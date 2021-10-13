PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake County Government for the month of September 2021. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Government Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.
5 BS BBQ 74.50
AARON HARDEE 1,500.00
ACORN PETROLEUM, INC 26,370.22
ADOBE 59.96
AFLAC 493.10
ALPINE BANK 6,137.79
ALPINE BANK- 868.68
ALSCO 174.96
AMAZON 1,929.23
AMAZON CAPITAL SERVICES 628.26
AMBER MAGEE 242.50
AMERICAN CONFERENCE 40.00
AMERICAN ENVIRONMENTAL 14,514.35
AMERICAN TIRE RECYCLING, LLC 10,875.00
AMERLIBASSOC 60.00
ANDRES MEDINA 139.47
ANTERO SEPTIC CORPORATION 400.00
ANTHEM BLUE CROSS BLUE SHIELD 170.00
ARK VALLEY CONSULTING LLC 6,667.00
ARKANSAS VALLEY PUBLISHING 213.43
AT&T 129.69
ATA CUSTOM SERVICES LLC 3,800.00
ATCO INTERNATIONAL 138.50
AVFUEL CORPORATION 28,062.23
B AND B SHIPPING AND MORE 338.07
BEARCOM 1,958.50
BIGHORN HARDWARE 419.02
BIGHORN HARDWARE-#1226 75.29
BIGHORN HARDWARE-#1230 5.37
BIGHORN HARDWARE-#1902 357.29
BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC 159.78
BOATHOUSE CANTINA 107.48
BODE NASHVILLE 391.17
BREAD & SALT 47.97
BRECK PARK 20.00
BROADVOICE 267.80
BVD BEENVERIFIED.COM 26.89
CAMERON W. TYLER 14.50
CANVA 202.99
CARSTEN NEW MEDIA 250.00
CASA SANCHEZ 39.10
CBS ACCOUNTING LLC 612.50
CENTER FOR DISEASE DETECTION 262.00
CENTURA HEALTH 600.00
CENTURY LINK 9,451.94
CHEWY.COM 48.38
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,135.25
CIRCLE K 83.17
CITY OF LEADVILLE 84,879.89
CITY ON A HILL 25.45
CLEARCHECKS 68.12
CLIC COOPERATIVE PURCHASES 35.00
CLOUD CITY CONSERVATION CENTER 45.00
CLOUD CITY WHEELERS 45.00
CMC RESCUE 187.08
CO DRIVER SRVS ONLINE 10.99
CO EVENT REGISTRATION 461.63
CO GOVT SERVICES 9.97
COBITCO 4,328.40
COLORADO ASPHALT SERVICES INC 1,972.60
COLORADO ASSOCIATION OF LIBRARIES 95.00
COLORADO BARRICADE COMPANY 2,008.50
COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION 943.50
COLORADO CENTRAL TELECOM 755.00
COLORADO DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT 3,693.14
CO DEPT OF MILITARY & VETERANS AFFA 75.00
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE 4,609.31
COLORADO HIGH SHOOL CYCLING LEAG 400.00
COLORADO ORGANIZATION 900.00
COLORADO PARKS AND RECREATION 259.00
COLUMBINE INN & SUITES 345.00
COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING 345.00
CONFERENCING 2.80
CONOCO 129.80
COOKIES WITH ALTITUDE 170.11
CPOW 320.00
CREATIVE WIRE SPECIALTIES 1,323.80
CROSS BOARDER TRANS FEE 33.10
CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 1,050.00
D & J HORNING PROPERTY 2,700.00
DAKTRONICS 270.00
DALLAS D. EVERHART 2,000.00
