PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of January 2022. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Government Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.

ACA PRODUCTS INC                  2,269.92

ACORN PETROLEUM, INC          2,967.78

AIRGAS USA, LLC                         444.57

ALPINE BANK                           12,275.58

ALPINE BANK-                              278.10

AMAZON CAPITAL SERVICES     5,850.79

ANTERO SEPTIC CORPORATION   160.00

APC SOUTHERN                       67,370.57

AXON ENTERPRISES                50,592.00

BIGHORN HARDWARE-#1218      1,111.73

BIGHORN HARDWARE-#1226          42.76

BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC 3,066.25

CENTURA HEALTH                        600.00

CENTURY LINK                          4,476.89

CHAFFEE COUNTY                       630.00

CHP                                       123,462.28

COLORADO DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT          6,754.17

COLORADO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & ENVIRONMENT               127.00

COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE   3,693.93

COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING     29,483.08

COUNTY WORKERS COMPENSATION 166,144.00

CT ENTERPRISES LLC               7,500.00

CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 1,821.00

D & J HORNING PROPERTY        5,800.00

DATAWORKS PLUS LLC             2,050.02

DE LAGE LANDEN                      1,009.46

DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,460.00

EAGLEVIEW                             44,219.00

EL PASO COUNTY                      7,500.00

FERRELLGAS                            5,041.30

FIRST MOUNTAIN BANK             1,960.40

GARNA                                         200.00

GARRETT POULOS                       100.00

GRAINGER                                   416.20

GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 9,135.00

HERALD DEMOCRAT                    314.50

HIGHLANDS RANCH LAW ENFORCEMENT TRAINING FOUNDATION            7,641.90

INGRAM LIBRARY SERVICES         807.89

JACK'S TIRE & OIL                      1,369.96

KIM SMOYER                                425.00

LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 478.79

LAKE COUNTY GOVERNMENT  39,903.28

LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 906.69

LAKE COUNTY TREASURER     24,800.00

LEDS, LLC                                18,140.00

LL JOHNSON                                238.71

LM KERSTING                          28,282.13

LOWES BUSINESS ACCOUNT        610.15

LUIS CHAVEZ                                 42.24

MARGARET W. LAMB                    300.00

MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 7,267.19

MOUNTAIN FEED & COAL               31.00

NAPA AUTO PARTS                      285.78

PARKVILLE WATER                    2,760.10

PERSONNEL SAFETY ENTERPRISES 1,450.00

PLATTE RIVER NETWORKS        1,075.00

POWER EQUIPMENT COMPANY 17,580.14

PRO-ELECTRIC INC                    3,119.24

ROCKY MOUNTAIN HOME IMPROVEMENT LLC           1,205.90

ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 209.43

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,431.10

SAFEWAY ALBERTSONS                49.56

SANGRE DE CRISTO ELECTRIC     186.92

SE GROUP                                 2,498.92

SHI INTERNATIONAL CORP        4,833.86

SIG SAUER INC.                         1,674.36

SILVER CITY PRINTING                 345.87

ST VINCENT HEALTH                 1,290.00

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.11

SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC 4,665.64

TARYN BARRETTE                        137.50

TOLIN MECHANICAL SYSTEMS   2,157.64

TRAIL 100 LEGACY, INC                  40.00

TYLER TECHNOLOGIES                520.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 135.00

WAGNER EQUIPMENT CO.         5,910.41

WEATHERVANE LAW                 4,605.00

WELLNESS SCREENING LLC         458.00

Published in the Herald Democrat March 17, 2022.

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