PUBLIC NOTICE
The following represent expenditures for Lake
County Government for the month of April 2021.
These expenditures are recorded by Tara Espinoza
in the Lake County Finance Office (Room 114).
More information can be obtained by calling 719-
486-7488 or coming by the office.
ACA PRODUCTS INC 2,340.00
ACORN PETROLEUM, INC 11,363.90
AFLAC 1,046.44
AIRPORT LIGHTING COMPANY 1,114.92
ALISON RUDY 25.12
ALPINE BANK 12,275.58
ALSCO 201.35
AMAZON CAPITAL SERVICES 4,350.96
ANDERSON HALLAS ARCHITECTS, PC 1,974.96
ANDREA BYRNE 35.98
ANTERO SEPTIC CORPORATION 560.00
ANTHONY WYMA 400.75
ATCO INTERNATIONAL 295.19
AVFUEL CORPORATION 19,016.15
BECCA KATZ 30.77
BIGHORN HARDWARE 1,094.93
CALEB WROTEN 179.53
CARSTEN NEW MEDIA 2,250.00
CBS ACCOUNTING LLC 7,175.00
CDPHE 180.00
CDPHE 1,951.67
CENTER FOR DISEASE DETECTION 15.00
CENTURY LINK 15,665.50
CHAFFEE COUNTY 90.00
CHAFFEE COUNTY CORONERS OFFICE 194.88
CHILDRESS COMMUNICATIONS LLC 4,617.59
CHP 124,076.33
CHRISTINE CHAISSON 308.00
CITY OF LEADVILLE 170,498.55
COLD MIX MANUFACTURING 1,986.56
COLORADO ASPHALT SERVICES INC 2,294.60
COLORADO CENTRAL TELECOM 755.00
COLORADO COUNTY TREASURERS' 600.00
COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE 4,038.86
COMMUNICATION SOLUTIONS SPRING 395.00
D & J HORNING PROPERTY 5,400.00
DCS LIMITED 3,000.00
DELTA RIGGING & TOOLS, INC 245.00
DEMCO 226.12
DEPARTMENT OF LABOR 320.00
DEPENDABLE AUTO GLASS 1,597.74
DEPENDABLE AUTO REPAIR LLC 344.00
DIEDRICH CONSTRUCTION CO INC 1,040.00
DILL DILL CARR STONBRAKER & 168.75
DOWNSTREAM CONSTRUCTION 5,935.88
DURAN & LUCERO, INC. 936.29
DWORKIN, CHAMBERS, WILLIAMS, 1,995.00
DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT 2,240.00
EL PASO COUNTY 225.00
ESRI 3,900.00
FERRELLGAS 7,686.01
FIRST MOUNTAIN BANK 2,857.42
FRANKLIN CRUZ 200.00
GALLS INCORPORATED 230.08
GALLS, LLC- DBA NEVES UNIFORMS 1,600.00
GARRETT POULOS 100.00
GLOBAL EQUIPMENT COMPANY 3,672.30
GRAINGER 419.64
GREATAMERICA FINANCIAL SVCS 8,700.00
GROOVE AUTOMOTIVE 30.65
HERALD DEMOCRAT 1,673.83
HORD COPLAN MACHT, INC 2,137.50
ICMA ONLINE 450.00
ICONIX CLOTHING 1,999.00
ICS JAIL SUPPLIES, INC 205.25
INGRAM LIBRARY SERVICES 2,911.58
INTEGRATED SERVICES, INC. 9.49
J.C. SANTELLI TRAINING AND CONSUL 6,390.75
J.J. KELLER & ASSOCIATES, INC. 282.39
JENNA GELDREICH 864.00
JENNIFER CLARK 181.95
KAESER COMPRESSORS INC. 2,413.98
KIM SMOYER 2,000.00
LAKE COUNTY BUILD A GENERATION 53,038.20
LAKE COUNTY COMMUNITY FUND 60.00
LAKE COUNTY CONCRETE 537.00
LAKE COUNTY GOVERNMENT 48,268.72
LAWSON PRODUCTS, INC 2,559.03
