PUBLIC NOTICE

The following represent expenditures for Lake County Government for the month of September 2021. These expenditures are recorded by Erika Romero in the Lake County Government Office (Room 114). More information can be obtained by calling 719-486-7488 or coming by the office.

5 BS BBQ                                       74.50

AARON HARDEE                        1,500.00

ACORN PETROLEUM, INC         26,370.22

ADOBE                                          59.96

AFLAC                                          493.10

ALPINE BANK                             6,137.79

ALPINE BANK-                              868.68

ALSCO                                         174.96

AMAZON                                    1,929.23

AMAZON CAPITAL SERVICES        628.26

AMBER MAGEE                             242.50

AMERICAN CONFERENCE              40.00

AMERICAN ENVIRONMENTAL   14,514.35

AMERICAN TIRE RECYCLING, LLC 10,875.00

AMERLIBASSOC                             60.00

ANDRES MEDINA                          139.47

ANTERO SEPTIC CORPORATION   400.00

ANTHEM BLUE CROSS BLUE SHIELD 170.00

ARK VALLEY CONSULTING LLC  6,667.00

ARKANSAS VALLEY PUBLISHING  213.43

AT&T                                            129.69

ATA CUSTOM SERVICES LLC     3,800.00

ATCO INTERNATIONAL                 138.50

AVFUEL CORPORATION           28,062.23

B AND B SHIPPING AND MORE      338.07

BEARCOM                                 1,958.50

BIGHORN HARDWARE                  419.02

BIGHORN HARDWARE-#1226          75.29

BIGHORN HARDWARE-#1230            5.37

BIGHORN HARDWARE-#1902        357.29

BLUE STAR POLICE SUPPLY, LLC  159.78

BOATHOUSE CANTINA                  107.48

BODE NASHVILLE                         391.17

BREAD & SALT                               47.97

BRECK PARK                                 20.00

BROADVOICE                               267.80

BVD BEENVERIFIED.COM               26.89

CAMERON W. TYLER                      14.50

CANVA                                         202.99

CARSTEN NEW MEDIA                  250.00

CASA SANCHEZ                             39.10

CBS ACCOUNTING LLC                 612.50

CENTER FOR DISEASE DETECTION 262.00

CENTURA HEALTH                        600.00

CENTURY LINK                          9,451.94

CHEWY.COM                                  48.38

CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,135.25

CIRCLE K                                       83.17

CITY OF LEADVILLE                  84,879.89

CITY ON A HILL                              25.45

CLEARCHECKS                              68.12

CLIC COOPERATIVE PURCHASES   35.00

CLOUD CITY CONSERVATION CENTER      45.00

CLOUD CITY WHEELERS                45.00

CMC RESCUE                               187.08

CO DRIVER SRVS ONLINE              10.99

CO EVENT REGISTRATION            461.63

CO GOVT SERVICES                        9.97

COBITCO                                   4,328.40

COLORADO ASPHALT SERVICES INC 1,972.60

COLORADO ASSOCIATION OF LIBRARIES  95.00

COLORADO BARRICADE COMPANY 2,008.50

COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION   943.50

COLORADO CENTRAL TELECOM   755.00

COLORADO DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT          3,693.14

