRES, COMBINED

10055302,303,304, 305,306

.

47 191

R003001 M $3,796.18*

EVERGREEN LAND CO., L.P.

19297 GREAT REPUBLIC & PITCH

#19297 GREAT REPUBLIC &

PITCHER 19-09-80 INDEP,

15.781 ACRES

.

48 191

R003005 M $3,927.87*

EVERGREEN LAND CO., L.P.

1744 LITTLE SUGAR LOAF PLAC

#01744 LITTLE SUGAR LOAF

PL 19-09-80 INDEP 16.332

ACRES

.

49 191

R004071 M $1,930.86*

EVERGREEN LAND CO., L.P.

19299 LADY MARGARET

#19299 LADY MARGARET

19-09-80 INDEP 7.988 ACRES

.

50 191

R002969 M $3,456.13*

EVERGREEN LAND CO., L.P. TEXAS LI

4439 SAN JUAN PLACER

#04439 SAN JUAN PLACER

14-09-80 CALIF, 38.432 A

LOTS 8, 10 & 12

.

51 191

R003313 M $645.59*

EVERGREEN LAND CO., LP

6804 LITTLE COMSTOCK

#06804 LITTLE COMSTOCK

19-09-80 INDEP, 10.331 A

.

52 191

R003323 M $1,272.17*

EVERGREEN LAND CO., LP

7344 LITTLE NELL & LITTLE M

#07344 LITTLE NELL &

LITTLE MAUD, 19-09-80

SUGAR LOAF 20.660 A

.

54 191

N000139 M $75.87*

FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA

14321 GALLILEO & WHITTAKER

#14321 GALLILEO &

WHITTAKER 22-09-79 CALIF,

19.889 A UNDIVIDED 1/4

INTEREST, IN THE ABOVE

.

55 191

N000860 M $61.65*

FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA

14321 WALKER & DEWEY

#14321 WALKER & DEWEY

22-09-79 CALIF, 14.152 A

UNDIVIDED 1/4 INTEREST, IN

THE ABOVE

.

56 191

N000861 M $79.22*

FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA

17743 GREAT WESTERN & GREAT

#17743 GREAT WESTERN,

GREAT EASTERN, 26-09-79 &

MOSQUITO FRACTION, ALSO 27

CALIF 21.249 A, 1/4

.

57 191

N000627 M $98.45*

FISHEL, KATHLEEN I

966 LADY ALICE

#00966 LADY ALICE 20-09-79

ALSO 29 CALIF, 513/324-325

513/326 513/327 504/98

.

58 191 PARTIAL AMT

R003518 M $1,770.65*

FOWLER, JUSTIN BROWN & ANNE MARIE

LOT 3 28-09-80 CONTAINING

39.600 AC

.

59 191 PARTIAL AMT

R003521 M $1,970.07*

FOWLER, JUSTIN BROWN & ANNE MARIE

GOVERNMENT LOT 3 33-09-80

CONTAINING 16.480 AC

.

61 191 PTL

N000957 M $124.04*

HOBLIT MINERAL TRUST

2861 SONORA

#02861 SONORA 26-09-79

CALIF, 10.330 A

.

62 191 PTL

N000958 M $124.04*

HOBLIT MINERAL TRUST

2862 CHIHAUHAU

#02862 CHIHAUHAU 26-09-79

CALIF, 10.330 A

.

65 191

R000007 M $619.93*

IRWIN, PAUL & CREMIN, MAURA LEE

3064 KEY PLACER

#03064 KEY PLACER 57.990

AC HOPE

.

67 191

R000215 M $246.86*

KILGORE,GAIL A & DIAMOND,MARILYN

4450 NEW YEARS

#04450 NEW YEARS 25-09-80

CALIF 0.390 A

.

68 191

N000227 M $73.37*

KUZELL, BARBARA MUHEIM

14321 GALLILEO & WHITTAKER

#14321 1/4 GALLILEO &

WHITTAKER 19.880 A CALIF

22-09-79, 345285

.