DAYS INN AND SUITES BY 129.98
DCS LIMITED 3,000.00
DEMCO 170.62
DEPENDABLE AUTO GLASS 893.50
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,040.00
DNH GODADDY.COM 42.34
DNH MADMIMMI 42.00
DROPBOX 11.99
DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 3,494.41
EAGLEVIEW 32,976.75
EASYKEYSCOM INC 14.54
EDWARD KERRIGAN 263.26
EIG IPOWER 92.67
ENVIROTECH SERVICE, INC. 14,782.56
EPOS NOW 147.00
EZ FACILITY 243.36
FACEBOOK 1,351.75
FAMILY DOLLAR 247.81
FAST STOP STORES 41.11
FERRELLGAS 12.00
FIRST MOUNTAIN BANK 4,255.48
FMCSA D&A CLEARINGHOUS 62.50
FOREST SERVICE BILLPAY 321.12
GABLEHOUSE GRANBERG, LLC 4,393.50
GALLS, LLC- DBA NEVES UNIFORMS 89.15
GEORGE WRIGHT 261.81
GOLDEN BURRO LLC 102.87
GOOGLE 2,521.98
GRAB & GO 55.70
GRAINGER 3,284.06
GRATEFUL PAWS 258.75
GROOVE AUTOMOTIVE 845.71
HENRY SCHEIN,INC. 138.25
HERALD DEMOCRAT 1,544.18
HILTON HOTELS 653.91
HOLIDAY INN EXPRESS 476.00
HOMERO GURROLA 200.00
HONNEN EQUIPMENT CO 914.71
HORD COPLAN MACHT, INC 7,930.00
HUMAN RESOURCES PLUS 1,131.25
IBM CORPORATION 99.00
ICMA ONLINE 464.00
ICOUNTY.ORG 64.21
IN COLORADO LIBRARY C 1,681.00
INDEED 30.02
INGRAM LIBRARY SERVICES 1,217.88
INTEGRATED SERVICES, INC. 9.49
INTELIUS 29.85
INUVIO 301.62
JACK'S TIRE & OIL 587.00
JAMES PIXLEY 500.00
JAN'S RESTAURANT 49.50
JESUS QUINTANA 300.00
JIMMY ROMERO 300.00
JOHNNY GLAVINICK 279.35
JONATHAN DIXON 300.00
JOSH ADAMSON 231.53
JOSHUA FITZPATRICK 424.93
JUDY MAYNE 44.55
KATHY FENNELL 78.65
KEITH MONTAG 1,700.00
KIM SMOYER 625.00
KUDOBOARD 5.99
KW CONSTRUCTION & RESTORATION 59,195.42
LA MINA 344.40
LAKE COMBINED COURTS 85.00
LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 119,412.23
LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 25.24
LAKE COUNTY GOVERNMENT 44,247.87
LAKE COUNTY TREASURER 10,000.00
LAWSON PRODUCTS, INC 265.65
LEADVILLE SANITATION DIST 1,925.60
LEADVILLE-LAKE COUNTY 15,013.20
LECRESHIA BECK 187.33
LITTLE JOE'S LOCKSHOP 16.00
LM KERSTING 83,372.09
LOREN MARCELLA 188.14
LUIS CHAVEZ 27.00
MABEL BOGEART 300.00
MACDONALD EQUIPMENT CO. 1,357.48
MAILCHIMP 170.00
MARIALEX DURAN GONZALES 200.00
MASABI MONTHLY 12.00
MCDONALDS 44.99
MESA OIL, INC. 321.00
MICHAEL BUERK 288.24
MICHAEL IRWIN 300.00
MICHAEL MARCELLA 292.18
MICROSOFT 1,412.00
MIDWEST GUN WORKS INC 156.04
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 1,006.01
MILES PARTNERSHIP 5,000.00
MILLENNIUM TOWING 675.00
MOTION SPORTS AND SAFE 3,310.00
MOUNTAINCAREERS.COM 79.00
NADINE CASTILLO 15.47
NAPA AUTO PARTS 97.82
NATIVO 396.66
NORMAN SCHROEDER 300.00
OFFICE DEPOT 211.54
ORKIN 3,237.12
OTC BRANDS 623.89
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE 2,610.00
PARKVILLE WATER 10,399.96
