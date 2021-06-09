PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of May 2021. These expenditures are recorded by Tara Espinoza in the Lake County Finance Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.
ACORN PETROLEUM, INC $15,278.79
ALSCO $201.95
AMANDA BRIGGS $56.30
AMAZON CAPITAL SERVICES $1,205.84
AMERICAN ENVIRONMENTAL $798.00
AMY ENDERLIN $14.66
AMY SMALLWOOD $96.66
ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC $8,626.63
ANITA SCHLEIS $69.00
ANTERO SEPTIC CORPORATION $340.00
ATCO INTERNATIONAL $159.50
AUSTIN BRADLEY $79.99
AVFUEL CORPORATION $50,962.71
B AND B SHIPPING AND MORE $70.48
BETH WILBERGER $200.00
BIGHORN HARDWARE $1,352.88
BOB'S UPHOLSTERY $533.48
BRENA SMITH $58.00
BRYAN STEPHENS $40.35
BUCHER MUNICIPAL NORTH AMERICA $498.89
CARROLL-LEWELLEN FUNERAL & CR $19,985.00
CARSTEN NEW MEDIA $250.00
CBS ACCOUNTING LLC $6,650.00
CDHS,BIU, AND RECORDS REPORTS $1,223.00
CDPHE $774.00
CENTER FOR DISEASE DETECTION $345.00
CENTURY LINK $27,756.24
CHARTER COMMUNICATIONS $991.26
CHEYENNE MOUNTAIN ZOO $360.75
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC $4,000.00
CHP $241,908.79
COLORADO BARRICADE COMPANY $690.00
COLORADO CODE CONSULTING, LLC $21,432.00
COLORADO DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT $4,673.87
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE $864.97
COLORADO IMAGING ASSOCIATES, PC $90.00
COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING $1,643.75
CRAIG JACK $51.33
DAVID PELSTER $48.00
DCS LIMITED $3,000.00
DE LAGE LANDEN $2,544.69
DELTA RIGGING & TOOLS, INC $506.50
DEPENDABLE AUTO GLASS $595.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC $970.00
DOROTHY HARELSON $10.10
DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT $1,235.00
EL PASO COUNTY $225.00
ELIZABETH L. SATHER $1,710.00
ELLIOT HALVERSON $14.66
ENCORE ELECTRIC, INC. $19,386.00
EUDELIA CONTRERAS $140.00
FAST STOP STORES $91.77
FERRELLGAS $3,728.69
FIRST MOUNTAIN BANK $4,286.13
GAYLORD BROS, INC. $196.83
GLOBAL EQUIPMENT COMPANY $247.40
GRAINGER $2,110.32
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS $4,785.00
HERALD DEMOCRAT $2,963.65
HOFFMAN, PARKER, WILSON, & CARB $2,640.00
HORD COPLAN MACHT, INC $11,953.75
HYGEIA II MEDICAL GROUP, INC. $994.56
ICONIX CLOTHING $14,656.55
INGRAM LIBRARY SERVICES $1,386.44
INTEGRATED SERVICES, INC. $9.78
JACK'S TIRE & OIL $1,041.75
JACQUELINE CARTIER $4,685.00
JEREMY BURTON $489.09
JERRY SIBLEY PLUMBING, INC. $3,293.57
JOHN SETTLE $62.86
JOSHUA FITZPATRICK $108.49
JOY YUDNICH $51.33
JUDY GREEN $35.10
KIM SMOYER $5,025.00
KIRA SPIVAK $76.66
KRISTINE ADAMS $29.33
KUBAT EQUIPMENT AND SERVICE CO $1,221.30
KUMAR & ASSOCIATES, INC. $1,882.50
LAKE COUNTY BUILD A GENERATION $35,081.82
LAKE COUNTY CLERK & RECORDER $10.64
LAKE COUNTY COMMUNITY FUND $90.00
LAKE COUNTY CONSERVATION DISTRICT $50.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT $34,862.41
LAKE COUNTY SCHOOL DISTRICT $10,857.72
LAKE COUNTY TREASURER $345,613.98
LANCE RODRIQUEZ $1,031.20
LAWSON PRODUCTS, INC $1,017.05
LEADVILLE SANITATION DIST $1,925.60
LEADVILLE-LAKE COUNTY $16,200.00
LEXIPOL, LLC $8,389.00
LINDA DUTHIE $51.33
LISA DOWDNEY $91.39
LITTLE JOE'S LOCKSHOP $12.00
LORI TENEYCK $87.62
MARK LEACHMAN $19.00
MARLIN BUSINESS BANK $54.13
MEREDITH TERRANOVA $55.00
MESA OIL, INC. $341.10
MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL $416.00
MIDWEST RADAR & EQUIPMENT $320.00
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE $671.74
MIKE SLACK $32.79
MIKE STOREY $71.06
MILLENNIUM TOWING $415.00
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLEANING $380.00
NAPA AUTO PARTS $147.93
NATALIE LORD $118.53
NATE BUNCH $71.98
NORTON & SMITH, P.C. $3,783.00
NOXIOUS WEED DEPARTMENT $13,500.00
O'REILLY FIRST CALL $1,609.72
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE $4,545.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING $791.44
PLATTE RIVER NETWORKS $5,575.00
POWER EQUIPMENT COMPANY $1,481.56
PRO-ELECTRIC INC $330.00
PRO-TAINER $450.00
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE $24.00
PYE BARKER FIRE & SAFETY, LLC $3,720.00
QTPOD $922.00
QUILL CORPORATION $138.12
R & S NORTHEAST LLC $10.24
R&D SYSTEMS, INC $64.20
REBECCA BACA $79.99
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PRACTICE $5,811.84
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNS $17,387.50
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER $191.32
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC $1,739.28
RYAN CHARTER $44.00
SAFEWAY ALBERTSONS $241.88
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC $165.26
SGS NORTH AMERICAN, INC. $99.50
SILVER CITY PRINTING $797.11
SONICLEAR $473.00
SOULED OUT T SHIRTS $3,519.06
SPRADLEY BARR FORD OF GREELEY $74,042.00
ST VINCENT HEALTH $5,333.00
STACY CONTRERAS $160.20
STATE OF COLORADO $984.92
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT $11,234.10
SUNSHINE DISTRIBUTION $562.50
SUSAN ESTES $128.00
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC $3,078.82
TARYN BARRETTE $822.75
TELELANGUAGE INC. $5.34
THE COLLINS GROUP $479.05
THE GREAT PUMPKIN $140.00
THE L.L. JOHNSON DISTRIBUTING COMP $33.34
THE LINCOLN NATIONAL $6,687.79
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS $15,500.00
TOP HATE FILE & SERVICE INC $4.50
TRAIL 100 LEGACY, INC $90.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER RV $203,724.24
TRILLIUM HOLDCO LLC $3,466.46
TYLER TECHNOLOGIES $150.00
UNIVERSITY SILKSCREEN $3,453.31
UNLIMITED SANITARY, LLC $332.50
UTE HERZFELD $87.00
VAIL INFO, INC. $800.00
VERIZON WIRELESS $8,977.39
VICTOR SELENOW $48.00
WAGNER EQUIPMENT CO. $6,608.63
WASHINGTON COUNTY SHERIFF'S OFF $1,500.00
WELLNESS SCREENING LLC $130.00
WIMACTEL INC. $77.00
XCEL ENERGY $7,235.78
TOTAL ALL EXPENDITURES $1,394,628.53
Published in the Herald Democrat June 10, 2021.
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