69 191

N001043 M $61.65*

KUZELL, BARBARA MUHEIM

14321 WALKER & DEWEY

#14321 WALKER & DEWEY

22-09-79 CALIF 14.152 AC,

1/4 UND INT IN THE ABOVE

345285

.

70 191

N001044 M $79.22*

KUZELL, BARBARA MUHEIM

17743 GREAT EASTERN

#17743 GREAT EASTERN

(ETAL) (3) 26-09-79 ALSO

27 CALIF, 21.249 AC 1/4

UND INT IN THE ABOVE 345285

.

72 191

N000237 M $26.58*

LIMBERG, CHARLES T (ESTATE)

9581 BROWN

#09581 1/4 BROWN (MR)

13-09-80 CALIF, 10.139 A

.

73 191

N001057 M $30.45*

LIMBERG, CHARLES T (ESTATE)

11238 COMET GROUP

#11238 1/2 COMET GROUP PT

(MR), 13-09-80 CALIF

71.869 A

.

74 191

N001084 M $38.54*

MARQUES, R C & SIBRIE, L B TRUST

12498 O’MALLEY #1-4

#12498 1/30 O’MALLEY #1 TO

4, 22-09-79 CALIF 40.400

A, 469/811 472/908 472/909

472/910

.

75 191

N001085 M $31.77*

MARQUES, R C & SIBRIE, L B TRUST

1755 BRADSHAW

#01755 1/80 BRADSHAW

32-09-79 CALIF, 2.900 A

469/811 472/908 472/909,

472/910

.

77 191

R000241 M $2,005.59*

MCDIVITT, JAMES A

13850 CECIL GROUP

#13850 CECIL GROUP

08-10-79 CALIF, 47.213 A

.

78 191

N000287 M $33.30*

MCQUAID, MILDRED HALL

281 WELLS & MOYER PLACER

#00281 1562.5/50000 WELLS

& MOYER PLACER 6.000 A

CALIF SUB B 29/30-09-79,

421/461 435/596 436/1

.

82 191

N000088 M $316.88*

MPASS, LLC

11265 AUGUSTA #1-3

#11265 AUGUSTA #1 TO 3

29.750 A CALIF 14-09-79

.

83 191

N000728 M $329.20*

MPASS, LLC

11264 GOLD BELT #1-3

#11264 GOLD BELT #1 TO 3

14-09-79 CALIF 30.990 AC

.

84 191

N000433 M $123.43*

MTAA, LLC

255 STARR PLACER

#00255 PT STARR PLACER

(SR) 25-09-80 CALIF, 9.762

AC,AKA PARCEL 1 458/286

460/206 464/968, 465/168

.

85 112

N002622 M $48.46*

MTAA, LLC

255 STARR PLACER

#00255 PT. STARR PLACER

26-09-80 CALIF 1.765 A,

469/815 530/889 536/1

616/571-6 617/682-6

.

86 112

N002629 M $99.49*

MTAA, LLC

255 STARR PLACER

#00255 PT STARR PLACER

26-09-80 CALIF, 5.876 AC,

AKA PARCEL 3 DESC. 462/170

AKA TRACT 3, 384/157

.

87 191

N001182 M $72.74*

NICHOLSON, MARY F & BOETTCHER, CH

9916 OMEGA #1-18

#09916 49/1800 OMEGA #1-18

16-09-79 CALIF 163.502 A,

425/420

.

88 191

N001227 M $77.76*

NUNNERY, BERNIS LEE

9405 NELLIE FAY

1/2 UNDIVIDED INTEREST IN

#09405 NELLIE FAY,

27-09-79 CALIF 5.1585 AC

410/352 438/76 440/488,

.