LEADVILLE-LAKE COUNTY 5,000.00
LOWES BUSINESS ACCOUNT 28.19
MACDONALD EQUIPMENT CO. 388.45
MARLIN BUSINESS BANK 54.13
MARMOT LIBRARY NETWORK 8,432.78
MARY PALUMBO 112.87
MATT ARMSTRONG 300.55
MAXIMUM COMFORT POOL & SPA, INC. 674.89
MERIDIAN INTERMOUNTAIN 499.51
MESA OIL, INC. 356.00
MID-AMERICAN RESEARCH CHEMICAL 941.00
MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS 643.49
MIDWEST TRUCK PARTS & SERVICE 2,847.51
MOUNTAIN FEED & COAL 62.00
MOUNTAIN MAGIC DRAIN CLEANING 775.00
MOUNTAIN STATES SNOWCATS 4,701.65
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS 1,629.00
NORMAN SCHROEDER 231.86
NORTON & SMITH, P.C. 578.00
ONLINERME, LLC 240.00
O'REILLY FIRST CALL 4,734.87
PARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE 2,205.00
PARKVILLE WATER 1,616.99
PEAK MIND CONSULTING 875.00
PEAK PERFORMANCE IMAGING 763.63
PLATTE RIVER NETWORKS 5,575.00
POWER EQUIPMENT COMPANY 11,175.07
PRO-ELECTRIC INC 2,183.88
PUMPHOUSE CARWASH & LUBE 32.00
QUADIENT FINANCE USA, INC. 184.80
REDNECK TRAILER SUPPLIES 24.57
ROCKY MOUNTAIN FAMILY PRACTICE 29.00
ROCKY MOUNTAIN GENERAL COUNSEL 18,299.00
ROCKY MOUNTAIN SPRING WATER 273.54
RSBF LAKE COUNTY 1, LLC 1,509.30
SAFEWAY ALBERTSONS 81.34
SANGRE DE CRISTO ELECTRIC 6.31
SANOFI PASTEUR, INC 159.63
SARAH STREET 200.00
SATURDAYS DISCOUNT 388.71
SEH INC 1,099.75
SEVERSON SUPPLY CO. INC 598.91
SILVER CITY PRINTING 337.13
SODEXO, INC & AFFILIATES 417.64
SPATIALEST, INC 6,000.00
ST VINCENT HEALTH 4,584.00
STAPLES BUSINESS CREDIT 443.39
STATE OF COLORADO 22.08
STEVE NOFZIGER 450.00
SUMMIT COUNTY GOVERNMENT 11,234.10
SUMMIT FORD 1,261.26
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC 5,047.24
TARYN BARRETTE 330.00
TELELANGUAGE INC. 48.06
TELLER COUNTY JAIL 5,460.00
TENNESSEE PASS COOKHOUSE 270.00
THE L.L. JOHNSON DISTRIBUTING COM 118.24
THE LINCOLN NATIONAL 4,650.95
THE MASTERS TOUCH 2,700.00
TOLIN MECHANICAL SYSTEMS 11,726.12
TRACTOR SUPPLY 1,912.48
TRAIL 100 LEGACY, INC 60.00
TRANSWEST TRUCK TRAILER RV 9,406.00
TYLER TECHNOLOGIES 635.00
UNITED LABORATORIES 593.60
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY,INC 405.00
UNLIMITED SANITARY, LLC 380.00
VAIL VALLEY CLEANING, LLC 320.00
VALUEWEST, INC. 4,500.00
VERIZON WIRELESS 8,662.89
WAGNER EQUIPMENT CO. 10,038.35
WASHINGTON COUNTY SHERIFF'S OFFI 1,550.00
WELLNESS SCREENING LLC 61.00
WHITEHALL'S ALPINE BG 2,207.89
WIMACTEL INC. 77.00
XCEL ENERGY 9,790.05
TOTAL ALL FUNDS 758,664.27
Published in the Herald Democrat May 27, 2021
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