PUBLIC NOTICE

The following attached report is published under the direction of the Lake County Commissioners, and represents gross salary paid to each employee during the month of June 2020, in accordance with §30-25-111 (1.5), C.R.S. Fringe benefits including, but not limited to, insurance, medical care, retirement plans, housing, transportation or other subsidized employee expenses, include an additional county-wide average of approximately 30% not included in the figures below.

JOB TITLE

 GROSS PAY

DEPARTMENT

AD VALOREM APPRAISER

 3,723.86

ASSESSOR

ADMIN ASSISTANT

 3,327.69

SHERIFF

ADMIN CLERK III

 2,773.08

CLERK/RECORDER

ADMIN TECH II

 3,286.16

CLERK/RECORDER

ADMIN TECH III

 3,256.09

CLERK/RECORDER

AGING WELL COORDINATOR

 3,803.08

SENIOR CITIZENS

AIRPORT MANAGER

 5,070.77

AIRPORT

AIRPORT OPS TECH

 3,559.95

AIRPORT

APPRAISER II

 4,132.32

ASSESSOR

AQUATICS COORDINATOR

 2,889.33

RECREATION

ASSESSOR ELECTED

 4,870.46

ASSESSOR

ASSISTANT DIRECTOR

 4,944.00

ROAD/BRIDGE MAINT

BLDG & LAND DIRECTOR

 4,528.53

LAND USE

BLOOD LEAD NURSE

 3,741.92

BLOOD LEAD

BUILDING & LAND TECH

 2,614.62

LAND USE

CASEWORKER I

 4,318.04

DEPT OF HUMAN SRVCS

CASEWORKER II

 4,861.16

DEPT OF HUMAN SRVCS

CASEWORKER III

 3,968.47

DEPT OF HUMAN SRVCS

CASEWORKER III

 5,455.00

DEPT OF HUMAN SRVCS

CCAP SUPERVISOR/OPS MGR

 3,977.63

DEPT OF HUMAN SRVCS

CCAP TECHNICIAN

 3,010.50

DEPT OF HUMAN SRVCS

CHIEF DEPUTY CLERK

 3,961.56

CLERK/RECORDER

CHIEF DEPUTY TREASURER

 3,489.19

TREASURER

CHILD SUPPORT TECH

 1,520.00

DEPT OF HUMAN SRVCS

CIRC COORDINATOR I

 1,186.93

LIBRARY

CIRC SUPERVISOR III

 3,217.41

LIBRARY

CLERK

 3,486.16

SHERIFF

CLERK

 3,090.00

TREASURER

CLERK & RECORDER ELECT

 4,870.46

CLERK/RECORDER

COMMISSIONER-ELECTED

 4,587.70

COMMISSIONERS

COMMISSIONER-ELECTED

 4,587.70

COMMISSIONERS

COMMISSIONER-ELECTED

 4,870.46

COMMISSIONERS

COOK

 3,090.01

SHERIFF

CORPORAL

 4,862.38

SHERIFF

COURT SECURITY LEAD

 3,603.78

SHERIFF

COURT SECURITY OFFICER

 3,286.16

SHERIFF

CUSTODIAN

 353.60

LIBRARY

CUSTODIAN

 2,346.66

RECREATION

CUSTODIAN

 2,440.40

RECREATION

DATA ENTRY CLERK

 2,775.00

DEPT OF HUMAN SRVCS

DEPUTY

 4,042.00

SHERIFF

DEPUTY

 4,497.27

SHERIFF

DEPUTY

 4,721.84

SHERIFF

DEPUTY

 4,769.74

SHERIFF

DEPUTY ASSESSOR

 4,692.32

ASSESSOR

DESK CLERK I LIBRARY

 198.00

LIBRARY

DESK CLERK I LIBRARY

 612.00

LIBRARY

DETENTIONS OFFICER

 558.00

SHERIFF

DIRECTOR OF EMER MGMT

 4,238.84

EMPG GRANT

DISPATCHER

 1,892.62

SHERIFF

DISPATCHER

 3,749.04

SHERIFF

DISPATCHER

 3,764.21

SHERIFF

DISPATCHER

 3,809.39

SHERIFF

DISPATCHER

 4,294.62

SHERIFF

DRIVER'S LICENSE ADMIN

 2,889.40

CLERK/RECORDER

ELIGIBILITY TECH III

 4,060.48

DEPT OF HUMAN SRVCS

EMERGENCY MGMT SPECILST

 3,082.94

EMPG GRANT

ENV HEALTH SPECIALIST

 3,086.40

PHAC ADMINISTRATIVE

EPSDT TRANSLATOR/WKR

 3,044.72

PHAC ADMINISTRATIVE

FAMILY TEAM MTG FAC

 3,296.00

DEPT OF HUMAN SRVCS

FINANCE ADMINISTRATOR

 4,032.00

DEPT OF HUMAN SRVCS

FINANCE ADMINISTRATOR

 4,769.22

FINANCE

FINANCE TECHNICIAN

 3,681.08

FINANCE

FINANCE/GRANT MANAGER

 2,905.48

PHAC ADMINISTRATIVE

FIREARMS INSTRUCTOR

 1,306.50

SHERIFF

FOREMAN

 3,466.98

LANDFILL

FOREMAN

 5,803.15

ROAD/BRIDGE MAINT

FRONT DESK CUST SERVICE

 2,680.00

DEPT OF HUMAN SRVCS

GOL! DIRECTOR

 3,999.88

PHAC ADMINISTRATIVE

GOL! HUB COORDINATOR

 2,320.00

PHAC ADMINISTRATIVE

GOL! PROGRAMS MANAGER

 748.00

PHAC ADMINISTRATIVE

GOL! PROGRAMS MANAGER

 3,091.20

PHAC ADMINISTRATIVE

GOLF INSTRUCTOR

 45.00

RECREATION

HEALTH INSPECTOR

 4,277.04

PHAC ADMINISTRATIVE

HEALTHY KIDS DIRECTOR

 3,723.86

PHAC ADMINISTRATIVE

HISTORIAN II

 3,248.46

LIBRARY

HR DIRECTOR

 6,338.45

HUMAN RESOURCES

INSTRUCTOR

 48.60

RECREATION

INVESTIGATOR

 4,914.70

SHERIFF

IT ASSISTANT

 2,739.80

IT

JAILER

 4,103.32

SHERIFF

JAILER

 4,871.96

SHERIFF

LANDFILL OPERATOR

 2,821.17

LANDFILL

LANDFILL OPERATOR

 3,111.25

LANDFILL

LANDFILL OPERATOR

 3,306.88

LANDFILL

LAW ENFRCEMENT ADVOCATE

 2,907.69

SHERIFF