CO DEPT OF MILITARY & VETERANS AFFA 75.00

COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE   4,609.31

COLORADO HIGH SHOOL CYCLING LEAG  400.00

COLORADO ORGANIZATION         900.00

COLORADO PARKS AND RECREATION      259.00

COLUMBINE INN & SUITES            345.00

COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING     345.00

CONFERENCING                              2.80

CONOCO                                      129.80

COOKIES WITH ALTITUDE             170.11

CPOW                                          320.00

CREATIVE WIRE SPECIALTIES    1,323.80

CROSS BOARDER TRANS FEE        33.10

CTI COMPUTER TECHNOLOGIES, LLC 1,050.00

D & J HORNING PROPERTY        2,700.00

DAKTRONICS                               270.00

DALLAS D. EVERHART               2,000.00

DAYS INN AND SUITES BY            129.98

DCS LIMITED                             3,000.00

DEMCO                                        170.62

DEPENDABLE AUTO GLASS          893.50

DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,040.00

DNH GODADDY.COM                      42.34

DNH MADMIMMI                             42.00

DROPBOX                                      11.99

DYNAMIC PROGRAM MANAGEMENT 3,494.41

EAGLEVIEW                             32,976.75

EASYKEYSCOM INC                       14.54

EDWARD KERRIGAN                     263.26

EIG IPOWER                                   92.67

ENVIROTECH SERVICE, INC.     14,782.56

EPOS NOW                                   147.00

EZ FACILITY                                 243.36

FACEBOOK                                1,351.75

FAMILY DOLLAR                           247.81

FAST STOP STORES                      41.11

FERRELLGAS                                 12.00

FIRST MOUNTAIN BANK             4,255.48

FMCSA D&A CLEARINGHOUS         62.50

FOREST SERVICE BILLPAY           321.12

GABLEHOUSE GRANBERG, LLC  4,393.50

GALLS, LLC- DBA NEVES UNIFORMS 89.15

GEORGE WRIGHT                         261.81

GOLDEN BURRO LLC                    102.87

GOOGLE                                    2,521.98

GRAB & GO                                    55.70

GRAINGER                                3,284.06

GRATEFUL PAWS                         258.75

GROOVE AUTOMOTIVE                 845.71

HENRY SCHEIN,INC.                     138.25

HERALD DEMOCRAT                  1,544.18

HILTON HOTELS                           653.91

HOLIDAY INN EXPRESS                476.00

HOMERO GURROLA                     200.00

HONNEN EQUIPMENT CO             914.71

HORD COPLAN MACHT, INC       7,930.00

HUMAN RESOURCES PLUS        1,131.25

IBM CORPORATION                        99.00

ICMA ONLINE                               464.00

ICOUNTY.ORG                               64.21

IN COLORADO LIBRARY C          1,681.00

INDEED                                          30.02

INGRAM LIBRARY SERVICES      1,217.88

INTEGRATED SERVICES, INC.          9.49

INTELIUS                                       29.85

INUVIO                                         301.62

JACK'S TIRE & OIL                        587.00

JAMES PIXLEY                              500.00

JAN'S RESTAURANT                       49.50

JESUS QUINTANA                         300.00

JIMMY ROMERO                           300.00

JOHNNY GLAVINICK                     279.35

JONATHAN DIXON                        300.00

JOSH ADAMSON                           231.53

JOSHUA FITZPATRICK                  424.93

JUDY MAYNE                                 44.55

KATHY FENNELL                            78.65

KEITH MONTAG                         1,700.00

KIM SMOYER                                625.00

KUDOBOARD                                   5.99

KW CONSTRUCTION & RESTORATION 59,195.42

LA MINA                                       344.40

LAKE COMBINED COURTS              85.00

LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 119,412.23

LAKE COUNTY CLERK & RECORDER 25.24

LAKE COUNTY GOVERNMENT  44,247.87

LAKE COUNTY TREASURER     10,000.00

LAWSON PRODUCTS, INC             265.65

LEADVILLE SANITATION DIST     1,925.60

LEADVILLE-LAKE COUNTY        15,013.20

LECRESHIA BECK                         187.33

LITTLE JOE'S LOCKSHOP               16.00

LM KERSTING                          83,372.09

LOREN MARCELLA                       188.14

LUIS CHAVEZ                                 27.00

MABEL BOGEART                         300.00

MACDONALD EQUIPMENT CO.   1,357.48

MAILCHIMP                                  170.00

MARIALEX DURAN GONZALES      200.00

MASABI MONTHLY                          12.00

MCDONALDS                                 44.99

MESA OIL, INC.                             321.00

MICHAEL BUERK                          288.24

MICHAEL IRWIN                            300.00

MICHAEL MARCELLA                    292.18

MICROSOFT                              1,412.00

MIDWEST GUN WORKS INC          156.04

MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 1,006.01