89 191

N001232 M $119.80*

NUNNERY, BERNIS LEE

19268 GROUND DOG #1-2

UNDIVIDED 1/2 INTEREST IN

#19268 GROUND DOG #1 & #2,

27-09-79 CALIF, 9.395 AC

410/352 438/76 440/488,

.

90 191

R000265 M $559.81*

O’NEILL, DENNIS

8536 BELLE OF GRANITE

#08536 BELLE OF GRANITE

30-11-79 GRANITE 8.910 A

.

91 191

R003094 M $612.47*

O’NEILL, DENNIS

15817 BUNKER HILL & GREY EAG

#15817 1/2 BUNKER HILL &

GREY EAGLE, 28-11-79

GRANITE 19.476 A

.

92 191

R003095 M $645.59*

O’NEILL, NADINE

9566 MONTE CHRISTO

#09566 MONTE CHRISTO

29-11-79 GRANITE 10.331 A

.

93 191

R003096 M $1,645.42*

O’NEILL, NADINE

16417 ELEVENTH HOUR

#16417 ELEVENTH HOUR,

CLUB, SHADY & CARTER,

28/29-11-79 GRANITE 38.576

.

94 191

R000267 M $645.59*

O’NEILL, NADINE R

16788 DAISY

#16788 DAISY 19-11-79 ALSO

20 GRANITE, 10.331 A

.

95 191

R000268 M $645.59*

O’NEILL, NORENE

16593 VIRGINIA

#16593 VIRGINIA 30-11-79

GRANITE 10.331 A

.

96 191

R000266 M $326.08*

O’NEILL,NADINE

15880 BELLE OF GRANITE MILL

#15880 BELLE OF GRANITE

MILL SITE, 29-11-79

GRANITE 5.00 A

.

97 191

N001664 M $84.25*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

568 MAID OF ERIN

#00568 MAID OF ERIN

24-09-80 CALIF, 6.070 A

451/17 506/157-180

.

98 191

N001665 M $122.83*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

365 HENRIETT

#00365 HENRIETT 19-09-79

CALIF, 9.950 AC 451/17

506/157-180

.

99 191

N001671 M $29.03*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

313 IDA NYCE

#00313 9/32 IDA NYCE

24-09-80 CALIF, .934 A

.

100 191

N001672 M $34.97*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

387 BULLION

#00387 9/32 PART BULLION

(TRACT A) 24-09-80 CALIF,

3.99 AC 451/17

.

101 191

N001674 M $31.09*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

1844 HEYTROSSAR

1844 9/32 HEYTROSSAR (TR

A) 24-09-80 CALIF, .766 A

451/17 506/157-180

.

102 191

N001675 M $30.09*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

9583 MAY QUEEN

#09583 9/32 MAY QUEEN

19-09-79 CALIF, .386 AC

451/17 506/157-180

.

103 191

N001676 M $28.95*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

626 EMMA

#00626 9/32 EMMA 24-09-80

CALIF .870 A

.

104 191

N002435 M $29.27*

PANDORA MINING CO % BOND, E A

662 YPSILANTI

#00662 1/32 YPSILANTI

24-09-80 TRACT A CALIF,

1.003 A

.

105 191

R002187 M $637.70*

PAYNE, EDDIE C JR & PHYLLIS A JT

15743 BIG JOHNNIE 13

15743 BIG JOHNNIE 13

22-10-79 UNION

.

106 191

R003135 M $1,327.99*

PEDIGO, TREVOR S

17089 BONTON (4)

#17089 WELCOME STRANGER,

BONTON, COLUMBINE,,

MATCHLESS, 13-11-81 41.29

AC,

.

107 191

N001251 M $31.58*

RIEHL, JOE

2189 THATCHER PLACER

#02189 PT. THATCHER PLACER

03-10-79 ALSO 04 EMPIRE,

2.335 AC 1/2 MINERAL

RIGHTS ONLY

.

