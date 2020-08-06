PUBLIC NOTICE
The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners, and represents gross salary paid to each employee during the month of June 2020, in accordance with §30-25-111 (1.5), C.R.S. Fringe benefits including, but not limited to, insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses, include an additional county-wide average of approximately 30% not included in the figures below.
JOB TITLE
GROSS PAY
DEPARTMENT
AD VALOREM APPRAISER
3,723.86
ASSESSOR
ADMIN ASSISTANT
3,327.69
SHERIFF
ADMIN CLERK III
2,773.08
CLERK/RECORDER
ADMIN TECH II
3,286.16
CLERK/RECORDER
ADMIN TECH III
3,256.09
CLERK/RECORDER
AGING WELL COORDINATOR
3,803.08
SENIOR CITIZENS
AIRPORT MANAGER
5,070.77
AIRPORT
AIRPORT OPS TECH
3,559.95
AIRPORT
APPRAISER II
4,132.32
ASSESSOR
AQUATICS COORDINATOR
2,889.33
RECREATION
ASSESSOR ELECTED
4,870.46
ASSESSOR
ASSISTANT DIRECTOR
4,944.00
ROAD/BRIDGE MAINT
BLDG & LAND DIRECTOR
4,528.53
LAND USE
BLOOD LEAD NURSE
3,741.92
BLOOD LEAD
BUILDING & LAND TECH
2,614.62
LAND USE
CASEWORKER I
4,318.04
DEPT OF HUMAN SRVCS
CASEWORKER II
4,861.16
DEPT OF HUMAN SRVCS
CASEWORKER III
3,968.47
DEPT OF HUMAN SRVCS
CASEWORKER III
5,455.00
DEPT OF HUMAN SRVCS
CCAP SUPERVISOR/OPS MGR
3,977.63
DEPT OF HUMAN SRVCS
CCAP TECHNICIAN
3,010.50
DEPT OF HUMAN SRVCS
CHIEF DEPUTY CLERK
3,961.56
CLERK/RECORDER
CHIEF DEPUTY TREASURER
3,489.19
TREASURER
CHILD SUPPORT TECH
1,520.00
DEPT OF HUMAN SRVCS
CIRC COORDINATOR I
1,186.93
LIBRARY
CIRC SUPERVISOR III
3,217.41
LIBRARY
CLERK
3,486.16
SHERIFF
CLERK
3,090.00
TREASURER
CLERK & RECORDER ELECT
4,870.46
CLERK/RECORDER
COMMISSIONER-ELECTED
4,587.70
COMMISSIONERS
COMMISSIONER-ELECTED
4,587.70
COMMISSIONERS
COMMISSIONER-ELECTED
4,870.46
COMMISSIONERS
COOK
3,090.01
SHERIFF
CORPORAL
4,862.38
SHERIFF
COURT SECURITY LEAD
3,603.78
SHERIFF
COURT SECURITY OFFICER
3,286.16
SHERIFF
CUSTODIAN
353.60
LIBRARY
CUSTODIAN
2,346.66
RECREATION
CUSTODIAN
2,440.40
RECREATION
DATA ENTRY CLERK
2,775.00
DEPT OF HUMAN SRVCS
DEPUTY
4,042.00
SHERIFF
DEPUTY
4,497.27
SHERIFF
DEPUTY
4,721.84
SHERIFF
DEPUTY
4,769.74
SHERIFF
DEPUTY ASSESSOR
4,692.32
ASSESSOR
DESK CLERK I LIBRARY
198.00
LIBRARY
DESK CLERK I LIBRARY
612.00
LIBRARY
DETENTIONS OFFICER
558.00
SHERIFF
DIRECTOR OF EMER MGMT
4,238.84
EMPG GRANT
DISPATCHER
1,892.62
SHERIFF
DISPATCHER
3,749.04
SHERIFF
DISPATCHER
3,764.21
SHERIFF
DISPATCHER
3,809.39
SHERIFF
DISPATCHER
4,294.62
SHERIFF
DRIVER'S LICENSE ADMIN
2,889.40
CLERK/RECORDER
ELIGIBILITY TECH III
4,060.48
DEPT OF HUMAN SRVCS
EMERGENCY MGMT SPECILST
3,082.94
EMPG GRANT
ENV HEALTH SPECIALIST
3,086.40
PHAC ADMINISTRATIVE
EPSDT TRANSLATOR/WKR
3,044.72
PHAC ADMINISTRATIVE
FAMILY TEAM MTG FAC
3,296.00
DEPT OF HUMAN SRVCS
FINANCE ADMINISTRATOR
4,032.00
DEPT OF HUMAN SRVCS
FINANCE ADMINISTRATOR
4,769.22
FINANCE
FINANCE TECHNICIAN
3,681.08
FINANCE
FINANCE/GRANT MANAGER
2,905.48
PHAC ADMINISTRATIVE
FIREARMS INSTRUCTOR
1,306.50
SHERIFF
FOREMAN
3,466.98
LANDFILL
FOREMAN
5,803.15
ROAD/BRIDGE MAINT
FRONT DESK CUST SERVICE
2,680.00
DEPT OF HUMAN SRVCS
GOL! DIRECTOR
3,999.88
PHAC ADMINISTRATIVE
GOL! HUB COORDINATOR
2,320.00
PHAC ADMINISTRATIVE
GOL! PROGRAMS MANAGER
748.00
PHAC ADMINISTRATIVE
GOL! PROGRAMS MANAGER
3,091.20
PHAC ADMINISTRATIVE
GOLF INSTRUCTOR
45.00
RECREATION
HEALTH INSPECTOR
4,277.04
PHAC ADMINISTRATIVE
HEALTHY KIDS DIRECTOR
3,723.86
PHAC ADMINISTRATIVE
HISTORIAN II
3,248.46
LIBRARY
HR DIRECTOR
6,338.45
HUMAN RESOURCES
INSTRUCTOR
48.60
RECREATION
INVESTIGATOR
4,914.70
SHERIFF
IT ASSISTANT
2,739.80
IT
JAILER
4,103.32
SHERIFF
JAILER
4,871.96
SHERIFF
LANDFILL OPERATOR
2,821.17
LANDFILL
LANDFILL OPERATOR
3,111.25
LANDFILL
LANDFILL OPERATOR
3,306.88
LANDFILL
LAW ENFRCEMENT ADVOCATE
2,907.69
SHERIFF
LAW ENFRCEMENT ADVOCATE
3,230.76
