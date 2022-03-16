PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of February 2022. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Government Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.
ACA PRODUCTS INC 5,933.11
ACORN PETROLEUM, INC 25,581.41
ADOBE 129.12
ALPINE SKI & SPORT 245.00
ALSCO 188.93
AMAZON 3,543.92
AMAZON CAPITAL SERVICES 110.97
AMBER MAGEE 25.96
AMERICAN ENVIRONMENTAL 4,748.40
ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC 3,270.87
ANTERO SEPTIC CORPORATION 160.00
APB CONSULTING SOLUTIONS, LLC 1,320.06
ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES, INC. 16,846.00
ATCO INTERNATIONAL 377.65
BIGHORN HARDWARE-#1208 39.99
BIGHORN HARDWARE-#1218 1,201.73
BIGHORN HARDWARE-#1226 221.25
BIGHORN HARDWARE-#1902 298.78
BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC 256.48
BOB MCCLOSKEY INSURANCE 500.00
CARSTEN NEW MEDIA 500.00
CCI 12,525.00
CCNC,INC. 100.00
CENTURY LINK 1,016.35
CHARTER COMMUNICATIONS 648.10
CHP 123,462.28
CITADEL SECURITY USA, LLC 1,745.12
CITY OF LEADVILLE 78,364.91
COLORADO ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION 250.00
COLORADO ASPHALT SERVICES INC 250.00
COLORADO BARRICADE COMPANY 124.07
COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION 537.50
COLORADO CENTRAL TELECOM 1,510.00
COLORADO COUNTY CLERKS ASSOC 937.29
COLORADO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & ENVIRONMENT 2,891.84
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE 1,095.70
COLORADO EMERGANCY MANAGMENT ASSOCIATION 450.00
COLORADO MOUNTAIN COLLEGE 2,224.97
CROWDRIFF INC. 2,500.00
DCS LIMITED 6,999.40
DEPENDABLE AUTO GLASS 1,254.25
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,460.00
DOMINION VOTING 23,531.27
DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 940.00
EL PASO COUNTY 1,500.00
ELIZABETH L. SATHER 6,100.00
ENVIRONMENTAL DEMOLITION INSIGHT, INC. 1,820.00
FAST STOP STORES 184.59
FEHR & PEERS 9,220.00
FIRST MOUNTAIN BANK 1,341.92
FRONT RANE COMMUNITY COLLEGE 20.00
FULL CIRCLE OF LAKE COUNTY,INC 1,329.06
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 4,480.50
GARY SLIFKA- UNION MILLING CO 500.00
GENERAL AIR 84.89
GRAINGER 733.20
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 3,076.00
GROOVE AUTOMOTIVE 967.58
HANDCUFF WAREHOUSE 640.00
HERALD DEMOCRAT 3,266.91
HIGH RIDERS SNOWMOBILING CLUB 4,634.00
HORD COPLAN MACHT, INC 5,616.00
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,154.80
INTEGRATED SERVICES, INC. 19.00
INTERMOUNTAIN SYSTEMS 407.00
JAMIE SEIFFER 4,050.00
JENNIFER MARRUFFO 87.50
JIMMY ROMERO 20.00
JOHN ORTIZ 136.00
KUBAT EQUIPMENT AND SERVICE CO 4,608.90
LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 50.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 39,969.02
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,724.00
LANCE RODRIQUEZ 657.32
LAWSON PRODUCTS, INC 6,042.20
LEADVILLE CROSS COUNTRY SKI 4,590.00
LEADVILLE SANITATION DIST 2,058.40
LLCEDC 70,000.00
LM KERSTING 49,242.08
MARMOT LIBRARY NETWORK 7,991.50
MESA OIL, INC. 319.80
MILLENNIUM TOWING 2,256.00
MMGY GLOBAL, LLC 5,000.00
MOUNTAIN DIRTY MOTORSPORTS 13,279.71
MUTUAL OF OMAHA 5,160.95
NAPA AUTO PARTS 736.75
ONLINERME, LLC 360.00
O'REILLY FIRST CALL 1,601.30
ORKIN 1,440.00
PATAGONIA HEALTH INC 3,600.00
PATTY BERGER 4,374.56
PEAK PERFORMANCE IMAGING 468.63
PERSONNEL SAFETY ENTERPRISES 243.00
PLATTE RIVER NETWORKS 5,575.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 2,950.00
PROVELOCITY 26,097.50
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 19.00
QUADIENT FINANCE USA, INC. 10,180.00
QUEST DIAGNOSTIC 336.34
REDNECK TRAILER SUPPLIES 85.87
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL 13,931.00
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC 305.70
SE GROUP 11,662.05
SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 8,979.75
SILVER CITY PRINTING 1,438.25
SODEXO, INC & AFFILIATES 57.55
SOUTHERN COLORADO MORTUARY TRANSPORT, LLC 885.00
ST VINCENT HEALTH 750.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 75.10
STATE OF COLORADO 573.40
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,207.00
TELLER COUNTY JAIL 14,160.00
THE SALES GROUP, INC 4,889.62
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 1,767.53
TRACKER SOFTWARE CORP 5,259.00
TRAIL 100 LEGACY, INC 20.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER RV 79.84
TRILLIUM HOLDCO LLC 3,306.80
TYLER TECHNOLOGIES 86,420.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 135.00
US DEPARTMENT OF TREASURY 677.00
VERIZON WIRELESS 7,207.41
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,806.16
WHITEHALL'S ALPINE BG 171.70
WIMACTEL INC. 77.00
WM RECYCLE AMERICA 7,409.60
XCEL ENERGY 11,764.27
Published in the Herald Democrat March 17, 2022.
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