108 191

R003150 M $162.88*

RIEHL, JOE & EBONI YOUNGER-RIEHL

2189 THATCHER PLACER

#02189 PT THATCHER PLACER

03-10-79 EMPIRE 2.335 ACRES

.

110 191

R002900 M $411.22*

SALEM MINERALS, INC

3735 MOUNTAIN KING

#03735 MOUNTAIN KING

07-11-81 LACKAWANNA

6.410AC SURFACE RIGHTS ONLY

.

115 191

R000140 M $645.59*

SEME, ROY

3868 CHAMPION

#03868 CHAMPION 02-11-82

ALSO 03 LACKA 10.330 A

.

116 191

R000310 M $187.09*

SEVISON, BETTY L

18415 COYOTE

#18415 COYOTE 35-10-79

ALSO 36 UNION, 2.740 A

.

117 191

R003173 M $3,013.41*

SEVISON, BETTY L

14333 GREAT HOPE #1-8

#14333 GREAT HOPE #1 TO 8

35-10-79 ALSO 36 UNION,

71.125 A

.

118 191

R003174 M $129.17*

SEVISON, BETTY L

12054 COLIN CAMPBELL

#12054 75/86 COLIN

CAMPBELL 35-10-79 ALSO 36

UNION, 2.000 A

.

119 191

R003175 M $205.24*

SEVISON, BETTY L

12090 COLIN CAMPBELL #2

#12090 COLIN CAMPBELL #2

35-10-79 ALSO 36 UNION,

3.000 A

.

120 191

R003176 M $41.33*

SEVISON, BETTY L

239 CINCINNATI

#00239 5/8 CINCINNATI

35-10-79 UNION, .530 A

.

121 191

N001355 M $102.78*

SHEDDEN FAMILY REVOCABLE TRUST

2129 HECTOR

#02129 HECTOR 34-09-79-

CALIF. MINING DIST.,

510/374 516/200 624/218

624/684 353521 353522

.

122 191

N000091 M $38.51*

STAPLETON, CATHY

11375 STANTON

#11375 1/16 STANTON #1 & 2

22-09-79 CALIF 15.950 AC,

488/952 596/400

.

123 191

R003226 M $389.70*

TAYLOR, VERNON F. III

4111 WASICAKIN

#04111 19/32 WASICAKIN

06-09-80-INDEP, 10.330 A

.

125 191

N001432 M $46.98*

ULLERY, RONALD D

6774 GROUND HOG

#06774 1/5 GROUND HOG

26-09-79 CALIF 10.331 AC,

443/444 461/69 362050

362051 362052 362053,

.

126 191

N000277 M $44.56*

VAUGHN, CATHERINE ANN & THENO, JE

11375 STANTON

#11375 1/8 STANTON #1 & 2

15.950 A CALIF 22-09-79,

489/22

161 191

R002691 M $77.64*

WESLEY, JUSTIN

5995 M A P

#05995 1/4 M A P & 1/8 MAP

06-09-80 INDEP 2.397 AC

FOR A TOTAL OF 3/8 INTEREST

.

162 191

R008213 M $439.94*

WESLEY, JUSTIN

730 TENNESSEE CREEK

100% INTEREST #19660

EXPANSION 5-9-80 & 6-9-80

6.885 AC

.

163 191

R008214 M $333.27*

WESLEY, JUSTIN

3895 PRESIDENT

#03895 1/2 PRESIDENT

5/6-9-80

.

164 191

R000133 M $333.54*

WILLIAMS, KIT C.

6759 SUMAC

#06759 SUMAC 18-11-81 L C

10.330 AC

.

165 191

R000335 M $695.81*

WILLIAMS, KIT C.

18444 EMMETT, JUMBO, EVERTON

#18444 EMMETT, JUMBO &

EVERTON, 18-11-81 ALSO 19

L C 22.241 A

.

166 191

R003237 M $325.38*

WILLIAMS, KIT C.

8040 LITTLE JOE

#08040 LITTLE JOE 18-11-81

ALSO 19 T L, 10.060 A

.

