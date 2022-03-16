PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of February 2022. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Government Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.

ACA PRODUCTS INC                  5,933.11

ACORN PETROLEUM, INC         25,581.41

ADOBE                                         129.12

ALPINE SKI & SPORT                    245.00

ALSCO                                         188.93

AMAZON                                    3,543.92

AMAZON CAPITAL SERVICES        110.97

AMBER MAGEE                              25.96

AMERICAN ENVIRONMENTAL     4,748.40

ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC 3,270.87

ANTERO SEPTIC CORPORATION   160.00

APB CONSULTING SOLUTIONS, LLC 1,320.06

ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES, INC.     16,846.00

ATCO INTERNATIONAL                 377.65

BIGHORN HARDWARE-#1208          39.99

BIGHORN HARDWARE-#1218      1,201.73

BIGHORN HARDWARE-#1226        221.25

BIGHORN HARDWARE-#1902        298.78

BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC  256.48

BOB MCCLOSKEY INSURANCE      500.00

CARSTEN NEW MEDIA                  500.00

CCI                                          12,525.00

CCNC,INC.                                    100.00

CENTURY LINK                          1,016.35

CHARTER COMMUNICATIONS       648.10

CHP                                       123,462.28

CITADEL SECURITY USA, LLC     1,745.12

CITY OF LEADVILLE                  78,364.91

COLORADO ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION       250.00

COLORADO ASPHALT SERVICES INC 250.00

COLORADO BARRICADE COMPANY 124.07

COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION   537.50

COLORADO CENTRAL TELECOM 1,510.00

COLORADO COUNTY CLERKS ASSOC 937.29

COLORADO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & ENVIRONMENT               2,891.84

COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE   1,095.70

COLORADO EMERGANCY MANAGMENT ASSOCIATION              450.00

COLORADO MOUNTAIN COLLEGE 2,224.97

CROWDRIFF INC.                       2,500.00

DCS LIMITED                             6,999.40

DEPENDABLE AUTO GLASS       1,254.25

DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,460.00

DOMINION VOTING                   23,531.27

DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 940.00

EL PASO COUNTY                      1,500.00

ELIZABETH L. SATHER               6,100.00

ENVIRONMENTAL DEMOLITION INSIGHT, INC.           1,820.00

FAST STOP STORES                     184.59

FEHR & PEERS                          9,220.00

FIRST MOUNTAIN BANK             1,341.92

FRONT RANE COMMUNITY COLLEGE 20.00

FULL CIRCLE OF LAKE COUNTY,INC 1,329.06

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC  4,480.50

GARY SLIFKA- UNION MILLING CO 500.00

GENERAL AIR                                84.89

GRAINGER                                   733.20

GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 3,076.00

GROOVE AUTOMOTIVE                 967.58

HANDCUFF WAREHOUSE             640.00

HERALD DEMOCRAT                  3,266.91

HIGH RIDERS SNOWMOBILING CLUB 4,634.00

HORD COPLAN MACHT, INC       5,616.00

INGRAM LIBRARY SERVICES      1,154.80

INTEGRATED SERVICES, INC.         19.00

INTERMOUNTAIN SYSTEMS          407.00

JAMIE SEIFFER                          4,050.00

JENNIFER MARRUFFO                    87.50

JIMMY ROMERO                             20.00

JOHN ORTIZ                                 136.00

KUBAT EQUIPMENT AND SERVICE CO 4,608.90

LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 50.00

LAKE COUNTY GOVERNMENT  39,969.02

LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,724.00

LANCE RODRIQUEZ                      657.32

LAWSON PRODUCTS, INC          6,042.20

LEADVILLE CROSS COUNTRY SKI 4,590.00

LEADVILLE SANITATION DIST     2,058.40

LLCEDC                                   70,000.00

LM KERSTING                          49,242.08

MARMOT LIBRARY NETWORK    7,991.50

MESA OIL, INC.                             319.80

MILLENNIUM TOWING                2,256.00

MMGY GLOBAL, LLC                   5,000.00

MOUNTAIN DIRTY MOTORSPORTS 13,279.71

MUTUAL OF OMAHA                   5,160.95

NAPA AUTO PARTS                      736.75

ONLINERME, LLC                          360.00

O'REILLY FIRST CALL                 1,601.30

ORKIN                                       1,440.00

PATAGONIA HEALTH INC            3,600.00

PATTY BERGER                         4,374.56

PEAK PERFORMANCE IMAGING    468.63

PERSONNEL SAFETY ENTERPRISES 243.00

PLATTE RIVER NETWORKS        5,575.00

POWER EQUIPMENT COMPANY 2,950.00

PROVELOCITY                         26,097.50

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE     19.00

QUADIENT FINANCE USA, INC.  10,180.00

QUEST DIAGNOSTIC                     336.34

REDNECK TRAILER SUPPLIES        85.87

ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL    13,931.00

SANGRE DE CRISTO ELECTRIC     305.70

SE GROUP                               11,662.05

SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 8,979.75

SILVER CITY PRINTING              1,438.25

SODEXO, INC & AFFILIATES            57.55

SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT, LLC              885.00

ST VINCENT HEALTH                    750.00

STAPLES BUSINESS CREDIT          75.10

STATE OF COLORADO                  573.40

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,207.00

TELLER COUNTY JAIL              14,160.00

THE SALES GROUP, INC             4,889.62

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS   1,767.53

TRACKER SOFTWARE CORP      5,259.00

TRAIL 100 LEGACY, INC                  20.00

TRANSWEST TRUCK TRAILER RV   79.84

TRILLIUM HOLDCO LLC              3,306.80

TYLER TECHNOLOGIES            86,420.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 135.00

US DEPARTMENT OF TREASURY  677.00

VERIZON WIRELESS                  7,207.41

WAGNER EQUIPMENT CO.         1,806.16

WHITEHALL'S ALPINE BG              171.70

WIMACTEL INC.                              77.00

WM RECYCLE AMERICA             7,409.60

XCEL ENERGY                         11,764.27

Published in the Herald Democrat March 17, 2022.

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