PAYPAL 218.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 925.68
PILOT 133.09
PIZZA HUT 47.75
PLATTE RIVER NETWORKS 5,575.00
POSTMASTER 168.80
POWER EQUIPMENT COMPANY 99.80
POWER MOTIVE CORPORATION 5,132.43
PRINTSONTHECHEAP 127.13
PRO-ELECTRIC INC 1,331.06
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 131.00
QUALITY INNS 447.08
QUILL CORPORATION -
RAMADA LIMITED 338.91
RD R&S NORTHEAST LLC 299.55
REALTOR ASSOC (REALTORS OF CEN CO) 47.00
RICHARD BARELA 255.90
ROBERT HOCKETT 300.00
ROBIN EKAU-MOODY 277.98
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL 10,906.68
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 389.92
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,591.48
RYAN DIAGNOSTICS OF FLORIDA, INC. 813.00
SAFEWAY ALBERTSONS 4,233.90
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC 185.93
SCANGA MEAT COMPANY 286.19
SCOTT BRADY 951.01
SEWINGMACHINESPLUSCOM 1,356.00
SHAMROCK FOODS COMPANY 808.27
SHAWN DODGE 119.04
SHELL OIL 131.23
SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 26,810.50
SILVER CITY PRINTING 199.34
SILVERTHORNE VETRINAR 104.18
SIMPLE ELE SIMPLE ELE 70.74
SKYLINE STEEL 7,218.02
SODEXO 235.50
SOLAR TECHNOLOGY INC 30.41
SOULED OUT T SHIRTS 775.00
SOUTHERN CO MORTUARY TRANSPORT 497.50
SPECTRUM 912.42
SPOT 29.90
SQ SQUARE WEEBLY 19.95
SQUATCH STORE LLC 63.74
ST VINCENT HEALTH 4,423.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 106.86
STARBUCKS 42.97
STATE OF COLORADO 329.06
STEVE NOFZIGER 475.00
STOP N SAVE 104.14
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
SYSCO DENVER INC 853.69
TACTICAL ELITE 308.75
TARA ESPINOZA 46.50
TARGET 131.00
TARYN BARRETTE 385.00
TEACHER'S DISCOVERY 135.58
TEDDY BARELA 300.00
TELELANGUAGE INC. 193.13
TELLER COUNTY JAIL 7,380.00
THE LINCOLN NATIONAL 2,733.33
TIM WHITE 289.99
TINT CRAFTERS SOUTH WE 189.00
TITLE COMPANY OF THE ROCKIES 5,000.00
TK ELEVATOR CORPORATION 1,029.63
TM CLUB LEVEL SEATING 445.40
TRAIL 100 LEGACY, INC 90.00
TREELINE KITCHEN 40.66
TRILLIUM HOLDCO LLC 4,236.42
TRIPLE L PLUMPING & HEATING, INC 1,060.50
TST MOE'S ORIGINAL BB 50.76
TYREL STULTZ 299.66
UBER 83.19
UNITED AIRLINES 70.00
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 270.00
UNIVERSITY SILKSCREEN 2,136.63
UNLIMITED SANITARY, LLC 180.00
VERIZON WIRELESS 7,832.66
VISTAPRINT 1,162.79
WAGNER EQUIPMENT CO. 1,654.26
WALMART 540.13
WASHINGTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE 750.00
WELLNESS SCREENING LLC 209.60
WESTIN HOTELS 1,019.91
WHITEHALL'S ALPINE BG 706.30
WILLIAM KORN 1,300.00
WLV ADV DEPOSIT 202.95
WP ENGINE 115.00
XCEL ENERGY 4,829.59
ZAZZLE 37.29
ZOOM 363.01
TOTAL 842,917.69
Published in the Herald Democrat Oct. 14, 2021.
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