167 191

R003238 M $333.54*

WILLIAMS, KIT C.

6211 RUBY

#06211 RUBY 18-11-81 ALSO

19 L C, 10.330 A

.

MOBILE HOMES

1 191 PARTIAL AMT

M000176 A $40.58*

AGUILAR, JUAN ANTONIO

38 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E139231 MOBILE/MODULAR

SERIAL: G4051767 YEAR:

.

2 191

M000237 A $157.88*

AGUILAR, JUAN ANTONIO

37 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E098176 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 47967606381 YEAR:

.

3 199

M000247 A $86.90*

ALMADER, MANUEL

605 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR SERIAL:

03596 40H YEAR: 1974 MAKE:

HOMETTE SIZE: 14X70 SPACE:

.

4 199

M000189 A $217.13*

BEEK, CODY & LUPE

77 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

12T098614 MOBILE/MODULAR

SERIAL: TXFLY12A372630013

.

5 199 PARTIAL AMT

M000188 A $37.91*

BOJORQUEZ MENA, ROSARIO

104 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

002326469 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 37A2429 YEAR: 1973

.

6 199

M000015 A $73.40*

CABRAL SANCHEZ, ANGELICA

13 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E137885 MOBILE/MODULAR

SERIAL: FHMCXMOT4947 YEAR:

.

7 199

M000204 A $84.17*

CASTILLO MIRAMONTES GABRIEL O

516 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E150218 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 2220415946 YEAR:

.

8 191 PARTIAL AMT

M000260 A $84.24*

CASTILLO, OCTAVIO PIZANA & GUZMAN

84 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

002192182 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 47969526305 YEAR:

.

9 199

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CEBALLOS, ELIZAGETH LUNA

509 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

04R102332 MOBILE/MODULAR

SERIAL: FLR22B1470621CE

.

10 191

M000284 A $162.50*

CHACON, BARBARA

24 LAKE FORK

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41E101447 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 047969557377 YEAR:

.

11 199

M000040 A $361.12*

CHACON, BERTHA LETICIA

40 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E134268 MOBILE/MODULAR

SERIAL: MY9512840ABV YEAR:

.

12 191 PARTIAL AMT

M000022 A $33.42*

CONTRERAS, STACY

17B LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

002400787 MOBILE/MODULAR

SERIAL: K14A270FDKE00212

.

13 199

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CORREA, FRANCISCO VEGA & SERNA, R

3 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E160691 MOBILE/MODULAR

SERIAL: GN10345 YEAR: 1978

.

14 191

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CRUZ, ELEVINO E & JANET B

69 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

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41E114823 MOBILE/MODULAR

SERIAL: GWCA21L22739AB

.

15 199 PARTIAL AMT

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DE LA PAZ, ROGELIO & BLANCO, MONI

21 W MOUNTAIN VIEW

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SERIAL: TXFLX12A33665CO13

.

16 199 PARTIAL AMT

M000135 A $64.43*

DELACRUZ, NANCY

118 W MOUNTAIN VIEW

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001448800 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 03590588K YEAR:

.

17 191

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DEVARGAS, KRISTINA & GUTIERREZ, G

93 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

002563329 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 10904A/B YEAR:

.

18 199

M000133 A $69.79*

DURAN, AMANDA J

43 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E160872 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 02591085G YEAR:

.

19 191

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ESCALERA, CINDY JANET PEREA

1 LAKE FORK

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SERIAL: 373470S1312 YEAR:

.

21 199

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GALLEGOS, ANTONIO

85 W MOUNTAIN VIEW

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41E128461 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 05L28382 YEAR:

.

22 199 PTL PARTIAL AMT

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GONZALES, TIFFANY

32 LAKE FORK

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41E155471 MOBILE/MODULAR

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.

23 199

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GUTIERREZ, ESTEFANA FLORES & FLOR

508 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E119094 MOBILE/MODULAR

SERIAL: K20103 YEAR: 1982

.