SHERIFF
LEAD MECHANIC
4,741.61
ROAD/BRIDGE MAINT
LIBRARY AIDE
1,457.35
LIBRARY
LIBRARY DIRECTOR
4,357.69
LIBRARY
LIFEGUARD
49.60
RECREATION
LIFEGUARD
178.50
RECREATION
LIFEGUARD
464.01
RECREATION
LIFEGUARD
1,801.26
RECREATION
LIFEGUARD II
402.50
RECREATION
MAINTENANCE DIRECTOR
3,959.24
RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN
2,389.60
RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN
2,455.30
RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN
2,500.68
RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN
2,507.20
RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN
2,667.57
RECREATION
MAINTENANCE TECHNICIAN
3,265.18
RECREATION
MECHANIC I
4,037.50
ROAD/BRIDGE MAINT
MOUNTAIN BIKE LEADER
985.32
PHAC ADMINISTRATIVE
MOUNTAIN BIKE LEADER
1,167.25
PHAC ADMINISTRATIVE
NURSE
4,241.24
FAMILY PLANNING
NURSE
2,631.50
IMMUNIZATIONS
OPERATOR I
2,354.99
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
3,296.00
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
4,382.98
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
4,696.29
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR I
7,093.62
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II
3,829.55
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II
4,114.00
ROAD/BRIDGE MAINT
OPERATOR II
4,152.45
ROAD/BRIDGE MAINT
OUTREACH & CS SUPRVISR
2,801.60
LIBRARY
PA & CHILD SUPPRT MGR
5,199.54
DEPT OF HUMAN SRVCS
PERMIT ADMIN
2,307.69
LAND USE
PUBLIC ASST TECH ASST
2,934.34
DEPT OF HUMAN SRVCS
PUBLIC HEALTH DIRECTOR
5,025.46
PHAC ADMINISTRATIVE
PURCHASING AGENT/SEC
3,527.75
ROAD/BRIDGE MAINT
RECORDING CLERK
3,000.86
CLERK/RECORDER
RECREATION ASSISTANT
3,212.84
RECREATION
RECREATION ATTENDANT
200.00
RECREATION
RECREATION DIRECTOR
4,666.17
RECREATION
RECREATION INSTRUCTOR
50.05
RECREATION
RECYCLING ATTENDANT
2,809.84
LANDFILL
REFEREE
21.25
RECREATION
REFEREE
72.00
RECREATION
REFEREE
587.50
RECREATION
ROAD & BRIDGE DIRECTOR
5,213.34
ROAD/BRIDGE MAINT
ROCKIES ROCK CREW LDR
460.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
481.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
680.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
690.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
693.75
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
729.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
795.50
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
1,012.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
1,012.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
1,056.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK CREW LDR
1,075.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK DIRECTOR
3,951.60
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR
129.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR
570.00
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR
587.50
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR
656.25
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR
668.75
PHAC ADMINISTRATIVE
ROCKIES ROCK JR CNSLR
931.00
PHAC ADMINISTRATIVE
SENIOR CITIZEN ASST
488.22
SENIOR CITIZENS
SENIOR CNTR COORDINATOR
780.00
SENIOR CITIZENS
SENIOR PLANNER
3,961.56
LAND USE
SERGEANT
5,046.28
SHERIFF
SERGEANT
5,120.68
SHERIFF
SHERIFF ELECTED
6,526.62
SHERIFF
SOC SERVICES DIRECTOR
5,618.89
DEPT OF HUMAN SRVCS
SWIMMING INSTRUCTOR
308.00
RECREATION
TANF CASE MANAGER
3,169.23
DEPT OF HUMAN SRVCS
TRANSFER CLERK
3,169.23
ASSESSOR
TREASURER ELECTED
5,435.46
TREASURER
UNDERSHERIFF
6,338.48
SHERIFF
VETERANS SERVICE OFFICR
482.52
VETERANS
WRAPAROUND COORDINATOR
4,357.69
DEPT OF HUMAN SRVCS
WRAPAROUND FAMILY ADVO
2,636.80
DEPT OF HUMAN SRVCS
YOUNG ADULT SRVCS CRDNT
1,903.85
LIBRARY
YOUTH PROGRAMS COORDNTR
2,799.94
RECREATION
Published in the Herald Democrat Aug. 6, 2020.
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