LAW ENFRCEMENT ADVOCATE

 3,230.76

SHERIFF

LEAD MECHANIC

 4,741.61

ROAD/BRIDGE MAINT

LIBRARY AIDE

 1,457.35

LIBRARY

LIBRARY DIRECTOR

 4,357.69

LIBRARY

LIFEGUARD

 49.60

RECREATION

LIFEGUARD

 178.50

RECREATION

LIFEGUARD

 464.01

RECREATION

LIFEGUARD

 1,801.26

RECREATION

LIFEGUARD II

 402.50

RECREATION

MAINTENANCE DIRECTOR

 3,959.24

RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN

 2,389.60

RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN

 2,455.30

RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN

 2,500.68

RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN

 2,507.20

RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN

 2,667.57

RECREATION

MAINTENANCE TECHNICIAN

 3,265.18

RECREATION

MECHANIC I

 4,037.50

ROAD/BRIDGE MAINT

MOUNTAIN BIKE LEADER

 985.32

PHAC ADMINISTRATIVE

MOUNTAIN BIKE LEADER

 1,167.25

PHAC ADMINISTRATIVE

NURSE

 4,241.24

FAMILY PLANNING

NURSE

 2,631.50

IMMUNIZATIONS

OPERATOR I

 2,354.99

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 3,296.00

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 4,382.98

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 4,696.29

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR I

 7,093.62

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II

 3,829.55

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II

 4,114.00

ROAD/BRIDGE MAINT

OPERATOR II

 4,152.45

ROAD/BRIDGE MAINT

OUTREACH & CS SUPRVISR

 2,801.60

LIBRARY

PA & CHILD SUPPRT MGR

 5,199.54

DEPT OF HUMAN SRVCS

PERMIT ADMIN

 2,307.69

LAND USE

PUBLIC ASST TECH ASST

 2,934.34

DEPT OF HUMAN SRVCS

PUBLIC HEALTH DIRECTOR

 5,025.46

PHAC ADMINISTRATIVE

PURCHASING AGENT/SEC

 3,527.75

ROAD/BRIDGE MAINT

RECORDING CLERK

 3,000.86

CLERK/RECORDER

RECREATION ASSISTANT

 3,212.84

RECREATION

RECREATION ATTENDANT

 200.00

RECREATION

RECREATION DIRECTOR

 4,666.17

RECREATION

RECREATION INSTRUCTOR

 50.05

RECREATION

RECYCLING ATTENDANT

 2,809.84

LANDFILL

REFEREE

 21.25

RECREATION

REFEREE

 72.00

RECREATION

REFEREE

 587.50

RECREATION

ROAD & BRIDGE DIRECTOR

 5,213.34

ROAD/BRIDGE MAINT

ROCKIES ROCK CREW LDR

 460.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 481.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 680.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 690.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 693.75

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 729.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 795.50

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 1,012.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 1,012.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 1,056.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK CREW LDR

 1,075.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK DIRECTOR

 3,951.60

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR

 129.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR

 570.00

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR

 587.50

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR

 656.25

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR

 668.75

PHAC ADMINISTRATIVE

ROCKIES ROCK JR CNSLR

 931.00

PHAC ADMINISTRATIVE

SENIOR CITIZEN ASST

 488.22

SENIOR CITIZENS

SENIOR CNTR COORDINATOR

 780.00

SENIOR CITIZENS

SENIOR PLANNER

 3,961.56

LAND USE

SERGEANT

 5,046.28

SHERIFF

SERGEANT

 5,120.68

SHERIFF

SHERIFF ELECTED

 6,526.62

SHERIFF

SOC SERVICES DIRECTOR

 5,618.89

DEPT OF HUMAN SRVCS

SWIMMING INSTRUCTOR

 308.00

RECREATION

TANF CASE MANAGER

 3,169.23

DEPT OF HUMAN SRVCS

TRANSFER CLERK

 3,169.23

ASSESSOR

TREASURER ELECTED

 5,435.46

TREASURER

UNDERSHERIFF

 6,338.48

SHERIFF

VETERANS SERVICE OFFICR

 482.52

VETERANS

WRAPAROUND COORDINATOR

 4,357.69

DEPT OF HUMAN SRVCS

WRAPAROUND FAMILY ADVO

 2,636.80

DEPT OF HUMAN SRVCS

YOUNG ADULT SRVCS CRDNT

 1,903.85

LIBRARY

YOUTH PROGRAMS COORDNTR

 2,799.94

RECREATION

 

 

Published in the Herald Democrat Aug. 6, 2020.

 

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