24 112

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HERNANDEZ, MANUEL

2 M & J VILLA

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E133370 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 1470771699 YEAR:

.

25 191

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HERNANDEZ, MARIO TREJO & MARISOL

113 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

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SERIAL: 42511247H YEAR:

.

26 199

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HERRERA, LEANOS & GERMAN, CESAR

44 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E151875 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 7C510514P YEAR:

.

27 193

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HULL, ALAN K.

705 E 5TH STRE

MOBILE/MODULAR SERIAL:

1CX5870 YEAR: 1973 MAKE:

COLUMBINE SIZE: 14X53 705

.

28 191

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LIZARDO, JULIA

72 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E159775 MOBILE/MODULAR

SERIAL: GWCA21L22830AB

.

29 191 PARTIAL AMT

M000164 A $37.80*

LOPEZ, ERICK HERNANDEZ

3 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

002183845 MOBILE/MODULAR

SERIAL: A549 YEAR: 1971

.

30 191

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MACIAS, BRENDA L. & ERNESTO

51 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

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SERIAL: 4795573N5462 YEAR:

.

31 191 PARTIAL AMT

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MADRIL, HELEN

11 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E110835 MOBILE/MODULAR

SERIAL: GWCA21L25663 YEAR:

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32 199 PARTIAL AMT

M000197 A $60.51*

MARTINEZ, ESTRELLITA

3 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

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SERIAL: 2294356T1984 YEAR:

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33 199

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MARTINEZ, PEDRO CABRAL

114 W MOUNTAIN VIEW

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BUDDY SIZE: 14X70 SPACE:

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34 191 PARTIAL AMT

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MASTERSON, FRANCES J

72 LAKE FORK

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SERIAL: 2210665557 YEAR:

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35 191 PARTIAL AMT

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MEDINA, JAMES R

88 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

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SERIAL: 047960176433 YEAR:

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36 199

M000100 A $134.56*

MONTES, JOSETTE

519 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E121825 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 24560600A&B YEAR:

.

37 199

M000261 A $67.35*

MONTIEL GARCIA, REMEDIOS

12 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E118262 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 052027959 YEAR:

.

38 199

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MOTA, LETICIA

54 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E147400 MOBILE/MODULAR

SERIAL: KSDH08A35B31171A

.

41 199

M000438 A $364.41*

NP LEADVILLE HOMES LLC

57 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E147987 MOBILE/MODULAR

SERIAL: HOTX09911391AB

.

42 199

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OLANO, MARISELA

5 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E117509 MOBILE/MODULAR

SERIAL: SK843 E YEAR: 1971

.

43 191

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OLANO, MARISELA

45 LAKE FORK

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41E132505 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 14100735 YEAR:

.

44 199

M000395 A $232.61*

OLIVAS, IDALI DAISETH DOMINGUEZ

19 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

000542847 MOBILE/MODULAR

SERIAL: SCHO1971702 YEAR:

.

45 199

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OLIVAS, IDALI DAISETH DOMINGUEZ

55 W MOUNTAIN VIEW

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000520289 MOBILE/MODULAR

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.

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PELICAN FINANCE LLP

73 LAKE FORK

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SERIAL: CY51-0526-W YEAR:

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47 199

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PEREZ, CLARA LUZ GUTTIERREZ

E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

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PEREZ, ESTEBAN A & CHAVEZ, DORA M

47 MOUNTAIN VALLEY ESTATE

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.

49 112

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PEREZ, HOMERO

23 ARROW

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.

50 199

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PEREZ, SALOMON

125 W MOUNTAIN VIEW

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MAKE: MAGNOLIA SIZE: 14X60

.

51 199

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PIZANA CASTILLO ELFIDO

53 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR SERIAL:

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MAKE: ELK RIVER SIZE:

.