MILES PARTNERSHIP                 5,000.00

MILLENNIUM TOWING                   675.00

MOTION SPORTS AND SAFE      3,310.00

MOUNTAINCAREERS.COM              79.00

NADINE CASTILLO                          15.47

NAPA AUTO PARTS                        97.82

NATIVO                                        396.66

NORMAN SCHROEDER                 300.00

OFFICE DEPOT                             211.54

ORKIN                                       3,237.12

OTC BRANDS                               623.89

PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE 2,610.00

PARKVILLE WATER                  10,399.96

PAYPAL                                        218.00

PEAK PERFORMANCE IMAGING    925.68

PILOT                                           133.09

PIZZA HUT                                     47.75

PLATTE RIVER NETWORKS        5,575.00

POSTMASTER                              168.80

POWER EQUIPMENT COMPANY      99.80

POWER MOTIVE CORPORATION 5,132.43

PRINTSONTHECHEAP                   127.13

PRO-ELECTRIC INC                    1,331.06

PUMPHOUSE CARWASH & LUBE   131.00

QUALITY INNS                              447.08

QUILL CORPORATION                    -  

RAMADA LIMITED                         338.91

RD R&S NORTHEAST LLC             299.55

REALTOR ASSOC (REALTORS OF CEN CO)                47.00

RICHARD BARELA                        255.90

ROBERT HOCKETT                       300.00

ROBIN EKAU-MOODY                    277.98

ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL    10,906.68

ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 389.92

RSBF LAKE COUNTY 1, LLC        1,591.48

RYAN DIAGNOSTICS OF FLORIDA, INC.     813.00

SAFEWAY ALBERTSONS            4,233.90

SANGRE DE CRISTO ELECTRIC     185.93

SCANGA MEAT COMPANY            286.19

SCOTT BRADY                              951.01

SEWINGMACHINESPLUSCOM     1,356.00

SHAMROCK FOODS COMPANY     808.27

SHAWN DODGE                            119.04

SHELL OIL                                    131.23

SHUMS CODA ASSOCIATES, INC. 26,810.50

SILVER CITY PRINTING                 199.34

SILVERTHORNE VETRINAR           104.18

SIMPLE ELE SIMPLE ELE                70.74

SKYLINE STEEL                         7,218.02

SODEXO                                      235.50

SOLAR TECHNOLOGY INC              30.41

SOULED OUT T SHIRTS                775.00

SOUTHERN CO MORTUARY TRANSPORT   497.50

SPECTRUM                                  912.42

SPOT                                             29.90

SQ SQUARE WEEBLY                     19.95

SQUATCH STORE LLC                    63.74

ST VINCENT HEALTH                 4,423.00

STAPLES BUSINESS CREDIT         106.86

STARBUCKS                                  42.97

STATE OF COLORADO                  329.06

STEVE NOFZIGER                         475.00

STOP N SAVE                               104.14

SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10

SYSCO DENVER INC                     853.69

TACTICAL ELITE                           308.75

TARA ESPINOZA                            46.50

TARGET                                       131.00

TARYN BARRETTE                        385.00

TEACHER'S DISCOVERY               135.58

TEDDY BARELA                            300.00

TELELANGUAGE INC.                    193.13

TELLER COUNTY JAIL                7,380.00

THE LINCOLN NATIONAL            2,733.33

TIM WHITE                                   289.99

TINT CRAFTERS SOUTH WE         189.00

TITLE COMPANY OF THE ROCKIES 5,000.00

TK ELEVATOR CORPORATION    1,029.63

TM CLUB LEVEL SEATING             445.40

TRAIL 100 LEGACY, INC                  90.00

TREELINE KITCHEN                        40.66

TRILLIUM HOLDCO LLC              4,236.42

TRIPLE L PLUMPING & HEATING, INC 1,060.50

TST MOE'S ORIGINAL BB                50.76

TYREL STULTZ                             299.66

UBER                                             83.19

UNITED AIRLINES                           70.00

UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 270.00

UNIVERSITY SILKSCREEN          2,136.63

UNLIMITED SANITARY, LLC           180.00

VERIZON WIRELESS                  7,832.66

VISTAPRINT                               1,162.79

WAGNER EQUIPMENT CO.         1,654.26

WALMART                                    540.13

WASHINGTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE               750.00

WELLNESS SCREENING LLC         209.60

WESTIN HOTELS                        1,019.91

WHITEHALL'S ALPINE BG              706.30

WILLIAM KORN                          1,300.00

WLV ADV DEPOSIT                       202.95

WP ENGINE                                  115.00

XCEL ENERGY                           4,829.59

ZAZZLE                                          37.29

ZOOM                                          363.01

TOTAL                                    842,917.69

Published in the Herald Democrat Oct. 14, 2021.

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