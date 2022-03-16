PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of January 2022. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Government Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.
ACA PRODUCTS INC 2,269.92
ACORN PETROLEUM, INC 2,967.78
AIRGAS USA, LLC 444.57
ALPINE BANK 12,275.58
ALPINE BANK- 278.10
AMAZON CAPITAL SERVICES 5,850.79
ANTERO SEPTIC CORPORATION 160.00
APC SOUTHERN 67,370.57
AXON ENTERPRISES 50,592.00
BIGHORN HARDWARE-#1218 1,111.73
BIGHORN HARDWARE-#1226 42.76
BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC 3,066.25
CENTURA HEALTH 600.00
CENTURY LINK 4,476.89
CHAFFEE COUNTY 630.00
CHP 123,462.28
COLORADO DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT 6,754.17
COLORADO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & ENVIRONMENT 127.00
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE 3,693.93
COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING 29,483.08
COUNTY WORKERS COMPENSATION 166,144.00
CT ENTERPRISES LLC 7,500.00
CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 1,821.00
D & J HORNING PROPERTY 5,800.00
DATAWORKS PLUS LLC 2,050.02
DE LAGE LANDEN 1,009.46
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,460.00
EAGLEVIEW 44,219.00
EL PASO COUNTY 7,500.00
FERRELLGAS 5,041.30
FIRST MOUNTAIN BANK 1,960.40
GARNA 200.00
GARRETT POULOS 100.00
GRAINGER 416.20
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 9,135.00
HERALD DEMOCRAT 314.50
HIGHLANDS RANCH LAW ENFORCEMENT TRAINING FOUNDATION 7,641.90
INGRAM LIBRARY SERVICES 807.89
JACK'S TIRE & OIL 1,369.96
KIM SMOYER 425.00
LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 478.79
LAKE COUNTY GOVERNMENT 39,903.28
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT 906.69
LAKE COUNTY TREASURER 24,800.00
LEDS, LLC 18,140.00
LL JOHNSON 238.71
LM KERSTING 28,282.13
LOWES BUSINESS ACCOUNT 610.15
LUIS CHAVEZ 42.24
MARGARET W. LAMB 300.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 7,267.19
MOUNTAIN FEED & COAL 31.00
NAPA AUTO PARTS 285.78
PARKVILLE WATER 2,760.10
PERSONNEL SAFETY ENTERPRISES 1,450.00
PLATTE RIVER NETWORKS 1,075.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 17,580.14
PRO-ELECTRIC INC 3,119.24
ROCKY MOUNTAIN HOME IMPROVEMENT LLC 1,205.90
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 209.43
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,431.10
SAFEWAY ALBERTSONS 49.56
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC 186.92
SE GROUP 2,498.92
SHI INTERNATIONAL CORP 4,833.86
SIG SAUER INC. 1,674.36
SILVER CITY PRINTING 345.87
ST VINCENT HEALTH 1,290.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.11
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC 4,665.64
TARYN BARRETTE 137.50
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 2,157.64
TRAIL 100 LEGACY, INC 40.00
TYLER TECHNOLOGIES 520.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 135.00
WAGNER EQUIPMENT CO. 5,910.41
WEATHERVANE LAW 4,605.00
WELLNESS SCREENING LLC 458.00
Published in the Herald Democrat March 17, 2022.
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