52 199 PARTIAL AMT

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PIZANA, HECTOR & SOLEDAD

613 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR SERIAL:

OCO5881430 YEAR: 1988

MAKE: CEDAR SIZE: 76X16

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53 199

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PUEBLA GUZMAN JULIO CESAR

115 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

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SERIAL: CRH2TX1439A/B

.

54 199

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PUEBLA GUZMAN, SONIA VELIA

11 E MOUNTAIN VIEW

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41E137245 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 229948906934AB

.

55 199

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QUEZADA, JOSE PEDRO

84 E MOUINTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E137924 MOBILE/MODULAR

SERIAL: HOCO15F04832A/B

.

56 199

M000427 A $325.38*

REA CISNEROS, MA LUCINA

22 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E138729 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 05L29218 YEAR:

.

57 199

M000450 A $338.74*

REA ORTEGA, RICARDO NOE & REA ORT

129 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E147981 MOBILE/MODULAR

SERIAL: DHIN33774D YEAR:

.

58 199

M000035 A $76.98*

REA, GUADALUPE & FLORES, EDUARDO

14 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E152420 MOBILE/MODULAR

SERIAL: GDL0C02920 YEAR:

.

59 199

M000046 A $392.43*

REA, GUADALUPE & GARCIA, MAYELA

69 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E138928 MOBILE/MODULAR

SERIAL: HOCO15F03858A/B

.

60 112

M000388 A $109.80*

RENTERIA, CONSUELO & SARMIENTO, J

16 MT AIRE

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E146669 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 04590299K YEAR:

.

61 191

M000249 A $162.50*

REYES, CARLOS

30 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E129406 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 47965716263 YEAR:

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62 199 PARTIAL AMT

M000209 A $69.71*

RODGRIGUEZ, KARLA

9 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

001258087 MOBILE/MODULAR

SERIAL: CHCC015334 YEAR:

.

63 199

M000017 A $84.17*

RODRIGUEZ, RAFAEL & RUIZ, MARTHA

48 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E120095 MOBILE/MODULAR

SERIAL: KSDH05D38C27971A

.

64 199

M000057 A $233.05*

ROMERO, OBDALY

119 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

000220791 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 22982935645 YEAR:

.

65 112

M000498 A $63.62*

RONQUILLO, JUAN

9 ARROW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E156190 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 061201700362 YEAR:

.

66 199

M000358 A $228.75*

RONQUILLO, JUAN CRISTOSTOMO

24 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E139757 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 220005707523 YEAR:

.

68 199

M000138 A $65.36*

SALAZAR, RUDY E

49 E MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E150606 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 3GV6012CMR2N19485

.

69 199

M000383 A $97.65*

SOLORZANO, CONTRERAS MARIO

37 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E145648 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 08A10119 YEAR:

.

70 199

M000369 A $228.75*

TARANGO, TEODULO

23 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E132236 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 220005707503 YEAR:

.

71 112

M000399 A $180.18*

TORRES, MARTIN PEREZ & ANITA HERN

19 ARROW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E159462 MOBILE/MODULAR

SERIAL: CRH1TX6454 YEAR:

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72 191 PARTIAL AMT

M000309 A $62.25*

VALENZUELA, CARLOS

62 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

002530005 MOBILE/MODULAR

SERIAL: 47967606438 YEAR:

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M000088 A $146.37*

VALENZUELA, GUADALUPE

112 LAKE FORK

MOBILE/MODULAR TITLE:

002307465 MOBILE/MODULAR

SERIAL: OC05881829 YEAR:

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74 199

M000400 A $243.55*

VARELA, MARIO & CASTILLO, MARIA

18 W MOUNTAIN VIEW

MOBILE/MODULAR TITLE:

41E123364 MOBILE/MODULAR

SERIAL: WS300110 YEAR:

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75 199

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WHITE, THOMAS T

63 E MOUNTAIN VIEW

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41E156766 MOBILE/MODULAR

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